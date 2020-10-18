Львовская организация Нацсоюза писателей поддержала на выборах кандидата СН Кльофу, сами писатели возмущены
Руководитель львовской областной организации Национального союза писателей Украины (НСПУ) Игорь Гургула от имени союза заявил о поддержке партии "Слуга народа" на местных выборах. Это заявление вызвало скандал, поскольку сразу несколько писателей заявили, что заявление сделано без их ведома.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
"Обращение писателей Львовщины" за подписью Гургулы в поддержку СН было опубликовано в пятницу, 16 октября.
"Мы, украинские писатели, остаемся едва ли не единственным общественным слоем, которому вполне доверяют люди [...] И это заявление идет от чистого сердца и твердой убежденности в необходимости дать шанс молодому поколению политиков и управленцев проявить себя сполна. Отдавая свой голос за львовскую команду "Слуг народа", мы голосуем за счастливое будущее Отчизны и процветание Галичины", - сказано в заявлении.
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Это заявление распространил кандидат в мэры Львова от партии "Слуга народа" Тарас Кльофа, поблагодарив писателей за поддержку.
После появления заявления в соцсетях сразу несколько членов НСПУ заявили, что заявление является исключительно личной точкой зрения Игоря Гургулы. Поэтесса Любовь Долик распространила открытое письмо к Тарасу Кльофе, которое подписали 14 членов областной организации НСПУ.
"Уважаемый господин Тарас! Мы, писатели, члены Львовской организации НСПУ официально заявляем, что не соглашались выражать Вам, как кандидату в мэры от партии "Слуга народа", официальную поддержку от имени всей Львовской областной организации НСПУ", - говорится в заявлении.
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По словам авторов заявления, поддержка Гургулы ещё не означает поддержку всех писателей.
Игорь Гургула в разговоре с журналистами признал, что заявление в поддержку "Слуги народа" является исключительно его личной позицией. По его словам, таким образом он хотел поддержать своего друга Олега Березу, который возглавляет областную службу автомобильных дорог и баллотируется в городской совет от "Слуги народа".
"Это так, здесь я допустил ошибку. Надо было написать "я, писатель". Я сейчас готовлю дополнение. Вышел стилистический ляп", - сказал Гургула.
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гребанный цирк
Да там вся партия во главе с осликом - стилистический ляп
Не нервничай.
Кто-нибудь читает современную украинскую прозу или поэзию? Нет, я серьезно. Среди тех непереборчивых людей, которые все-таки могут, не поморщившись от бездарной конъюнктурщины, прущей из каждой строчки, осилить их "произведения", найдутся хотя бы двое-трое, которые искренне верят, что эти опусы войдут в культурное наследие, а не канут в лету уже через несколько лет?
Все эти вопросы, как вы понимаете, риторические. Ни один из обладающих вкусом, воспитанных на истинной литературы мирового наследия читатель никогда не станет всерьез воспринимать такие гнойные образования, которые именуют себя "союзами писателей" в странах постсовка. И особенно - в Украине.
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
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А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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