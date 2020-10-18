На новом раунде переговоров о сбитом в Иране самолете МАУ вопрос компенсаций пострадавшим поднимать не будут, - Енин
В понедельник, 19 октября, в Иране начнется новый этап переговоров относительно авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" неподалеку Тегерана.
Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода, Радио Фарда, информирует Цензор.НЕТ.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд встретится с заместителем главы МИД Украины Евгением Ениным и украинской делегацией.
В рамках этого раунда переговоров запланированы три технические совещания. "Одна из этих встреч касается технических дискуссий, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации. Вторая сессия касается судебных вопросов, проводимых иранскими чиновниками судебных органов, а третья - юридических вопросов, касающихся суммы компенсации, жертв и разбитого самолета", - заявил Бахарванд.
При этом сам Енин в комментарии Радіо Свобода отметил, что о компенсации разговаривать не будут.
"На этот раз мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия", - подчеркнул заместитель главы МИД Енин.
19 октября должны встретиться для переговоров рабочие группы, 20-го - заседать эксперты во главе с Ениным и Бахарвандом. Кроме того, запланирована встреча Енина с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также политические консультации с заместителем Зарифа Аббасом Аракчи.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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Нада просто перестать клянчить кампенсации.
@newkc14
Вчера #Азербайджан сообщил об уничтожении армянского Су-25. #Армения опровергла. Но вот какой фокус-покус получился. В списке убитых за вчерашний день числится некий подполковник Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г.р. замкомандира авиационной войсковой части. Ихтамнет....‼
2:05 PM · 18 окт. 2020 г.·Twitter Web App
потому что клоуны не могут на это влиять!
А по друге ніхто не хоче розслідувати - хто ж усе ж таки збив літак...........
успешная операция фсб