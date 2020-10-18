Самый мрачный персонаж в списке "Слуги народа" в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина

Юрий Федоренко является соучредителем и руководителем общественной организации (ОО) "Твердыня", которая якобы ведет борьбу с незаконными застройками в столице.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала активистка Юлия Никитина, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"На мой взгляд, самый мрачный персонаж в списке Слуги народа - это Юрий Федоренко, №4 в списке партии, основатель ГО "Твердыня" и ГО "Стоп Свавиллю".

По моему субъективному мнению, обе ГОшки - абсолютно фейковые, так как они занимаются огромным количеством строек одновременно, по акциям у них ходят одни и те же люди с одними и теми же плакатами и палатками и ни одной завершенной победной истории у них я не нашла, все либо проиграно, либо в процессе. Это не факт, а всего лишь мое мнение, но я не могу придумать ни одной причины, по которой честные люди занимались бы чем-то подобным.

В рекламных статьях Юрия упорно называют то АТОшником, то "военным экспертом", но лично мне никаких подтверждений этим утверждениям найти не удалось. Зато удалось найти кое-что другое (все легко проверяется через Clarity и судебный реестр - дам ссылки кому понадобятся).

ГО "Стоп Свавиллю" Юрий основал вместе с Инной Гиссой, а подписантами в этой ГОшке являются Сергей Северин и Антон Козловский.

И Инна Гисса и Сергей Северин тоже баллотируются в Киевсовет на этих выборах, но от ОПЗЖ.

Антон Козловский в Киевсововет не баллотируется, но зато он прямо связан с очень интересным человеком через ГО "Громадянин", подписантом которого является.

Руководит "Громадянином" Ян Грабар (на выборах-2019 они с Козловским оба были доверенными лицами бывшего главы СБУ Валентина Наливайченка), который также возглавляет ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Помните, как Киевсовет парковки на Прозорро переводил? Так вот, между принятием реформы в первом чтении и ее вступлением в силу, КП "Киевтранспарксервис" успело заключить 78 договоров на киевские парковки без всяких конкурсов. И больше всего паркомест в этот период были без конкурса отданы именно ГО "Київська міська спілка автомобілістів" - в общей сложности 1738 мест, восемью договорами.

А еще в декабре 2019 года Киевсовет обвинил ГО "Київська міська спілка автомобілістів" в том, что ГОшка в 2018 году зарегистрировала на себя право собственности на нежилой дом по адресу Кудряшова 16, причем сделала это с помощью скандального фейкового регистратора КП "Путрівське", упоминающегося в расследовании Бигус.инфо в контексте стройки Богдана-Вавриша.

Возможно, существуют люди, которых не настораживает сочетание связей человека с ОПЗЖ, парковками и большим количеством неизвестно кем финансирующихся акций с полиграфией и палатками. Но по моему мнению, все это в совокупности довольно откровенно указывает на ментов:)"