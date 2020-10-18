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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса

Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса

Подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался в больнице российского Санкт-Петербурга, куда он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

О смерти сообщается на facebook-странице оккупационной администрации города, информирует Цензор.НЕТ.

Российский и. о. главы администрации Ялты Артем Мальцев пояснил ТАСС, что Имгрунт проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Перед этим "Крыминформ" сообщал, что подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений хронического заболевания. В это время он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты

По словам одного из источников "Крыминформа", причиной смерти Имгрунта стал тромбоз на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

В соцсетях пишут, что Имгрунт "для пиара" сделал себе прививку от COVID-19 в одно время с Виктором Медведчуком - во время приезда того на встречу с Путиным в Ялту. "Лечащие российские врачи болезнь Имгрунта связывают именно с осложнением от вколотой вакцины", - отмечается в публикации.

По данным Крым.Реалии, Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией 30 сентября. 2 октября он сообщал, что его состояние оценивается как "стабильное".

59 летний уроженец Караганды Иван Имгрунт руководил российской администрацией Ялты с ноября 2019 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего "единоросса" из оккупированной Ялты, - "Нацкорпус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

смерть (9214) Ялта (341) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+65
Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 7994
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18.10.2020 20:53
+35
Жду не дождусь когда Медведчук склеит лапти
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18.10.2020 20:49
+34
Падаль имгрунт ушла в грунт. Хм...каламбур. Да ну и йух с ним.
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18.10.2020 20:47
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Вашей скорби нет предела...
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18.10.2020 20:47 Ответить
сделал себе прививку от COVID-19 в одно время с Виктором Медведчуком - во время приезда того на встречу с Путиным в Ялту. "Лечащие российские врачи болезнь Имгрунта связывают именно с осложнением от вколотой вакцины"

ждем продолжения банкета !
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18.10.2020 23:45 Ответить
Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 796
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18.10.2020 21:06 Ответить
Падаль имгрунт ушла в грунт. Хм...каламбур. Да ну и йух с ним.
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18.10.2020 20:47 Ответить
Все вірно, я нижче теж оцінив іронію долі: Im Grund - німецькою "в землю" )))
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18.10.2020 21:04 Ответить
место проклято, кацапам опа.
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18.10.2020 20:47 Ответить
И в грунт.
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18.10.2020 20:48 Ответить
А сидів би в своїй караХанді, може ще й пожив би...
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18.10.2020 22:02 Ответить
Если бы этот совок был бы хоть на 2 % немцем, как его предки, а не красножопым совком, то он он бы сидел себе в своем Хамбурге и пожил ещё лет 40 минимум при немецкой-то медицине, которая даже с того света людей к жизни возвращает.

В западной части Германии многие мужчины в возрасте 59 лет, вырастившие детей от первого брака, активно женятся на 30-летних красавицах-филиппинках, а не умирают, как Имгрунт.

