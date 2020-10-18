За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксировано 453 новых случая заражения

За минувшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у 453 жителей Киева, 13 раннее заболевших человек умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 453 человек. 13 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян. На сегодня в столице уже 30 463 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Заболели 250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, 15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 года до 17. Заболел, в частности, 21 медик.

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В больницы столицы попали 50 пациентов. ОСтальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 115, в Днепровском - 58 и в Оболонском районе - 53 случая. Ситуация с распространением вируса - тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!", - отметил Кличко.

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