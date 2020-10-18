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Новости Опрос Зеленского
12 299 286

Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей"

Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович направил официальное обращение к председателю Национальной полиции с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

Прежде всего, подчеркивает Вятрович, имеется в виду "фейковый "опрос" от Зеленского".

"Кстати, фейковый он не только потому, что президент не имеет полномочий проводить какие-либо "опросы", но и потому, что не существует никакого способа контроля и получения достоверных данных по итогам этой аферы.

Цифры "итогов" этого "опроса" будут взяты просто с потолка, потому что больше их взять неоткуда. Даже если бы Зеленский лично считал макулатуру, неизвестно как собранную его агитаторами, количество этой макулатуры не говорило бы ни о чем.

Кстати, попытки власти озвучивать после 25 октября эти цифры с потолка, а также механизм финансирования всей этой аферы - это следующие вопросы, которые должны стать предметом расследования", - считает нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Позже в СМИ появились новые детали о формате проведения опроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов. ВИДЕО

Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу опроса Зеленского, чтобы пресечь попытки незаконного влияния на избирателей 01
Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу опроса Зеленского, чтобы пресечь попытки незаконного влияния на избирателей 02
Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу опроса Зеленского, чтобы пресечь попытки незаконного влияния на избирателей 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) местные выборы (2752) опрос (2824) Вятрович Владимир (275)


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Топ комментарии
+42
Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей" - Цензор.НЕТ 798
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18.10.2020 10:35
+35
Чукча юрист? Можно увидеть хоть один закон о всеукраинском опросе? Ну хоть один?

Чисто юридически. Сейчас оно прямо нарушает Законы и Конституцию Украины. А это, как минимум, срок и далеко не в кресле президента.

"Опрос президента Зеленского", не зависимо от его содержания и нарушений бубочки, является еще и манипулятивным приемом непрямой агитации в день проведения выборов. Плюс типа волонтеров опросников можно молча садить в кутузку за прямое нарушения Закона Кодекса о выборах.
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18.10.2020 10:42
+33
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2974
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18.10.2020 11:17
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Страница 3 из 3
шины там всякие...балаклавы и термоса с вязаными носками?
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18.10.2020 11:15 Ответить
Что, - на пикник!? Так уже холодно, воспаление легких можно подхватить.
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18.10.2020 11:44 Ответить
Офігєнні опитування від Вовіка. Конопля і Будапештський меморандум в одному флаконі.
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
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18.10.2020 11:13 Ответить
Косяки дієві тим, що підвищують апетит. В онкохворих дуже велике виснаження. Обезболююча дія незначна, але ефект все одно є.
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18.10.2020 11:38 Ответить
Апетит підвищити можна не лише косяком.
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18.10.2020 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oQDehAAhCVY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Подивися тут, кажуть є різниця
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18.10.2020 14:01 Ответить
А, так та конопля тільки на канати та на полотно годиться.
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18.10.2020 14:30 Ответить
Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.

