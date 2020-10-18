РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7962 посетителя онлайн
Новости Местные выборы-2020
13 832 144

Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко

Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко

Партия "Слуга народа" понимает, что у нее нет шансов на поддержку во Львове, поэтому у Зеленского пошли другим путем - взяли под контроль местные власти.

Об этом пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил во время выступления перед многотысячным митингом в центре Львова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он отметил, что городские власти в течение полутора лет не демонстрируют своей позиции относительно угроз реванша и капитуляции.

"У Зеленского понимают, что победа во Львове их "слугам" не светит. И поэтому они пошли простым, но для Украины и Львова более опасным путем. Просто взяли под контроль местные власти и сделали ставку на них", - считает Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Инициатива" Зеленского о пожизненном сроке для коррупционеров должна касаться его партнера - олигарха Коломойского, - Порошенко

"Вас не удивляет, что уже полтора года вы не слышите голоса городских властей Львова о развитии ситуации в Украине? Об угрозе капитуляции, пророссийского реванша, засилья олигархов, свертывания реформ и сворачивания Украины с проевропейского курса - молчат. Ни слова критики в адрес Зеленского! Вас не удивляет, что "слуги" выставили кандидата "ни рыба, ни мясо"? Не потому ли, что их настоящий кандидат - совсем другой человек, который уже 14 лет руководит городом", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что выборы на должность городского головы Львова - это поединок между Олегом Синюткой и Андреем Садовым.

"Олег Синютка - это развитие города, использования его потенциала и достойное представительство политических взглядов горожан. Это профессионализм, хозяйственность, честность, решение насущных проблем города и простых людей. Это защита львовян. Патриотизм, всеукраинский масштаб политической личности и поддержка всей "Европейской Солидарности" - самой мощной проевропейской проукраинской политической силы и ее лучшей парламентской фракции, которая достойно представляет Украину, Галичину и Львовщину", - отметил пятый Президент.

Он призвал всех обязательно прийти 25 октября на выборы.

Также читайте: Львовская организация Нацсоюза писателей поддержала на выборах кандидата СН Кльофу, сами писатели возмущены

"У нас есть все шансы, чтобы с местных выборов начался политический процесс освобождения Украины от "зеленой" власти дилетантов, популистов и капитулянтов. Для этого мы должны прежде всего укрепить проевропейские, государственные политические силы. И такой силой является "Европейская Солидарность", - убежден Петр Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) местные выборы (2752) Порошенко Петр (19592) Садовый Андрей (651) Синютка Олег (66) Слуга народа (2629) Европейская Солидарность (1051) Львовская область (2898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3787
показать весь комментарий
18.10.2020 18:24
+46
Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1534
показать весь комментарий
18.10.2020 18:26
+26
https://twitter.com/Chekalkin Дмитрий Чекалкин

https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #ЖартиПідКаву :
Кажуть, що на якійсь фермі під Києвом, спеціально для Бубочки будуть розводити карликових журналістів. Хитрозроблений преЗЕдент завжди знайде, що запитати, коли не знає, що відповісти.
показать весь комментарий
18.10.2020 18:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Каким образом?
показать весь комментарий
18.10.2020 19:19 Ответить
"Вас не дивує, що вже півтора року ви не чуєте голосу міської влади Львова про розвиток ситуації в Україні?

Порошенко поробую пояснити... ))))


САдовий НІКОЛИ не виступав проти ВЛАДИ....
він її завжди пробував розвести на бабло...


