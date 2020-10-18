В мире от COVID-19 умерло 1,1 млн человек, выявлено уже почти 40 миллионов случаев заражения
По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в мире зарегистрировано 39 959 273 случая заражения коронавирусом COVID-19, в частности 1 114 633 летальных и 29 888 585 случаев выздоровления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные свйта Worldometer.
За минувшие сутки в мире выявили 20 173 случая заражения коронавирусом. 436 пациентов умерли.
Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 в Европе является Франция, Великобритания и Россия, где накануне обнаружили 32 427, 16 171 и 14 922 случая соответственно. Всего в мире 17 октября COVID-19 обнаружили у 371 913 человек, в Европе - 143 429 новых случаев.
Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, на сегодняшний день в мире от коронавируса умерли уже 1 млн 108 тыс. человек, при этом 27,2 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением заболевания COVID-19 являются:
США (8 млн 106 тыс. заразились, 219,3 тыс. умерли, 3,2 млн выздоровели);
Индия (7,4 млн заразившихся, 113 тыс. умерших, 6,5 млн выздоровевших);
Бразилия (5,2 млн заболевших, 153 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);
Россия (1,4 млн заболевших, 23,9 тыс. умерших, 1 млн 60 тыс. выздоровевших);
Аргентина (979 тыс. заболевших, 26,1 тыс. умерших, 791 тыс. выздоровевших).
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и вообще ето заговор банкиров, короче - сорос гад.
нельзя все воспринимать буквально, ето и смешно и грустно одновременно.
А якщо серьозно, то таким людям нічого не доведеш.
На їхню думку існує всесильний клан, але замість того, щоб скоротити населення тишком-нишком, додати щось в їжу, вакцину від кору і т.п. (ну можуть же все), вони вирішили підняти всіх на вуха короною. І не відомо для чого, бо економіки страждають, великі гроші втрачають люди, але 'свідки масонів' знаходять в цьому сенс так само, як свідки плоскої землі.
от воспаления легких точно не здохнем.
Що, про ДТП, туберкульоз та кір казка вже не катить? Єдине, що залишилось, то іспанка, рак та інфаркти? А далі йдуть розкази про те, що це взагалі-то добре для планети?
нЕПРЯМИЙ ДОКАЗ ТОГО,ЩО кОВІД-2019 СТВОРЕНИЙ РОСІЄЮ -запуск вакцини у виробництво без повного циклу клінічних випробувань "Спутнік 5"
почему не рассказали про взрыв в новосибирском центре вирусологии "Вектор" в сентябре 2019, где и храниться коллекция вирусов РФ? И в котором придумали "вакцину"?
Недоверие к российской вакцине "Спутник V" объясняет глава отдела вакцин американского агентства по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA Константин Чумаков. "Как можно доверять чему-то, что неизвестно? Ничего не опубликовано, никакой информации нет, кроме бравурных заявлений в широкой прессе. Никто это серьезно даже не рассматривает. Это какие-то внутренние политические российские дела", - говорит Чумаков.
Четвертого сентября, всего через три недели после заявления Путина о регистрации вакцины, в авторитетном медицинском журнале Lancet была опубликована статья об испытании российской вакцины от COVID-19. Зарубежных экспертов удивили скорости разработки и исследований, а также отсутствие оригинальных данных о научной работе.
В открытом письме 16 ученых потребовали от авторов статьи предоставить больше информации о вакцине. Скепсис объясняется просто: за рубежом клинические испытания медицинских препаратов обычно занимают не меньше года.
"Для того чтобы проверить, что вакцина работает, надо сначала ее сделать, потом надо привить людей, потом надо их пронаблюдать некоторое время, чтобы убедиться, что привитые люди "работают" реже, чем непривитые. Только это может доказать ее эффективность, и только наблюдения могут показать, что вакцина не вызывает серьезных осложнений, - считает вирусолог Константин Чумаков. - После того как были сделаны эти скороспелые заявления о том, что вакцина готова, шансы России продать эту вакцину в цивилизованном мире резко снизились".
14 октября Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса - тоже без клинических испытаний третьей фазы: их также будут проводить уже после регистрации на 40 тысячах добровольцев. А в декабре в России планируют зарегистрировать еще и третью вакцину.
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