Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса

Подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался в больнице российского Санкт-Петербурга, куда он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

О смерти сообщается на facebook-странице оккупационной администрации города, информирует Цензор.НЕТ.

Российский и. о. главы администрации Ялты Артем Мальцев пояснил ТАСС, что Имгрунт проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Перед этим "Крыминформ" сообщал, что подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений хронического заболевания. В это время он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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По словам одного из источников "Крыминформа", причиной смерти Имгрунта стал тромбоз на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

В соцсетях пишут, что Имгрунт "для пиара" сделал себе прививку от COVID-19 в одно время с Виктором Медведчуком - во время приезда того на встречу с Путиным в Ялту. "Лечащие российские врачи болезнь Имгрунта связывают именно с осложнением от вколотой вакцины", - отмечается в публикации.

По данным Крым.Реалии, Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией 30 сентября. 2 октября он сообщал, что его состояние оценивается как "стабильное".

59 летний уроженец Караганды Иван Имгрунт руководил российской администрацией Ялты с ноября 2019 года.

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