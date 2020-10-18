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Новости Местные выборы-2020
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Львовская организация Нацсоюза писателей поддержала на выборах кандидата СН Кльофу, сами писатели возмущены

Львовская организация Нацсоюза писателей поддержала на выборах кандидата СН Кльофу, сами писатели возмущены

Руководитель львовской областной организации Национального союза писателей Украины (НСПУ) Игорь Гургула от имени союза заявил о поддержке партии "Слуга народа" на местных выборах. Это заявление вызвало скандал, поскольку сразу несколько писателей заявили, что заявление сделано без их ведома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Обращение писателей Львовщины" за подписью Гургулы в поддержку СН было опубликовано в пятницу, 16 октября.

"Мы, украинские писатели, остаемся едва ли не единственным общественным слоем, которому вполне доверяют люди [...] И это заявление идет от чистого сердца и твердой убежденности в необходимости дать шанс молодому поколению политиков и управленцев проявить себя сполна. Отдавая свой голос за львовскую команду "Слуг народа", мы голосуем за счастливое будущее Отчизны и процветание Галичины", - сказано в заявлении.

Львовская организация Нацсоюза писателей поддержала на выборах кандидата СН Кльофу, сами писатели возмущены 01

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Это заявление распространил кандидат в мэры Львова от партии "Слуга народа" Тарас Кльофа, поблагодарив писателей за поддержку.

После появления заявления в соцсетях сразу несколько членов НСПУ заявили, что заявление является исключительно личной точкой зрения Игоря Гургулы. Поэтесса Любовь Долик распространила открытое письмо к Тарасу Кльофе, которое подписали 14 членов областной организации НСПУ.

"Уважаемый господин Тарас! Мы, писатели, члены Львовской организации НСПУ официально заявляем, что не соглашались выражать Вам, как кандидату в мэры от партии "Слуга народа", официальную поддержку от имени всей Львовской областной организации НСПУ", - говорится в заявлении.

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По словам авторов заявления, поддержка Гургулы ещё не означает поддержку всех писателей.

Игорь Гургула в разговоре с журналистами признал, что заявление в поддержку "Слуги народа" является исключительно его личной позицией. По его словам, таким образом он хотел поддержать своего друга Олега Березу, который возглавляет областную службу автомобильных дорог и баллотируется в городской совет от "Слуги народа".

"Это так, здесь я допустил ошибку. Надо было написать "я, писатель". Я сейчас готовлю дополнение. Вышел стилистический ляп", - сказал Гургула.

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Автор: 

местные выборы (2752) писатель (200) скандал (4475) Слуга народа (2629) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+16
Секта Недоумків така ж брехлива як і їхній Оманський брехун.
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18.10.2020 13:08
+8
Явна ознака шизофреничної маніі величі !!)))
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18.10.2020 13:05
+8
Скільки такий «ляп» коштує?
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18.10.2020 13:16
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кльофа. Не путать с "клево". Совершенно разные сущности.
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18.10.2020 13:03 Ответить
Сьогодні кльова нібудіт. Кльово було вчора.
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18.10.2020 13:10 Ответить
А также из КлЁпой или Пеппой.
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18.10.2020 13:36 Ответить
Явна ознака шизофреничної маніі величі !!)))
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18.10.2020 13:05 Ответить
Секта Недоумків така ж брехлива як і їхній Оманський брехун.
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18.10.2020 13:08 Ответить
Игорь Гургула в разговоре с журналистами признал, что заявление в поддержку "Слуги народа" является исключительно его личной позицией. По его словам, таким образом он хотел поддержать своего друга Олега Березу, который возглавляет областную службу автомобильных дорог и баллотируется в городской совет от "Слуги народа".Источник: https://censor.net/ru/n3225430

