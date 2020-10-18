Наемники РФ пять раз открывали огонь по украинским позициям, на Приазовье обезврежены два вражеских БПЛА, - штаб
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке.
В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенных пунктов Водяного, Авдеевки и Шумов. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем.
Кроме того, на Приазовье зафиксировано еще два нарушения соглашений. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино обнаружено пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.
"С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - отметили в сводке.
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Ось і Лома, Усик та Гвоздик встали на сторону кацапів, попів московського сатанату та "вєжлівих людєй". Гвоздик "вигріб" за це раніше. Сьогодні "набожному" (як він сам стверджує) Ломі теж прилетіло від Бога - Вася втратив усі свої чемпіонські пояси. Чекаємо на те саме для Усика через два тижні.
БРЕХА́ТИ, брешу, брешеш, недок., розм.
1. Говорити неправду. Бреше, як піп у церкві (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 24); Брешеш, дівчино, неправда твоя (Павло Чубинський, V, 1874, 81); Чіпка мовчав.. Він думав: чи Лушня каже правду, чи бреше?.. (Панас Мирний, II, 1954, 206); То нібито так: брехали старі люди, та й я за ними брешу (Іван Франко, IV, 1950, 63).
"- заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін"
Пример -
21 травня 2016 року військові ЗСУ опублікували фотографію приведеної в дію ПОМ-2 на позиціях біля Авдіївки після нічного обстрілу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-2 [2]
Наприкінці березня 2020 року бійці https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади після чергового обстрілу виявили міну ПОМ-2 «Отёк» неподалік своїх позицій. Міна була встановлена із використанням переробленого пострілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 . Знешкодити її вдалось лише підривомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-3 [3] .
Про це https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/ *********** повідомив генеральний директор-генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов. Він вказав, що доопрацювання комплексу «Нептун» під нові більш складні умови потребуватиме досить значних зусиль. «Тому що ми запускаємо ракету не з землі, де можна прив'язатися до місцевості за допомогою спеціальних систем, а запускаємо з корабля, де потрібен той самий меридіан, транслювати від точних його позицій в даний момент часу до системи, яка забезпечить впровадження та передачу даних на саму ракету», - пояснив Коростельов.
Також він додав, що морська версія комплексу «Нептун» може бути розміщена на надводних носіях різних розмірів, включно й з досить невеликими катерами.
«Залежно від замовлення ВМС України, ми готові розмістити "Нептун" на будь-який плавзасіб, що здатний нести комплекс щонайменше з чотирма ракетами. Тобто, це може бути, до прикладу, ракетний катер», - говорить генеральний конструктор.
И это не все, совершенно очевидно, что катера должны иметь систему запуска дронов -камикадзе типа РОЙ(это на вчера!). Т.е стратегия работы катера такова - выход с тени - запуск РОЯЮ, ныряет обратно в тень. Пока цель пытается своим ПВО бороться с РОЕм катер снова выныривает из тени и делает запуск Нептуна. В итоге суть если катер выбрал цель, то она должна быть обречена.