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На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники
В субботу в столице Беларуси прошли марши молодежи и женщин. В ходе акций задержаны более 40 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".
Основные задержания произошли на марше студентов.
В списке правозащитников 44 фамилии.
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