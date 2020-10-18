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Новости Коронавирус и карантин
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В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ

В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ

В среднем государство оплачивает за один случай лечения COVID-19 в стационаре более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщила представительница пресс-центра Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Расчетно в среднем государство оплачивает за один случай лечения в стационаре более 20 тыс. грн. Но подчеркиваю, это - средняя расчетная стоимость. Это означает, что есть пациенты, на которых расходуется в 2-3 раза больше, а есть те, на которых расходуется меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент", - пояснила она.

В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит: тестирование на COVID-19; лабораторные и инструментальные исследования; медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей.

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"Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 входят в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Поэтому лечение пациентов является бесплатным", - сообщили в НСЗУ.

К группам риска по развитию осложнений относятся люди, которые имеют: тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы; почечную недостаточность иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты); тяжелые аллергические заболевания или состояния; цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации; аутоиммунные и онкологические заболевания.

Автор: 

карантин (16729) лечение (922) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Враньё тотальное !Куча народа с разных уголков страны говорят одно всё за свои деньги !
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18.10.2020 02:47
+13
20 тыс. грн. с каждого пациента попадает в лапы врачебного кодла, которые были недовольны реформами Супрун и прозрачностью отношений между врачами, властью и пациентами. В результате люди, которые прошли через это лечение, постят в сеть, что там - ад, а Кернесы даже не желают лечиться на 20 тыс. грн. и летят на частных самолётах в Германию.
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18.10.2020 02:38
+6
Уррра!моему землячку дебилу набуцькали наконец!просто ещё с 14го его не люблю,сказал волонтёрам,что он денег на Армию не даст,т к против войны...
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18.10.2020 08:20
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Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы понять почему в больницах не кормят больных или кормят дерьмом?

Ведь каждый работающий платит налог , в т ч на медицину
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18.10.2020 02:16 Ответить
Смотря какие больницы. Знакомый лежал с КОВИД. Кормили неплохо и все бесплатно было Ну кроме ряда лекарств и благоданости.
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18.10.2020 03:35 Ответить
Это случайно не ваш знакомый
В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 583
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18.10.2020 04:01 Ответить
Нет, этот в частно лежит. Мой в 4 киевской лежал. Говорит все ОК. Хотя конечно он непростой человек.
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18.10.2020 05:15 Ответить
ну правильно - на Велюрового пойдет 120 тыс., а на остальных пятерых - ноль, а в среднем 20 тыс. на каждого...
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18.10.2020 08:26 Ответить
А в то же время для остальных гаждан(((В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1736
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18.10.2020 04:03 Ответить
Ну не в остальных, а во многих. Есть полно госбольниц нормальных.
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18.10.2020 05:16 Ответить
Сейчас просто попасть в больницу с диагнозом воспаление легких - это уже проблема.
https://www.5.ua/ru/rehyoni/v-odesse-**********-s-podozrenyem-na-koronavyrus-ne-prynymaiut-v-bolnytsi-siuzhet-225800.html В ОДЕССЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС НЕ ПРИНИМАЮТ В БОЛЬНИЦЫ
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18.10.2020 05:24 Ответить
А во многих городах принимают. Спасибо Трухильо не забудьте сказать
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18.10.2020 06:34 Ответить
https://www.liga.net/society/articles/udastsya-li-izbejat-katastrofy-chto-ne-tak-so-statistikoy-kovidnyh-koek-v-ukraine Почему власти говорят, что для пациентов с COVID-19 хватает коек в больницах, а волонтеры бьют тревогу

