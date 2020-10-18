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Новости Революция в Беларуси
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На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники

На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники

В субботу в столице Беларуси прошли марши молодежи и женщин. В ходе акций задержаны более 40 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

Основные задержания произошли на марше студентов.

В списке правозащитников 44 фамилии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

акция (2423) Беларусь (7888) задержание (6673) Минск (1562)


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Топ комментарии
+3
Чытаю каментары і мне дужа прыкра. Зараз як ніколі нам патрэбна ваша падтрымка. Людзі пакутуюць, а вы пішыце пра марнасць іх ахвяр. Мала хто зразумее ********* беларуса. Каб зразумець, патрэбна пражыць 26 гадоу пры дыктатуры. Так. Пратэст мірны, але ен такі які есць. Беларускі!
Нішто не спыніць ідэю, час якоі прыйшоу!
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18.10.2020 10:30
+1
На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1924
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18.10.2020 10:53
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Одинокие мазохисты...Идет естественный отбор. Бацька доказал: все эти цветочно-поцелуйные хороводы - слабое звено "не верам не можам не переможам". Бацька достоин править вечно своим народом. Рэволюция и бульбомайдан - бобик сдох!
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18.10.2020 05:02 Ответить
там все намного проще: пыня слегка пощекотал Тихановской бацьке нервишки, шобы был посговорчивей.
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18.10.2020 05:23 Ответить
Больше цветов и криков "Позор!"...
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18.10.2020 05:31 Ответить
протести в Білорусі захлинулися.
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18.10.2020 06:45 Ответить
Зато не будет падения экономики и у МВФ никто подачек не будет клянчить.
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18.10.2020 07:42 Ответить
Або людей маловато було на марші, або вже нікуди "пакувати", всі "застінки" забиті.
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18.10.2020 08:02 Ответить
Это было полное фиаско, несмотря на настойчивые призывы собраться участником было около сотни.
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18.10.2020 08:09 Ответить
На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8228
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18.10.2020 08:56 Ответить
Чытаю каментары і мне дужа прыкра. Зараз як ніколі нам патрэбна ваша падтрымка. Людзі пакутуюць, а вы пішыце пра марнасць іх ахвяр. Мала хто зразумее ********* беларуса. Каб зразумець, патрэбна пражыць 26 гадоу пры дыктатуры. Так. Пратэст мірны, але ен такі які есць. Беларускі!
Нішто не спыніць ідэю, час якоі прыйшоу!
показать весь комментарий
18.10.2020 10:30 Ответить
На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1924
показать весь комментарий
18.10.2020 10:53 Ответить
 
 