Це робив і з Порошенко(зі сміттям,поки цю "малину унього не забрали))
з Януковичем не вдалося,Бо хам його тупо пообіцяв "посадити на шконку" ))
Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045
показать весь комментарий
18.10.2020 19:20 Ответить
Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3203
показать весь комментарий
18.10.2020 19:45 Ответить
Серед партій, що балотуються на вибори до Львівської обласної ради та Львівської міської ради, лідирує "Європейська солідарність", "Об'єднання "Самопоміч" на другому місці, свідчать http://socis.kiev.ua/ua/2020-10-15/ результати опитування, проведеного центром SOCIS.
Згідно з оприлюдненим у четвер звітом дослідників, серед респондентів, які визначилися з вибором, віддати свій голос за "Євросолідарність" на виборах в обласну раду готові 37,2% опитаних. За "Самопоміч" планують проголосувати 20,9%. На третьому місці "Голос" із підтримкою 7,2% респондентів.
5-відсотковий бар'єр подолали також партії "Варта" (5,9%) і "ВО "Свобода" (5,2%). "Батьківщину" готові підтримати 4,6% респондентів, "Слугу народу" - 4,4%, "Силу та честь" - 2,6%.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:09 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038605121691&__cft__[0]=AZXsV6JDKCZr_GOF3h_tF9eMZ7ockNlkX5-84VxaIM7rv6qr9gFoHnDdP6We3yMRXA9VquBe_RiLwsdSsCva3yIX5ekbgGy8EUd4SnifZ752FEtZgd08Vnq6Vd2kowOwo0osuXLxttRHfaK-HFQW27WKBQKzrw9vksJKHbBZfJ66cM3Y3oIa_Q38HaziVpo9P0V1fLcURG4VQdNFZ-yxcTHjqXwew-G3HcuW-NuFrHzlOg88ajfDv31YbsB9FNGHUx8 Ірина Фаріон https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333160297980805&id=100038605121691&__cft__[0]=AZXsV6JDKCZr_GOF3h_tF9eMZ7ockNlkX5-84VxaIM7rv6qr9gFoHnDdP6We3yMRXA9VquBe_RiLwsdSsCva3yIX5ekbgGy8EUd4SnifZ752FEtZgd08Vnq6Vd2kowOwo0osuXLxttRHfaK-HFQW27WKBQKzrw9vksJKHbBZfJ66cM3Y3oIa_Q38HaziVpo9P0V1fLcURG4VQdNFZ-yxcTHjqXwew-G3HcuW-NuFrHzlOg88ajfDv31YbsB9FNGHUx8 19 год · Нарід!!!! Ви розумієте тепер, чому перебранці з ЄС привозять завтра до Львова "святого" Петра, який миттєво оздоровився від ковіду, аби рятувати рейтинг свого висуванця? Розумію хвилювання цих пораженців: у них не зосталося жодних примарних надій, крім можливих львівців......
показать весь комментарий
18.10.2020 19:49 Ответить
З такими "патрійотами", як Свобода нам і ***** не треба. Тут один "патрійот" Надал з Тернополя чого вартий. А таких надалів в тій Свободі ой як багато. Є, правда, і дійсно патріоти, але їм, напевно, просто очі замулило. Правда Львів то зрозумів, напевно.
https://ua.interfax.com.ua/news/election/695388.html Рейтинг кандидатів у мери Львова
показать весь комментарий
18.10.2020 20:14 Ответить
Надал з "Свободою" виграють вибори в Тернополі. Як і Симчишин в Хмельницькому і Марцінків в Франківську. Так що йухню не пишіть. Найкращими мерами виявились саме свободівці.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:22 Ответить
те що виграють - то ще не найкращі.
Зелена шмаркля - он, також виграла.
А за Симчишиним нари плачуть.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:28 Ответить
Надалу в тюрязі вже прогули ставлять, а воно дальше на вибори пре.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:30 Ответить
Що за ******** тут появився? Тільки "Свобода" ригам по рогах надавала у Верховній Раді.
показать весь комментарий
18.10.2020 21:12 Ответить
https://ngp-ua.info/2020/10/47464?fbclid=IwAR2wNfiuP8wb7gbICBY5ddG9k4DSrsJV15o4v6oCxXQYcVhXYUbbhGZmxt4 Рейтинг Симчишина
показать весь комментарий
18.10.2020 20:51 Ответить
Та ну нах таких "найкращих". Хіба, правда, загрібати під себе надал, напевно, найкращий. Що, що, а то йому вдається. Як не як, практика податківця то велика школа - воно мерлому з горла витягне, аби собі в кишеню. Правда, Садовий, кажуть. також в тому мастак. От за Кошулинського не скажу, але в тій тягнибоківській зграї йому нічого не світить.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:29 Ответить
справді... поки що виглядає на те,що Кошулинський і Садовий проходять у другий тур...

.Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1094
Тому ПЄтя встав на дуже ризикований шлях... Мочити Садового,у котрого на Синютку,свого десятирічного зама теж ТОНА Компромату...
показать весь комментарий
18.10.2020 20:52 Ответить
https://zaxid.net/teledebati_u_pryamomu_efiri_sadoviy_vz_koshulinskiy_n1372062
показать весь комментарий
18.10.2020 20:53 Ответить
Та про що Ви кажете...
показать весь комментарий
18.10.2020 21:36 Ответить
гнусавый вырок так и не понял, что он ничто и он позорит Украину... затбри с собой парашенку и уйди... навсегда...
показать весь комментарий
18.10.2020 20:00 Ответить
Все добре, але Свинютка відомий корупціонер. Тому розумно буде обрати Кошулинського.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:00 Ответить
Не можу зрозуміти маніякального бажання Порошенка взяти владу у Львові (і області) під свій контроль! Не Одесу, не Харків і не Київ - столицю держави, а саме Львів? Стільки жовчі, бруду, брехні, перекрученої напівправди ЄС не дозволяла собі в інших областях, як у нашій!
показать весь комментарий
18.10.2020 20:00 Ответить
Його вчинки вже давно не піддаються розумінню
показать весь комментарий
18.10.2020 20:53 Ответить
А які йому ще шанси потрібні - віе вже всі використав. Чи позарився на місце президента Львова?
показать весь комментарий
18.10.2020 20:15 Ответить
У Львові ж розумні люди переважно. На що він взагалі розраховує?
показать весь комментарий
18.10.2020 20:18 Ответить
На то й і розраховує, напевно.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:33 Ответить
у Києві ще більш розумні люди двічі обирали Черновецького.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:23 Ответить
самодроч зхрадлива соросівська https://censor.net/ru/user/147580, https://censor.net/ru/user/476852 https://censor.net/ru/user/451947 вигулькнула. Нічо, вас ще запитають за 2016-тий рік.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:35 Ответить
"СМІ - "Рішенням Печерського суду м. Києва в партії "Самопоміч конфісковано 132 тис. грн "партійних внесків... Гроші зараховано до державного бюджету України..."
А ми "голову ламаємо", де взяти кошти на будівництво сміттєпереробного заводу під Львовом..."