Вася, а ти сам віриш в те чим маніпулюєш?
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18.10.2020 14:40 Ответить
Васіліса, а ти поспілкуйся з медиками, а не з друзями-планокурами.
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18.10.2020 14:56 Ответить
так віриш чи ні, не Вася? Лежав десь та почерпнув істину? Можеш поділитись і просвітницьким посиланням...
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18.10.2020 15:02 Ответить
http://www.ukcia.org/research/ComparisonOfSmoke.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1104848
https://www.mic.com/articles/126329/science-says-weed-dick-is-a-thing#.JwKdWHpxD
https://academic.oup.com/aje/article/182/6/473/82600
Третє посилання- саме про те як замість сперми у тебе лишаться самі трупики сперматозоїдів.
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18.10.2020 15:07 Ответить
дякую за посилання, переглянув (найкраща від jamanetwork)... А хочеш "докази" про шкоду життя для здоров'я? Вплив мобільного зв'язку на мозок і потенцію? Користь вина чи мін. води в залежності хто оплачує висновок?
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18.10.2020 15:22 Ответить
Ну, з таким підходом тобі і героїн не шкідливий.
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18.10.2020 15:27 Ответить
ти й у цьому спецИаліст ?
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18.10.2020 15:41 Ответить
Ну і як бонус- шизофренія та психози для любителів травички.
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11414605/Super-strong-cannabis-responsible-for-quarter-of-new-psychosis-cases.html
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18.10.2020 15:13 Ответить
значення буквосполучення Super strong cannabis- тобі щось говорить?
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18.10.2020 15:36 Ответить
Звичайно! Це мрія ативістів за легалайз ганджубасу. Ти ж не хочеш сказати що ти окохворий?
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18.10.2020 15:43 Ответить
залиши свій запал аргументації для інших... Мені байдужі твої домисли як і ти, скажу більше, ти абсолютно підтвердив моє бачення твоєї "праці" на форумі... Вас у той час, вилізло багацько, але ролі різні.
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18.10.2020 15:53 Ответить
І всі проти твого права вживати наркотики. От лихо!
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18.10.2020 15:55 Ответить
ти надто обмежений, щоб зрозуміти, що тобі відповіли? так чого лізеш у сфери телепатії?
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18.10.2020 16:03 Ответить
О, нерви у тебе ні е бісу. Не хапав ще сьогодні?
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18.10.2020 16:04 Ответить
Не вася! Розумній людині, достатньо проаналізувати коло знайомих опонента, щоб вчасно прикусити язик... Але це не про тебе... Та скажу більше- ти типова повія на зарплаті, більше не годуватиму йди до саду.
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18.10.2020 16:13 Ответить
Біжи вже конопельки курни, бо ще інсульт схопиш.
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18.10.2020 16:20 Ответить
Мэр Одессы Геннадий Труханов хочет вернуть советские названия проспекту Небесной Сотни и улице имени Дмитрия Инглези
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о https://news.liga.net/society/news/truhanov-hochet-vernut-prospektu-nebesnoy-sotni-sovetskoe-nazvanie возвращении предыдущих названий проспекту Небесной Сотни (ранее - проспект Маршала Жукова) и улице Инглези (улица 25-ой Чапаевской дивизии). Об этом в https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3398453543583630 Facebook написал мэр Одессы https://file.liga.net/persons/trukhanov-gennadiy Геннадий Труханов .
"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии", - заявляет Труханов, уточняя, что это те улицы, которые в рамках декоммунизации личным решением переименовал экс-губернатор Одесской области https://file.liga.net/persons/mihail-saakashvili Михаил Саакашвили .
По мнению мэра Одессы, "Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом", а "25-я Чапаевская дивизия - формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы войны".
ДОПОЛНЕНО В 14.37. Решение о переименовании улиц не окончательное. В декабре должны состояться общественные слушания по этому вопросу, а лишь затем его вынесут на сессию горсовета.
Институт нацпамяти призывает мэрию Одессы воздержаться от нарушения закона и не инициировать возвращение советских названий улицам, сообщает https://dumskaya.net/news/institut-natcionalnoy-pamyati-vozvrashchenie-ode-126497/?fbclid=IwAR0a6K9Bzwkr0-urODHGn7zgeytsv0lrk28glRFOiexE_euvZEfe9T03u0M Думская . В Институте заявляют, что присвоение имени Жукова или 25-й Чапаевской дивизии любому объекту топонимики будет противоречить закону.
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18.10.2020 11:14 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2974
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18.10.2020 11:17 Ответить

Зеленський назвав усі пункти опитування 25 жовтня і закликав надсилати нові запитання , я ещё раз повторюсь...Пан Президент Зеленский,а слабо задать вопрос УКРАИНЦАМ для опроса - Украинцы вы не против того чтобы Россию называть МОСКОВИЕЙ? ..
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18.10.2020 11:19 Ответить
«Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?», - це запитання від мера Дніпра Бориса Філатова.
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18.10.2020 11:47 Ответить
А что скажет по этому "опросу" наш самый гуманный и справедливый, доблестный Конституционный суд? Или высокие зарплаты подсказывают им, что данный вопрос лучше проигнорировать, хотя позиции Вовы в стране не очень устойчивые...
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18.10.2020 11:23 Ответить
Все правильно!
Еще пусть рассказывает янелох оманский, кто спонсор всей этой аферы!
Откуда деньги?!
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18.10.2020 11:29 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 5188
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18.10.2020 11:32 Ответить
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18.10.2020 11:44 Ответить
Уже известно, - Ленка выделила, чулки-то безразмерные и на поездку в Оман хватило и на опрос и ещё есть запас на иные "хотелки".
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18.10.2020 11:50 Ответить
Нарешті хтось почув мої воплі...
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18.10.2020 11:31 Ответить
Идея с опросами хорошая. Если не в этот раз, то к следующему нужно подготовить всю законодательную базу и финансирование, чтоб всё было по закону.
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18.10.2020 11:34 Ответить
так зебилье любую хорошую идею испоганят
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18.10.2020 11:45 Ответить
Кто мешает провести опрос после выборов?

