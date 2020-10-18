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SpaceX успешно запустила очередную партию интернет-спутников Starlink, теперь их на орбите 833

SpaceX успешно запустила очередную партию интернет-спутников Starlink, теперь их на орбите 833
Фото: SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX.

Это уже четырнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink, пишет Интерфакс-Украина. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 6 октября. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 833 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Киеву) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Через 1 час и 3 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink вышла на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в шестой раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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Автор: 

интернет (1706) космос (785) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+35
А могли бы вместо этого ограничиться опросом.

"Вы хотите, чтобы мы запускали спутники для интернета?"
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18.10.2020 22:50
+22
SpaceX успешно запустила очередную партию интернет-спутников Starlink, теперь их на орбите 833 - Цензор.НЕТ 8601
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18.10.2020 22:49
+22
Да..Медленно продвигаются...Пока Маск все спутники выведет -кацапы уже забудут про то что когда-то в космос летали...
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18.10.2020 23:21
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Призрак Рейгана бродит по россии
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19.10.2020 08:47 Ответить
Компанія SpaceX успішно запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink, тепер їх на орбіті 833 - Цензор.НЕТ 8997
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19.10.2020 08:45 Ответить
а если на них установить боевые лазеры, то это ж можно за 1 минуту всю росию уничтожить...
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19.10.2020 08:58 Ответить
Хренло Обнуленное начинает рвать на сраке валаса - железный занавес подырявят как его очко.
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19.10.2020 13:53 Ответить
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