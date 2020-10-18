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Самый мрачный персонаж в списке "Слуги народа" в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина

Юрий Федоренко является соучредителем и руководителем общественной организации (ОО) "Твердыня", которая якобы ведет борьбу с незаконными застройками в столице.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала активистка Юлия Никитина, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

Самый мрачный персонаж в списке Слуги народа в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина 01

"На мой взгляд, самый мрачный персонаж в списке Слуги народа - это Юрий Федоренко, №4 в списке партии, основатель ГО "Твердыня" и ГО "Стоп Свавиллю".

По моему субъективному мнению, обе ГОшки - абсолютно фейковые, так как они занимаются огромным количеством строек одновременно, по акциям у них ходят одни и те же люди с одними и теми же плакатами и палатками и ни одной завершенной победной истории у них я не нашла, все либо проиграно, либо в процессе. Это не факт, а всего лишь мое мнение, но я не могу придумать ни одной причины, по которой честные люди занимались бы чем-то подобным.

В рекламных статьях Юрия упорно называют то АТОшником, то "военным экспертом", но лично мне никаких подтверждений этим утверждениям найти не удалось. Зато удалось найти кое-что другое (все легко проверяется через Clarity и судебный реестр - дам ссылки кому понадобятся).

ГО "Стоп Свавиллю" Юрий основал вместе с Инной Гиссой, а подписантами в этой ГОшке являются Сергей Северин и Антон Козловский.

И Инна Гисса и Сергей Северин тоже баллотируются в Киевсовет на этих выборах, но от ОПЗЖ.

Антон Козловский в Киевсововет не баллотируется, но зато он прямо связан с очень интересным человеком через ГО "Громадянин", подписантом которого является.

Руководит "Громадянином" Ян Грабар (на выборах-2019 они с Козловским оба были доверенными лицами бывшего главы СБУ Валентина Наливайченка), который также возглавляет ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Помните, как Киевсовет парковки на Прозорро переводил? Так вот, между принятием реформы в первом чтении и ее вступлением в силу, КП "Киевтранспарксервис" успело заключить 78 договоров на киевские парковки без всяких конкурсов. И больше всего паркомест в этот период были без конкурса отданы именно ГО "Київська міська спілка автомобілістів" - в общей сложности 1738 мест, восемью договорами.

А еще в декабре 2019 года Киевсовет обвинил ГО "Київська міська спілка автомобілістів" в том, что ГОшка в 2018 году зарегистрировала на себя право собственности на нежилой дом по адресу Кудряшова 16, причем сделала это с помощью скандального фейкового регистратора КП "Путрівське", упоминающегося в расследовании Бигус.инфо в контексте стройки Богдана-Вавриша.

Возможно, существуют люди, которых не настораживает сочетание связей человека с ОПЗЖ, парковками и большим количеством неизвестно кем финансирующихся акций с полиграфией и палатками. Но по моему мнению, все это в совокупности довольно откровенно указывает на ментов:)"

Автор: 

застройка (711) активист (630) Слуга народа (2629) Вавриш Андрей (16) Федоренко (3)


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Топ комментарии
+17
"Мне безразлично" - далі можна було не продовжувати. Піди оно краще пиваса посьорбай з пластикової цицьки та подивися "с ваты" - там іржачно, всцятися можна
(блть, і навіщо у вас отаких є можливість вирішувати долю держави та нації... )
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18.10.2020 18:55
+9
Могу просветить по поводу деятельности тн "общественной организации твердыня".
Когда на месте строительства, начинается заливка фундамента, неожиданно появляются тн "активисты" и предъявляют застройщику некое подобие петиции, подписанное жильцами соседних домов (или местной алкашней за пару монет, если домов нет, или жильцы не заинтересовались).
Суть петиции, обычно сводится к тому, что стройка ведется на месте, где планируется создание сквера с детскими и спортивными площадками или подобной туфтой.
Подкрепляется это митингами и акциями протеста.
Но за умеренную плату, "общественники" быстро забывают про скверы и спортплощадки.
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18.10.2020 18:59
+9
Что ты хочешь от неполноценного?