Похожая ситуация и в столице "Если бы мне неделю назад кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил... 15-я клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереницы скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких", -https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich написал 8 октября в своем Facebook-аккаунте политолог Александр Кондратенко. Посты о том, что больницы переполнены, появляются каждый день, об этом прямо https://www.liga.net/society/articles/doktora-ne-mogut-pomoch-daje-sebe-kak-vrachi-skoroy-rabotayut-i-boleyut-vo-vremya-epidemii говорят медики и в Киеве.
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18.10.2020 07:13 Ответить
Опишите меню в больнице Вашего знакомого , подалуйста
Понятие НЕПЛОХО надо расшифровать
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18.10.2020 09:13 Ответить
Столовка ниже среднего. Мясо, каша, борщ, компот. Что-то такое.
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18.10.2020 12:43 Ответить
20 тыс. грн. с каждого пациента попадает в лапы врачебного кодла, которые были недовольны реформами Супрун и прозрачностью отношений между врачами, властью и пациентами. В результате люди, которые прошли через это лечение, постят в сеть, что там - ад, а Кернесы даже не желают лечиться на 20 тыс. грн. и летят на частных самолётах в Германию.
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18.10.2020 02:38 Ответить
Враньё тотальное !Куча народа с разных уголков страны говорят одно всё за свои деньги !
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18.10.2020 02:47 Ответить
Ви б не поспішали з висновками. На школи теж гроші виділяються, але ремонти роблять за кошти батьків, а потім відчитуються, так, що работи нібито за кошт держави робили. Це стара як світ схема і гроші ті ворують не якась держава там високо, а люди, які вас оточують кожен день: директора шкіл, завідувачі дитсадків, головні лікарі і т.п.
То ж ви як наступного разу жаліти лікарів згадайте, як вони живуть і звідки в них ті гроші.
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18.10.2020 10:17 Ответить
он это и имел ввиду))
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18.10.2020 10:38 Ответить
..Того *малороса * тільки за бабло показують .!
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18.10.2020 06:51 Ответить
ЭТО 20к, !!!!!!!1 ВРАЧАМ КОТОРЫМ НЕНУЖЕН ,,,, А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ ЖИВИ НА АСВАЛЬТЕ !!!!
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18.10.2020 05:53 Ответить
В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета тратится более 20 тыс. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9306
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18.10.2020 06:11 Ответить
И сколько было потрачено на всех которые лечились в стационаре ? НСЗУ стыдливо умалчивает .
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18.10.2020 06:32 Ответить
От 2 тыс.грв. до 3 тыс.грв.каждый день обходится лечение заболевших родственникам.
Где деньги Христя?
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18.10.2020 06:58 Ответить
У головних лікарів та їхніх завідувачів спитай.
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18.10.2020 10:19 Ответить
Тезы от опг. Смертность низкая. Во всем виновата Супрун с ее реформами. Мы тратим кучу денег на лечение. Местные власти отвечают за рост. Реалии, смертность самая высокая в Европе, выше только в англии. Статистики реальной нет. За 9 месяцев не смогли наладить реальное тестирование. Куча бабла отмывается через маски, лечение, ковид тесты и.т.д. полное пренебрежение правилами карантина. Дни города, концерты, заполненные маршрутки и метро. У моз нет полномочий даже на закрытие школ. Они рекомендуют. Должен штаб работать, и постановы должны быть обязательны.
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18.10.2020 07:26 Ответить
«полное пренебрежение правилами карантина»
100баллов
В Европе тесты делают на улице в палатках
В Украине - в помещениях . Больные с Ковид в коридорах пересекаются со здоровыми .
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18.10.2020 09:02 Ответить
Лопес-Лома. Перший ватник пішов.
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18.10.2020 07:52 Ответить
Уррра!моему землячку дебилу набуцькали наконец!просто ещё с 14го его не люблю,сказал волонтёрам,что он денег на Армию не даст,т к против войны...
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18.10.2020 08:20 Ответить
А вы расскажите ,что в эти 20тыщ входит даже зарплата доктора)так что лечиться вам за те,что заработали весной,когда зежаба стал чемпионом в борьбе с короной ,зесрань
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18.10.2020 08:15 Ответить
+медсестра, + санитарка
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18.10.2020 09:04 Ответить
из госбюджета ******** тратится более 20 тыс. грн
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18.10.2020 08:22 Ответить
КОМУ СОVID 19,А КОМУ И МАТЬ РОДНАЯ
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18.10.2020 08:28 Ответить
Зачем рассказывать сколько государство платит за больного, если каждый больной платит за себя сам порядка 30 000 гривен? Чтобы все знали сколько чиновники от медицины во главе со Степановым нагревают на каждом больном ковидом ?
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18.10.2020 08:31 Ответить
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛@Dr_Mozgoprav
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18.10.2020 08:36 Ответить
Инфекционное отделение районной больницы Ростовской области. В палате законопачены окна, вонь, больные бабушки, живые бабушки, мертвые бабушки...сверхдержава, мать его!

