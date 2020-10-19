В ТКГ должно быть больше парламентариев, потому что они смогут убедить ВР поддержать принятые на переговорах решения, - "слуга народа" Качура
После исключения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы в ее состав можно было бы назначить кого-то из парламентариев.
Такое мнение в интервью Радіо Свобода высказал народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, пишет Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что все-таки нам нужно, чтобы там было больше парламентариев. Потому что в ТКГ делегаты часто о чем-то договариваются, но они забывают, что согласно минским договоренностям парламент Украины принимает законы об особенностях местного самоуправления и о проведении выборов… Поэтому я уверен, чтобы именно депутаты от разных политических фракций входили в делегации ТКГ… и потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство и почему", - считает народный депутат.
При этом Качура добавляет, что лично ему как члену профильного парламентского комитета с которым встречался Фокин, не понравилась его фраза о том, что "в Донбассе нет присутствия Российской Федерации".
"Я не согласен точно с тезисом, который озвучил господин Фокин, он точно мне резал ухо, это тезис о том, что если даже чисто юридически подумать: ну, как это нет, если в Минских договоренностях сторона - Российская Федерация. Как можно было об этом сказать? Я думаю, что этот тезис и стал ключевым в принятии решения президентом Украины об увольнении Фокина", - говорит Качура.
Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
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Вакцину москальську вже вколов, служка ?
Мо, тоді перестанеш безкінечно озвучувати свої дурниці.
І що Ви тоді погодитеся і собі це вколоти.
Не читала новину про того персонажа. Мусила здогадуватися.
Я не ас гумору, чесно визнаю. Іноді можу не в*їхати. Тоді перепитую. Уточнюю. Шоб дойшло.
Ви ж мені розтолкували, щоб я зрозуміла.
Все в порядку !
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