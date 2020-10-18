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Новости
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"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко

Банковский сектор Украины продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение глава НБУ Кирилл Шевченко высказал в публикации для влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council.

"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - отметил глава НБУ.

По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций. Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.

"Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, в настоящее время уже далекое воспоминание", - заметил Шевченко.

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Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: "Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной - 5%".

В то же время, указывает глава НБУ, произошло снижение процентных ставок по кредитам, что в последние два месяца лета продемонстрировало рост объемов займов для бизнеса на 2,2%, а также кредитов для домохозяйств на 3%.

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"Нынешние благоприятные условия обеспечивают украинскому бизнесу возможности получать более доступные кредиты. Это позволяет им покрывать краткосрочные потребности и финансировать масштабные проекты", - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что украинская банковская система постепенно оцифровывает свои услуги, а это в свою очередь расширяет возможности для клиентов. К тому же в августе запущена система электронных платежей в режиме 24/7.

"Это дает банкам, работающим в Украине, возможность проводить платежи клиентов круглосуточно", - констатировал глава Нацбанка.

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При этом Шевченко подчеркнул: еще рано говорить о всплеске улучшение в сфере финансирования, "но мы явно продвигаемся в правильном направлении".

В этом контексте глава НБУ заверил: несмотря на трудности для мировой экономики, украинские власти намерены продолжить приватизацию государственных банков.

"Мы уже обсуждали планы уменьшения присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша текущая стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024", - подытожил Кирилл Шевченко.

Автор: 

банки (1935) НБУ (4834) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+18
Если глава нацбанка говорит, что всё лучше, чем когда-либо, значит надо бежать в банк и забирать все деньги.
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18.10.2020 12:56
+16
Мля если это чудовище говорит что банковский сектор устойчив надо срочно выводить из банков все даже из кореспонденских ячеек
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18.10.2020 12:52
+15
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6652
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18.10.2020 12:47
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"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6652
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18.10.2020 12:47 Ответить
Если глава нацбанка говорит, что всё лучше, чем когда-либо, значит надо бежать в банк и забирать все деньги.
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18.10.2020 12:56 Ответить
Але, Шевченко, такие заявления НБУ вызывают бессоницу у вкладчиков
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18.10.2020 13:26 Ответить
Все в полном порядке, как у Чапаева.
Возвращается Василий Иванович в дивизию, спрашивает у Петьки:
- Как дела в дивизии?
- Все в порядке, василий Иванович!
- Точно в все в порядке?
- Ну черенок у лопаты сломался.
- А чего сломался?
- Жучку зхакапывали.
- А жучка чего сдохла?!
- Мяса объелась.
- А мясо-то откуда, мы же голодаем!?
- Много лошадей пало.
- А лошади то чего пали!?
- Воду возили, штаб тушили.
- А штаб то от чего загорелся!?
- Фурманов окурок бросил.
- Как Фурманов окурок бросил!, он же не курит!?
- Так а как не закуришь, если белые флаг дивизии с**здили!..
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18.10.2020 15:58 Ответить
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 265
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18.10.2020 13:36 Ответить
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2487
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18.10.2020 13:59 Ответить
Я как знал --- только с обменника, а тут и сон,новость в руку!
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18.10.2020 17:38 Ответить
еге, міняйте останні гривні на шото вільно конвертоване...
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18.10.2020 13:13 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. ©
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18.10.2020 17:48 Ответить
Значит скоро дефолт.
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18.10.2020 12:47 Ответить
Це не ваша заслуга.
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18.10.2020 12:48 Ответить
"Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона - на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ)".

https://censor.net/ru/news/3223389/vsemirnyyi_bank_rezko_uhudshil_prognoz_padeniya_vvp_ukrainy_v_tekuschem_godu_do_55
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18.10.2020 12:58 Ответить
Міжнародні експерти так і казали: "Був".
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18.10.2020 12:49 Ответить
Дякуємо!
Натяк зрозуміли)))
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18.10.2020 12:49 Ответить
Риганали теж казали шо їхня влада сільна как нікогда і здулись.
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18.10.2020 12:49 Ответить
Риги лише мімікрували та мігрували ,до іншого кубла !!)))
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18.10.2020 12:52 Ответить
Позеленіли.
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18.10.2020 12:53 Ответить
Позеленіли та зажопілись !!)))
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18.10.2020 12:54 Ответить
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1547

