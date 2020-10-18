Находящемуся в "красной зоне" Каневу накануне выборов разрешили пустить общественный транспорт, - горсовет

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС не стала возражать, чтобы в Каневе с 19 октября восстановили движение общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"С понедельника в Каневе возобновят движение общественного транспорта и работу КП "Авто-Река" Соответствующее решение было принято в ходе последнего заседания комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось в пятницу, 16 октября с.г. Учитывая, что 25 октября с.г. состоятся местные выборы, местная комиссия обратилась в государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС с просьбой восстановить движение городского общественного транспорта и позволить осуществлять посадку пассажиров на междугородные и межобластные рейсы на территории КП "Авто-Река". Государственная комиссия ТЭБ и ЧС такое послабление позволила", - отмечается в сообщении.

Транспорт в Каневе запустят 19 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Находящиеся на самоизоляции смогут проголосовать на дому, заявление нужно подать до следующих выходных, - Степанов

"Пока получили такое разрешение на неделю - с 19 по 25 октября с.г. Как будет дальше - покажет показатель заболеваемости", - отметил председатель комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, управляющий делами исполнительного комитета Владимир Святелик.

Напомним, согласно карантинному зонированию, Канев снова попал в "красную зону". На этот раз "красными" стали 68 административных единиц, в том числе, 9 областных центров.

В Черкасской области, кроме Канева, в "красную" карантинную зону вошли Смела и весь Смелянский район.

Также читайте: Тернополь могут исключить из "красной" зоны карантина, но Канев точно останется в "красной", - Немчинов