Приоритетные для G7 направления реформ в Украине - верховенство права и борьба с коррупцией, - посол Японии Кураи

Среди всех необходимых Украине реформ послы "Группы семи (G7) по поддержке Украины" считают важнейшими достижение верховенства права и борьбу с коррупцией.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый год мы определяем приоритетные сферы реформ, в которых мы интенсивно будем помогать Украине. В этом году есть пять таких сфер: верховенство права и борьба с коррупцией; экономический рост; эффективное управление; развитие общества; безопасность и оборона. Хотя все пять являются важными, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной. В этом вопросе у G7 есть консенсус. И, конечно, знаю, что правительство Украины тоже занимается этим важным вопросом", - сказал Кураи.

По его словам, международные партнеры активно помогают Украине в разработке необходимых законопроектов. "Самое важное - это правильно создать правовые рамки. С тех пор как в Украине началась нынешняя реформаторская волна, было принято очень много законов. Мы в этом процессе помогаем Украине в основном в аккуратной разработке законопроектов и во внесении изменений в действующие законы в соответствии с международными стандартами. Но важным является то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы лишь как вспомогательная сила, помогаем создать костяк законопроектов", - отметил дипломат.

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