Чтобы он признал свою ущербность?
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18.10.2020 19:08
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Какая разніца?
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18.10.2020 18:45 Ответить
Щось мені не подобається ця опзжопа з російською назвою Твердыня.Це не для народу. Хай ця Твердиня - диня іде в зад.
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18.10.2020 19:14 Ответить
На що зелень розраховує в Києві? Особливо та шо верещить?
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18.10.2020 18:49 Ответить
На то вони й дебіли - а щоби краще їх усіх розкрили до майбутніх виборів у ВР ))
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18.10.2020 18:53 Ответить
Мне безразлично кто будет кормиться из киевского корыта Марина Порошенко или Юрий Федоренко......
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18.10.2020 18:49 Ответить
"Мне безразлично" - далі можна було не продовжувати. Піди оно краще пиваса посьорбай з пластикової цицьки та подивися "с ваты" - там іржачно, всцятися можна
(блть, і навіщо у вас отаких є можливість вирішувати долю держави та нації... )
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18.10.2020 18:55 Ответить
Что ты хочешь от неполноценного?

Чтобы он признал свою ущербность?
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18.10.2020 19:08 Ответить
А с твоего корыта?
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18.10.2020 18:57 Ответить
В Древней Греции люди, не участвующие в политической жизни полиса, назывались идиотами.
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18.10.2020 19:19 Ответить
Терміново потрібен ренесанс цієї античної традиції.
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18.10.2020 20:34 Ответить
Собственно, для себя я в какой-то мере это определение использую. Я считаю, шо Гражданином может считаться только человек, принимающий участие в политической жизни страны, хотя бы на уровне муниципалитета. А все остальное - подданные, т.е. под данью, данники,но не Граждане.
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18.10.2020 21:18 Ответить
Участник боевых действий на Донбассе.
Имеет награды.
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18.10.2020 18:49 Ответить
Нет никаих подтверждений.
Т.е. самозванец.
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18.10.2020 19:05 Ответить
давай коикретику- нех обшие фразы пхнуть...(((
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18.10.2020 21:21 Ответить
етот не самый - или моника уже все?
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18.10.2020 18:51 Ответить
Журналісти закінчилися як явище, тепер посилаються на активістів. Хто це такі взагалі незрозуміло.
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18.10.2020 18:51 Ответить
Схоже і не зрозумієш.
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18.10.2020 20:50 Ответить
Краще було б сказати "одіозним персонажем" або щось подібне.
Бо "мрачный персонаж" - це не завжди негативна характеристика. Навіть навпаки, у цих словах є елемент макабричної загадковості, навіть темний романтизм якийсь. Забагато честі для персонажа, пов'язаного із "зажопу-лехаїм"... теж мені зорро, блть.
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18.10.2020 18:51 Ответить
Могу просветить по поводу деятельности тн "общественной организации твердыня".
Когда на месте строительства, начинается заливка фундамента, неожиданно появляются тн "активисты" и предъявляют застройщику некое подобие петиции, подписанное жильцами соседних домов (или местной алкашней за пару монет, если домов нет, или жильцы не заинтересовались).
Суть петиции, обычно сводится к тому, что стройка ведется на месте, где планируется создание сквера с детскими и спортивными площадками или подобной туфтой.
Подкрепляется это митингами и акциями протеста.
Но за умеренную плату, "общественники" быстро забывают про скверы и спортплощадки.
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18.10.2020 18:59 Ответить
как по мне , вся эта зеленая шалупень, которая слуги сброда, это один огромный мрак. . даже не могу представить тех олигофренов кто проголосовал за этот сброд.
сорри, но не могу по другому назвать этих типа лохторатов.
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18.10.2020 19:49 Ответить
Федоренко самый мрачный персонаж, а дубина самая наглая псина бени коломойши, а вместе они представляют рыло СН и предводителя 95 балагана.
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18.10.2020 19:52 Ответить
Вишивата вчепилася в ОПЗЖ і її сателіти. То і слону видно, що ОПЗЖ вороги.
А дружина казнокрада Насірова по списку Батьківщини в столиці - це хто? ПатріотКА?
Біда в тім, що в нас нема партій. І всі ті вишиватні проекти відрізняються від "ригівських" лише хрестом на пузі (правильним!) і вишиванкою. А от використовувати владу для власного збагачення навчилися всі і давно. ( "риги", Свобода, Батьківщина, Порошенкові..)
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18.10.2020 19:53 Ответить
На "Свободу" і ЄС не жени,Укре.
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18.10.2020 22:30 Ответить
вангую...сча какцапы под видом протестов против ужесточения "антиковидных мер" , надев маски начнут расшатывать "ситуации" не только у нас, но и в ЕС...
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18.10.2020 20:35 Ответить
Он тоже работал в "очистке". как Шариков.И на колчаковских фронтах воевал....И сколько этих ГОшек будет на нашу голову!
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18.10.2020 22:42 Ответить
 
 