От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиский
Анна Ищенко была адвокатом "дерибанщиков" в делах о незаконной застройке Пирогово. Теперь она баллотируется в Киевсовет от "Слуги народа" по Печерскому округу и обещает "повысить экологию".
Об этом пишет журналист Михаил Погребиский, информирует Цензор.НЕТ.
"В обнародованных Гео Леросом материалах с компьютера "смотрящего" Комарницкого А.М.Ищенко оценена как один из "фунтов" Комарницкого в плане представительства его строительных фирмочек. А известный эксперт по незаконным застройкам Георгий Могильный сообщил о роли Анны Ищенко как адвоката в целом ряде дел по незаконным застройкам на Печерске, принадлежащих другому всем известному олигарху и другом конечном бенефициару "Агрокомбината "Хотовский" Васе Хмельницкому", - утверждает Погребиський.
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По данным журналиста, Ищенко была адвокатом "дерибанщиков" как минимум в 4 делах, касающихся застройки в Пирогово.
"Теперь "адвокат дьявола" Анна Ищенко идет на выборы под брендом "адвокат киевлян" и со слоганом борьбы с незаконными застройками, борьбы против уничтожения парков и "повышения экологии" (!?). ... Прошу внимания и призываю избирателей Печерского района по достоинству оценить то, что им нагло "впаривают"", - написал Погребиский.
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- Хорошее начало.
Как читаю - вспоминаю погребинского.
Кстати, был он в молодости вполне прогрессивным человеком и наблюдал, прячась за деревом, как мы со Скорик останавливали танки у владимирского собора.
Но, господин маленкович его обучил, что кацапы хорошо платят.