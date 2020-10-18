Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей"

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович направил официальное обращение к председателю Национальной полиции с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

Прежде всего, подчеркивает Вятрович, имеется в виду "фейковый "опрос" от Зеленского".

"Кстати, фейковый он не только потому, что президент не имеет полномочий проводить какие-либо "опросы", но и потому, что не существует никакого способа контроля и получения достоверных данных по итогам этой аферы.

Цифры "итогов" этого "опроса" будут взяты просто с потолка, потому что больше их взять неоткуда. Даже если бы Зеленский лично считал макулатуру, неизвестно как собранную его агитаторами, количество этой макулатуры не говорило бы ни о чем.

Кстати, попытки власти озвучивать после 25 октября эти цифры с потолка, а также механизм финансирования всей этой аферы - это следующие вопросы, которые должны стать предметом расследования", - считает нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Позже в СМИ появились новые детали о формате проведения опроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов. ВИДЕО





