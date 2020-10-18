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Приоритетные для G7 направления реформ в Украине - верховенство права и борьба с коррупцией, - посол Японии Кураи

Приоритетные для G7 направления реформ в Украине - верховенство права и борьба с коррупцией, - посол Японии Кураи

Среди всех необходимых Украине реформ послы "Группы семи (G7) по поддержке Украины" считают важнейшими достижение верховенства права и борьбу с коррупцией.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый год мы определяем приоритетные сферы реформ, в которых мы интенсивно будем помогать Украине. В этом году есть пять таких сфер: верховенство права и борьба с коррупцией; экономический рост; эффективное управление; развитие общества; безопасность и оборона. Хотя все пять являются важными, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной. В этом вопросе у G7 есть консенсус. И, конечно, знаю, что правительство Украины тоже занимается этим важным вопросом", - сказал Кураи.

По его словам, международные партнеры активно помогают Украине в разработке необходимых законопроектов. "Самое важное - это правильно создать правовые рамки. С тех пор как в Украине началась нынешняя реформаторская волна, было принято очень много законов. Мы в этом процессе помогаем Украине в основном в аккуратной разработке законопроектов и во внесении изменений в действующие законы в соответствии с международными стандартами. Но важным является то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы лишь как вспомогательная сила, помогаем создать костяк законопроектов", - отметил дипломат.

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Автор: 

G7 (833) Япония (1308) реформы (3951) Кураи (5)


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Топ комментарии
+3
И с тем, и с другим у ЗЕ никак.

Насчет коррупции к Коломойскому и Ахметову, обслуживанием которых заняты Зеленский и СН.

Насчет верховенства права к Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко, которых абсолютно безосновательно маринуют в тюрьме из-за Зеленского.
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18.10.2020 02:35
+3
Пане посол, з нашими суддями-вовками до верховенства права як рачки задом наперед до вершини гори Фудзіяма.
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18.10.2020 07:55
+2
14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре https://ukranews.com/news/731947-zarplaty-v-antikorruptsionnom-sude-skolko-zarabotali-sudi-v-sentyabre судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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18.10.2020 02:23
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Точно, вот в Словакии арестовали 11 судей в один день за телефонные переговоры с заказчиками и властью . А в Украине судьям платят миллионы
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18.10.2020 02:19 Ответить
14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре https://ukranews.com/news/731947-zarplaty-v-antikorruptsionnom-sude-skolko-zarabotali-sudi-v-sentyabre судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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18.10.2020 02:23 Ответить
А яка винагорода за рішення про роспуск ВР в 2019 році? Чи як депутатам - в конвертах?
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18.10.2020 07:58 Ответить
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца https://ukranews.com/news/717871-tupitskij-v-iyule-poluchil-92-tys-griven-zarplaty получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний https://ukranews.com/news/696275-karantin-v-ukraine-chinovnikam-deputatam-prokuroram-sudyam-sokratili-zarplatu сократили на период карантина .
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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18.10.2020 12:52 Ответить
Ссылка https://ukranews.com/news/732736-sudi-ks-poluchili-ot-277-tys-do-350-tys-griven-zarplaty-za-sentyabr
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18.10.2020 12:52 Ответить
Работяги, это ж надо так "тянуть" - из бюджета!
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18.10.2020 13:21 Ответить
так что им еще и зарплату платят??
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18.10.2020 12:28 Ответить
ОНИ ЕЩЁ И ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮТ ПО 100--200 Тысяч.

Украинцы вообще не интересуются КАК ПЛАТЯТ СУДЬЯМ
все налоги идут на судей и офис президента😀😀😀
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18.10.2020 12:44 Ответить
Обратите внимание : что под моим комментом один лайк - люди просто не хотят читать и вдумываться
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18.10.2020 12:45 Ответить
Ну норм такая зарплата у судьи. 7 - 12 тыс. долларов в стране где минималка не дотягивает даже до 200, а средняя, даже по завышенным вракам госстата - 400.

Нет, я понимаю, что судья Конституционного Суда не может получать 400 долларов и что его должность важная и ответственная. Но разница в 18-30 раз? С такими "профессионалами", верховенство Конституции в Украине должно быть крепче гранита...
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18.10.2020 14:12 Ответить
Так им и начхать на украинцев
Они напринимали себе решений, обезопасили себя, своих детей и внуков учат на юристов , гребут деньги лопатой
А украинцы, как лохи, платят налоги в бюджет и содержат этих трутней
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18.10.2020 14:31 Ответить
И с тем, и с другим у ЗЕ никак.

Насчет коррупции к Коломойскому и Ахметову, обслуживанием которых заняты Зеленский и СН.

Насчет верховенства права к Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко, которых абсолютно безосновательно маринуют в тюрьме из-за Зеленского.
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18.10.2020 02:35 Ответить
Пане посол, з нашими суддями-вовками до верховенства права як рачки задом наперед до вершини гори Фудзіяма.
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18.10.2020 07:55 Ответить
Ну да, бардак.Закони не працюють.Корупція не зменшилась.З судами розібратся до сих пір не можуть,а звідси вся "справедливість" і йде.
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18.10.2020 07:58 Ответить
А як же тоді "Весна прийде - будемо саджати"?
Уже й осінь прийшла, треба вже збирати, а вони саджати навіть не почали!
Замість боротися з корупцією зелені на чолі з янелохом її успішно очолили.
І тепер з корупцією в Україні нехай бореться Ж7?
Про реалізоване зеленою пліснявою право Антоненка відсидіти рік без доказів вини у сторони звинувачення послу Японії краще не нагадувати.
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18.10.2020 08:39 Ответить
Щось при ЗЕ з цим ще значно погіршилось.
Митниця краде, бурштин копають, ліси рубають, але про це мовчать, бо ж і земельку будуть дерибанити.
Реформ нема ніяких.
Вата себе вільно почуває, на фоні зебелів - саме те.
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18.10.2020 09:32 Ответить
Согласен. Ключевое тут даже не то, что копают, рубят, дерибанят(при предыдущих тоже это было) а то, что стали молчать. Все. И будто не гибнут больше на войне, и янтарь не копают, и лес не рубят, и президенту больше нечем заняться кроме как коноплю обсуждать. А если болезнь не лечить, а просто делать вид, что ее нет, то рано или поздно на сцену выходит тот самый пушной зверек, который любит подкрадываться незаметно.
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18.10.2020 13:54 Ответить
Уважаемый мистер Такеши Кураи.
Сожалеем, но с такими предложениями вам не в Украину.
Верховенство права у нас не приживается, а коррупция - это национальный спорт.
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18.10.2020 11:15 Ответить
Да как бы не национальный обычай!
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18.10.2020 13:24 Ответить
у поцЗедента очень эфективный метод борьбы:
всем незаконным деньгам обьявить амнистию-вот и нет ни одного коррупционера
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18.10.2020 12:31 Ответить
 
 