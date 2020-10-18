"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко
Банковский сектор Украины продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение глава НБУ Кирилл Шевченко высказал в публикации для влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council.
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - отметил глава НБУ.
По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций. Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.
"Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, в настоящее время уже далекое воспоминание", - заметил Шевченко.
Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: "Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной - 5%".
В то же время, указывает глава НБУ, произошло снижение процентных ставок по кредитам, что в последние два месяца лета продемонстрировало рост объемов займов для бизнеса на 2,2%, а также кредитов для домохозяйств на 3%.
"Нынешние благоприятные условия обеспечивают украинскому бизнесу возможности получать более доступные кредиты. Это позволяет им покрывать краткосрочные потребности и финансировать масштабные проекты", - подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что украинская банковская система постепенно оцифровывает свои услуги, а это в свою очередь расширяет возможности для клиентов. К тому же в августе запущена система электронных платежей в режиме 24/7.
"Это дает банкам, работающим в Украине, возможность проводить платежи клиентов круглосуточно", - констатировал глава Нацбанка.
При этом Шевченко подчеркнул: еще рано говорить о всплеске улучшение в сфере финансирования, "но мы явно продвигаемся в правильном направлении".
В этом контексте глава НБУ заверил: несмотря на трудности для мировой экономики, украинские власти намерены продолжить приватизацию государственных банков.
"Мы уже обсуждали планы уменьшения присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша текущая стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024", - подытожил Кирилл Шевченко.
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Возвращается Василий Иванович в дивизию, спрашивает у Петьки:
- Как дела в дивизии?
- Все в порядке, василий Иванович!
- Точно в все в порядке?
- Ну черенок у лопаты сломался.
- А чего сломался?
- Жучку зхакапывали.
- А жучка чего сдохла?!
- Мяса объелась.
- А мясо-то откуда, мы же голодаем!?
- Много лошадей пало.
- А лошади то чего пали!?
- Воду возили, штаб тушили.
- А штаб то от чего загорелся!?
- Фурманов окурок бросил.
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https://censor.net/ru/news/3223389/vsemirnyyi_bank_rezko_uhudshil_prognoz_padeniya_vvp_ukrainy_v_tekuschem_godu_do_55
Натяк зрозуміли)))
А 95 квартал маладиє риганали.
примерно так и думал....
Не успела ещё несколько десятков сточных канав ликвидировать.
Мне в наследство немного досталось, не могу выбраться.
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Именно поэтому, надо ползать на четвереньках перед МВФ, и клянчить кредит.
Источник: https://censor.net/ru/n3225429
13.10.2020 г. Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала. Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США. При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом. На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
15.10.2020 г. Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года?
от така от стійкість...
как например (см. ниже)))))
...
Не любая шутка уместна.
Во Франции один тоже шутил.