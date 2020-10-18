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Грабеж на дорогах: из фуры под Одессой украли $3000 и 21 тонну мяса, - СМИ

Грабеж на дорогах: из фуры под Одессой украли $3000 и 21 тонну мяса, - СМИ

Водитель грузовика услышал посторонние шумы в машине и остановился. К нему подошли двое неизвестных в масках, брызнули газом из баллончика в лицо, связали и ограбили.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

Ограбление произошло 16 октября.

Пострадавший - 34-летний гражданин Азербайджана. Он вез мороженую говядину с Тернопольщины на переправу в Черноморске, а оттуда должен был на пароме отправиться в Турцию и дальше в Туркменистан.

Ограбление произошло возле села Великая Балка. Водитель услышал посторонние шумы в автомобиле и остановился, чтобы разобраться. К нему подошли двое неизвестных в масках, брызнули газом из баллончика в лицо, после чего мужчина потерял сознание.

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Фуру со связанным дальнобойщиком через некоторое время обнаружил его знакомый, которые ехал мимо на машине.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж). Устанавливаются личности нападавших.

Автор: 

ограбление (1369) Одесская область (3549) разбой (287) дальнобойщики (55)


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Топ комментарии
+12
какой же грабеж, это разбой по предварительному группой лиц, по восьмерке каждому, включая того кто навел
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18.10.2020 15:08
+8
Зеленое стадо у власти...в страну возвращаются 90-е годы..
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18.10.2020 15:02
+8
По моему это не грабеж, а разбой.
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18.10.2020 15:03
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А чего ж хотя бы до норм заправки не дотянул с остановкой??
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18.10.2020 14:59 Ответить
А ты будешь "тянуть" до нормальной заправки когда услышишь посторонний шум в работе авто??
Ну удачи тебе...в ремонте движка...или при оторваном колесе..
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18.10.2020 15:04 Ответить
Первое предложение статьи внимательно читаем... "..посторонние шумы в машине", а не в работе двигателя. Могли просто бросать что-то в борт или ззади прицепа и создавать грохот
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18.10.2020 15:49 Ответить
Авто это и есть машина...и посторонние шумы могут быть откуда угодно...подвеска...подшипники..тормоза...
Водитель поступил так как и должен был поступить...остановился...
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18.10.2020 16:00 Ответить
думаю был уверен, что едет по европейской стране, а не по кузбасу 90х
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18.10.2020 15:18 Ответить
....всё было УКРАДЕННО до ограбления !!! (операция "Ы" )
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18.10.2020 15:01 Ответить
21 тонна мяса,его куда то скинуть нужно.искать на мясокомбинатах
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18.10.2020 21:56 Ответить
Фуру со связанным дальнобойщиком через некоторое время обнаружил его знакомый, которые ехал мимо на машине. Источник: https://censor.net/ru/n3225443 -- все так и было , грабеж сами не организовали ?
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18.10.2020 15:01 Ответить
запомни : как то в ШУТКУ хотел овладеть своей ЖЕНОЙ (((( не получилось !!! намек понял ???
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18.10.2020 15:04 Ответить
маньяк-извращенец
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18.10.2020 15:24 Ответить
Зеленое стадо у власти...в страну возвращаются 90-е годы..
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18.10.2020 15:02 Ответить
Привет, Привет! Молодца! Тебе бы в ментах служить - можешь даже к телеграфному столбу при...баться! Ну, типа, ты чего здесь, вдоль дороги, стоишь? Тем более, что до этого нигде никто никого на дорогах не грабил. Кстати, сколько стоит комментарий? 10, 20, 30, 40 или 50 грв?
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18.10.2020 15:43 Ответить
Это ты зебил озвучил сколько тебе платят.??
А на счет грабежей...да...их ранее не было...
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18.10.2020 16:02 Ответить
Клоун! Я вообще не голосовал! Ни Порошенко, ни Зеленский не мои герои. И так, на всякий случай, ОПЗЖ с Медведчуком тоже. Это вообще враги Украины. Это раз. А во-вторых, ты, походу, только вчера родился, малолетка, если пишешь, что раньше грабежей не было. В общем, ты мне абсолютно неинтересен. Продолжай отрабатывать свои копейки.
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18.10.2020 16:52 Ответить
Сейчас днем с огнем не найти зебила, которьій признается что голосовал за клоуна, но зебилизм его избирателей читается между строк
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18.10.2020 17:59 Ответить
А я вижу, какие комментарии "приветствуются" на этом сайте, а какие оправляются в спам. Это к вопросу о "независимости" и "честности" СМИ. Но Вы не теряйте надежду - продолжайте свои поиски. И таки да - почаще читайте между строк.
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18.10.2020 18:24 Ответить
З переходом у нульові. Пам'ятаю, як в місті, на світлофорі торгаш з причепом зупинився - пару мішків в момент перекинули і нічого не вдієш. Фури чистили в основном на під'ємі, бо тоді їздили здебільшого дохлі камази, а це ще тей треш перевезень.
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18.10.2020 19:16 Ответить
почему "ы" ????
