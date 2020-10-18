Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко
Партия "Слуга народа" понимает, что у нее нет шансов на поддержку во Львове, поэтому у Зеленского пошли другим путем - взяли под контроль местные власти.
Об этом пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил во время выступления перед многотысячным митингом в центре Львова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
Он отметил, что городские власти в течение полутора лет не демонстрируют своей позиции относительно угроз реванша и капитуляции.
"У Зеленского понимают, что победа во Львове их "слугам" не светит. И поэтому они пошли простым, но для Украины и Львова более опасным путем. Просто взяли под контроль местные власти и сделали ставку на них", - считает Порошенко.
"Вас не удивляет, что уже полтора года вы не слышите голоса городских властей Львова о развитии ситуации в Украине? Об угрозе капитуляции, пророссийского реванша, засилья олигархов, свертывания реформ и сворачивания Украины с проевропейского курса - молчат. Ни слова критики в адрес Зеленского! Вас не удивляет, что "слуги" выставили кандидата "ни рыба, ни мясо"? Не потому ли, что их настоящий кандидат - совсем другой человек, который уже 14 лет руководит городом", - отметил Петр Порошенко.
Он отметил, что выборы на должность городского головы Львова - это поединок между Олегом Синюткой и Андреем Садовым.
"Олег Синютка - это развитие города, использования его потенциала и достойное представительство политических взглядов горожан. Это профессионализм, хозяйственность, честность, решение насущных проблем города и простых людей. Это защита львовян. Патриотизм, всеукраинский масштаб политической личности и поддержка всей "Европейской Солидарности" - самой мощной проевропейской проукраинской политической силы и ее лучшей парламентской фракции, которая достойно представляет Украину, Галичину и Львовщину", - отметил пятый Президент.
Он призвал всех обязательно прийти 25 октября на выборы.
"У нас есть все шансы, чтобы с местных выборов начался политический процесс освобождения Украины от "зеленой" власти дилетантов, популистов и капитулянтов. Для этого мы должны прежде всего укрепить проевропейские, государственные политические силы. И такой силой является "Европейская Солидарность", - убежден Петр Порошенко.
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Порошенко поробую пояснити... ))))
САдовий НІКОЛИ не виступав проти ВЛАДИ....
він її завжди пробував розвести на бабло...
Це робив і з Порошенко(зі сміттям,поки цю "малину унього не забрали))
з Януковичем не вдалося,Бо хам його тупо пообіцяв "посадити на шконку" ))
Згідно з оприлюдненим у четвер звітом дослідників, серед респондентів, які визначилися з вибором, віддати свій голос за "Євросолідарність" на виборах в обласну раду готові 37,2% опитаних. За "Самопоміч" планують проголосувати 20,9%. На третьому місці "Голос" із підтримкою 7,2% респондентів.
5-відсотковий бар'єр подолали також партії "Варта" (5,9%) і "ВО "Свобода" (5,2%). "Батьківщину" готові підтримати 4,6% респондентів, "Слугу народу" - 4,4%, "Силу та честь" - 2,6%.
https://ua.interfax.com.ua/news/election/695388.html Рейтинг кандидатів у мери Львова
Зелена шмаркля - он, також виграла.
А за Симчишиним нари плачуть.
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Тому ПЄтя встав на дуже ризикований шлях... Мочити Садового,у котрого на Синютку,свого десятирічного зама теж ТОНА Компромату...
А ми "голову ламаємо", де взяти кошти на будівництво сміттєпереробного заводу під Львовом..."
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Парадоксальная ситуация: Партия "Самопоміч" просит помощи у других политических сил... Сами назвались "самопоміччю", сами себе и помогайте..."
ЦЕ я написав у 2014-му... Ох тут і "вереску" було!!!!
І крім Синютки ще Є КОШУЛИНСЬКИЙ.
котрий на минулих виборах програв Андрію "Долля","вишванковому патріоту і щирому греко-католику",але набрав 40 відсотків...
решта -запроданці і не патріоти....Прихильники пуйла ))))
ТЕза,на якій Пєтя ОБІЗЛИВ УКРАЇНУ І ПРОЇ ,,АВ ВИБОРИ.
опитування від соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування провели 31 серпня - 1 вересня. В ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка складає не більше 2,8%.
Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних,
а "Слугу народу" - 10,7%. Це майже удвічі менше, ніж партія влади мала на початку серпня.
Далі йде партія "Перемога Пальчевського" - 6,9%,
"Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%,
"Голос" - 6,5%,
"Батьківщина" - 6,4%,
"Сила і честь" - 5,5%
Наприклад, лінгвістична цікавинка:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
Тому усе буде вирішено у 2 му турі. Тому що "понаїхали"
Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.
Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активно поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы».
Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.
https://chronicles.pro/ua/power/khar-kovsaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa-2
Садового будуть підтримувати як важкохворі на голову "зе ,так і порохоботи"....