РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12002 посетителя онлайн
Новости Местные выборы-2020
3 412 17

Во время съемок репортажа о кандидате на Одесчине был избит журналист Варшанидзе. Он заявляет, что нападавшие - представители "ОПЗЖ"

Во время съемок репортажа о кандидате на Одесчине был избит журналист Варшанидзе. Он заявляет, что нападавшие - представители

В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское Овидиопольского района Одесской области злоумышленники избили делавшего репортаж главного редактора местного СМИ Романа Варшанидзе, когда он приехал на встречу с кандидатом.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Во время съемок репортажа трое неизвестных нанесли главному редактору местного издания телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошедшее квалифицировано как угроза или насилие в отношении журналиста, возбуждено производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному факту осуществляется Ильичевской местной прокуратурой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На журналистку одного из телеканалов Львовщины напал мужчина и повредил камеру, - Нацполиция

Принимаются меры по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение, добавили в полиции.

Сам пострадавший-главный редактор местного СМИ "Альтернатива Орг." Роман Варшанидзе заявил, что на него совершили нападение представители ОПЗЖ, когда он приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским. Он утверждает, что силу применила охрана кандидата, во время избиения у Варшанидзе также отобрали камеру, на которую он пытался снять инцидент.

В комментариях под вчерашним постом Варшанидзе об избиении многие поддерживают его позицию, но есть и люди, которые утверждают, что он мог сам спровоцировать конфликт.

Полиция разбирается в ситуации и устанавливает личности всех участников драки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участника АТО и бывшего пленного Деева с женой избили в центре Киева. ВИДЕО

Автор: 

журналистика (3288) избиение (9791) местные выборы (2752) Одесская область (3549)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Арахамии Саакашвили Варшанидзе
Кавказцы прямо оккупировали Украину
И тоже хотят присосаться к бюджету
показать весь комментарий
18.10.2020 14:36
+4
Варшанидзе - он не сеет и не пашет. Не создаёт национальный продукт
Просто сидит на шее украинцев
А украинцы всех терпят - и кавказцев, и афганцев, и кацапов, и евреев
И все меньше украинцев на их исконной земле
показать весь комментарий
18.10.2020 14:38
+4
одесситы если не избавятся от этой нечести опжз нахлебаются дерьма по полной
показать весь комментарий
18.10.2020 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арахамии Саакашвили Варшанидзе
Кавказцы прямо оккупировали Украину
И тоже хотят присосаться к бюджету
показать весь комментарий
18.10.2020 14:36 Ответить
Варшанидзе - он не сеет и не пашет. Не создаёт национальный продукт
Просто сидит на шее украинцев
А украинцы всех терпят - и кавказцев, и афганцев, и кацапов, и евреев
И все меньше украинцев на их исконной земле
показать весь комментарий
18.10.2020 14:38 Ответить
некоторые варшанидзе по-лучшее будут многих чубаченков
показать весь комментарий
18.10.2020 15:06 Ответить
Я этого афериста-банкрота и наркоторговца, которого цыгане вытеснили из Беляевки, предупреждал, что его "журналистские" облапывания чужих жён, оскорбления, драки (пьяного силой вытащил из его машины в его дворе, бросил на землю, что тот ударился головой об бордюр) и провокации (залезть своими руками в чужой и накрытый покрывалом ящик с товаром, организация потасовки под видео, лжесвидетельство в суде под присягой, опубликование изображения малолетнего ребёнка без согласия его родителей) к добру не приведут.

Могли ему рёбра посчитать герои его "авторского права" из далёкого и не очень прошлого, и как наркодилеру, и как лжесвидетелю, и как члену исполкома Овидиопольского поселксовета, и как нынешнему кандидату в депутаты этого же совета.

Амплуа и ипостасей у Варшанидзе много, а лицо одно, вот по лицу и получил. Как говорится, вполне заслуженно.

Если нужны видеодоказательства моих слов - пишите. Поделюсь.
показать весь комментарий
18.10.2020 22:35 Ответить
Ну, думаю, якщо його побили представники опзж, то значить не така він і погана людина...
показать весь комментарий
18.10.2020 15:25 Ответить
вообще-то он родился тут, хоть и мудак
показать весь комментарий
18.10.2020 17:50 Ответить
но есть и люди, которые утверждают, что он мог сам спровоцировать конфликт. --
ничего удивительного ,так это типичный лохторат зажоповцев . только полные олигофрены могут голосовать за это зборище опзжмразей.
показать весь комментарий
18.10.2020 14:37 Ответить
Никто б и не знал такого журналиста.
Но внезапно к нему пришла идея.
показать весь комментарий
18.10.2020 14:43 Ответить
Варшанидзе - старинная украинская фамилия.
Из реестрового казачества, наверное.
показать весь комментарий
18.10.2020 14:54 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2020 16:54 Ответить
одесситы если не избавятся от этой нечести опжз нахлебаются дерьма по полной
показать весь комментарий
18.10.2020 15:03 Ответить
Почему он Грузию не поднимает ?
показать весь комментарий
18.10.2020 15:03 Ответить
Полиция сообщила о том, что в Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на пост главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей, ему объявили о подозрении и начали расследование.
Подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы. По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен.
По данным нашего источника, речь идет о члене знаменитого клана Засух Романе Засухе.
Семейство Засух - крупные землевладельцы, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год). После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. В Украину экс-губернатор вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.

ЗЕландия (https://t.me/ze_landia)
показать весь комментарий
18.10.2020 15:20 Ответить
В случае нового Майдана нельзя допустить главной ошибки прошлого Майдана - все активисты и функционеры опзж иже сними в этот раз должны быть уничтожены или, как минимум, должны быть посажены на максимально допустимые сроки..
показать весь комментарий
18.10.2020 15:27 Ответить
ОПЗЖ-вабанк идут,ВВХ-дал последнюю возможность реабилитироваться.
показать весь комментарий
18.10.2020 15:29 Ответить
что-то мутит швонидзе....
показать весь комментарий
18.10.2020 16:21 Ответить
Зеленский по настоянию своего московского куратора ермака-козыря, боясь испортить отношения с путиным, ради своего пиар-перемирия, которое будет стоить Украине государственности, фактически сотрудничает с антиукраинской 5 колонной: Медведчуком и его ЗаЖОПу, и уже сам и его ЗеКоманда превратились во врагов Украины. Отсюда все скандалы, и вагнергейт лишь малая часть предательства народа Украины. Дальше будет больше. Ждите.
показать весь комментарий
18.10.2020 16:48 Ответить
 
 