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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о привлечении собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19: Минздрав отвечает за научно обоснованные подходы

Ляшко о привлечении собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19: Минздрав отвечает за научно обоснованные подходы

Собаки-нюхачи, которые могут выявлять COVID-19, пока не предусмотрены украинскими стандартами диагностики.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, в Украине сейчас начинают кинологи заниматься такой проблемой. И о таких случаях я читал. Но пока в стандартах оказания медицинской помощи, в стандартах диагностики такой практики не используют. Мы, Министерство здравоохранения, отвечаем за научно обоснованные подходы", - сказал Ляшко.

Он предполагает, что собака может чувствовать человека с температурой и с острыми респираторными вирусными инфекциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко

"Когда мы сейчас говорим, у нас есть эпидемия коронавирусной болезни, и температура является одним из основных симптомов, больше всего именно так и происходит. Но мы должны делать все для того, чтобы выявлять научно обоснованными методами, - отметил Ляшко.

Заместитель министра отметил, что лечение не назначат, если COVID-19 обнаружит собака.

"Все равно будет сделан тест и определена тактика ведения лечения больного лечащим врачом на основании лабораторных анализов", - добавил чиновник.

Напомним, в начале октября Министерство внутренних дел сообщило, что рассматривает возможность внедрения в Украине превентивного проекту по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.

