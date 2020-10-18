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За первые девять месяцев 2020 года Госмиграция признала беженцами 17 граждан РФ

За первые девять месяцев 2020 года Госмиграция признала беженцами 17 граждан РФ

За первые девять месяцев 2020 года Государственная миграционная служба Украины признала беженцами 17 граждан Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГМС в ответ на запрос "Радио Свобода".

Еще 20 россиян признали такими, которые нуждаются в дополнительной защите.

При этом на протяжении всего 2019 года миграционная служба признала беженцами девять россиян, еще 19 – лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

По состоянию на 1 октября этого года в Украине официально зарегистрированы 1276 беженцев и 878 человек, которые нуждаются в дополнительной защите. Основными странами происхождения искателей защиты в Украине являются Афганистан, Нигерия, Россия, Сирия, Камера, Таджикистан, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Йемен, Гвинея, Египет и Кот-д'Ивуар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан. ФОТО

Автор: 

беженцы (1638) ГМС (49)


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Топ комментарии
+6
нахера они тут? среди своих тупой ватной мрази полно, а они еще вмешивают
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18.10.2020 11:33
+3
Списочек дайте пофамильно и с биографиями,тут попахивает взяточничеством.
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18.10.2020 11:51
+3
Из России, наверное, чеченцы?
Франция не берёт?
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18.10.2020 11:53
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нахера они тут? среди своих тупой ватной мрази полно, а они еще вмешивают
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18.10.2020 11:33 Ответить
надо стремиться к нулю.
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18.10.2020 11:41 Ответить
Всеодно каци кажуть Кримнаш.
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18.10.2020 11:45 Ответить
Списочек дайте пофамильно и с биографиями,тут попахивает взяточничеством.
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18.10.2020 11:51 Ответить
Уцаться мона с редактора ...За первые девять месяцев 2020 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3225425...... а ,что есть еще вторые девять месяцев 2020 года ?
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18.10.2020 11:53 Ответить
За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ - Цензор.НЕТ 7534
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18.10.2020 11:59 Ответить
ты еще рогами постучи
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18.10.2020 12:01 Ответить
За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ - Цензор.НЕТ 3554

Це про тебе?
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18.10.2020 12:04 Ответить
ну не про тебя же
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18.10.2020 12:13 Ответить
В якій палаті лежиш?
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18.10.2020 12:44 Ответить
Из России, наверное, чеченцы?
Франция не берёт?
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18.10.2020 11:53 Ответить
Объелись скрепов поди до рвоты ))
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18.10.2020 12:04 Ответить
Не поймешь, "путиновведисты" или "гнани и голодни"?
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18.10.2020 12:14 Ответить
"у ніх же ж опьіта побольшє" .ру)) язьік такой
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18.10.2020 12:36 Ответить
Нельзя этого делать!!!. Неизвестно же с каким заданием они внедряются.
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18.10.2020 13:18 Ответить
кращою булаб новина депортували на.. 17 тисяч кацапів
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18.10.2020 13:26 Ответить
Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, подписав https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 19 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_9066 Чрезвычайный указ № 9066 , который разрешал военным властям определить «зоны выселения» и перемещать из них любых лиц. В результате, все граждане японского происхождения были насильственно выселены с тихоокеанского побережья, в том числе из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калифорнии и большей части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD Орегона и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Вашингтона , в лагеря для интернированных. В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость»
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18.10.2020 13:39 Ответить
Камера ??? Это где ?
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18.10.2020 13:48 Ответить
Ну на кой нам все эти новинские и прочие козлы из рашки?
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18.10.2020 22:23 Ответить
 
 