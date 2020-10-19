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Новости Агрессия России против Украины
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В ТКГ должно быть больше парламентариев, потому что они смогут убедить ВР поддержать принятые на переговорах решения, - "слуга народа" Качура

В ТКГ должно быть больше парламентариев, потому что они смогут убедить ВР поддержать принятые на переговорах решения, -

После исключения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы в ее состав можно было бы назначить кого-то из парламентариев.

Такое мнение в интервью Радіо Свобода высказал народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, пишет Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что все-таки нам нужно, чтобы там было больше парламентариев. Потому что в ТКГ делегаты часто о чем-то договариваются, но они забывают, что согласно минским договоренностям парламент Украины принимает законы об особенностях местного самоуправления и о проведении выборов… Поэтому я уверен, чтобы именно депутаты от разных политических фракций входили в делегации ТКГ… и потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство и почему", - считает народный депутат.

При этом Качура добавляет, что лично ему как члену профильного парламентского комитета с которым встречался Фокин, не понравилась его фраза о том, что "в Донбассе нет присутствия Российской Федерации".

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"Я не согласен точно с тезисом, который озвучил господин Фокин, он точно мне резал ухо, это тезис о том, что если даже чисто юридически подумать: ну, как это нет, если в Минских договоренностях сторона - Российская Федерация. Как можно было об этом сказать? Я думаю, что этот тезис и стал ключевым в принятии решения президентом Украины об увольнении Фокина", - говорит Качура.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Также читайте: РФ изменила поведение на встречах ТКГ, пытаясь убедить всех, будто она не является частью "тройки", - посол Германии Фельдгузен

Автор: 

ВР (29233) переговоры (4921) Трехсторонняя контактная группа (842) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+16
Угу. Слуге русни нужно больше агитаторов, шоб убедить Раду голосовать за капитуляцию.
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19.10.2020 02:25
+14
Ти подиви, яке воно невгомонне.
Вакцину москальську вже вколов, служка ?
Мо, тоді перестанеш безкінечно озвучувати свої дурниці.
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19.10.2020 01:59
+7
Ялтинский гауляйтер себе уже уколол, а этот хочет на нас ее испытать... Вот пусть покажет пример на себе)))
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19.10.2020 02:07
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Ти подиви, яке воно невгомонне.
Вакцину москальську вже вколов, служка ?
Мо, тоді перестанеш безкінечно озвучувати свої дурниці.
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19.10.2020 01:59 Ответить
Ялтинский гауляйтер себе уже уколол, а этот хочет на нас ее испытать... Вот пусть покажет пример на себе)))
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19.10.2020 02:07 Ответить
Тільки я ніколи не повірю, що приклад цього качура Вас переконає.
І що Ви тоді погодитеся і собі це вколоти.
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19.10.2020 02:20 Ответить
Почему не убедит? Убедит... Вернее, уже пример гауляйтера убедил) Он скопытился... Принял вакцину, в рамках рекламы, вместе с метвечуком... Ждем... Результатов по второму...
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19.10.2020 02:33 Ответить
Я так понял, что вы этот момент упустили и не поняли всех нюансов)))
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19.10.2020 02:35 Ответить
Угу. Не завжди з першого разу розумієш, що людина хотіла сказати.