https://twitter.com/Dr_Mozgoprav/status/1316714930347880448
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18.10.2020 08:38 Ответить
не тратится а списывается (читайте тыбзится) и не всегда на зарплаты врачам а чисто министерством и местными зравотделами...
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18.10.2020 08:39 Ответить
Вчора у Я.Соколової був Степашка і казав про 40 тищ. В залежності у кого яка тяжкість.
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18.10.2020 08:56 Ответить
вот вам и масштаб вранья и коррупции.... Что там, уже можно говорить, что хриплая крыса наживается на крови?
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18.10.2020 09:20 Ответить
Лікуватися від застуд треба вдома; при високій температурі - укутування за Севастьяном Кнейпом (його книга - "Моё водолечение", перше видання перекладене московською мовою 1883 р.); при меншій Т - обтирати тіло водою з яблучним оцтом. Дихальні вправи з затримкою дихання - обов'язково. Для розрідженн і оздоровлення крові бажано регулярно вживати воду з гідридом: http://hydridfortis.simdif.com
І закрити цю тему треба - ну звичайний то грип, то так його і лікуйте, як грип. Ціна описаного лікування - на рівні 500 грн. на хворого.
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18.10.2020 09:31 Ответить
Дивно, а мою дружину цілий місяць лікували повністю за кошти держави. Робили три тести, тиждень в кисневій масці, переливання крові. А лікарі просто подвижники, як своїх рідних доглядали хворих. Якщо що, то дружина звичайна пенсіонерка 72 роки і лікувалася у звичайній Рівненській міській лікарні.
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18.10.2020 09:45 Ответить
Наслышан от родственников - ложат на стационар сугубо по знакомству, остальные лечитесь дома, если конечно получится.
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18.10.2020 10:30 Ответить
"Из госбюджета тратится более 20 тыс. грн"???

Интересно на что именно тратится 20 000 грн. Давайте спросим тех кто переболел COVID-19.
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18.10.2020 10:36 Ответить
Думаю из каждой 20 000 грн. до пациента доходит максимум 1000-2000 грн. а 18-19 тыс грн. уходят кому то в карман.
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18.10.2020 10:38 Ответить
"Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 входят в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Поэтому лечение пациентов является бесплатным", - сообщили в НСЗУ.
У середньому на лікування одного пацієнта з COVID-19 у стаціонарі з держбюджету витрачається понад 20 тис. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1367
Источник: https://censor.net/ru/n3225413
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18.10.2020 10:43 Ответить
У середньому на лікування одного пацієнта з COVID-19 у стаціонарі з держбюджету витрачається понад 20 тис. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 6017

...
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18.10.2020 11:27 Ответить
Нах этот дешёвый популизм - напишите правильно статью :
"В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета воруется более 20 тыс. грн....."
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18.10.2020 12:48 Ответить
где такие дешёвые тесты? 1800 -ПЦР и 480 ифа ... так вам хоть предложили стационар - у нас и за взятку не ложат , только для "блатных" места и то..
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18.10.2020 13:04 Ответить
Более 20000 это тысяч 200?
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18.10.2020 13:21 Ответить
 
 