Самый мрачный персонаж в списке "Слуги народа" в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина
Юрий Федоренко является соучредителем и руководителем общественной организации (ОО) "Твердыня", которая якобы ведет борьбу с незаконными застройками в столице.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала активистка Юлия Никитина, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.
"На мой взгляд, самый мрачный персонаж в списке Слуги народа - это Юрий Федоренко, №4 в списке партии, основатель ГО "Твердыня" и ГО "Стоп Свавиллю".
По моему субъективному мнению, обе ГОшки - абсолютно фейковые, так как они занимаются огромным количеством строек одновременно, по акциям у них ходят одни и те же люди с одними и теми же плакатами и палатками и ни одной завершенной победной истории у них я не нашла, все либо проиграно, либо в процессе. Это не факт, а всего лишь мое мнение, но я не могу придумать ни одной причины, по которой честные люди занимались бы чем-то подобным.
В рекламных статьях Юрия упорно называют то АТОшником, то "военным экспертом", но лично мне никаких подтверждений этим утверждениям найти не удалось. Зато удалось найти кое-что другое (все легко проверяется через Clarity и судебный реестр - дам ссылки кому понадобятся).
ГО "Стоп Свавиллю" Юрий основал вместе с Инной Гиссой, а подписантами в этой ГОшке являются Сергей Северин и Антон Козловский.
И Инна Гисса и Сергей Северин тоже баллотируются в Киевсовет на этих выборах, но от ОПЗЖ.
Антон Козловский в Киевсововет не баллотируется, но зато он прямо связан с очень интересным человеком через ГО "Громадянин", подписантом которого является.
Руководит "Громадянином" Ян Грабар (на выборах-2019 они с Козловским оба были доверенными лицами бывшего главы СБУ Валентина Наливайченка), который также возглавляет ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Помните, как Киевсовет парковки на Прозорро переводил? Так вот, между принятием реформы в первом чтении и ее вступлением в силу, КП "Киевтранспарксервис" успело заключить 78 договоров на киевские парковки без всяких конкурсов. И больше всего паркомест в этот период были без конкурса отданы именно ГО "Київська міська спілка автомобілістів" - в общей сложности 1738 мест, восемью договорами.
А еще в декабре 2019 года Киевсовет обвинил ГО "Київська міська спілка автомобілістів" в том, что ГОшка в 2018 году зарегистрировала на себя право собственности на нежилой дом по адресу Кудряшова 16, причем сделала это с помощью скандального фейкового регистратора КП "Путрівське", упоминающегося в расследовании Бигус.инфо в контексте стройки Богдана-Вавриша.
Возможно, существуют люди, которых не настораживает сочетание связей человека с ОПЗЖ, парковками и большим количеством неизвестно кем финансирующихся акций с полиграфией и палатками. Но по моему мнению, все это в совокупности довольно откровенно указывает на ментов:)"
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(блть, і навіщо у вас отаких є можливість вирішувати долю держави та нації... )
Чтобы он признал свою ущербность?
Имеет награды.
Т.е. самозванец.
Бо "мрачный персонаж" - це не завжди негативна характеристика. Навіть навпаки, у цих словах є елемент макабричної загадковості, навіть темний романтизм якийсь. Забагато честі для персонажа, пов'язаного із "зажопу-лехаїм"... теж мені зорро, блть.
Когда на месте строительства, начинается заливка фундамента, неожиданно появляются тн "активисты" и предъявляют застройщику некое подобие петиции, подписанное жильцами соседних домов (или местной алкашней за пару монет, если домов нет, или жильцы не заинтересовались).
Суть петиции, обычно сводится к тому, что стройка ведется на месте, где планируется создание сквера с детскими и спортивными площадками или подобной туфтой.
Подкрепляется это митингами и акциями протеста.
Но за умеренную плату, "общественники" быстро забывают про скверы и спортплощадки.
сорри, но не могу по другому назвать этих типа лохторатов.
А дружина казнокрада Насірова по списку Батьківщини в столиці - це хто? ПатріотКА?
Біда в тім, що в нас нема партій. І всі ті вишиватні проекти відрізняються від "ригівських" лише хрестом на пузі (правильним!) і вишиванкою. А от використовувати владу для власного збагачення навчилися всі і давно. ( "риги", Свобода, Батьківщина, Порошенкові..)