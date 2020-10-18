Киев стал одной из съемочных площадок фильма о революции в Беларуси, - советник Тихановской Вечерко

Стриминговый портал Netflix готовит к производству документальный фильм или сериал о революции в Беларуси.

Об этом сообщил в Telegram советник руководительницы белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франтишек Вечёрко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусских протестах, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали", - говорится в сообщении.

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