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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксировано 453 новых случая заражения

За минувшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у 453 жителей Киева, 13 раннее заболевших человек умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 453 человек. 13 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян. На сегодня в столице уже 30 463 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Заболели 250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, 15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 года до 17. Заболел, в частности, 21 медик.

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В больницы столицы попали 50 пациентов. ОСтальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 115, в Днепровском - 58 и в Оболонском районе - 53 случая. Ситуация с распространением вируса - тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!", - отметил Кличко.

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За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксировано 453 новых случая заражения 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25489) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Странно... -- в Бундесе "норма" 50 заболевших в день на 100000 чел.
55, уже усиливают карантинные меры.

А в Киеве всего 15 чел. -- просто идиллия из области мечты...
...или я не арифметик? *)
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18.10.2020 12:46 Ответить
Туфта!
Заболел родственник, по всем признакам ковид, "семейный врач" на больничном, коллега по цеху, которому передали больных, принять может только через пол месяца, рентген в поликлинике не раньше чем через две недели, (там завал) скорая пять минут не брала трубки еле дозвонились, первым делом начали морозить - "обращайтесь к семейному врачу"...
Итог: Тест делать и не собирались, больной не учтенный, рентген обошелся в частной клинике в 700 гривен, пневмония, оттуда же рецепты за отдельную плату...
Таких больных, по Киеву, полагаю в день набирается раз в пять больше официальной "статистики"
Брешут сволочи! Как минимум перед выборами, а как максимум, пока бунт не начнется!..
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18.10.2020 16:18 Ответить
Хто статистику танцює, той її і вертить, як хоче
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18.10.2020 14:07 Ответить
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
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18.10.2020 14:18 Ответить
Что-то все болеют-болеют, а ни кто в окружении не умирает - родственники - за 80, пенсионеры на производстве- (600 чел)-и ни кто не умер, и даже не инфицировался...
А в СМИ люди мрут как мухи...
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18.10.2020 15:53 Ответить
Умирают!
Смертность от COVID-19, в Украине вышла на третье место по статистике, после Сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии..
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18.10.2020 16:22 Ответить
 
 