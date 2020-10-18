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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ зафиксирован 13-й летальный случай от COVID-19, за сутки заболел 91 человек

В ВСУ зафиксирован 13-й летальный случай от COVID-19, за сутки заболел 91 человек

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, количество летальных случаев достигло 13.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно информации, во время пребывания в отпуске 28 сентября военнослужащий обратился к семейному врачу по месту жительства. Лечился амбулаторно, за медицинской помощью в лечебные учреждения Минобороны не обращался. 4 октября при КТ легких во Львове у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Продолжал лечиться по месту жительства. 10 октября в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в Жовковскую ЦРБ, где подтвержден диагноз двусторонней пневмонии.

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Для дальнейшего обследования и лечения, в этот же день, реанимобилем больной был эвакуирован и госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона с размещением в отделение реанимации и интенсивной терапии. На момент поступления состояние здоровья было тяжелое, в сознании. Проведенный экспресс-тест дал положительный результат. Также был осуществлен отбор материала для ПЦР-тестирования.

"11 октября у пациента продолжала прогрессировать дыхательная недостаточность, он был переведен на ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки дыхательной недостаточности, состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Результаты ПЦР тестирования, подтвердившие у умершего острую респираторную болезнь COVID-19, были получены 17 октября. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

Всего же За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19.

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Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 77 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В целом по состоянию на 10:00 воскресенья, 18 октября, в ВСУ COVID-19 болеет 1082 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3 220 человек.

В настоящее время на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 54 человека.

Автор: 

армия (8493) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Странно что в людей которые круглосуточно под присмотром командиров эти командиры не заметили первые признаки болезни.
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18.10.2020 11:04 Ответить
В ВСУ зафиксирован 13-й летальный случай от COVID-19, за сутки заболел 91 человек - Цензор.НЕТ 6041
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18.10.2020 11:05 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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18.10.2020 11:06 Ответить
Щось в Україні не те не тільки з президентами, генералами і полковниками, але й військовою медициною. Скільки разів пропонував різним військовим закладам допомогу - лазерний апарат "Геліос" (український розроблений для відновленя здоров'я постраждалих від Чорнобильської радіації ще 33 роки тому). НЕ ХОЧУТЬ БРАТИ НАВІТЬ ЗАДАРМА!!!
Зокрема, полковник медицини Іван Гайда, який очолював Львівський шпиталь, не захотів брати. А через 2 місяці помер від коронавірусу. Отакі розумні люди очолюють військову медицину в Україні...
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18.10.2020 11:45 Ответить
За сутки выведена из строя рота и никого из верховных управителей не хватил ужас?
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18.10.2020 16:16 Ответить
 
 