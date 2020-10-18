Львовская организация Нацсоюза писателей поддержала на выборах кандидата СН Кльофу, сами писатели возмущены

Руководитель львовской областной организации Национального союза писателей Украины (НСПУ) Игорь Гургула от имени союза заявил о поддержке партии "Слуга народа" на местных выборах. Это заявление вызвало скандал, поскольку сразу несколько писателей заявили, что заявление сделано без их ведома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Обращение писателей Львовщины" за подписью Гургулы в поддержку СН было опубликовано в пятницу, 16 октября.

"Мы, украинские писатели, остаемся едва ли не единственным общественным слоем, которому вполне доверяют люди [...] И это заявление идет от чистого сердца и твердой убежденности в необходимости дать шанс молодому поколению политиков и управленцев проявить себя сполна. Отдавая свой голос за львовскую команду "Слуг народа", мы голосуем за счастливое будущее Отчизны и процветание Галичины", - сказано в заявлении.

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Это заявление распространил кандидат в мэры Львова от партии "Слуга народа" Тарас Кльофа, поблагодарив писателей за поддержку.

После появления заявления в соцсетях сразу несколько членов НСПУ заявили, что заявление является исключительно личной точкой зрения Игоря Гургулы. Поэтесса Любовь Долик распространила открытое письмо к Тарасу Кльофе, которое подписали 14 членов областной организации НСПУ.

"Уважаемый господин Тарас! Мы, писатели, члены Львовской организации НСПУ официально заявляем, что не соглашались выражать Вам, как кандидату в мэры от партии "Слуга народа", официальную поддержку от имени всей Львовской областной организации НСПУ", - говорится в заявлении.

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По словам авторов заявления, поддержка Гургулы ещё не означает поддержку всех писателей.

Игорь Гургула в разговоре с журналистами признал, что заявление в поддержку "Слуги народа" является исключительно его личной позицией. По его словам, таким образом он хотел поддержать своего друга Олега Березу, который возглавляет областную службу автомобильных дорог и баллотируется в городской совет от "Слуги народа".

"Это так, здесь я допустил ошибку. Надо было написать "я, писатель". Я сейчас готовлю дополнение. Вышел стилистический ляп", - сказал Гургула.

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