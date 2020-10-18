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Новости Местные выборы-2020
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От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиский

От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиский

Анна Ищенко была адвокатом "дерибанщиков" в делах о незаконной застройке Пирогово. Теперь она баллотируется в Киевсовет от "Слуги народа" по Печерскому округу и обещает "повысить экологию".

Об этом пишет журналист Михаил Погребиский, информирует Цензор.НЕТ.

"В обнародованных Гео Леросом материалах с компьютера "смотрящего" Комарницкого А.М.Ищенко оценена как один из "фунтов" Комарницкого в плане представительства его строительных фирмочек. А известный эксперт по незаконным застройкам Георгий Могильный сообщил о роли Анны Ищенко как адвоката в целом ряде дел по незаконным застройкам на Печерске, принадлежащих другому всем известному олигарху и другом конечном бенефициару "Агрокомбината "Хотовский" Васе Хмельницкому", - утверждает Погребиський.

Также на Цензор.НЕТ: Самый мрачный персонаж в списке "Слуги народа" в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина

По данным журналиста, Ищенко была адвокатом "дерибанщиков" как минимум в 4 делах, касающихся застройки в Пирогово.

"Теперь "адвокат дьявола" Анна Ищенко идет на выборы под брендом "адвокат киевлян" и со слоганом борьбы с незаконными застройками, борьбы против уничтожения парков и "повышения экологии" (!?). ... Прошу внимания и призываю избирателей Печерского района по достоинству оценить то, что им нагло "впаривают"", - написал Погребиский.

Читайте также: "Не завидуй, лох", - "слуга народа" Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку. ФОТО

Автор: 

адвокат (1431) Киевсовет (1371) местные выборы (2752) застройка (711) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+7
- Как Вы назовете 100 адвокатов на дне моря?
- Хорошее начало.
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18.10.2020 20:25
+6
Інколи і на 10 буде замало !! Дуже корумпована ця сфера ,адвокатська діяльність !!))))
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18.10.2020 20:27
+6
Нєвіноватая ана, єйо Порошенко заставлял. Но тєпєрь то уж она послужит... Ф
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18.10.2020 20:34
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И что, с каких под адвокат должен отвечать за клиентов, у всех преступников есть адвокаты.
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18.10.2020 20:16 Ответить
Ага, по логике этого журналиста адвокатов серийных убийц нужно сразу сажать лет на 5.))
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18.10.2020 20:19 Ответить
Інколи і на 10 буде замало !! Дуже корумпована ця сфера ,адвокатська діяльність !!))))
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18.10.2020 20:27 Ответить
в нашей системе, где все зависимы, есть "персональные адвокаты олигархов и деребанщиков", которых выдвигают их, как подставных личностей в депутаты
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18.10.2020 20:27 Ответить
Це лише одне слово-посіпаки!!!)))
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18.10.2020 20:30 Ответить
Грантоідик екологічний
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18.10.2020 20:19 Ответить
Антинародная пена
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18.10.2020 20:20 Ответить
коли кажу про стадіон, о або не чують, або банять..і скажіть, що не він не потрібен..
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18.10.2020 20:23 Ответить
Підвищення екологіі, це як ???)))
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18.10.2020 20:24 Ответить
много зелени... у кое кого в карманах
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18.10.2020 21:14 Ответить
це дуб дубом
в означеній галузі
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19.10.2020 00:30 Ответить
- Как Вы назовете 100 адвокатов на дне моря?
- Хорошее начало.
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18.10.2020 20:25 Ответить
Погребинский журналист? Я думал шут Медведчука
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18.10.2020 20:28 Ответить
а что делать, всю Украину обыскали "слуги народа" и не нашли честных людей, не связанных с олигархами и прочим воровством
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18.10.2020 20:29 Ответить
Ну кто бы мог подумать , а я то думал ,что места в Слугах за 100 штук баксов покупают , только для того , что бы интересы киевлян защищать .И Осел Оманский то же не честный аж до усрачки , правда то что смета на строительстве дорог в ТРИ раза выросла , по сравнению с трендец каким вором Кондитером , то мелочи .
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18.10.2020 20:29 Ответить
У любого адвоката большая часть клиентов это криминал, это их работа защищать преступников.
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18.10.2020 20:33 Ответить
Вот пусть и защищает! Но нет же, ей самой тудою хоцца.
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18.10.2020 20:36 Ответить
Нєвіноватая ана, єйо Порошенко заставлял. Но тєпєрь то уж она послужит... Ф
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18.10.2020 20:34 Ответить
Ясна річ ,в усьому винні попередніки !!))
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18.10.2020 20:39 Ответить
"Цензор", а що це за дєла :
От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиський - Цензор.НЕТ 9327
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18.10.2020 20:49 Ответить
То що мадам планує, труси одягти, чи хрестик зняти? Відмазувати клієнтів, чи боротися з їх злочинами?
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18.10.2020 20:49 Ответить
Весь район этой ****** обклеен. Еще и звонили от нее, якобы соцопрос: "А вы знаете, что в вашем районе кандидатом является Анна Ищенко?" Хотя, и так не собирались за нее голосовать, и так понятно, что схемщица какая-то, ставленник олигархов-застройщиков. "Адвокат киян", мля...
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18.10.2020 20:55 Ответить
Она баллотируется от "слуг", остальное не важно.
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18.10.2020 21:08 Ответить
Брат подсуетился???
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18.10.2020 21:14 Ответить
Бажаю цій негідниці заразитися потрійною дозою коронавірусу і провести невилазно в лікарні всі 5 років каденції київського депутата...
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18.10.2020 21:21 Ответить
Этому погребиському надо бы сменить фамилию
Как читаю - вспоминаю погребинского.
Кстати, был он в молодости вполне прогрессивным человеком и наблюдал, прячась за деревом, как мы со Скорик останавливали танки у владимирского собора.
Но, господин маленкович его обучил, что кацапы хорошо платят.
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18.10.2020 21:42 Ответить
упоротая. В Киеве, от слуги урода - это не комильфо
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18.10.2020 23:13 Ответить
"гибель народу без Слова Божия" (с)
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19.10.2020 00:33 Ответить
 
 