*
Парадоксальная ситуация: Партия "Самопоміч" просит помощи у других политических сил... Сами назвались "самопоміччю", сами себе и помогайте..."
ЦЕ я написав у 2014-му... Ох тут і "вереску" було!!!!
показать весь комментарий
18.10.2020 22:42 Ответить
Садовый конечно лизал все власти ,но и Порошенко обогащался при всех!!!! За свое Президенство стал в три раза богаче,а народ в три раза беднее!Так что все это показуха и фальш!!!
показать весь комментарий
18.10.2020 20:42 Ответить
Зараз,нагадую,місцеві вибори....
І крім Синютки ще Є КОШУЛИНСЬКИЙ.
Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3860

котрий на минулих виборах програв Андрію "Долля","вишванковому патріоту і щирому греко-католику",але набрав 40 відсотків...
показать весь комментарий
18.10.2020 20:46 Ответить
СВОБОДА - погане партійне клеймо для патріота
показать весь комментарий
18.10.2020 22:59 Ответить
ну так... Свобода не патріоти ,бо в нас вже є (будь-який прихильник Бариги Петра скаже) партія "ЄС"...


решта -запроданці і не патріоти....Прихильники пуйла ))))

ТЕза,на якій Пєтя ОБІЗЛИВ УКРАЇНУ І ПРОЇ ,,АВ ВИБОРИ.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:17 Ответить
ще один дебіл з методичкою, а читати не вміє? Статки Порошенка збільшились у 85 разів, неук, не те у тебе експлуатують...
показать весь комментарий
18.10.2020 23:00 Ответить
У мене моооре претензій до П..., але він ТОООчно не гішзе зе...
показать весь комментарий
18.10.2020 21:13 Ответить
Скидається на те, що вельмишановного Петра Олексійовича болюче за дупу вкусила підла жаба ревнощів? А мо срака взялась дошкуляти - відчуває, що ще й у Львові електорального пенделя доведеться відхопити. А якщо, не доведи Господи, ще й Марині у Києві уперіщать? Якось треба завчасно подбати про дуподемпферні гаджети. А мо когось підмазати - рошенівських льодяників грамів з чотириста насипати? Чи шо?
показать весь комментарий
18.10.2020 21:43 Ответить
У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія УДАР, за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

опитування від соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування провели 31 серпня - 1 вересня. В ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка складає не більше 2,8%.

Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних,
а "Слугу народу" - 10,7%. Це майже удвічі менше, ніж партія влади мала на початку серпня.
Далі йде партія "Перемога Пальчевського" - 6,9%,
"Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%,
"Голос" - 6,5%,
"Батьківщина" - 6,4%,
"Сила і честь" - 5,5%
показать весь комментарий
20.10.2020 08:20 Ответить
Багато цифр та букв, все так незрозуміло і сумно. Треба якось веселіше.
Наприклад, лінгвістична цікавинка:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
показать весь комментарий
20.10.2020 20:10 Ответить
У Львіові немає стільки же2 - вони усі виїхали .
Тому усе буде вирішено у 2 му турі. Тому що "понаїхали"
показать весь комментарий
18.10.2020 21:56 Ответить
...таки дав корона-вірус ускладнення парашєнкаві на голову, коли меле таку дурню, невже надіється, що львівяни забули сміттєвий хаос, який він зі своїм підлабузником сінюткою влаштували в знак "великої турботи" про Львів. А зараз збирає людей та наражає їх на небезпеку тільки щоб мати гещефт з міського бюджету.
показать весь комментарий
18.10.2020 22:07 Ответить
Собака лаяла на дядю Вову.
показать весь комментарий
18.10.2020 22:14 Ответить
Дивлюсь не уся ж2 зі Львова виїхала
показать весь комментарий
18.10.2020 22:23 Ответить
https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa Харьковская Европейская Солидарность заменила своего секретаря избиркома на человека Кернеса ватницу и регионалку Любовь Белькову.

Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.

Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активно поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы».
Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.

https://chronicles.pro/ua/power/khar-kovsaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa-2

Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7902
показать весь комментарий
18.10.2020 22:30 Ответить
це найвеличніша та найпотужніша промова найславетнішою людини всіх часів і народів у всьому Всесвіті. Так.
показать весь комментарий
19.10.2020 01:22 Ответить
Зацямкане чмо Садового можуть підтримувати тільки важко хворі, тобто зебіли.
показать весь комментарий
19.10.2020 02:33 Ответить
це місцеві вибори..
Садового будуть підтримувати як важкохворі на голову "зе ,так і порохоботи"....
показать весь комментарий
20.10.2020 08:22 Ответить
Поки Пороx знову не сяде у крісло Президента, у України немає майбутнього
показать весь комментарий
19.10.2020 07:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 