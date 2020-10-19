Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование

Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 61,7 года.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает Цензор.НЕТ.

Для мира средний показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни составляет 63,5 года, для Украины - 61,7.

По состоянию на 2019-й ожидаемая продолжительность жизни (здоровой и нездоровой) в Украине составила 73,8 года (78,3 года для женщин и 69 лет - для мужчин).

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Самая длинная ожидаемая продолжительность здоровой жизни среди европейских стран - у Исландии (71,9 года).

В ходе исследования эксперты проанализировали показатели рождаемости, смертности, миграции и численности населения в 204 странах и территориях и в выбранных субнациональных регионах в период с 1950 до 2019 года.