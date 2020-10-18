Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей"
Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович направил официальное обращение к председателю Национальной полиции с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
Прежде всего, подчеркивает Вятрович, имеется в виду "фейковый "опрос" от Зеленского".
"Кстати, фейковый он не только потому, что президент не имеет полномочий проводить какие-либо "опросы", но и потому, что не существует никакого способа контроля и получения достоверных данных по итогам этой аферы.
Цифры "итогов" этого "опроса" будут взяты просто с потолка, потому что больше их взять неоткуда. Даже если бы Зеленский лично считал макулатуру, неизвестно как собранную его агитаторами, количество этой макулатуры не говорило бы ни о чем.
Кстати, попытки власти озвучивать после 25 октября эти цифры с потолка, а также механизм финансирования всей этой аферы - это следующие вопросы, которые должны стать предметом расследования", - считает нардеп.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
Позже в СМИ появились новые детали о формате проведения опроса.
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Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Вася, а ти сам віриш в те чим маніпулюєш?
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1104848
https://www.mic.com/articles/126329/science-says-weed-dick-is-a-thing#.JwKdWHpxD
https://academic.oup.com/aje/article/182/6/473/82600
Третє посилання- саме про те як замість сперми у тебе лишаться самі трупики сперматозоїдів.
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11414605/Super-strong-cannabis-responsible-for-quarter-of-new-psychosis-cases.html
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о https://news.liga.net/society/news/truhanov-hochet-vernut-prospektu-nebesnoy-sotni-sovetskoe-nazvanie возвращении предыдущих названий проспекту Небесной Сотни (ранее - проспект Маршала Жукова) и улице Инглези (улица 25-ой Чапаевской дивизии). Об этом в https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3398453543583630 Facebook написал мэр Одессы https://file.liga.net/persons/trukhanov-gennadiy Геннадий Труханов .
"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии", - заявляет Труханов, уточняя, что это те улицы, которые в рамках декоммунизации личным решением переименовал экс-губернатор Одесской области https://file.liga.net/persons/mihail-saakashvili Михаил Саакашвили .
По мнению мэра Одессы, "Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом", а "25-я Чапаевская дивизия - формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы войны".
ДОПОЛНЕНО В 14.37. Решение о переименовании улиц не окончательное. В декабре должны состояться общественные слушания по этому вопросу, а лишь затем его вынесут на сессию горсовета.
Институт нацпамяти призывает мэрию Одессы воздержаться от нарушения закона и не инициировать возвращение советских названий улицам, сообщает https://dumskaya.net/news/institut-natcionalnoy-pamyati-vozvrashchenie-ode-126497/?fbclid=IwAR0a6K9Bzwkr0-urODHGn7zgeytsv0lrk28glRFOiexE_euvZEfe9T03u0M Думская . В Институте заявляют, что присвоение имени Жукова или 25-й Чапаевской дивизии любому объекту топонимики будет противоречить закону.
Зеленський назвав усі пункти опитування 25 жовтня і закликав надсилати нові запитання , я ещё раз повторюсь...Пан Президент Зеленский,а слабо задать вопрос УКРАИНЦАМ для опроса - Украинцы вы не против того чтобы Россию называть МОСКОВИЕЙ? ..
Еще пусть рассказывает янелох оманский, кто спонсор всей этой аферы!
Откуда деньги?!
Но ведь нет. Надо ж обязательно сделать из этого скрытую агитацию ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ.
Собственно, за этого вопрошающего ублюдка и его партию агитация и предполагается.
Так ты не согласен на опрос через неделю после выборов? Значит ты работаешь на ЗЕ.
Т.е. фактически враг Украины.
Друзья с аксессурами подождут снаружи, а потом будем вас "непроизвольно голосовавших за СН" отлавливать
Так что на этот раз, вас, зебилье конченое, будет видно, как на ладони.
https://twitter.com/nepozormene Не позор мене
У чоловіків в селі Вілларіба член 15 см, а у чоловіків з села Віллабаджо член 25 см.
Все тому, що в Вілларіба проводили виміри, а в Віллабаджо - опитування.
Це все що ви повинні знати про презедентське опитування.
а,ну да,ты же выше правописания
И при чем тут враги, никакие опросы в полномочия президента не входят по Конституции и затевая это действо, он просто нарушает закон.
Если не лень, поищите.
Лично у меня все нарушенные опросом законы и статьи уже записаны в телефон.
Каждый сознательный гражданин обязан сорвать ублюдочный агитационный опрос ЗЕ.
Каждый сознательный гражданин обязан за пределами избирательного участка "наказать" тех, кто поддерживает этот опрос.
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пять вопросссов к 3э
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