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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения, выздоровели 1 264 человека
В Украине за минувшие сутки подтвердили 5231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.
С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.
Умерли от болезни в стране за все время 5 607 человек (+90). Зараженными остаются 167 888 человек.
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Я цим гадам писав, телефонував, надсилав пропозиції з лікування українськими науковими розробками - зокрема, лазерною терапією. За 2-3 дні лазерною терапією можна вилікувати найтяжче запалення легенів, коли хворий вже в стані напів-смерті. НІЧОГО РОБИТИ НЕ ХОЧУТЬ!!!!
А автогеном не пробували ? )))))
Менше плодитися будете, наркомани.
Віруси не лікуються..
Для них є вакцини..
НА жаль,для Ковід=2019 поки що існує лише російське фуфло...
это общий принцип работы вирусологов
Так-то раша жтот вирус и создала и подсунула китайцам
Но не жить же всю жизнь без мозгов, будет какая-то польза.
Не надто складна технологія.
...
ведь рисовать могут многие а великих художников единицы.
только с врачами ремесленниками все очень печально . цена их ошибки человеческая жизнь.
- доктор, ну и что у меня за хрень?
- посидите тихо, я сейчас загляну в интернет..
- тю..так я и сам могу заглянуть в интернет..
- так больной ! а давайте вы не будете заниматься самолечением???
У нас в Україні якість агонуючої медицини на рівні плінтуса, а рівень пофігізму населення знаходиться ще нижче. Тому все закономірно і ми "маємо те що маємо".