Не читала новину про того персонажа. Мусила здогадуватися.
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19.10.2020 02:42 Ответить
Ну тут и я сильно перемудрил))) Хотел был по остроумничать, а получилось как всегда)))
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19.10.2020 04:07 Ответить
Павле, перестаньте. Ото ще будемо за такі дрібниці розбиратися.
Я не ас гумору, чесно визнаю. Іноді можу не в*їхати. Тоді перепитую. Уточнюю. Шоб дойшло.
Ви ж мені розтолкували, щоб я зрозуміла.
Все в порядку !
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19.10.2020 04:21 Ответить
Презерватив мертвечуковский , ботинок ты тупой , закрой пыку
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19.10.2020 02:47 Ответить
Ви точно мені це написали ?
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19.10.2020 02:48 Ответить
что-то много фонить этот качура начал...
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19.10.2020 02:04 Ответить
Лезет не в свои сани. Этот вопрос чья-то "внучка" будет решать.
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19.10.2020 07:28 Ответить
Эту навозную "зеленую" муху надо е*ануть в конце-концов "дихлофосом", как и его "вдохновителя" мертветчука - засохшее насекомое, вытащенное ху*лом из-за плинтуса кремлядской голубятни.
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19.10.2020 02:09 Ответить
Уберите этого Качуру нафиг с ленты - явно чувак неадекват.
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19.10.2020 02:15 Ответить
Включіть до списку весь склад ВР.
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19.10.2020 02:17 Ответить
Угу. Слуге русни нужно больше агитаторов, шоб убедить Раду голосовать за капитуляцию.
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19.10.2020 02:25 Ответить
Сказал тупой ботинок из СН.
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19.10.2020 02:42 Ответить
Кстати, обратите внимание, чья политическая реклама крутится все время в мобильной версии Цензора.

Исключительно и только СН+ОПЗЖ.
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19.10.2020 02:46 Ответить
"...потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство и почему", - считает народный депутат." - Утверждает, а не считает. Считают они сребреники за продажу Украины путлеру.
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19.10.2020 05:18 Ответить
В ТКГ должно быть больше парламентариев, потому что они смогут убедить ВР поддержать принятые на переговорах решения, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6023
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19.10.2020 05:22 Ответить
Трохи не так: і придурок, і ворог.
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19.10.2020 09:07 Ответить
Срочно надо укрепить бригаду предателей.
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19.10.2020 07:38 Ответить
Якщо нелох,то як назвать того хто на протягував у Раду ворогів -*********** прихвостнів?
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19.10.2020 07:46 Ответить
Ця качура разом із Бужансько Дубінським відробляє бабло мертвечука. Хоч формально сидить в СН
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19.10.2020 08:32 Ответить
Якесь ТКГ без схвалення парламентом без його представників, де внучкі дідів впихують в ту контактну групу, яка абсолютно нікому не підзвітна щось там домовляється і ніхто не несе кримінальну відповідальнісьть за життя тридцяти міліонної країни. Шановні у вас с клепкою у владі лади? Потрібно негайно в парламенті провести закриті слуханя щодо складу, деректив і відповідальних за переговори, а президенту всіх осіб подавати на затвердження комітетом ВР після перевірки СБУ на питання причетності членів до не уркаїнських спецслужб. Таке враження що у керма країни орудують вершники без голови!
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19.10.2020 08:44 Ответить
А де Ви бачили адекватів в Зе- команді? У оточенні гаранта - зрадники, в парламенті у моно-більшості хаос і анархія. Жаль Колю велюра, хай виздоровлює, але ще більша біда може статись, коли той добереться до Мінська і до ТКГ. Чи зможе шановний 1-й президент щось розрулити, то дуже вже у цьому сумніваюсь, дали б уже спокій поважній та старенькій людині. Професійних дипломатів від роботи ТКГ усунули, а хто і сам пішов, бо сил і здоров"я на ті зустрічі та працю в нікуди і без просвіту не могли витримати. Гарант згадав про будапештський момерандум..., ого, відкрив для себе нову планету, але мусить спитати народу що з тим робити? Ото українцям впарили верховного неадеквата? Там бабця з гірського села може й добереться осінню по бездоріжжі до виборчої дільниці, але як її пояснити , що то за ТКГ, меморандум, ну... а наркомани з підворотней тепер точно побіжать до опитувачів, бач, тепер вони будуть визначати політику держави, бо держава по рецепту буде видавати їм (завжди хворим) по 3 рази на день медичний канабіс. Але це ж не кіно і не квартал 95, це наша держава. Жах...
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19.10.2020 10:15 Ответить
бздец, а что кто то слушает мнение подмастерьев холуя барыг.
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19.10.2020 12:07 Ответить
Микроб, он же тупой ботинок, а так же, член антиукраинского выбора медведчука, агент кремля продвигает интересы пуйла в Украине.
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19.10.2020 16:09 Ответить
 
 