Также читайте: На следующей неделе Украина должна получить новые экспресс-тесты на COVID-19 с достоверностью, как у теста ПЦР, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) МВД (9317) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Та достатньо нам нюхачів! Оно теж одне ,нанюхалось і давай організовувати опитування.
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18.10.2020 22:22
+15
Твоё поведение, когда вместо тебя предложили нюхнуть какой-то собаке:
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 90
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18.10.2020 22:43
+14
Тогда привлеките Зеленского. Он знатный нюхач
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18.10.2020 22:27
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Правила форума Совет форумчан
Та достатньо нам нюхачів! Оно теж одне ,нанюхалось і давай організовувати опитування.
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18.10.2020 22:22 Ответить
Мати принесла двох цуценят .... одного назвал ляшко второго зеля...нюхают у друг друга под хвостом.похуду да эти нюхачи еще те
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18.10.2020 22:31 Ответить
Хоч би не почали вилизувати один одному ковіди.
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18.10.2020 22:33 Ответить
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18.10.2020 22:41 Ответить
Пі)(уй буцати буду обох .ненавиджу собак.нікнейм не даст збрехати
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18.10.2020 22:41 Ответить
Тогда привлеките Зеленского. Он знатный нюхач
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18.10.2020 22:27 Ответить
У него иммунитет.))
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18.10.2020 22:34 Ответить
ще Добкин молодший ! тільки він соромиться , може нюхати за колоною !
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18.10.2020 22:35 Ответить
Да, знатный. Болезнь у Ленки успела начаться, пройти и закончиться, а на Зе не попала. Наверное, он нюхал Мендель все это время...
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18.10.2020 23:02 Ответить
ляшкобобики?
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18.10.2020 22:33 Ответить
зебобики
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18.10.2020 22:34 Ответить
Деньги из бюджета на медицину распилили на строительстве дорог (ноу хау итальянской мафии). Вот и прошли украинские ноу хау вроде собак нюхачей.
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18.10.2020 22:39 Ответить
Твоё поведение, когда вместо тебя предложили нюхнуть какой-то собаке:
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 90
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18.10.2020 22:43 Ответить
Торчок-нюхач-42
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19.10.2020 00:07 Ответить
Як собака може виявити носія? Він що не так пахне? Якщо візуально є симптоми,то навіщо собака? Списати з бюджету кошти? Зовсім подуріли.
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18.10.2020 22:44 Ответить
на самом деле - может действительно пахнуть по-другому (да и вообще животные могут болезни чувствовать, может и по смене температуры, коты те же) но вряд ли у нас кто-то начнет таким заниматься - бабло украсть можно гораздо больше и гораздо проще, чем делать даже видимость хоть каких-то исследований (там ведь какие-то институты надо бы наверное подключать, бабло давать чтоб не сдохли, и т.п). помним всякие гиперлупы к примеру.
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19.10.2020 02:06 Ответить
Собака может учуять запахи от болезней почек и печени. А от ковида она услышит только смрад от немытого тела.
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19.10.2020 07:03 Ответить
Это просто 3.14здец...у кацапья все бабки в марс и венеру втюхивают а тут народ за лохов держат.скажите клистерной трубке нехай придумает что то более правдоподобное ... сколько занимает свою должность столько и брэше.еще тараканов изцеляющих ковид хай запустят
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18.10.2020 22:44 Ответить
еще тараканов изцеляющих ковид хай запустят* я такое в фильме видел
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18.10.2020 23:33 Ответить
Ляшко это санитар. А санитары или носилки носят, или утку за пациентами.
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19.10.2020 07:04 Ответить
Краще б надресирували собак, щоб вони виявляли тих хто голосував на минулих виборах за Зеленського і "Слуг народу", а то скроро їх днем з вогнем не знайдеш, а вони є.
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18.10.2020 22:46 Ответить
Скажіть, а Ляшко- це прізвище чи діагноз? Було одне, що цноту втрачало від камери, а тепер інше, багатосерійне, що ввійшло в кураж та на "Оскара" надіється...
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18.10.2020 23:47 Ответить
Собачек лучше в раду , выявлять наркоманов , а их там большинство
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18.10.2020 22:47 Ответить
а про охвіс президента чому не згадуєте?..
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18.10.2020 23:08 Ответить
Когда мы сейчас говорим, у нас есть эпидемия коронавирусной болезни, и температура является одним из основных симптомов,- тупизна зашкаливает,если температуру считает одним из основных симптомов...Температура есть всего лишь навсего указателем болезни ,но отнюдь не указателем какой именно...,в каждом конкретном случае ,болезнь имеет свои собственные ,только ей присущие ,симптомы ,
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18.10.2020 22:55 Ответить
У багатьох людей температура навпаки =падає=.
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18.10.2020 23:24 Ответить
у всіх людей, котрі виздоровлюють=падає=
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19.10.2020 00:11 Ответить
Ні. У мене взагалі температура піднімається рідко, то вже коли до бронхів доходить. Так хворію без неї.
Останні роки завжди падала. Найнижче значення, яке було - 35,3.
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19.10.2020 00:14 Ответить
це скоріше виключення ,а не "У багатьох людей температура навпаки =падає=."
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19.10.2020 00:17 Ответить
Та в усіх падає. Просто у когось до стандартних показників (36.6 або трохи нижче), а в інших до температури навколишнього середовища...
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19.10.2020 04:32 Ответить
Як Ваш двоюрідний брат ?
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19.10.2020 05:45 Ответить
Доброго дня! Дякую, вже одужує Але жінка його таки теж заразилася, незважаючи на ізоляцію - зараз лікується. Дітей поки що відправили пожити до бабусі, доки батьки видужають...
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19.10.2020 12:46 Ответить
Выявленных с помощью собак, короновирусных в концлагерь
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 802
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18.10.2020 22:59 Ответить
Не підказуйте.
Бо завтра петицію накатають. На форумі цю ідейку абсолютною більшістю підтримають.
Масове зомбування - воно таке.
Тих, хто без маски, уже гнівно таврують =разносчиками заразьі= (цікаво, чи таврувальники невинно чисті - не є носіями жодних інших вірусів), закликають їх позбавляти мед.допомоги, проклинають і бажають смерті або важких ускладень їм та їхнім рідним. БІльше того, прямо звинувачують і смертях інших.
"Радєтєлі" і "захисники людей" - вони дуже "людяні" і "чоловіколюбчі", хоч до рани прикладай.
А вже ті, хто мав нещастя підхопити вірус - то для них точно чумні.

Про собак, до речі, десь є. У Фінляндії, чи що.
Невже ніхто не скаже, що це - порушення законів і прав людей. Щоб пес визначав наявність вірусу в людині. Якого саме ? І люди погоджуються на це обнюхування і годяться з результатами ?

Коли ж закінчиться це божевілля ?
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18.10.2020 23:20 Ответить
Чому Віктор Ляшко й досі не в лікарні з ковідом-19?
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18.10.2020 23:07 Ответить
Якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив.
Російська вакцина від коронавірусу виявилася препаратом з ветеринарної медицини, який колють худобі від ящуру.

Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 3698
Куму путіна Медведчуку ввели вакцину для тварин?

Довго вони не публікували склад, але зараз опублікували. Чесно кажучи, я сподівався, що це вакцина *******, на рекомбінантних білках, безпечні вакцини засновані на аденовірусах або вже тим паче аттенюїрованних, коротше кажучи "живі" вакцини ... Але! Ось це, це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії! Там є вакцини такі, пептидні, від ящуру, якими худобу колять, мілліграмовими кількостями антигену. Ну типу, якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив. Ну нікому при здоровому розумі та добрій пам'яті не прийде в голову колоти ОСЬ ЦЕ людям. Виявляється прийшло". - керівник російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.

