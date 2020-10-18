В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ

В среднем государство оплачивает за один случай лечения COVID-19 в стационаре более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщила представительница пресс-центра Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Расчетно в среднем государство оплачивает за один случай лечения в стационаре более 20 тыс. грн. Но подчеркиваю, это - средняя расчетная стоимость. Это означает, что есть пациенты, на которых расходуется в 2-3 раза больше, а есть те, на которых расходуется меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент", - пояснила она.

В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит: тестирование на COVID-19; лабораторные и инструментальные исследования; медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей.

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"Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 входят в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Поэтому лечение пациентов является бесплатным", - сообщили в НСЗУ.

К группам риска по развитию осложнений относятся люди, которые имеют: тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы; почечную недостаточность иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты); тяжелые аллергические заболевания или состояния; цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации; аутоиммунные и онкологические заболевания.