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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения, выздоровели 1 264 человека

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.

Умерли от болезни в стране за все время 5 607 человек (+90). Зараженными остаются 167 888 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения, выздоровели 1 264 человека 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире от COVID-19 умерло 1,1 млн человек, выявлено уже почти 40 миллионов случаев заражения

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Єдине, що при ЗЕ зростає - це кількість хворих на ковід.
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18.10.2020 09:34
+14
Воно ж своїм прикладом показало шо на корону мона начхати. Ось і результат.
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18.10.2020 09:37
+8
Цифри на рахунках бувших кварталівців теж непогано ростуть...
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18.10.2020 09:51
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Єдине, що при ЗЕ зростає - це кількість хворих на ковід.
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18.10.2020 09:34 Ответить
Воно ж своїм прикладом показало шо на корону мона начхати. Ось і результат.
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18.10.2020 09:37 Ответить
Информацию о том, что зельц болел коронавирусом нельзя считать достоверной, как и любое другое сообщение этого "янелоха". Ведь эта сволочь врет постоянно.
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18.10.2020 11:10 Ответить
Цифри на рахунках бувших кварталівців теж непогано ростуть...
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18.10.2020 09:51 Ответить
Кварталівці з примітивним гуморком не бувші. Просто якщо раніше за бажанням можна було дивитися те лайно на телеканалі, то тепер уся країна дивиться й не тільки - відчуває на собі чергове покращення від ЗЕублюдків.
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18.10.2020 10:27 Ответить
та смертність
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18.10.2020 09:38 Ответить
Для порівняння - в Польщі за добу виявлено 9600!!! заражених це при тому що зроблено майже 50 000 тестів померло 96 хворих. Висновки робіть самі.
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18.10.2020 09:42 Ответить
Дойдемо і до 10 тищ, не хвилюйся.
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18.10.2020 09:46 Ответить
Я не хвилююсь тому що по моїх даних не київських тріскунів а з першоджерел як кажуть тільки у моєму Львові щодня "прибуває" більше 1000 заражених.
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18.10.2020 09:49 Ответить
Множ приблизно на 5 - це кількість протестованих. Скіки у Львові пунктів для здачі аналізів?
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18.10.2020 10:31 Ответить
В целом ситуация довольно схожа и по населению и по тестам, но в Польше медицина намного лучше, как и финансирование.
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18.10.2020 09:54 Ответить
Як можна порівнювати польську медицину з тим чого не існує?
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18.10.2020 09:58 Ответить
Я гадаю, що вже час створювати у ВР комісію стосовно оцих окозамилювань по ковід-19. Нічого вже не лікують і ні за які хвороби не згадують - вже майже рік про цей грип лише і ведуть балачки, причому лікувати його вперто НЕ ХОЧУТЬ. Вивести всіх бандюків треба на чисту воду - нащо вони колотять в країні, підривають господарство, зривають навчальні процеси, людей тримають за скот наче в концтаборі.
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18.10.2020 09:56 Ответить
Шмигаля, Степанова, Ляшка на килим.
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18.10.2020 10:00 Ответить
100%!!!
Я цим гадам писав, телефонував, надсилав пропозиції з лікування українськими науковими розробками - зокрема, лазерною терапією. За 2-3 дні лазерною терапією можна вилікувати найтяжче запалення легенів, коли хворий вже в стані напів-смерті. НІЧОГО РОБИТИ НЕ ХОЧУТЬ!!!!
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18.10.2020 10:07 Ответить
спасибо - ответа не нада.
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18.10.2020 10:11 Ответить
лазерною терапією по вірусам ?

А автогеном не пробували ? )))))
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18.10.2020 10:11 Ответить
Автоген можна застосовувати до таких розумників, як ви. Вилікує вас цілком аж до шлаку кісток.
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18.10.2020 10:14 Ответить
Це як косяк для онкохворих замість знеболювального?
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18.10.2020 10:34 Ответить
Я бачу, що ти спец по косяках, по твоім коментам, це не дивно.
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18.10.2020 10:49 Ответить
Ні. Я просто розуміюся на медицині. Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хіхі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності.
Менше плодитися будете, наркомани.
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18.10.2020 11:03 Ответить
Кацахол тебе теж деактували.
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18.10.2020 12:14 Ответить
Ти про кого, Єлажєв?
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18.10.2020 13:30 Ответить
Про тебе ветеринар, гадаєш, що я тебе не впізнав.
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18.10.2020 22:47 Ответить
говорите говорите, я как рыжего слышу... - вы тоже переизбираетесь?
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18.10.2020 10:09 Ответить
особливо тупим..

Віруси не лікуються..

