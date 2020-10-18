Грабеж на дорогах: из фуры под Одессой украли $3000 и 21 тонну мяса, - СМИ

Водитель грузовика услышал посторонние шумы в машине и остановился. К нему подошли двое неизвестных в масках, брызнули газом из баллончика в лицо, связали и ограбили.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

Ограбление произошло 16 октября.

Пострадавший - 34-летний гражданин Азербайджана. Он вез мороженую говядину с Тернопольщины на переправу в Черноморске, а оттуда должен был на пароме отправиться в Турцию и дальше в Туркменистан.

Ограбление произошло возле села Великая Балка. Водитель услышал посторонние шумы в автомобиле и остановился, чтобы разобраться. К нему подошли двое неизвестных в масках, брызнули газом из баллончика в лицо, после чего мужчина потерял сознание.

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Фуру со связанным дальнобойщиком через некоторое время обнаружил его знакомый, которые ехал мимо на машине.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж). Устанавливаются личности нападавших.