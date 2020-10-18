От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиский

Анна Ищенко была адвокатом "дерибанщиков" в делах о незаконной застройке Пирогово. Теперь она баллотируется в Киевсовет от "Слуги народа" по Печерскому округу и обещает "повысить экологию".

Об этом пишет журналист Михаил Погребиский, информирует Цензор.НЕТ.

"В обнародованных Гео Леросом материалах с компьютера "смотрящего" Комарницкого А.М.Ищенко оценена как один из "фунтов" Комарницкого в плане представительства его строительных фирмочек. А известный эксперт по незаконным застройкам Георгий Могильный сообщил о роли Анны Ищенко как адвоката в целом ряде дел по незаконным застройкам на Печерске, принадлежащих другому всем известному олигарху и другом конечном бенефициару "Агрокомбината "Хотовский" Васе Хмельницкому", - утверждает Погребиський.

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По данным журналиста, Ищенко была адвокатом "дерибанщиков" как минимум в 4 делах, касающихся застройки в Пирогово.

"Теперь "адвокат дьявола" Анна Ищенко идет на выборы под брендом "адвокат киевлян" и со слоганом борьбы с незаконными застройками, борьбы против уничтожения парков и "повышения экологии" (!?). ... Прошу внимания и призываю избирателей Печерского района по достоинству оценить то, что им нагло "впаривают"", - написал Погребиский.

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