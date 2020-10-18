Швеция, ранее отказавшаяся от локдауна, меняет стратегию борьбы с пандемией COVID-19

Власти Швеции, которая ранее отказалась ввести локдаун, готовы к тому, чтобы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа новых случаев коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом пишет Daily Mail.

Такой шаг является новым подходом к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

Новые правила вступят в силу в Швеции с понедельника. Они позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

Кроме того, граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта, или избегать посещения пожилых людей, или других групп риска. Правила будут предложены как рекомендации, а не требования. Штрафы вводиться не будут.

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