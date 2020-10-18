В мире от COVID-19 умерло 1,1 млн человек, выявлено уже почти 40 миллионов случаев заражения

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в мире зарегистрировано 39 959 273 случая заражения коронавирусом COVID-19, в частности 1 114 633 летальных и 29 888 585 случаев выздоровления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные свйта Worldometer.

За минувшие сутки в мире выявили 20 173 случая заражения коронавирусом. 436 пациентов умерли.

Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 в Европе является Франция, Великобритания и Россия, где накануне обнаружили 32 427, 16 171 и 14 922 случая соответственно. Всего в мире 17 октября COVID-19 обнаружили у 371 913 человек, в Европе - 143 429 новых случаев.

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Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, на сегодняшний день в мире от коронавируса умерли уже 1 млн 108 тыс. человек, при этом 27,2 млн выздоровели.



Странами с наибольшим распространением заболевания COVID-19 являются:



США (8 млн 106 тыс. заразились, 219,3 тыс. умерли, 3,2 млн выздоровели);

Индия (7,4 млн заразившихся, 113 тыс. умерших, 6,5 млн выздоровевших);

Бразилия (5,2 млн заболевших, 153 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);

Россия (1,4 млн заболевших, 23,9 тыс. умерших, 1 млн 60 тыс. выздоровевших);

Аргентина (979 тыс. заболевших, 26,1 тыс. умерших, 791 тыс. выздоровевших).





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