Но ведь нет. Надо ж обязательно сделать из этого скрытую агитацию ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ.
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18.10.2020 11:59 Ответить
А в чём агитация? И за кого агитируют?
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18.10.2020 12:00 Ответить
Агитация в том, кто инициатор опроса. Сам опрос - агитация и есть.
Собственно, за этого вопрошающего ублюдка и его партию агитация и предполагается.

Так ты не согласен на опрос через неделю после выборов? Значит ты работаешь на ЗЕ.
Т.е. фактически враг Украины.
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18.10.2020 12:08 Ответить
Да ну? Как же Вы теперь пойдёте на выборы - наверняка вследствие столь мощной агитации непроизвольно проголосуете за СН Детский сад, вторая четверть (с)
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18.10.2020 12:12 Ответить
Нормально пойду.
Друзья с аксессурами подождут снаружи, а потом будем вас "непроизвольно голосовавших за СН" отлавливать
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18.10.2020 12:15 Ответить
Опрос-то, если он будет, не в кабинке будет проводиться.

Так что на этот раз, вас, зебилье конченое, будет видно, как на ладони.
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18.10.2020 12:18 Ответить
надо голосовать за тех кто посадит этих .а потом за этих кто посадит тех
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18.10.2020 11:39 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2653
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18.10.2020 11:45 Ответить
Ты что, больной или тебя ударили?
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18.10.2020 11:48 Ответить
Видать не дождался результатов опроса и "дебело" курнул канабиса.
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18.10.2020 11:52 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 1740
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18.10.2020 11:53 Ответить
Ответ - два в одном.
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18.10.2020 12:22 Ответить
это сарказм)
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18.10.2020 12:39 Ответить
Сарказм,це кращі ліки від депресії !!!)))
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18.10.2020 12:43 Ответить
Уявіть що буде, коли після цього прецеденту, кожна партія почне у день виборів як на базарі свої опитування проводити... А головне все "законно" без "жодної" агітації в день виборів...
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18.10.2020 11:53 Ответить
другим партиям просто не позволит ЗЕленая власть
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18.10.2020 12:12 Ответить
Ну зебіли зараз впевнені як ніколи, що то є справжня демократия!
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18.10.2020 12:19 Ответить
https://twitter.com/nepozormene

https://twitter.com/nepozormene Не позор мене

У чоловіків в селі Вілларіба член 15 см, а у чоловіків з села Віллабаджо член 25 см.

Все тому, що в Вілларіба проводили виміри, а в Віллабаджо - опитування.

Це все що ви повинні знати про презедентське опитування.
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18.10.2020 11:58 Ответить
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18.10.2020 12:24 Ответить
Если у врагов Президента Украины Зеленского так сильно подгорает,значит Президент Украины Зеленский делает всё правильно ,он на правильном пути и его поддерживает 75 % избирателей Украины.Вместе Победим.
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18.10.2020 12:03 Ответить
ПНХ, самка собаки ватная.
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18.10.2020 12:09 Ответить
Вы уже победили. Сделали себя три раза в жепу. Сделайте это еще в четвертый раз!
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18.10.2020 12:16 Ответить
да у тебя мания вяличия .признак-лепишь большие буквы там,где правописание не предусматривает.
а,ну да,ты же выше правописания
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18.10.2020 12:42 Ответить
"Вегной догогой идёте ,товагищи" !!!)))
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18.10.2020 12:46 Ответить
поддерживает 75 % избирателей ?)))))реально, в зебилах только с диагнозом остались
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18.10.2020 12:54 Ответить
Ой, как вы отстали от жизни. Уже и сам президент зеленский в интервью ВВС сказал, что его поддерживают и поддерживали изначально около 30% избирателей, а остальные во втором туре просто голосовали против Порошеннко, а вы всё еще при какие-то мифические 75% глаголите.
И при чем тут враги, никакие опросы в полномочия президента не входят по Конституции и затевая это действо, он просто нарушает закон.
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18.10.2020 14:26 Ответить
Придурку, та ви вже перемогли! А ти і не помітив?
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18.10.2020 15:36 Ответить
В нете уже выложены рекомендации и законодательная база по нарушению опросом кучи законов Украины.
Если не лень, поищите.
Лично у меня все нарушенные опросом законы и статьи уже записаны в телефон.