Кстати, выглядел этот упоротый совок с колорадской лентой не на 59 лет, а на очень плохие 79 лет: седой, облезлый, весь в морщинах...
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18.10.2020 23:47 Ответить
в ад к кабздону и хору александрова.
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18.10.2020 20:49 Ответить
Жду не дождусь когда Медведчук склеит лапти
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18.10.2020 20:49 Ответить
с такой фамилией и не удивительно, что предатель ))
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18.10.2020 20:51 Ответить
Ледь не 100 % зрадників у Кріммнашє мали наші,русккєє хвамільєї.
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18.10.2020 22:13 Ответить
Хорошую вакцину сделали в паРаше...надеюсь и мертветчук подохнет...
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18.10.2020 20:51 Ответить
а може и ***** також...
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18.10.2020 21:11 Ответить
А где ж ихняя хваленая вакцина?
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18.10.2020 20:51 Ответить
Хорошая оказалась вакцина, каждому русскому ватнику по дозе, бесплатно!
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19.10.2020 01:50 Ответить
"Істінний" русский...
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18.10.2020 20:52 Ответить
На кацапстані ледь не у всіх такі прізвища.Кривава солянка.
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18.10.2020 22:15 Ответить
ещё одна падаль отплясала к морячку, отреферендилась
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18.10.2020 20:52 Ответить
А шо морячок вже відкинув ласти? 👍
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18.10.2020 22:05 Ответить
зимой сердешный , якорь-то откинул...
пил жеж усё шо видел...
идёть увесь такой "по хворме", видить - лужа...
припал...
а тут "генерал Мороз",
и 40 градусов !!!
и как схватить яго...
и усё ж так унезапно ...
хворму жалко,
так и схоронили у ней, к херам,
с якорями...
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18.10.2020 23:06 Ответить
Такие они все - как запахнет жаренным бегут в австрию или израиль учится, а народу Украины уничтожают безплатное здравоохранение и здравохранени е вообще. Великий деяль кернес не в Харькове свой корововирус лечит, а в ЕС, реформаторы, бнядь.
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18.10.2020 20:52 Ответить
Попахивает вонючей пропагандой (насчёт российской вакцины)
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18.10.2020 20:53 Ответить
Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 7994
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18.10.2020 20:53 Ответить
Комент рівня "бог"
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18.10.2020 20:54 Ответить
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18.10.2020 21:24 Ответить
живёт с медведем?мужик работает медведицей...скрепно.
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18.10.2020 21:28 Ответить
Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2451
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18.10.2020 22:46 Ответить
Ой ***** ліл, Im Grund - німецькою "в землю". Ось і підтвердив хвомілію )))0))0))
Земля скловатою, зрадницька гнидо!
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18.10.2020 20:53 Ответить
Новосібірская вакціна довела єго до цугундєра
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18.10.2020 21:36 Ответить
перед смертю хоч води вдосталь напився !
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18.10.2020 20:55 Ответить
Або мій рімейк у форматі рубаї:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
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18.10.2020 20:58 Ответить
Аркєстр алєксандрова,урєжтє,*****,марш,бо вашого їб##чого полку прибуло. Ну і кабздон нехай заспіває- нє расстанусь с камсамолом,буду вєчна маладим
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18.10.2020 20:56 Ответить
І морячок станцювати може.

Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 1325
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18.10.2020 20:59 Ответить
Красная совковая сволочь, предки которой зверски убивали царскую семью и топили в Крыму целыми баржами раненых белых офицеров, дебильно танцует под белогвардейских флагом и царским орлом.

Красные манкурто-ублюдки, лишённые всякой исторической памяти и элементарной морали...
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18.10.2020 23:54 Ответить
"...лишённые всякой исторической памяти" - ось тут ми бачимо клінічну квінтесенцію. Прапор СРСР та імперський чорно-жовто-білий триколор, зкріплені гей-оргієвською зкріпою.

Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2539
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19.10.2020 05:06 Ответить
Эта совковая кичуга с флагами, действительно является "клинической квинтэссенцией" полностью извращенного, изуродованного сознания совковых манкурто-ублюдков.

"Ублюдки" - это не публицистическое заострение: это точный ветеринарно-медицинский термин, характеризующий совковых манкуртов, смешавших символы старой христианской империи и быдлячьей красно-совковой антихристовой СССРани:

У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%BA#cite_note-2 [2] м. ублюдень, ублюдок: выродок, уродливая помесь двух очень разных видов животных;

от жеребца и ослицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA лошак ; от осла и кобылы, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB мул ; от волка с собакой: волчак, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%81&action=edit&redlink=1 волкопёс , волчек; от лисы и собаки: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%81&action=edit&redlink=1 лисопёс , подлисок; от разных пород собак: болван, от русака и беляка, тумак;

У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2 Ожегова :https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%BA#cite_note-%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-3 [3] УБЛЮДОК - непородистое животное, противоестественная помесь разных видов животных (устар.).перен. Человек с низкими, животными инстинктами, моральный выродок.
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19.10.2020 05:53 Ответить
...урєжтє,*****,марш...

Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4535
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18.10.2020 22:37 Ответить
Как говорится " Сдох Максим,да и уй с ним! "
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18.10.2020 20:58 Ответить
ласкаво просимо у пекло, під@р)
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18.10.2020 20:59 Ответить
До лихих парфумів на вічні борошна
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18.10.2020 21:00 Ответить
https://www.facebook.com/dzindzia?__cft__[0]=AZU2zF6ZoR8t2czzUFxfu68RCb0QaJOjhXYGfEQJCUmemUgljKVwTl1bUahH7Duw0kUPcYnOw2lgpoynBuCnfLNetL_1F8gxdSfYrKg_wrKOmLneUOGywZJO5ROhLFgWWC2XGRUPyVrCUQetCKJj405r&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Дзиндзя

https://www.facebook.com/dzindzia/posts/3387917861245738?__cft__[0]=AZU2zF6ZoR8t2czzUFxfu68RCb0QaJOjhXYGfEQJCUmemUgljKVwTl1bUahH7Duw0kUPcYnOw2lgpoynBuCnfLNetL_1F8gxdSfYrKg_wrKOmLneUOGywZJO5ROhLFgWWC2XGRUPyVrCUQetCKJj405r&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год. ·

Медведчук захворів на Коронавірус Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 6566 Путінська вакцина не допомогла і це кращя реклама фуфловакцини. Нуі тримаємо кулаки Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 6566 Інфа поширена мною взята на одному із телеграм каналів якому я довіряю! У вівторок буде сесія, от тоді побачимо хворіє він чи ні!
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18.10.2020 21:02 Ответить
Ничего, Кощей - бессмертный, иглу-то не сломали.
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18.10.2020 21:18 Ответить
ничо,будут анализы брать- в вене сломают
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18.10.2020 21:58 Ответить
Перед этим надо ещё яйцо разбить, можно два, чтобы наверняка.
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18.10.2020 22:10 Ответить
Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 6515
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18.10.2020 21:11 Ответить
ЖЕЛЕЗО-БЕТОНОМ ЕМУ ЗЕМЛЯ
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18.10.2020 21:11 Ответить
Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4318
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18.10.2020 21:23 Ответить
Сбылась мечта умереть в России.
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18.10.2020 21:16 Ответить
Так он кацап, присланный в Крым.
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19.10.2020 01:52 Ответить
Значит "садженец" не прижился, а впрочем, - какая разница.
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19.10.2020 07:50 Ответить
Пигдогу - пигдожья смерть
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18.10.2020 21:17 Ответить
Если мертведчук тоже не умрет, то он лгунишка , так как с их же слов кололись рашистской вакциной все вместе, увидев гнома в крыму.
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18.10.2020 21:23 Ответить
кололись , нормально так ШИРЯЛИСЬ! до смерти...
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18.10.2020 22:34 Ответить
Ну, здоровья ему, и хорошего настроения.
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18.10.2020 21:24 Ответить
похоронят с ленточкой... *от короновируса
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18.10.2020 21:25 Ответить
Для Крымчан в аду приготовлен особый котел - БЕЗ ВОДЫ!
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18.10.2020 21:26 Ответить
со смолой.
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18.10.2020 21:40 Ответить
С канифолью.
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18.10.2020 22:41 Ответить
Так это ж сауна...
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18.10.2020 22:43 Ответить
Ждем !!!
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18.10.2020 23:08 Ответить
Gavno в отстой гробовый.
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18.10.2020 21:40 Ответить
а расчленили по чЛенинградскому обычаю?
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18.10.2020 21:57 Ответить
А Ви, шановний, все ж таки чуйна людина...
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18.10.2020 22:39 Ответить
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18.10.2020 22:41 Ответить
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18.10.2020 22:42 Ответить
Ну вот и по этому антихристу отпели соловьи. Больше не будешь управлять наворованным.
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18.10.2020 22:07 Ответить
Стыдно за Johan Imgrunt. Наверняка российский немец. Из Караганды. Туда и в казахские степи депортировали немцев из Украины и Ростовской области по приказу Сталина от 28 августа 1941 года как врагов народа. Его родителей и деда с бабулей. Как и моих. На сборы было дано 24 часа. Наверняка , вернулся обратно после 1972 года , когда, наконец-то , немцам разрешили возвращаться в места откуда они были высланы в 1941 году но, без права требовать назад бывшие дома и участки родителей или деда с бабой , если они сохранились. И так продаться гэбистам. Тьфу.
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18.10.2020 22:09 Ответить
к сожалению, уважаемая фрау Ольга, этот советский манкурт опозорил память своих немецких предков, честнейших тружеников, веривших в Бога, глубоко уважавших мораль и Закон. А этот подонок стал прислужником московско-чекистских выродков, которые гноили его предков в концлагерях и ссылках.
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19.10.2020 00:00 Ответить
какой то окацапленый неметс...шо за имгрунт?правильно in Die Erde
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18.10.2020 22:23 Ответить
Это - шутка? Воскресный розыгрыш от паРашинских СМИ? А если это правда, то в каком настроении сейчас Мертведчук? Со своей Марченкой уже , наверное, в Шарите обустраиваются? В ожидании резкого ухудшения здоровья? Уверен, не поможет....
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18.10.2020 22:26 Ответить
-1
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18.10.2020 22:43 Ответить
Здох *****
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18.10.2020 22:49 Ответить
Хернес, народ чекає, пора вже на концерт кобздона.
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18.10.2020 22:54 Ответить
крепкого здоровья и хорошего настроения оккупационной голове
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18.10.2020 23:11 Ответить
Так что вакцина фуфло
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18.10.2020 23:12 Ответить
Не, как раз то шо надо!
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19.10.2020 01:53 Ответить
Больше уколов, всяких и разных...
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18.10.2020 23:16 Ответить
Удачи в аду.
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18.10.2020 23:55 Ответить
Лечащие российские врачи болезнь Имгрунта связывают именно с осложнением от вколотой вакцины"Источник: https://censor.net/ru/n3225467. Та ні, загострення імперської пихі.
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18.10.2020 23:56 Ответить
Російська вакцина - це вакцина з ветеринарії !!