Для них є вакцини..
НА жаль,для Ковід=2019 поки що існує лише російське фуфло...
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18.10.2020 10:10 Ответить
Мне как-то рассказывал один человек , ЧТО КТО ПЕРВЫМ ОБЪЯВИТ О ВАКЦИНЕ , ТОТ И СОЗДАЛ ВИРУС
это общий принцип работы вирусологов
Так-то раша жтот вирус и создала и подсунула китайцам
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18.10.2020 10:26 Ответить
Совершенно верно - на векторе синтезировали и то и другое.
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18.10.2020 10:29 Ответить
Нічого там рукожопі не можуть синтезувати, окрім тестів, які і в нас парять.
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18.10.2020 10:34 Ответить
Надо тебе клизму с новичком поставить, немного поумнеешь, но не надолго.
Но не жить же всю жизнь без мозгов, будет какая-то польза.
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18.10.2020 10:43 Ответить
А для тебе є користь від кацапських тестів? Вже розрізняв би хімію і мелекулярну біологію.
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18.10.2020 10:55 Ответить
Меркава, Ви там вище лайкаєте відомому російському пропагандисту- Єлажєву- Амєдову- Патриоту-Полиграфичу. Відчуваєте тягу до скрєп?
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18.10.2020 11:05 Ответить
А шо скажеш про марш УПА в Київі?
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18.10.2020 11:22 Ответить
У мене прадід в УПА був. 15 років радянських концтаборів отримав. Ще питання, мутна Ви наша?
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18.10.2020 11:26 Ответить
Під дурника не коси.
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18.10.2020 11:28 Ответить
Та під дурочку косите саме Ви. А от я впевнений що Ви- хитра і розумна проросійська вата.
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18.10.2020 11:32 Ответить
Шо ти бачиш на фото?

В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, виявили 5231 новий випадок зараження, одужали 1 264 людини - Цензор.НЕТ 4688
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18.10.2020 12:02 Ответить
Шо мовчиш?
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18.10.2020 15:16 Ответить
Зараз є автоматичні синтезатори ДНК та РНК. Кацапи запросто могли придбати такий і синтезувати модифіковані РНК вірусів в складі векторів. А трансфекувати гібридому вектором, що несе маркер відбору - рутинна процедура в біотехнології. Мжна ультразвуком, електропорацією і навіть спеціальним пострілом . Потім антибіотиком вбивають всі нетрансфековані клітини і вуаля - маєте культуру клітин-продуцентів вірусів.
Не надто складна технологія.
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18.10.2020 11:16 Ответить
Та завакцинуйся вже нарешті разом зі своїм другом Антипком.
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19.10.2020 02:11 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, виявили 5231 новий випадок зараження, одужали 1 264 людини - Цензор.НЕТ 8690

...
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18.10.2020 10:25 Ответить
Мало того, еще попробуй врача найти, который умеет лечить. Везде в основном дебилы, которые пиво в парках на лавочках пили вместо посещения пар и за экзамены и дипломную и пр. платили. Сейчас в поликлинику или больницу страшно идти. Я это на себе испытал, когда два месяца антибиотиками кормили, но диагноза так и не поставили (обращался в три больницы и две поликлиники Киева), пока через знакомых не вывели на толкового специалиста, который за день диагноз установил и прооперировал. А по поводу того, что дебилы в белых халатах меня два месяца антибиотиками разными кормили сказал буквально следующее: "как вы перенесли эти лошадиные дозы антибиотиков?".
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18.10.2020 10:37 Ответить
проблема со специалистами во всех сферах. есть реальные профи, а есть чего то там умеющие и получившие дипломы за сало. просто получить дипломы могут многие, а реально владеть профессией да еще и на высшем уровне могут только спецы от бога.
ведь рисовать могут многие а великих художников единицы.
только с врачами ремесленниками все очень печально . цена их ошибки человеческая жизнь.
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18.10.2020 12:49 Ответить
как в старом анекдоте:
- доктор, ну и что у меня за хрень?
- посидите тихо, я сейчас загляну в интернет..
- тю..так я и сам могу заглянуть в интернет..
- так больной ! а давайте вы не будете заниматься самолечением???
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18.10.2020 10:42 Ответить
Заболевшие, зараженные, инфицированые, больные... обычной простудой, ну и вонИ о несуществующей болячке
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18.10.2020 10:48 Ответить
І як його дожить до цього пресловутого ПЛАТО, не захворіти і не склеїти ласти? На лікарню вже нічого сподіватись, туди попадуть не всі, а тільки найтяжчі і мабуть, найбагатші.
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18.10.2020 13:22 Ответить
Як? Нуу, я делаю как выжившие в чуму, холеру и др. эпидемии прошлого : использую антивирусные и антибакт. свойства лука, чеснока, хрена, буряка, сельдерея, петрушки. Ем ежедневно в салатах в больших (но разумных - не до рвоты или аллергии) количествах и нюхаю с близкого расстояния свежеразрезанные лук+чесн. 10 мин. каждый раз, придя домой.
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18.10.2020 17:59 Ответить
Недавно господин Ярославский говорил-да мы порвём этот коронавирус в клочья, потому что мы команда с Кернесом. Победили, один победитель в Германии лечится, а харьковщина одна из лидеров в Украине по количеству заболевших.
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18.10.2020 14:58 Ответить
Як? Нуу, я делаю как выжившие в чуму, холеру и др. эпидемии прошлого : использую антивирусные и антибакт. свойства лука, чеснока, хрена, буряка, сельдерея, петрушки. Ем ежедневно в салатах в больших (но разумных - не до рвоты или аллергии) количествах и нюхаю с близкого расстояния свежеразрезанные лук+чесн. 10 мин. каждый раз, придя домой.
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18.10.2020 18:03 Ответить
Вчора йшов мимо автобусної зупинки. Підїхав з заповненим стоячими людьми проходом "Богданчик", шофер був правда в масці, але з автобуса зійшло чоловік дванадцять, з которих тільки два були в масках. Залишилися одні сидячі, де тільки три людини були в масках.
У нас в Україні якість агонуючої медицини на рівні плінтуса, а рівень пофігізму населення знаходиться ще нижче. Тому все закономірно і ми "маємо те що маємо".
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19.10.2020 06:22 Ответить
 
 