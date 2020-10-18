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Новости Революция в Беларуси
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Норвежский депутат Тоскедал выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Тоскедал выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года лидеров беларусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Об этом он сообщил в интервью изданию Vart Land, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI.

По словам Тоскедала, белоруски заслужили эту награду за "организацию мирных протестов" против режима Александра Лукашенко.

Он сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции "за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси". Он подчеркнул "фантастическое мужество" участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы" и к тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".

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Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (так называется норвежский парламент).

Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

Автор: 

Беларусь (7888) Нобелевская премия (202) Норвегия (696) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+13
Цьому депутату до лампочки і та Тихановська і та "прємія міра" - його метою було пропіарити свою особу, що і було зроблено цією заявою.
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18.10.2020 21:53
+13
Не знаю, я бы Алиева выдвинул на премию мира. Только так достигается мир с оккупантом
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18.10.2020 21:57
+13
Бьют белорусов, а эту курицу которая тусит за границей медальки дают
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18.10.2020 22:00
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Цьому депутату до лампочки і та Тихановська і та "прємія міра" - його метою було пропіарити свою особу, що і було зроблено цією заявою.
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18.10.2020 21:53 Ответить
Вася, ти якийсь сьогодні ватний, в тебе все добре? На ринзі не виступав?
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18.10.2020 22:13 Ответить
А как же твой фокин и твой главный по разглядыванию мира в глазах хутина?
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18.10.2020 22:51 Ответить
Ідіот, тебе сьогодні вже одсилали в далеку еротичну подорож чи я буду першим?
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18.10.2020 23:09 Ответить
Чмо зеленое. Ты будешь последний у кого это получиться.
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18.10.2020 23:29 Ответить
Та я розумію, що ти - чмо зєльоноє. Але тебе я запитував про інше.
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18.10.2020 23:49 Ответить
извиваешься, чмо коломойского
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18.10.2020 23:55 Ответить
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18.10.2020 21:55 Ответить
бубаноиду никак не опередить орденом княгини ольги?
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18.10.2020 21:55 Ответить
А Зеленского чего никто не выдвинул? Или он подлец?
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18.10.2020 21:55 Ответить
Про найвеличнішого мЬІротворця всєя Галактики там навіть не чули.
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18.10.2020 21:57 Ответить
Выдвинуть Зелю сильно мешает пианино.
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18.10.2020 22:35 Ответить
Есть там у них премия лох года? У меня есть кандидатура, мальчик, 42 года, туповатый, но к лотку приучен.
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18.10.2020 21:55 Ответить
Это разве что в Брюссель, но там лоток уже занят другим мальчиком...
Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 1222
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18.10.2020 22:37 Ответить
Добре хоч не цекало !!!!
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18.10.2020 21:56 Ответить
Не знаю, я бы Алиева выдвинул на премию мира. Только так достигается мир с оккупантом
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18.10.2020 21:57 Ответить
за Алиевым стоит Эрдоган.
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18.10.2020 22:06 Ответить
поддерживаю . только в данном случае в противоположность премии мира премия войны . освободительной войны
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18.10.2020 22:06 Ответить
Давайте сразу всех диктаторов скопом! Не забудьте к Эрдогану и Алиеву добавить ***** и Лукашенко. Пусть делят на четверых и радуются.
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18.10.2020 22:37 Ответить
Где-то в картофелестане обиженно задвигал усами таракан ще..

Время тикает, до 25 числа не так много времени. Посмотрим, из чего сделана Беларусь
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18.10.2020 21:59 Ответить
DBL, BLD.
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18.10.2020 21:59 Ответить
я бы номерами такими награждал...
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18.10.2020 22:17 Ответить
Бьют белорусов, а эту курицу которая тусит за границей медальки дают
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18.10.2020 22:00 Ответить
А вот Зеленскому сейчас совсем обидно было.
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18.10.2020 22:00 Ответить
йому також дадуть. Щойно капітулює.
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19.10.2020 08:39 Ответить
Знайшли нову забаву-іграшку замість Грети, яка вже приїлась.
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18.10.2020 22:03 Ответить
не "знайшли", а ліплять консервам на міжнародний імідж
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18.10.2020 22:24 Ответить
Не зважайте дуже на того "нобеля". Бо після "алєксієвіч" з "боб_диланами" це перетворилося на якусь матеріяльну допомогу під політичним соусом. А ще цьогоріч економічний "нобель" для аукціонної теми. Смішно. Але у "ґрети" з'явилася серйозна конкурентка. Утім, їхні гроші -- нехай роздають їх хоч волоцюгам
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19.10.2020 08:44 Ответить
а Тихановской то за что ? те кто не боится получить омоновской дубинкой ее куда как больше заслуживают
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18.10.2020 22:04 Ответить
мира? причем здесь мир? я имею в виду мир как отсутствие войны
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18.10.2020 22:07 Ответить
Хорошая компания - Трамп, Навальный, эти три, и Лукашенко ж тоже выдвинули
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18.10.2020 22:14 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Рушутудей критикуют минские ополченцы

https://twitter.com/i/status/1317813966253555717 шоб не говорили,шо они все за расею и *****
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18.10.2020 22:15 Ответить
Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 9005
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18.10.2020 22:19 Ответить
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18.10.2020 22:50 Ответить
Сябры!!!!!!!?Пользуйтесь!у нас такого не было)
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18.10.2020 22:22 Ответить
В Норвегии видать, тоже хватает идиотов в парламенте.
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18.10.2020 23:45 Ответить
Vot vam i dengi dlia Cichanovskaj.1 mln evro.Uze ne oni odni s takim predlozenijam
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19.10.2020 00:47 Ответить
jesli 3 budet togda 1 milion nado budet delit po ravnu.,ne tak uz i mnogo polucitsia
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19.10.2020 00:56 Ответить
Беларусы голубоглазый народ. У Тихановской до предела черные глаза. На цыганку похожа. Возникает вопрос. Не попытка ли захвата власти цыганской мафией в Беларуси.
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19.10.2020 03:57 Ответить
ціхановская -- в дівоцтві Пилипчук.
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19.10.2020 08:45 Ответить
Цікаво, а що вона такого зробила, що її як Ясера Арафата чи Нельсона Манделлу який 27 років в тюрмі відпихтів щоб отримати премію? Захід кукукнутий остаточно.
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19.10.2020 07:48 Ответить
 
 