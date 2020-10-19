Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование
Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 61,7 года.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает Цензор.НЕТ.
Для мира средний показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни составляет 63,5 года, для Украины - 61,7.
По состоянию на 2019-й ожидаемая продолжительность жизни (здоровой и нездоровой) в Украине составила 73,8 года (78,3 года для женщин и 69 лет - для мужчин).
Самая длинная ожидаемая продолжительность здоровой жизни среди европейских стран - у Исландии (71,9 года).
В ходе исследования эксперты проанализировали показатели рождаемости, смертности, миграции и численности населения в 204 странах и территориях и в выбранных субнациональных регионах в период с 1950 до 2019 года.
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Гораздо важнее ответить на 5 вопросов Зе
три из которых уже подсчитали- народ Украины слезно просит
-не садить коррупциинеров вообще(что впрочем работает и сейчас)
-разрешить депутатам курить план прямо в сессионном зале(а не выходить в курилку)
-Бене с Ахметкой подарить Лугандонский оффшор(а то тратятся на Панаму)
как
пенсионный фондКурт Кобейн сказал: живи насыщенно, умри молодым, оставь красивый труп!
Насправді - сумно. Це - дуже мало. Зовсім не старість.
Часто погане і неповноцінне харчування, багато стресів ...
І зараз ще більше добивають.
Люди, ви хоч намагайтеся берегти і підтримувати психічне здоров*я (якраз недавно говорили, дуже актуально), бо від емоційно-психічного стану багато залежить.
Гойдалки бувають у всіх, але треба вміти розряджатися і відпускати стреси і негатив.
Просто довге життя аби жити, коли роками людина нерухома, важко хворіє - не цікаве.
Тому бажаю всім якомога довше лишатися активними фізично та інтелектуально.
- Будете, но не долго.
Как видим при Сталине продолжительность жизни опускалась до 25 лет , особенно среди мужчин до 17 лет
Красная - женщины России, Зеленая - мужчины . Как видим особенно грустно у мужчин - при Сталине до 17 лет в 1933 году, а во время войны до 10 лет опускалось.
.А сікока там Мойсей по пустелі водив ?
Поїхав один єврей з нашого міста в Ізраїль, подивитись, як там живе вибраний народ, щоб самому туди перебратись. Повернувся додому, а всі його євреї давай Йосіка розпитувать, що там, як там і чи є там сало.
І тут Йосік сказав сакральну фразу: "Коли євреї розкидані по всій Землі, то вони виконують функцію добрива для грунту, а коли є євреї зібрани в одному місці, тоді то просто купа гною."
Звичайно потрібно признати - на протязі тисячоліть єврейський народ боровся за виживання і в євреїв потрібно повчитись, як залишитись українцям УКРАЇНЦЯМИ.
Батько пережив Голодомор, Дахау, голод, тяжку колгоспну працю і прожив 83 роки. Кожен день перед їдою приймав 100 гр домашнього самогону, борщ з червоним перцем і спати лягав у 21:30 просипався о 05:00.
ПС )))) Якщо *зашиєся * в якийсь *глухий закуток * то мо і до 100 років "!
А здорової жінки тоді ?
=сонце= на турніку крутити треба ? На =шпагат= до скількох років сідать ?
І навіщо він потрібен, якщо існує реальна тривалість життя згідно статистики, в яку потрапляють дані не тільки по померлим від старості, але й від хвороб та нещасних випадків?
Я не знавець мед. статистики, але реальна тривалість життя в Україні (як для чоловіків, так і для жінок) не досягає і 70 років.
мастурбировать, чтобы и счастливо долго жить ?
Оттого ты такой злой?
Кива - твой рулевой.
ООН публиковали, Украина: мужчины 58 лет, женщины 62 года.
самым высоким в мире.