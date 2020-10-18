2 822 27
Кандидата в главы ОТГ на Киевщине подозревают в подкупе избирателей: раздавал конверты с деньгами учителям, - Нацполиция
В Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на пост главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей, ему объявили о подозрении и начали расследование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области в фейсбуке.
Правоохранители установили, что подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы.
"По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен", - отметили в полиции.
Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас ведется расследование.
Топ комментарии
+8 5 копійок
показать весь комментарий18.10.2020 10:13
+6 Plushka
показать весь комментарий18.10.2020 10:21
+6 Alex Ziland
показать весь комментарий18.10.2020 11:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі ЗМІ поділено між агентами російських спецслужб Порошенко і Медведчуком.
1.Срок полномочий не должен превышать 1 год, потом новые выборы.
2.Уличенные в подкупе как те, кто дает, так и те, кто берет пожизненно лишаются избирательного права.
ну хоть где-то ж длжно сработать ???