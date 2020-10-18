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Новости Местные выборы-2020
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"К-конкуренция": На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от "Слуги народа", "ЕС" и "Батькивщины". ФОТО

В Сумской области члены семьи Галаевых идут на выборы в городской и областной советы от трех разных политических партий: "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Слуги народа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет местное издание "Сумские дебаты".

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 01

В частности, Галаев Магомед-Шарип Джамалович 1955 года рождения является кандидатом в депутаты Сумского областного совета. Он идет от партии "Батькивщина".

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 02

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 03

В то же время, Галаев Расул Магомед-Шарипович 1985 года рождения идет в депутаты Сумского горсовета от "Европейской Солидарности".

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 04

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 05

При этом Галаев Рустам Магомед-Шарипович 1983 года рождения также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии "Слуга народа".

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 06

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 07

На почти комичную избирательную ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский. Пользователи Facebook начали иронизировать над ней.

К-конкуренция: На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от Слуги народа, ЕС и Батькивщины 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пойманные на подкупе избирателей председатель избиркома в Одессе и его сообщник арестованы с альтернативой залога в 600 тыс. грн, - Нацполиция

Автор: 

местные выборы (2752) Сумская область (3019)


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Топ комментарии
+28
"К-конкуренция": На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от трех разных партий - Цензор.НЕТ 7087
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18.10.2020 15:47
+25
1. Ассоциация с ЕС
2. Безвис с ЕС
3. Децентрализация
4. Прозорро
5. Автоматический возврат НДС
6. Армия
7. Томос
8. Рост минимальных и средних зарплат в долларовом эквиваленте
9. Банковская реформа ...... и т.д. и т.п. Тебе не хватит сепарочок?
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18.10.2020 15:58
+20
Не путай народ и население. Вот ты -- типичное население территории, питающееся дерьмом с зомбоящика олигархов. И не более того. Закон Паретто. Смачного, дебил.
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18.10.2020 16:03
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Страница 2 из 2
Тю! Так це вже місяці з три так: вечором п'ятниці коменти там закривають і відкривають в понеділок десь близько одинадцятої. Так само закривають і на свята.
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18.10.2020 16:31 Ответить
Минулого тижня коменти були закриті в будні !!))
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18.10.2020 16:32 Ответить
Минулого тижня було державне свято в середу і відповідно з вечора вівторка по обід у четвер Кор був "зачинений".
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18.10.2020 16:38 Ответить
Дякую!!))
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18.10.2020 17:04 Ответить
В Виннице тоже такие есть.
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18.10.2020 15:53 Ответить
"Без принципов чести и совести". Девиз семейства Галаевых.
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18.10.2020 15:54 Ответить
это девиз украинской политики
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18.10.2020 15:56 Ответить
А вы кто, чтоб на них гнать?
Что не так, если родственники несколько различаются в политических взглядах?
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18.10.2020 16:01 Ответить
Как там пожывает ваш "легетивный"?
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18.10.2020 16:12 Ответить
Я не в курсе, у него спросите.
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18.10.2020 16:58 Ответить
Мужчины в Беларуси походу вообще ,,невкурсе,, всего что происходит.
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19.10.2020 15:29 Ответить
Не отличаються. Но зебилы верят и не в такую чудасию!
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18.10.2020 18:06 Ответить
Не девіз, а ментальність. Ментальність азіата і не важливо чи приїхав він сюди з тією ментальність, а чи народився вже тут.
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18.10.2020 16:07 Ответить
Это не конкуренция, а ставки . если хоть один пройдёт - окупаются остальные двое.
Чисто спортивный интерес у семьи
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18.10.2020 15:58 Ответить
Одним словом -- хитрожопость ...Вторым -- восточная...
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18.10.2020 16:04 Ответить
Чеченцы
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18.10.2020 16:06 Ответить
"Сумы - це ты" - в смысле "от тюрьмы и от СУМЫ не зарекайся".
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18.10.2020 16:08 Ответить
Судя по твоей грамматике, ты - козломордЫй.
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18.10.2020 16:16 Ответить
А судя по тебе - ты *****.
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19.10.2020 14:01 Ответить
Значит, угадал.
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19.10.2020 14:03 Ответить
А чего тебе гадать? Ты во всех встречных пытаешься своих увидеть. Едь в мокшандию, там все твои.
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19.10.2020 14:05 Ответить
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 3582
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19.10.2020 14:06 Ответить
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19.10.2020 14:14 Ответить
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 7905
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19.10.2020 14:26 Ответить
Уверен, быдло совковое, православное отдаст свои быдлячие голоса за кого угодно, только не за своих, православных.
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18.10.2020 16:12 Ответить
Семейная коалиция.
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18.10.2020 16:14 Ответить
Так ты еще и любитель кала? Тоже неплохо. Поздравляю. Приятного аппетита.
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19.10.2020 14:03 Ответить
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 3628
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19.10.2020 14:05 Ответить
Щирі українці ,це однозначно !!))
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18.10.2020 16:20 Ответить
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від трьох різних партій - Цензор.НЕТ 2008
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18.10.2020 16:23 Ответить
млин ети могут и дойти...
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18.10.2020 16:31 Ответить
довольно практично! разложили яйца в разные корзины, во всех смыслах
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18.10.2020 16:35 Ответить
сеть раскинули, шо бы уже без промаха...
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18.10.2020 16:38 Ответить
Тож тато базарком,а він в політиці тямить !!)))
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18.10.2020 17:07 Ответить
надийна командА!

