Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко

Партия "Слуга народа" понимает, что у нее нет шансов на поддержку во Львове, поэтому у Зеленского пошли другим путем - взяли под контроль местные власти.

Об этом пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил во время выступления перед многотысячным митингом в центре Львова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он отметил, что городские власти в течение полутора лет не демонстрируют своей позиции относительно угроз реванша и капитуляции.

"У Зеленского понимают, что победа во Львове их "слугам" не светит. И поэтому они пошли простым, но для Украины и Львова более опасным путем. Просто взяли под контроль местные власти и сделали ставку на них", - считает Порошенко.

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"Вас не удивляет, что уже полтора года вы не слышите голоса городских властей Львова о развитии ситуации в Украине? Об угрозе капитуляции, пророссийского реванша, засилья олигархов, свертывания реформ и сворачивания Украины с проевропейского курса - молчат. Ни слова критики в адрес Зеленского! Вас не удивляет, что "слуги" выставили кандидата "ни рыба, ни мясо"? Не потому ли, что их настоящий кандидат - совсем другой человек, который уже 14 лет руководит городом", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что выборы на должность городского головы Львова - это поединок между Олегом Синюткой и Андреем Садовым.

"Олег Синютка - это развитие города, использования его потенциала и достойное представительство политических взглядов горожан. Это профессионализм, хозяйственность, честность, решение насущных проблем города и простых людей. Это защита львовян. Патриотизм, всеукраинский масштаб политической личности и поддержка всей "Европейской Солидарности" - самой мощной проевропейской проукраинской политической силы и ее лучшей парламентской фракции, которая достойно представляет Украину, Галичину и Львовщину", - отметил пятый Президент.

Он призвал всех обязательно прийти 25 октября на выборы.

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"У нас есть все шансы, чтобы с местных выборов начался политический процесс освобождения Украины от "зеленой" власти дилетантов, популистов и капитулянтов. Для этого мы должны прежде всего укрепить проевропейские, государственные политические силы. И такой силой является "Европейская Солидарность", - убежден Петр Порошенко.