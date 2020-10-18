Во время съемок репортажа о кандидате на Одесчине был избит журналист Варшанидзе. Он заявляет, что нападавшие - представители "ОПЗЖ"
В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское Овидиопольского района Одесской области злоумышленники избили делавшего репортаж главного редактора местного СМИ Романа Варшанидзе, когда он приехал на встречу с кандидатом.
Какпередает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
"Во время съемок репортажа трое неизвестных нанесли главному редактору местного издания телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что произошедшее квалифицировано как угроза или насилие в отношении журналиста, возбуждено производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному факту осуществляется Ильичевской местной прокуратурой.
Принимаются меры по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение, добавили в полиции.
Сам пострадавший-главный редактор местного СМИ "Альтернатива Орг." Роман Варшанидзе заявил, что на него совершили нападение представители ОПЗЖ, когда он приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским. Он утверждает, что силу применила охрана кандидата, во время избиения у Варшанидзе также отобрали камеру, на которую он пытался снять инцидент.
В комментариях под вчерашним постом Варшанидзе об избиении многие поддерживают его позицию, но есть и люди, которые утверждают, что он мог сам спровоцировать конфликт.
Полиция разбирается в ситуации и устанавливает личности всех участников драки.
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Кавказцы прямо оккупировали Украину
И тоже хотят присосаться к бюджету
Просто сидит на шее украинцев
А украинцы всех терпят - и кавказцев, и афганцев, и кацапов, и евреев
И все меньше украинцев на их исконной земле
Могли ему рёбра посчитать герои его "авторского права" из далёкого и не очень прошлого, и как наркодилеру, и как лжесвидетелю, и как члену исполкома Овидиопольского поселксовета, и как нынешнему кандидату в депутаты этого же совета.
Амплуа и ипостасей у Варшанидзе много, а лицо одно, вот по лицу и получил. Как говорится, вполне заслуженно.
Если нужны видеодоказательства моих слов - пишите. Поделюсь.
ничего удивительного ,так это типичный лохторат зажоповцев . только полные олигофрены могут голосовать за это зборище опзжмразей.
Но внезапно к нему пришла идея.
Из реестрового казачества, наверное.
Подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы. По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен.
По данным нашего источника, речь идет о члене знаменитого клана Засух Романе Засухе.
Семейство Засух - крупные землевладельцы, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год). После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. В Украину экс-губернатор вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.
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