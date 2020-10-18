"К-конкуренция": На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от "Слуги народа", "ЕС" и "Батькивщины". ФОТО

В Сумской области члены семьи Галаевых идут на выборы в городской и областной советы от трех разных политических партий: "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Слуги народа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет местное издание "Сумские дебаты".

В частности, Галаев Магомед-Шарип Джамалович 1955 года рождения является кандидатом в депутаты Сумского областного совета. Он идет от партии "Батькивщина".

В то же время, Галаев Расул Магомед-Шарипович 1985 года рождения идет в депутаты Сумского горсовета от "Европейской Солидарности".

При этом Галаев Рустам Магомед-Шарипович 1983 года рождения также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии "Слуга народа".

На почти комичную избирательную ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский. Пользователи Facebook начали иронизировать над ней.







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