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.
"Довго вони не публікували склад, але зараз опублікували і я розчарований. Чесно кажучи, я сподівався, що це вакцина *******, на рекомбінантних білках, безпечні вакцини засновані на аденовірусах, або вже тим паче аттенюїрованних, коротше кажучи "живі" вакцини ...
Але! Ось це - це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії!
Там є вакцини такі, пептидні, від ящуру, якими худобу колять, мілліграмовими кількостями антигену. Ну типу, якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив.
Ну нікому при здоровому розумі та добрій пам'яті не прийде в голову колоти ОСЬ ЦЕ людям.
Виявляється, прийшло. І це прийшло в голову одному з провідних наукових установ Росії. Я розчарований. Чесно..."
Повністю - ТУТ
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19.10.2020 00:24 Ответить
Медведчук предлагает закупать эту смерть?
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19.10.2020 00:48 Ответить
Какое неожиданное действие "вакцины", вырабатывается иммунитет от жизни.
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19.10.2020 00:53 Ответить
Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8545
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19.10.2020 00:53 Ответить
В https://www.facebook.com/groups/461850573890780/permalink/3374867662589042/?__xts__[0]=68.ARDq2vgciU755pS-s9jds1Iq4IOCj9EfP4zIIKMy1IigDKqqFVcihdA5PFt1zMpEyixuZlecEsHIwveOEqKXjLaBitPDN5YTtXlc9hG9xxz_Ew0Yu7taJW5P1oS2H5sYfqCbpzons2SzbKhr_8TsarE-KKG1asy9Gtnxp3NlVfN-MnxoGqBTj269A5_ODeWdOFBm0OtDv4EvZ71MLYWaSWYNTAR0kOB7A3T3LSwkKmPAEVIO_q2qCUEk-t0YnS_L1jQsGC0Md17yRw74yo1gaLzt0syHb2pbuFEASNr94TtrRC7F-o2l2RWwClXFGzC2KSFymdNB06uS_rHp&__tn__=-R соцсетях пишут, что Имгрунт "для пиара" сделал себе прививку от COVID-19 в одно время с Виктором Медведчуком - во время приезда того на встречу с Путиным в Ялту. "Лечащие российские врачи болезнь Имгрунта связывают именно с осложнением от вколотой вакцины", - отмечается в публикации.Источник: https://censor.net/ru/n3225467

Это всё, что надо знать о российской "вакцине".
Уродов с депутатскими значками ВР, которые предлагают её импортировать в Украину, надо сажать за измену Родине и попытку применения биологического оружия массового поражения.
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19.10.2020 01:58 Ответить
А что ж в Питер поперся лечиться? Лаптеногие выли , что медецина Крыма с 2014 года подскочила на невидимую высоту.
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19.10.2020 04:01 Ответить
Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 957
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19.10.2020 05:22 Ответить
Доктор Барік і Білл Гейтс виконали українську Конституцію, оскільки влада її профукала.
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19.10.2020 07:52 Ответить
 
 