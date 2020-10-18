Приоритетные для G7 направления реформ в Украине - верховенство права и борьба с коррупцией, - посол Японии Кураи
Среди всех необходимых Украине реформ послы "Группы семи (G7) по поддержке Украины" считают важнейшими достижение верховенства права и борьбу с коррупцией.
Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый год мы определяем приоритетные сферы реформ, в которых мы интенсивно будем помогать Украине. В этом году есть пять таких сфер: верховенство права и борьба с коррупцией; экономический рост; эффективное управление; развитие общества; безопасность и оборона. Хотя все пять являются важными, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной. В этом вопросе у G7 есть консенсус. И, конечно, знаю, что правительство Украины тоже занимается этим важным вопросом", - сказал Кураи.
По его словам, международные партнеры активно помогают Украине в разработке необходимых законопроектов. "Самое важное - это правильно создать правовые рамки. С тех пор как в Украине началась нынешняя реформаторская волна, было принято очень много законов. Мы в этом процессе помогаем Украине в основном в аккуратной разработке законопроектов и во внесении изменений в действующие законы в соответствии с международными стандартами. Но важным является то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы лишь как вспомогательная сила, помогаем создать костяк законопроектов", - отметил дипломат.
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Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
Украинцы вообще не интересуются КАК ПЛАТЯТ СУДЬЯМ
все налоги идут на судей и офис президента😀😀😀
Нет, я понимаю, что судья Конституционного Суда не может получать 400 долларов и что его должность важная и ответственная. Но разница в 18-30 раз? С такими "профессионалами", верховенство Конституции в Украине должно быть крепче гранита...
Они напринимали себе решений, обезопасили себя, своих детей и внуков учат на юристов , гребут деньги лопатой
А украинцы, как лохи, платят налоги в бюджет и содержат этих трутней
Насчет коррупции к Коломойскому и Ахметову, обслуживанием которых заняты Зеленский и СН.
Насчет верховенства права к Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко, которых абсолютно безосновательно маринуют в тюрьме из-за Зеленского.
Уже й осінь прийшла, треба вже збирати, а вони саджати навіть не почали!
Замість боротися з корупцією зелені на чолі з янелохом її успішно очолили.
І тепер з корупцією в Україні нехай бореться Ж7?
Про реалізоване зеленою пліснявою право Антоненка відсидіти рік без доказів вини у сторони звинувачення послу Японії краще не нагадувати.
Митниця краде, бурштин копають, ліси рубають, але про це мовчать, бо ж і земельку будуть дерибанити.
Реформ нема ніяких.
Вата себе вільно почуває, на фоні зебелів - саме те.
Сожалеем, но с такими предложениями вам не в Украину.
Верховенство права у нас не приживается, а коррупция - это национальный спорт.
всем незаконным деньгам обьявить амнистию-вот и нет ни одного коррупционера