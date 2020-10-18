Грабеж на дорогах: из фуры под Одессой украли $3000 и 21 тонну мяса, - СМИ
Водитель грузовика услышал посторонние шумы в машине и остановился. К нему подошли двое неизвестных в масках, брызнули газом из баллончика в лицо, связали и ограбили.
Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
Ограбление произошло 16 октября.
Пострадавший - 34-летний гражданин Азербайджана. Он вез мороженую говядину с Тернопольщины на переправу в Черноморске, а оттуда должен был на пароме отправиться в Турцию и дальше в Туркменистан.
Ограбление произошло возле села Великая Балка. Водитель услышал посторонние шумы в автомобиле и остановился, чтобы разобраться. К нему подошли двое неизвестных в масках, брызнули газом из баллончика в лицо, после чего мужчина потерял сознание.
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Фуру со связанным дальнобойщиком через некоторое время обнаружил его знакомый, которые ехал мимо на машине.
Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж). Устанавливаются личности нападавших.
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Ну удачи тебе...в ремонте движка...или при оторваном колесе..
Водитель поступил так как и должен был поступить...остановился...
А на счет грабежей...да...их ранее не было...
а еще смешно когда что-то случалось(как газ сжег 2 поезда с совками), то всем было пофиг, ибо по телеку(если его удалось "достать") не сказали
Интересно,а свинина была?
У нас на работе узбеки сало любили-нормальные ребята.
Таке собі первісне, печерне уявлення про вищу трансцендентну істоту ))) приблизно як "дід на хмарі" у найпримітивніших християн...