За первые девять месяцев 2020 года Госмиграция признала беженцами 17 граждан РФ
За первые девять месяцев 2020 года Государственная миграционная служба Украины признала беженцами 17 граждан Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГМС в ответ на запрос "Радио Свобода".
Еще 20 россиян признали такими, которые нуждаются в дополнительной защите.
При этом на протяжении всего 2019 года миграционная служба признала беженцами девять россиян, еще 19 – лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
По состоянию на 1 октября этого года в Украине официально зарегистрированы 1276 беженцев и 878 человек, которые нуждаются в дополнительной защите. Основными странами происхождения искателей защиты в Украине являются Афганистан, Нигерия, Россия, Сирия, Камера, Таджикистан, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Йемен, Гвинея, Египет и Кот-д'Ивуар.
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