двумя словами....
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18.10.2020 17:12 Ответить
Это так спецом, чтобы при любой владе, семья была у кормушки. Имена и фамилии у них зашибись, видно що хлопці козацького роду.
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18.10.2020 16:51 Ответить
Видно що хлопці - Ишацького роду
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18.10.2020 18:56 Ответить
Ишаала!
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18.10.2020 16:53 Ответить
это Сумы или Чечня?
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18.10.2020 16:57 Ответить
Очень грамотно. При любом раскладе получать долю у кормушке.
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18.10.2020 16:57 Ответить
сейчас модно складывать все яйца в пдну корзину, три разных члена семьи по уму должны идти от одной партии, шобы сэкономить гроши
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18.10.2020 16:58 Ответить
Фамилия Галайко украинская.
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18.10.2020 17:16 Ответить
Так бьют не по фамилии/паспорту,а по морде!
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18.10.2020 17:51 Ответить
Головне до *місцевого корита * догрести !
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18.10.2020 17:27 Ответить
Ну какие партии, такие и кандидаты!
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18.10.2020 17:41 Ответить
Кандидаты-не депутаты! Каждая шавка мнит себя львом.Посмотрим.Местные выборы - соревнование мафий местного пошибу.Во всех регионах.Но особенно на Западе Украины и в Харькове.
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18.10.2020 17:41 Ответить
разложили батьковы йайца по разным корзинам...ну,шоб не прогадать
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18.10.2020 17:42 Ответить
тільки один чувак поставив на правильну уонячку, на ЄС. Все решта зелеванимй фуфел.
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18.10.2020 17:45 Ответить
"на правильну уонячку", "решта зелеванимй фуфел".

Так вы на рошене уже на шифре общаетесь? Даже гугл-транслейт не переварил
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18.10.2020 17:57 Ответить
Це fat finger називаеться, зебіл, А ти як в велюрі спілкуєшся? На гундосій мові?
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18.10.2020 18:07 Ответить
Настоящая семейка Свинарчуков! Хоть одна свинья из семьи должна быть у корыта!
Интересно сколько янелохов за их проголосуют?
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18.10.2020 17:49 Ответить
У мене вже давно нема сумнівів, що українский політикум - величезний казан з лайном!
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18.10.2020 17:50 Ответить
Шість яєць акуратно розкладено у три кошики.
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18.10.2020 18:17 Ответить
Хитросракість - наше все.
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18.10.2020 18:21 Ответить
"Це" не наше!
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18.10.2020 21:02 Ответить
По-циганськи. Аби один прилаштувався, інших потягне в команду.
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18.10.2020 18:25 Ответить
лізуть виродки зі всіх щілин одне та й переможе...
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18.10.2020 18:46 Ответить
"Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Исуса... " переписали на новый лад.
Теперь так: "Кто верит в Магомеда-1, кто в Магомеда-2, кто в Магомеда-3... "
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18.10.2020 18:58 Ответить
Главное - воровать. Это девиз семьи. А от какой партии- уже детали.
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18.10.2020 19:32 Ответить
как то тупо обычно эти очередной дерибан выборы проходят в 21 веке. ни слушаний, ни прений, ни ютюб выступлений\программ, ни результатов зно. везде одно говно как всегда.
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18.10.2020 20:24 Ответить
Голосуйте за українців а не інородців і тоді в Україні галаєвим, аваковим, капітєльманам і вальцманам буде "нєчєго ловить"...
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18.10.2020 21:01 Ответить
именно это называется БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ (для семьи)- и смешного тут, вообще-то говоря, мало..................................
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18.10.2020 21:10 Ответить
Самое забавное , что шансов на "пролезть" есть у каждого из этой тройки . бо это Сумы -- там только у жопоблока нет шансов
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19.10.2020 00:12 Ответить
Это украинский менталитет, став депутатом оно начинать грести всё под себя и своих родственников. Причем неважно, если даже человек был более менее порядочным до. Болото его трансформирует. Политическая составляющая вообще не важна. Важно пролезть.
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19.10.2020 03:19 Ответить
Это чеченский менталитет.)
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19.10.2020 04:27 Ответить
Магомед-Шарип Галаев чеченец, хозяин Центрального рынка в Сумах.
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19.10.2020 04:26 Ответить
Восточная мудрость - яйца нужно класть в разные корзины ( что бы все не разбились). Ай, да молодец Галаев - паша! Какое возвышенное воспитание в семье, нечем не брезговать!
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19.10.2020 10:55 Ответить
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