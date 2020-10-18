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Киев стал одной из съемочных площадок фильма о революции в Беларуси, - советник Тихановской Вечерко
Стриминговый портал Netflix готовит к производству документальный фильм или сериал о революции в Беларуси.
Об этом сообщил в Telegram советник руководительницы белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франтишек Вечёрко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусских протестах, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали", - говорится в сообщении.
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+15 Vedana
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+10 Максим Воронцов #472961
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это же чистая порнография, а не революция
Будь так любезен, многоуважаемый леворюционер, огласи-ка нам весь список своих леворюционных достижений..
Я уж думал ты здесь минимум на страницу свои подвиги распишешь..
А оно видишь как вышло..
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…Ти вже труси переш?...Раненько ж ти встала... Мабуть, незручно, коли вони до попи липнуть...
Якщо совок збирається біля ідола і йде по волиці Лєніна - однозначно совок. А значить в Білорусі бунт холопів - "безсмысленный", як і належить йому бути.
Так що годі про якусь "революцію".
Гаспажа Тіхановская, яка доречі ні слова не знає білоруською, Путіна вже облизала, де тільки змогла дістати язиком.
Апазіціанєри з Білорусі розповідають нам , на шостому році єрефянської агресії, про "гражданскую вайну" Гнати їх з України сраним віником!
Па другое - у беларускiх пратэстау' нiма лiдарау'.
Трэцяе - рэвалюцыя вiдавочна за дэмакратычныя змены у краiне.
Чацвертае - Тiханоу'ская цi панi, цi спадарыня. А не "гаспажа".
Высновак - у цябе, у лапця, што нi слова -то хлусня.
Схоже на те, що фільм буде, а революції не буде