Во время съемок репортажа о кандидате на Одесчине был избит журналист Варшанидзе. Он заявляет, что нападавшие - представители "ОПЗЖ"

В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское Овидиопольского района Одесской области злоумышленники избили делавшего репортаж главного редактора местного СМИ Романа Варшанидзе, когда он приехал на встречу с кандидатом.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Во время съемок репортажа трое неизвестных нанесли главному редактору местного издания телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошедшее квалифицировано как угроза или насилие в отношении журналиста, возбуждено производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному факту осуществляется Ильичевской местной прокуратурой.

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Принимаются меры по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение, добавили в полиции.

Сам пострадавший-главный редактор местного СМИ "Альтернатива Орг." Роман Варшанидзе заявил, что на него совершили нападение представители ОПЗЖ, когда он приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским. Он утверждает, что силу применила охрана кандидата, во время избиения у Варшанидзе также отобрали камеру, на которую он пытался снять инцидент.

В комментариях под вчерашним постом Варшанидзе об избиении многие поддерживают его позицию, но есть и люди, которые утверждают, что он мог сам спровоцировать конфликт.

Полиция разбирается в ситуации и устанавливает личности всех участников драки.

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