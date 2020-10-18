"К-конкуренция": На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от "Слуги народа", "ЕС" и "Батькивщины". ФОТО
В Сумской области члены семьи Галаевых идут на выборы в городской и областной советы от трех разных политических партий: "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Слуги народа".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет местное издание "Сумские дебаты".
В частности, Галаев Магомед-Шарип Джамалович 1955 года рождения является кандидатом в депутаты Сумского областного совета. Он идет от партии "Батькивщина".
В то же время, Галаев Расул Магомед-Шарипович 1985 года рождения идет в депутаты Сумского горсовета от "Европейской Солидарности".
При этом Галаев Рустам Магомед-Шарипович 1983 года рождения также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии "Слуга народа".
На почти комичную избирательную ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский. Пользователи Facebook начали иронизировать над ней.
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Что не так, если родственники несколько различаются в политических взглядах?
Чисто спортивный интерес у семьи
двумя словами....
Так вы на рошене уже на шифре общаетесь? Даже гугл-транслейт не переварил
Интересно сколько янелохов за их проголосуют?
Теперь так: "Кто верит в Магомеда-1, кто в Магомеда-2, кто в Магомеда-3... "
тупообычно эти очередной дерибанвыборы проходят в 21 веке. ни слушаний, ни прений, ни ютюб выступлений\программ, ни результатов зно. везде одно говнокак всегда.