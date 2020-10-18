Норвежский депутат Тоскедал выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года лидеров беларусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Об этом он сообщил в интервью изданию Vart Land, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI.

По словам Тоскедала, белоруски заслужили эту награду за "организацию мирных протестов" против режима Александра Лукашенко.

Он сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции "за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси". Он подчеркнул "фантастическое мужество" участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы" и к тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".

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Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (так называется норвежский парламент).

Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.