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18.10.2020 23:16 Ответить
Квебекські клоуни-"борці" сьогодні вже переплюнули самих себе.
Я писала, що вони на =другу хвилю= додали нову фішку. Ну, треба ж якось тримати =ліцо=.
У графі =смертельні випадки= почали писати 3+2 невідома дата.
Як таке може бути, коли особа задокументована, типу - діагноз підтверджений, лікують, як не вдома то в шпиталі, на свідоцтві про смерть мусить бути дата і місце смерті.
А сьогодні от таке офіційне повідомлення:
Parmi les six décès rapportés, aucun n'est survenu dans les dernières 24 heures, mais trois ont eu lieu entre le 11 et le 16 octobre, un est survenu avant le 11 octobre et deux ont eu lieu à une date inconnue.

З шести задекларованих смертей нема жодної за останні 24 години, натомість 3 з них сталися між 11 та 16 жовтня, 1 - перед 11 жовтня і 2 - дата невідома.
Оце "майстерність" ! Персонажі подають ОФІЦІЙНИЙ звіт на неділю, 18 жовтня, пишуть - =померло 6= з отаким "поясненням". Зацінили ?
Le Québec compte, dimanche, 1094 cas supplémentaires et 6 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 93 391 personnes infectées et de 6038 morts depuis le début de la pandémie.

Персонажі, до речі, не слабі гроші отримують за свою "боротьбу". Не здивуюся, якщо й бонуси різні мають.
Ось так. А коли померли ті, про кого вони так голосно верещать і кого НІБИ лікують, протестували, записали - не знають.
І так скрізь. Що в Канаді, в Штатах, в Європі, в Україні. Щодня тріщать про одну ковідку, але порахувати не те, що хворих, померлих - не здатні.
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18.10.2020 23:58 Ответить
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/18/covid-19-1094-cas-et-six-deces-reportes-au-******?fbclid=IwAR1_fl602dah9SEQBuJ_uZve3tRq2pAHHd3ae4VbAOuw07KCdmflroQyPbU
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18.10.2020 23:58 Ответить
Я вчора подавала статистику % смертей по вікових групах для 6 032, хтось бачив-читав. Така к-ть смертельних випадків була на 17.10.
Сьогодні вони приписали 6 з невідомими датами + між 11 і 16 + до 11 і вже подають 6 038.
Але ж ці всі смерті уже мали б бути враховані в попередні дні, чи не так ?
Зацінили фальсифікації ?
Хтось премію отримав.
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19.10.2020 00:01 Ответить
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 2719https://censor.net/ru/user/165058

Я розумію. Але тут конкретно поділена к-ть померлих по групах і інформація подана у відсотках. Зараз попробую пошукати, скільки це.
6 032.
А в тій таблиці - відсотки від цього числа.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225387/019214ae-778e-7054-99a2-4fc056df030eОтветить
Мне нравится 1
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19.10.2020 00:04 Ответить
Я конечно не специалист... Но объясните мне пожалуйста, как "собака-нюхач" определяет повышенную температуру??? Не проще ли закупить термометры или инфракрасные камеры? Все это "попахивает", и без собак, на очередной распил денег...
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19.10.2020 00:40 Ответить
Ляшко о привлечении собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19



- выявленных больных размещать в собачих будках и питомниках ибо больницы забиты (кто против - загонять вилами штрыкаючи в бока)
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19.10.2020 04:27 Ответить
На початку пандемії писали, що домашні тварини самі хворіють і передають хворобу. Нащо постійно ризикувати домашнім улюбленцем і собою
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19.10.2020 06:18 Ответить
Есть одно маленькое Но)
Чтобы научить собаку находить наркотики нужно не менее 2-х лет(если не делать из нее наркомана)
Чтобы научить находить взрывчатку не менее 3-х лет
Интересно за сколько они научат находить covid)))
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19.10.2020 08:22 Ответить
при зесопле пробиваем очередное дно ежедневно. Никогда не подумал бы что такое возможно.
Из креатива клоунам тогда предлагаю ввести обязательные приседания и отжимания при входе в супермаркеты...люди с ковид и забитыми легкими сразу будут задыхаться их выявят...))) Можно всем затаивать дыхание перед супермаркетом тоже секунд на 30.....дегенераты. Во всем мире ставят температурные рамки и делают так чтобы человек даже не заметил что его проверяют...но только не у клоуна.
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19.10.2020 09:40 Ответить
 
 