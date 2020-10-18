На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники

В субботу в столице Беларуси прошли марши молодежи и женщин. В ходе акций задержаны более 40 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

Основные задержания произошли на марше студентов.

В списке правозащитников 44 фамилии.

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