Каждый сознательный гражданин обязан сорвать ублюдочный агитационный опрос ЗЕ.

Каждый сознательный гражданин обязан за пределами избирательного участка "наказать" тех, кто поддерживает этот опрос.
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18.10.2020 12:14 Ответить
До чего сильны сознательные граждане! Аж диваны пргибаются!
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18.10.2020 18:25 Ответить
Дуракам закон не писан!!!
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18.10.2020 12:15 Ответить
А если писан,то не читан,а если читан ,то не понят ,а если понят,то не так !!!)))
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18.10.2020 12:44 Ответить
Зеленскому ,надо идти дальше ,при Совке была передача ,что где когда,так там придумали голосовать с помощью выключения телевизора ,это же ,как надо было лохов разводить 🤦😂😂😂😂😂
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18.10.2020 12:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wZO_OZFO6WQ

-
-
пять вопросссов к 3э
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18.10.2020 12:34 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2288
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18.10.2020 13:30 Ответить
А чому ви забули про мистецтво? Про музику? Гру на роялі, наприклад?
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18.10.2020 13:42 Ответить
СуліВано, а чого ти забув про шосте питання? Чи може існувати шпаківня, якщо вона не переповнена коханням до ТЮльки?
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18.10.2020 14:50 Ответить
Кликушество , в данном случае уместно.Надо Папе Римскому ,В ООН и Януковичу нажаловаться.
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18.10.2020 12:58 Ответить
Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович направил официальное обращение к председателю Национальной полиции с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября. Источник: https://censor.net/ru/n3225422

ЗАВЕСТИ КАРНУ СПРАВУ НА Зе КЛОУНА - ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСІ ГРОМАДЯНИ РІВНІ
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18.10.2020 13:04 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 8527В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 8436
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18.10.2020 13:29 Ответить
Більш, ніж переконаний, що все це "опитування Зєлєнського" - суцільна бутафорія. Ніхто ці опросники рахувати не буде і навіть приблизно цікавитись результатом. Зєля видасть резуьтат "з фанаря", подивившись на стелю. Перша і остання мета цього опросника - мобілізація растоманів, фактично свій електорат, що на вибори не ходить, але піде, якщо там будуть дозволяти пихнути травою. Уявляю контингент, який припреться на ці вибори
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18.10.2020 13:40 Ответить
Просто супер. Добавить нечего.
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18.10.2020 15:42 Ответить
как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок! А то лидере ихнему надоело смотреть как бабки мимо кармана проплывают, за него люди голосовали, верили ему, а тут надоело - все, ухожу, пошёл дальше барыжничать
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18.10.2020 15:08 Ответить
Зеленский должен сесть в тюрьму за подрыв украинской государственности, вместе со своими кураторами из москвы, главный из которых ермак-козырь.
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18.10.2020 15:39 Ответить
Медведчука не забывайте, мне кажется некоторые вопросы и идея позорного "опитування" его инициатива...
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18.10.2020 22:53 Ответить
а что это за дерьмо такое вятрович какой то ????
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18.10.2020 16:03 Ответить
пєтін песик
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18.10.2020 16:11 Ответить
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 5952
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18.10.2020 21:55 Ответить
Что такое "незаконное влияние на избирателей"?
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18.10.2020 22:17 Ответить
ИМХО... на аферу по эскалации гражданского противостояния (опрос во время выборов) может решиться только проиграный.
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19.10.2020 05:23 Ответить
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