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18.10.2020 15:02 Ответить
По моему это не грабеж, а разбой.
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18.10.2020 15:03 Ответить
Так розбій контрольний злочин, за нього будуть питати, а він нерозкритий. Тому проще внести в єрдр грабіж. Нічого не міняється
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18.10.2020 15:33 Ответить
Газовый балончик и связывание - это грабеж. Разбой - это когда применяется насилие опасное для жизни или здоровья потерпевшего.Или же угроза такого насилия.
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18.10.2020 15:41 Ответить
... грабёж, разбой, какая разница, всё равно водиле от этого не легче.
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18.10.2020 20:09 Ответить
какой же грабеж, это разбой по предварительному группой лиц, по восьмерке каждому, включая того кто навел
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18.10.2020 15:08 Ответить
Во времена СССР была расстрельная статься - ст. 77 "Бандитизм" (больше трех не кучковаться) или 146 - до 15-шки.
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18.10.2020 15:24 Ответить
А еще в совке рабство отменили всего в 66-м году.
а еще смешно когда что-то случалось(как газ сжег 2 поезда с совками), то всем было пофиг, ибо по телеку(если его удалось "достать") не сказали
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18.10.2020 16:23 Ответить
Если б был армянин,то не ограбили бы.Налили бы и пожелали счастливого пути.
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18.10.2020 15:32 Ответить
Настали вже "інші часи"
Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 605
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18.10.2020 15:49 Ответить
двое задних мертвы?
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18.10.2020 16:28 Ответить
З приходом ЗЕ вертаються 90ті.
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18.10.2020 16:01 Ответить
Туркмены остались без мяса
Интересно,а свинина была?
У нас на работе узбеки сало любили-нормальные ребята.
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18.10.2020 16:11 Ответить
Тільки свинне вони їдять вночі та між двома скибками хліба - "чтобы Аллах не увидел". Без жартів, саме у такий спосіб деякі мусульмани їдять найхарамніший з харамів 🐷
Таке собі первісне, печерне уявлення про вищу трансцендентну істоту ))) приблизно як "дід на хмарі" у найпримітивніших християн...
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18.10.2020 16:47 Ответить
Коли прочитав,що водій азер, відразу майнула думка, що це зговор. Але коли(ржу ні магу)виявилось,що його знайшов знайомий, котрий випадково проїзжав поруч, то я...
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18.10.2020 16:18 Ответить
Азербайджанец - значит отработать армян
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18.10.2020 16:27 Ответить
Полиция быстро найдет, даже не сомневайтесь))) Виновные понесут самое суровое наказание)))
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18.10.2020 17:33 Ответить
Бо поліція в руках армянина!
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18.10.2020 18:14 Ответить
Боевые 90-е возвращаются?
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18.10.2020 19:43 Ответить
Толи ещё будет, при нынешней власти...
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18.10.2020 20:32 Ответить
Когда у власти такой .... ах какой уважаемый человек, все будет только хорошо
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18.10.2020 21:49 Ответить
Одессса осталась Одессой. Ребята прекращайте воровать, всё уже уворовано до вас.
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18.10.2020 22:17 Ответить
ВРЕТ!! Сам в доле, решил хозяина обуть четко.
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19.10.2020 00:08 Ответить
половинные туши быстро разойдутся по частным мясокомбинатикам на колбасы и пельмени.
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19.10.2020 04:43 Ответить
Мутно все да еще и товарищ нашол проезжавший .походу все загнал и инсценировал .мусорам стоит нажать на потерпевшего))
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19.10.2020 05:22 Ответить
Дожились...відкритий, наглий і цинічний розбійний напад на міжнародній трасі. Це не просто гоп-стоп. Це ціле ОЗГ, адже вантаж треба перевантажити на таку ж фуру, мати місце збуту, обійти поліцейських... А, немає постів, немає дорожньої поліції, це уже наслідки 6-ти річних реформ та останньої МІНІМІЗАЦІЇ, яку ще тільки-но анонсував її головний очільник Клименко, бо залишки колишнього карного розшуку мінімізовані у 3 рази, а ще протягом поточного року додатково скорочені штатні одиниці під дізнання. Агов, оперативники, де ж Ви поділись? Подались на заробітки у Швецію, Німеччину, більше в Чехію на будови, у Польщу на фірми. Хто ж буде розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини? Хіба не зрозуміло, відправлять очолити спеціальні рейдові бригади під керівництвом заступників міністра Катрусі, Настусі, Тетяни, в додачу кількох кадровиків та штабістів, а ще б бригадного генерала-завгоспа із СБУ не завадило би, щоб групи виглядали більш потужними, а ще обов"язково під процесуальним керівництвом кількох прокурорів. Жах, до чого довели правоохоронну систему в державі, так уже і до міжнародних нот для уряду недалеко і до повного закриття українського транзиту. Але ж застерігав, цілі монографії та статті подавав в МВС та Національну поліцію, що біда не загорами ( "Дорога у глухий тупик", "Відкинуті системою", "Контури гнилих реформ"). Ну що ж ... мінімізуйте далі панове при владі.
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19.10.2020 09:30 Ответить
 
 