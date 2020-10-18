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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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На новом раунде переговоров о сбитом в Иране самолете МАУ вопрос компенсаций пострадавшим поднимать не будут, - Енин

На новом раунде переговоров о сбитом в Иране самолете МАУ вопрос компенсаций пострадавшим поднимать не будут, - Енин

В понедельник, 19 октября, в Иране начнется новый этап переговоров относительно авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" неподалеку Тегерана.

Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода, Радио Фарда, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд встретится с заместителем главы МИД Украины Евгением Ениным и украинской делегацией.

В рамках этого раунда переговоров запланированы три технические совещания. "Одна из этих встреч касается технических дискуссий, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации. Вторая сессия касается судебных вопросов, проводимых иранскими чиновниками судебных органов, а третья - юридических вопросов, касающихся суммы компенсации, жертв и разбитого самолета", - заявил Бахарванд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый раунд переговоров о расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране начнется в Тегеране в понедельник, - Мамедов

При этом сам Енин в комментарии Радіо Свобода отметил, что о компенсации разговаривать не будут.

"На этот раз мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия", - подчеркнул заместитель главы МИД Енин.

19 октября должны встретиться для переговоров рабочие группы, 20-го - заседать эксперты во главе с Ениным и Бахарвандом. Кроме того, запланирована встреча Енина с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также политические консультации с заместителем Зарифа Аббасом Аракчи.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также читайте: В шести городах Канады прошли митинги с требованием расследовать катастрофу самолета МАУ в Иране

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Читайте также: Украина в ходе предстоящего раунда переговоров потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет МАУ и кто несет ответственность за это, - МИД

Автор: 

Иран (1780) переговоры (4921) МАУ (329) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+4
уявіть собі, якби у нашому небі так збили іранський літак..чи встояла б амбасада України у Тегерану..?
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18.10.2020 19:29
+3
отметил, что о компенсации разговаривать не будут.

==
Нада просто перестать клянчить кампенсации.
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18.10.2020 19:28
+2
какаярiзнецы?
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18.10.2020 19:38
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отметил, что о компенсации разговаривать не будут.

==
Нада просто перестать клянчить кампенсации.
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18.10.2020 19:28 Ответить
Текст новини нЄАсИлИл?
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18.10.2020 19:29 Ответить
какаярiзнецы?
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18.10.2020 19:38 Ответить
Пиши своє рідне "абырвалг".
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18.10.2020 19:40 Ответить
тебе надо ты и пиши
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18.10.2020 20:11 Ответить
Уже по 200 тысяч бубочка пострадавшим выплатил? Или можно не смешить людей глупыми вопросами?
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18.10.2020 20:43 Ответить
гы!! а что?? всё логично!!,,на обстрелы не отвечать" ,,компенсаций не требовать"(не то какой аятолла обидется смотриш и в оман дорожу(не коксовую хотя и ту низзя исключать перекроют))и далее по списку!!и всё как янелох озвучивал!! ,,принимай во всех позах и со всех сторон!!"
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18.10.2020 20:49 Ответить
Це буде тягнутися роками чи навіть десятиліттями.
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18.10.2020 19:28 Ответить
Гарантовано довго та з нульовим результатом, коли потерпіла сторона, у даному випадку українська, не має ні бажання , ні фаху вимагати компенсацій.
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18.10.2020 19:51 Ответить
Звідки ви це взяли?
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18.10.2020 19:52 Ответить
С того, как была создана и отправлена т.н. "комиссия специалистов". С нарушением всех норм и процедур ИКАО. Бубочкино "Я так сказал" и "Я так хочу" тут не прокатило. Хотя это все не мешает Зеле считать себя "победителем" в этом вопросе. В своей тупой голове он уже победил.

На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін - Цензор.НЕТ 1519
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18.10.2020 21:15 Ответить
Нужно было не фигней страдать и бежать абы первым, а нормально участвовать в создании международной комиссии, как и предлагала бубочке Канада. А так и результата нет и с Канадой разобрались, что приходится просить Эрдогана позвонить Трюдо,
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18.10.2020 20:47 Ответить
уявіть собі, якби у нашому небі так збили іранський літак..чи встояла б амбасада України у Тегерану..?
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18.10.2020 19:29 Ответить
Судебные иски - это в основном иски о выплате компенсации. Поэтому формулировка: "отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации" звучит странно.
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18.10.2020 20:01 Ответить
Пам'ятаєте - "Юридично Україну не визнали винною в події, проте український МЗС перерахував родичам загиблих $7,8 мільйона. Україна виплатила сім'ям загиблих моральну компенсацію ex gratia в розмірі $200 000 на кожного загиблого."
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18.10.2020 20:03 Ответить
через пару саммитов можно поднять вопрос о компенсации стоимости самолета за счет семей погибших
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18.10.2020 20:12 Ответить
Одни маты , шо за гребаное правительство из всех Украинцев делают лохов
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18.10.2020 20:15 Ответить
На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін - Цензор.НЕТ 516
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18.10.2020 21:18 Ответить
Это зеукраина детка,,,, недолюди здохните
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18.10.2020 20:35 Ответить
Это всё, что вам нужно знать про вашего избранника. Бинго, зеленоиды!
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18.10.2020 20:40 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Вчера #Азербайджан сообщил об уничтожении армянского Су-25. #Армения опровергла. Но вот какой фокус-покус получился. В списке убитых за вчерашний день числится некий подполковник Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г.р. замкомандира авиационной войсковой части. Ихтамнет....‼
2:05 PM · 18 окт. 2020 г.·Twitter Web App
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18.10.2020 20:44 Ответить
Власть в Украине глубоко антиукраинская,потому что только такая власть способна так относиться к своим гражданам.
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18.10.2020 20:45 Ответить
почему клоунов везде унижают?
потому что клоуны не могут на это влиять!
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18.10.2020 21:08 Ответить
Зебилам а очередной раз натыкали со всех сторон, как в их шутке про Украину,но зебилы любят сглатывать и заглядывать в глаза.
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18.10.2020 21:28 Ответить
Напевно компенсацію від Ірану за виплачені Україною гроші потерпілим хтось вже отримав - тому і сенсу немає...........
А по друге ніхто не хоче розслідувати - хто ж усе ж таки збив літак...........
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18.10.2020 21:28 Ответить
ваня сбил, а єти пусть разбираются
успешная операция фсб
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19.10.2020 00:37 Ответить
 
 