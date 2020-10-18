В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ
В среднем государство оплачивает за один случай лечения COVID-19 в стационаре более 20 тысяч гривен.
Об этом сообщила представительница пресс-центра Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Расчетно в среднем государство оплачивает за один случай лечения в стационаре более 20 тыс. грн. Но подчеркиваю, это - средняя расчетная стоимость. Это означает, что есть пациенты, на которых расходуется в 2-3 раза больше, а есть те, на которых расходуется меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент", - пояснила она.
В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит: тестирование на COVID-19; лабораторные и инструментальные исследования; медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей.
"Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 входят в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Поэтому лечение пациентов является бесплатным", - сообщили в НСЗУ.
К группам риска по развитию осложнений относятся люди, которые имеют: тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы; почечную недостаточность иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты); тяжелые аллергические заболевания или состояния; цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации; аутоиммунные и онкологические заболевания.
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Ведь каждый работающий платит налог , в т ч на медицину
https://www.5.ua/ru/rehyoni/v-odesse-**********-s-podozrenyem-na-koronavyrus-ne-prynymaiut-v-bolnytsi-siuzhet-225800.html В ОДЕССЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС НЕ ПРИНИМАЮТ В БОЛЬНИЦЫ
Похожая ситуация и в столице "Если бы мне неделю назад кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил... 15-я клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереницы скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких", -https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich написал 8 октября в своем Facebook-аккаунте политолог Александр Кондратенко. Посты о том, что больницы переполнены, появляются каждый день, об этом прямо https://www.liga.net/society/articles/doktora-ne-mogut-pomoch-daje-sebe-kak-vrachi-skoroy-rabotayut-i-boleyut-vo-vremya-epidemii говорят медики и в Киеве.
Понятие НЕПЛОХО надо расшифровать
То ж ви як наступного разу жаліти лікарів згадайте, як вони живуть і звідки в них ті гроші.
Где деньги Христя?
100баллов
В Европе тесты делают на улице в палатках
В Украине - в помещениях . Больные с Ковид в коридорах пересекаются со здоровыми .
********тратится более 20 тыс. грн
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav/status/1316714930347880448
І закрити цю тему треба - ну звичайний то грип, то так його і лікуйте, як грип. Ціна описаного лікування - на рівні 500 грн. на хворого.
Интересно на что именно тратится 20 000 грн. Давайте спросим тех кто переболел COVID-19.
Источник: https://censor.net/ru/n3225413
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"В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета воруется более 20 тыс. грн....."