гребанный цирк
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18.10.2020 13:12 Ответить
а мене, непокоїть той факт, що такі бідні та не впливові письменники як Джоан Роулінг, Джеймс Паттерсон, Джефф Кінні, Стівен Кінг... не входять до: львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ)... та й орденів не отримують...
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18.10.2020 13:24 Ответить
Вони є члeнами своіх місцeвих спілок. Наприклад, Joanne Rawing є члeном the Royal Society of Literature. А щe в Британіі є Society of Authors.
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18.10.2020 14:39 Ответить
дякую Вікторе за відповідь по суті... Вважаю, що ви помітили мій сарказм до совкових пережитків... Нехай усі об'єднуються за інтересом, але не клянчать преференцій та державної підтримки (бісять мене ці народні, заслужені, орденоносці)...
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18.10.2020 14:58 Ответить
Ага. А іще ця джоан ролінг підтримує неконтрольовану імміграцію муслімів до британії.
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18.10.2020 20:19 Ответить
Вышел стилистический ляп", - сказал ГургулаИсточник: https://censor.net/ru/n3225430
Да там вся партия во главе с осликом - стилистический ляп
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18.10.2020 13:15 Ответить
Это уже что-то новое - "стилистический ляп" вместо приевшегося "вырвано из контекста".
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18.10.2020 13:39 Ответить
Ну так цілий письменник, блін, а не якась там халмидія...
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18.10.2020 13:59 Ответить
А не варто було б. Тепер халамідія сплагіатить.
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18.10.2020 14:16 Ответить
Скільки такий «ляп» коштує?
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18.10.2020 13:16 Ответить
...совєтчина повертається, виразили свою підтримку письменники, доярки, двірники і т.д. Можливо цей Кльофа дуже хороша людина та фахівець, але чого погодився висуватись від кацапомаланської ячєйки, тим більще розумів, що шанси нульові. ЗЄльоні пообіцяли після виборів нову посаду в облздоров або в міністерстві, тоді пристосуванець, тим більше що надурять.
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18.10.2020 13:16 Ответить
краще б він був неписьменним.... І взагалі - справжнім письменникам зграя непотрібна...
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18.10.2020 13:19 Ответить
Вне зависимости от политики:"Национальный союз писателей".Подобная херь существует только в постсовке.Есть писатели и неписатели.Никаких союзов не нужно ни тем,ни другим.
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18.10.2020 13:25 Ответить
Согласен. Чуть ниже написал то, что думаю на этот счет, и лишь потом заметил ваш коммент.
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18.10.2020 13:32 Ответить
Гургула, ти став, для львів'ян, гарагулоляпою
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18.10.2020 13:25 Ответить
Ты за всех отпИсался?
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18.10.2020 13:27 Ответить
"Понаєхавшіх", у всіх поколіннях, не приймаємо до уваги до уваги.
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18.10.2020 13:31 Ответить
Клинит?
Не нервничай.
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18.10.2020 13:57 Ответить
Львівська організація Нацспілки письменників підтримала на виборах кандидата СН Кльофу, самі письменники обурені - Цензор.НЕТ 8666
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18.10.2020 13:27 Ответить
Очередная дебиловатая картиночка...Где он высмеивал украиноязычных украинцев?Проститутка не Родина.проститутка государство.Постоянно живём от кредита до кредита..Это факт.
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18.10.2020 13:35 Ответить
в сценках про западних украинцев на зароботках. за шо тебе деньги платят? так палится... утырок северный
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18.10.2020 14:24 Ответить
А насчёт извинений перед кадыркой?
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18.10.2020 14:35 Ответить
І заглянути в ...... *****.
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18.10.2020 13:40 Ответить
Читать становится смешно уже после слов "мы, украинские писатели..."


Кто-нибудь читает современную украинскую прозу или поэзию? Нет, я серьезно. Среди тех непереборчивых людей, которые все-таки могут, не поморщившись от бездарной конъюнктурщины, прущей из каждой строчки, осилить их "произведения", найдутся хотя бы двое-трое, которые искренне верят, что эти опусы войдут в культурное наследие, а не канут в лету уже через несколько лет?

