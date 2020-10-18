За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксировано 453 новых случая заражения
За минувшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у 453 жителей Киева, 13 раннее заболевших человек умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 453 человек. 13 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян. На сегодня в столице уже 30 463 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
Заболели 250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, 15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 года до 17. Заболел, в частности, 21 медик.
В больницы столицы попали 50 пациентов. ОСтальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 115, в Днепровском - 58 и в Оболонском районе - 53 случая. Ситуация с распространением вируса - тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!", - отметил Кличко.
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55, уже усиливают карантинные меры.
А в Киеве всего 15 чел. -- просто идиллия из области мечты...
...или я не арифметик? *)
Заболел родственник, по всем признакам ковид, "семейный врач" на больничном, коллега по цеху, которому передали больных, принять может только через пол месяца, рентген в поликлинике не раньше чем через две недели, (там завал) скорая пять минут не брала трубки еле дозвонились, первым делом начали морозить - "обращайтесь к семейному врачу"...
Итог: Тест делать и не собирались, больной не учтенный, рентген обошелся в частной клинике в 700 гривен, пневмония, оттуда же рецепты за отдельную плату...
Таких больных, по Киеву, полагаю в день набирается раз в пять больше официальной "статистики"
Брешут сволочи! Как минимум перед выборами, а как максимум, пока бунт не начнется!..
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
А в СМИ люди мрут как мухи...
Смертность от COVID-19, в Украине вышла на третье место по статистике, после Сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии..