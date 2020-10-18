Ляшко о привлечении собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19: Минздрав отвечает за научно обоснованные подходы
Собаки-нюхачи, которые могут выявлять COVID-19, пока не предусмотрены украинскими стандартами диагностики.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Насколько я знаю, в Украине сейчас начинают кинологи заниматься такой проблемой. И о таких случаях я читал. Но пока в стандартах оказания медицинской помощи, в стандартах диагностики такой практики не используют. Мы, Министерство здравоохранения, отвечаем за научно обоснованные подходы", - сказал Ляшко.
Он предполагает, что собака может чувствовать человека с температурой и с острыми респираторными вирусными инфекциями.
"Когда мы сейчас говорим, у нас есть эпидемия коронавирусной болезни, и температура является одним из основных симптомов, больше всего именно так и происходит. Но мы должны делать все для того, чтобы выявлять научно обоснованными методами, - отметил Ляшко.
Заместитель министра отметил, что лечение не назначат, если COVID-19 обнаружит собака.
"Все равно будет сделан тест и определена тактика ведения лечения больного лечащим врачом на основании лабораторных анализов", - добавил чиновник.
Напомним, в начале октября Министерство внутренних дел сообщило, что рассматривает возможность внедрения в Украине превентивного проекту по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.
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чтоб не сдохли, и т.п). помним всякие гиперлупы к примеру.
Останні роки завжди падала. Найнижче значення, яке було - 35,3.
Бо завтра петицію накатають. На форумі цю ідейку абсолютною більшістю підтримають.
Масове зомбування - воно таке.
Тих, хто без маски, уже гнівно таврують =разносчиками заразьі= (цікаво, чи таврувальники невинно чисті - не є носіями жодних інших вірусів), закликають їх позбавляти мед.допомоги, проклинають і бажають смерті або важких ускладень їм та їхнім рідним. БІльше того, прямо звинувачують і смертях інших.
"Радєтєлі" і "захисники людей" - вони дуже "людяні" і "чоловіколюбчі", хоч до рани прикладай.
А вже ті, хто мав нещастя підхопити вірус - то для них точно чумні.
Про собак, до речі, десь є. У Фінляндії, чи що.
Невже ніхто не скаже, що це - порушення законів і прав людей. Щоб пес визначав наявність вірусу в людині. Якого саме ? І люди погоджуються на це обнюхування і годяться з результатами ?
Коли ж закінчиться це божевілля ?
Російська вакцина від коронавірусу виявилася препаратом з ветеринарної медицини, який колють худобі від ящуру.
Куму путіна Медведчуку ввели вакцину для тварин?
Довго вони не публікували склад, але зараз опублікували. Чесно кажучи, я сподівався, що це вакцина *******, на рекомбінантних білках, безпечні вакцини засновані на аденовірусах або вже тим паче аттенюїрованних, коротше кажучи "живі" вакцини ... Але! Ось це, це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії! Там є вакцини такі, пептидні, від ящуру, якими худобу колять, мілліграмовими кількостями антигену. Ну типу, якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив. Ну нікому при здоровому розумі та добрій пам'яті не прийде в голову колоти ОСЬ ЦЕ людям. Виявляється прийшло". - керівник російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.
Я писала, що вони на =другу хвилю= додали нову фішку. Ну, треба ж якось тримати =ліцо=.
У графі =смертельні випадки= почали писати 3+2 невідома дата.
Як таке може бути, коли особа задокументована, типу - діагноз підтверджений, лікують, як не вдома то в шпиталі, на свідоцтві про смерть мусить бути дата і місце смерті.
А сьогодні от таке офіційне повідомлення:
Parmi les six décès rapportés, aucun n'est survenu dans les dernières 24 heures, mais trois ont eu lieu entre le 11 et le 16 octobre, un est survenu avant le 11 octobre et deux ont eu lieu à une date inconnue.
З шести задекларованих смертей нема жодної за останні 24 години, натомість 3 з них сталися між 11 та 16 жовтня, 1 - перед 11 жовтня і 2 - дата невідома.
Оце "майстерність" ! Персонажі подають ОФІЦІЙНИЙ звіт на неділю, 18 жовтня, пишуть - =померло 6= з отаким "поясненням". Зацінили ?
Le Québec compte, dimanche, 1094 cas supplémentaires et 6 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 93 391 personnes infectées et de 6038 morts depuis le début de la pandémie.
Персонажі, до речі, не слабі гроші отримують за свою "боротьбу". Не здивуюся, якщо й бонуси різні мають.
Ось так. А коли померли ті, про кого вони так голосно верещать і кого НІБИ лікують, протестували, записали - не знають.
І так скрізь. Що в Канаді, в Штатах, в Європі, в Україні. Щодня тріщать про одну ковідку, але порахувати не те, що хворих, померлих - не здатні.
Сьогодні вони приписали 6 з невідомими датами + між 11 і 16 + до 11 і вже подають 6 038.
Але ж ці всі смерті уже мали б бути враховані в попередні дні, чи не так ?
Зацінили фальсифікації ?
Хтось премію отримав.
Я розумію. Але тут конкретно поділена к-ть померлих по групах і інформація подана у відсотках. Зараз попробую пошукати, скільки це.
6 032.
А в тій таблиці - відсотки від цього числа.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225387/019214ae-778e-7054-99a2-4fc056df030eОтветить
Мне нравится 1
- выявленных больных размещать в собачих будках и питомниках ибо больницы забиты (кто против - загонять вилами штрыкаючи в бока)
Чтобы научить собаку находить наркотики нужно не менее 2-х лет(если не делать из нее наркомана)
Чтобы научить находить взрывчатку не менее 3-х лет
Интересно за сколько они научат находить covid)))
Из креатива клоунам тогда предлагаю ввести обязательные приседания и отжимания при входе в супермаркеты...люди с ковид и забитыми легкими сразу будут задыхаться их выявят...))) Можно всем затаивать дыхание перед супермаркетом тоже секунд на 30.....дегенераты. Во всем мире ставят температурные рамки и делают так чтобы человек даже не заметил что его проверяют...но только не у клоуна.