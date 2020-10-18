Ляшко о привлечении собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19: Минздрав отвечает за научно обоснованные подходы

Собаки-нюхачи, которые могут выявлять COVID-19, пока не предусмотрены украинскими стандартами диагностики.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, в Украине сейчас начинают кинологи заниматься такой проблемой. И о таких случаях я читал. Но пока в стандартах оказания медицинской помощи, в стандартах диагностики такой практики не используют. Мы, Министерство здравоохранения, отвечаем за научно обоснованные подходы", - сказал Ляшко.

Он предполагает, что собака может чувствовать человека с температурой и с острыми респираторными вирусными инфекциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко

"Когда мы сейчас говорим, у нас есть эпидемия коронавирусной болезни, и температура является одним из основных симптомов, больше всего именно так и происходит. Но мы должны делать все для того, чтобы выявлять научно обоснованными методами, - отметил Ляшко.

Заместитель министра отметил, что лечение не назначат, если COVID-19 обнаружит собака.

"Все равно будет сделан тест и определена тактика ведения лечения больного лечащим врачом на основании лабораторных анализов", - добавил чиновник.

Напомним, в начале октября Министерство внутренних дел сообщило, что рассматривает возможность внедрения в Украине превентивного проекту по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.

Также читайте: На следующей неделе Украина должна получить новые экспресс-тесты на COVID-19 с достоверностью, как у теста ПЦР, - Ляшко