Все эти вопросы, как вы понимаете, риторические. Ни один из обладающих вкусом, воспитанных на истинной литературы мирового наследия читатель никогда не станет всерьез воспринимать такие гнойные образования, которые именуют себя "союзами писателей" в странах постсовка. И особенно - в Украине.
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18.10.2020 13:31 Ответить
Я читаю і з задоволенням, а союз письменників організація суспільна і виконує свої функції.
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18.10.2020 14:10 Ответить
)))) Отличная иллюстрация. Спасибо! А теперь для самообразования почитай о том, как и почему вообще возникла подобная организация (и само понятие) "союза писателей" - с какими целями, кто её возглавлял, кто дал команду создать. И чем она была призвана заниматься. А теперь подумай - какой стране нужны подобные образования? И где они вообще существуют )) Что же касается современных "украинских писателей", то ни одно имя из тех, которые сейчас себя называют этим именем, не будет помнится уже через несколько лет. Потому что все они вытеснятся такими же бабочками-однодневками.
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18.10.2020 14:26 Ответить
В Украіні нормальна ******* літeратура.
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18.10.2020 14:41 Ответить
К сожалению, вы правы. Для современности она представляет норму. В сорокинском ее описании.
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18.10.2020 16:56 Ответить
Чувак, заткни пельку. Ми вже зрозуміли, що ти - українофоб. Читай російську літературу. Особливо Сорокіна.
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18.10.2020 20:21 Ответить
Превосходная иллюстрация культурного уровня поклонника продукции современного "украинского союза писателей" - "Чувак, заткни пельку." Сразу чувствуется качественное отличие от заурядного русского ватника. Так держать, апологеты конъюнктуры! "Четыре - хорошо! Две - плохо!"
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18.10.2020 20:31 Ответить
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
.
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18.10.2020 13:33 Ответить
Зе навіть в раду у Львові і львівській області не проходить,а в мери тим більше.Накуя підтримувати сміття історії хз.Може Кльофа і дійсно хороша людина,але асоціація з зелбуїном множить його на 0.
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18.10.2020 13:44 Ответить
Всі "мистецькі спілки" на держфінансуванні наповнюють бюджетні паразити. Справжній митець заробляє гонорари, а не отримує "ніштяки" від влади за пропаганду всякую *****...
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18.10.2020 13:44 Ответить
Хибнe твeрджeння, якe є модним в наш час.
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18.10.2020 14:44 Ответить
Особливо "модним" воно було за "совка" Українська Спілка Письменників налічувала 10 000 письменників...
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18.10.2020 14:48 Ответить
зесрань пошла обсырать писателей ,когда они возмутились... а не возмутились бы, то зесрань волала ,что львовские писатели зежабу поддержали
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18.10.2020 13:51 Ответить
"Волаешь" ты здесь ежедневно.
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18.10.2020 13:58 Ответить
Ляп,ляп,пяп,ляп....за 1,5года 42-х летних нелохов.Детка 42-х летний,для таких руководителей как И.Гургула.Типичное совковое наследие подстраиваться под власть и делать осознано пакости.Разъяснения не уместны и не старайтесь.Это ваша сущность.
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18.10.2020 14:04 Ответить
Львовяне с удовольствием голосовали за Кучму,Януковича, Порошенко,Ющенко5%
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18.10.2020 14:20 Ответить
Раньше шуты были холуями, теперь у шута свои холуи. Гургула - холуй.
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18.10.2020 14:27 Ответить
ЗеБанда ничем не гнушается
. Львівська організація Нацспілки письменників підтримала на виборах кандидата СН Кльофу, самі письменники обурені - Цензор.НЕТ 7352
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18.10.2020 15:32 Ответить
Саме цікаво , що СН набироє у Львові аж ⁰,12% голосів . І насрати всім на голову спілки письменників . Самим письменникам теж насрати на підлабузника "голову" 😁😁😁
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18.10.2020 15:43 Ответить
Саме цікаво , що СН набироє у Львові аж 0,12% голосів . І насрати всім на голову спілки письменників . Самим письменникам теж насрати на підлабузника "голову" 😁😁😁
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18.10.2020 15:44 Ответить
союз писателей..конченый совок везде нечего нам ждать
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18.10.2020 16:18 Ответить
Э, нет, Гургула - это не стилистический ляп...это осознанное действие .....продажный журналюга...сколько тебе холуи путлера заплатили?....хватит семье, чтобы прожить когда ты, холуй клоуна, сядешь вместе с ним на нары за предательство Украины?....
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18.10.2020 19:09 Ответить
Вже і Львів прислуговує зеленим.
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18.10.2020 23:02 Ответить
 
 