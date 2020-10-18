В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения, выздоровели 1 264 человека

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.

Умерли от болезни в стране за все время 5 607 человек (+90). Зараженными остаются 167 888 человек.

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