А 95 квартал маладиє риганали.
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18.10.2020 13:04 Ответить
и это стало возможным после выведения с рынка сточных банков и изъятия привата, теперь цирк пользуется и грабит.
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18.10.2020 12:50 Ответить
Бла-бла-бла!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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18.10.2020 12:50 Ответить
Приятно удивился,узнав,что у нас ещё есть наивные доверчивые люди,хранящие деньги на депозитах.
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18.10.2020 12:51 Ответить
Поділися, де ти зберігаєш гроші (звичайно, якщо вони є). Бачу, що ти просунутий. Мабуть, в біткойнах або під матрасом
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18.10.2020 18:41 Ответить
Мля если это чудовище говорит что банковский сектор устойчив надо срочно выводить из банков все даже из кореспонденских ячеек
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18.10.2020 12:52 Ответить
Беня рулить, маріонетки керують.
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18.10.2020 12:52 Ответить
Самое устойчивое тело, это нечто плоское, лежачее, с низким центром тяжести... -- обмотанное изолентой и прибитое шурупами к несущей поверхности.
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18.10.2020 12:52 Ответить
и вкрученое гвоздями
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18.10.2020 12:56 Ответить
-- со стороны днища......
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18.10.2020 12:58 Ответить
т.е. там снизу тоже стучат?...
примерно так и думал....
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18.10.2020 13:12 Ответить
Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: "Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной - 5%".- за счет чего растут вклады населения,если число безработных значительно возросло ,а экономика Украины в штопоре,плюс к этому практически прекращено кредитование со стороны мировых кредиторов ?
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18.10.2020 12:52 Ответить
Похоже, что бабло уже втихаря из параши подсасывается... -- а откель ещё ему взяться?
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18.10.2020 12:54 Ответить
Це спадок Гонтарєвої.
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18.10.2020 12:53 Ответить
Скажи спасибо гонтаревой!
Не успела ещё несколько десятков сточных канав ликвидировать.
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18.10.2020 12:53 Ответить
Ты чо ,сын самки собаки ,уже в открытую ,уринотерапию используешь для Зебилов 😂😂😂😂😂😂
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18.10.2020 12:54 Ответить
Настала епоха засцяних очей.
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18.10.2020 12:58 Ответить
в каком инкубаторе их греют?
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18.10.2020 12:55 Ответить
Збираються продавати державні банки. Приватні банки це таке. Сьогодні вони є, а завтра зникнуть і шукай вітра в полі.
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18.10.2020 12:56 Ответить
Пора скупать доллары!
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18.10.2020 12:57 Ответить
У мене лежать доляри ще по 5.
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18.10.2020 12:59 Ответить
А у меня по 0,68. Лежат себе. Шо с ними сделается
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18.10.2020 13:02 Ответить
Завтра омерика скаже що виводять з обороту гроші старші 2004 року і що будеш робить? В мене оно ще від бабусі лежать дореволюційні біткоїни і тільки ростуть в ціні
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18.10.2020 13:16 Ответить
Представь себе, их нигде, кроме Центробанка не принимают.
Мне в наследство немного досталось, не могу выбраться.
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18.10.2020 13:44 Ответить
Вас не бентежить, що США надрукувала декілька трильйонів долларів під коронавірус?
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18.10.2020 18:45 Ответить
та да мы и видим всю мощь банковского сектора в начале года курс 24 а сейчас 29 - вот она мощь?
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18.10.2020 12:59 Ответить
Гонтарева зачистила банковский сектор от банков-пылесосов, которые обслуживали интересы олигархов, но зелевате этого не понять.
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18.10.2020 12:59 Ответить
Альфа банк подружки?
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18.10.2020 14:32 Ответить
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - отметил глава НБУ.
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Именно поэтому, надо ползать на четвереньках перед МВФ, и клянчить кредит.
Источник: https://censor.net/ru/n3225429
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18.10.2020 13:02 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента...

13.10.2020 г. Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала. Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США. При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом. На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.



15.10.2020 г. Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года?

от така от стійкість...
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18.10.2020 13:06 Ответить
Не хватает ума поднять в трое курс доллара.
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18.10.2020 13:06 Ответить
Депозиты по 7,5-8%, кредиты 36-45%, курс доллара 28-29, инфляцыя - от 10% за год, кредит МВФ под вопросом... - вот такая она, зельоная устойчивость.
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18.10.2020 13:11 Ответить
отакЭ..бакс растет, а укро банковский сектор - устойчив, как никогда!)))
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18.10.2020 13:12 Ответить
такое впечатление, что мы живем в разных Украинах...ибо видим всё по-разному )))
как например (см. ниже)))))
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2895

...
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18.10.2020 13:14 Ответить
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18.10.2020 14:00 Ответить
А чё все так взбеленились и насыпались на Шеввченка-то? Шевченко напряжённо и высококвалифицированно работает - лично в главном операционном зале НБУ по ночам в одной набедренной повязке вместо труселей с шаманским бубном в руках комлает - вот и накомлал несокрушимую устойчивость украинского банковского сектора. А иначе с откудова у Шевченка такая непокобелимая уверенность?
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18.10.2020 13:15 Ответить
Все правильно! У него работа такая-выражать непоколебимую устойчивость, а не сеять сомнения и панику, за это платять грубые деньги-до 20 000 грн за один банковский день. А месячная зарплата даже в 500-сотках вообще в карманы не войдет
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18.10.2020 13:30 Ответить
Это заслуга Гонтаревой и Смолия. Вы же за год обанкротили массу прибыльных госпредприятий. И за банковский сектор теперь тоже страшно.
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18.10.2020 13:22 Ответить
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 527
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18.10.2020 13:26 Ответить
Це Зеленський за півтора року очистив банківську систему від паразитуючих шахрайських банків , ліквідувавши їх більше сотні ,, закрив шахрайські схеми відтоку банківського капіталу за кордон ,, тому банківська система зараз така як каже Шевченко . Хвала преЗЕденту ! Уря .!!
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18.10.2020 13:46 Ответить
Не делай мне нервы.
Не любая шутка уместна.
Во Франции один тоже шутил.
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18.10.2020 13:50 Ответить
Ну то слухай шютки Зеленського . По друге , я не тобі це писав .
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18.10.2020 14:14 Ответить
такий устойчівий, що треба його трохи пошатать па-пріколу, так, шевченко? Чому золото-валютні резерви випаровуються? Готуєте домік в ростові для оманського?
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18.10.2020 14:21 Ответить
...как при Порошенко.
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18.10.2020 15:41 Ответить
это просто жесть, день в кабмине не начинается без понюшки кокса
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18.10.2020 16:44 Ответить
Безсоромне самовихваляння - тактика всіх зелених. Шкода, що українців це не дратує. Навпаки, вони довіряють. Не розумію цього.
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18.10.2020 23:21 Ответить
 
 