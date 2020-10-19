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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование

Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 61,7 года.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает Цензор.НЕТ.

Для мира средний показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни составляет 63,5 года, для Украины - 61,7.

По состоянию на 2019-й ожидаемая продолжительность жизни (здоровой и нездоровой) в Украине составила 73,8 года (78,3 года для женщин и 69 лет - для мужчин).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

Самая длинная ожидаемая продолжительность здоровой жизни среди европейских стран - у Исландии (71,9 года).

В ходе исследования эксперты проанализировали показатели рождаемости, смертности, миграции и численности населения в 204 странах и территориях и в выбранных субнациональных регионах в период с 1950 до 2019 года.

Автор: 

здоровье (1386) исследование (567) жизнь (27)


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Топ комментарии
+17
наших людей это не волнует..
Гораздо важнее ответить на 5 вопросов Зе
три из которых уже подсчитали- народ Украины слезно просит
-не садить коррупциинеров вообще(что впрочем работает и сейчас)
-разрешить депутатам курить план прямо в сессионном зале(а не выходить в курилку)
-Бене с Ахметкой подарить Лугандонский оффшор(а то тратятся на Панаму)
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19.10.2020 02:10
+11
А =найвеличніший= підняти / підвищити не обіцяв ?

Насправді - сумно. Це - дуже мало. Зовсім не старість.
Часто погане і неповноцінне харчування, багато стресів ...
І зараз ще більше добивають.
Люди, ви хоч намагайтеся берегти і підтримувати психічне здоров*я (якраз недавно говорили, дуже актуально), бо від емоційно-психічного стану багато залежить.
Гойдалки бувають у всіх, але треба вміти розряджатися і відпускати стреси і негатив.

Просто довге життя аби жити, коли роками людина нерухома, важко хворіє - не цікаве.
Тому бажаю всім якомога довше лишатися активними фізично та інтелектуально.
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19.10.2020 02:16
+7
Ната ,а кто их выбрал (кто позволил над собой так издеваться ) , или они с Луны свалились ,как Лунтик 🤫🤔 Кто 30 лет за гречку приводит их к власти? Есть такой нарид с низкой социальной ответственностью😠
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19.10.2020 05:51
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Правила форума Совет форумчан
наших людей это не волнует..
Гораздо важнее ответить на 5 вопросов Зе
три из которых уже подсчитали- народ Украины слезно просит
-не садить коррупциинеров вообще(что впрочем работает и сейчас)
-разрешить депутатам курить план прямо в сессионном зале(а не выходить в курилку)
-Бене с Ахметкой подарить Лугандонский оффшор(а то тратятся на Панаму)
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19.10.2020 02:10 Ответить
коротко, зато ярко
как пенсионный фонд Курт Кобейн сказал: живи насыщенно, умри молодым, оставь красивый труп!
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19.10.2020 02:24 Ответить
И поверь выбрали как раз зеленых!!!!
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19.10.2020 08:02 Ответить
В нас куди не візьмись,все не так.Взяти ту ж медицину,її просто не існує і ніколи не існувало.Деякі ненормальні,вважають,що в совці вона була.Там були професори,але і вони були рабами системи.А там де раби,нічого доброго не буває.
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19.10.2020 02:11 Ответить
А =найвеличніший= підняти / підвищити не обіцяв ?

Насправді - сумно. Це - дуже мало. Зовсім не старість.
Часто погане і неповноцінне харчування, багато стресів ...
І зараз ще більше добивають.
Люди, ви хоч намагайтеся берегти і підтримувати психічне здоров*я (якраз недавно говорили, дуже актуально), бо від емоційно-психічного стану багато залежить.
Гойдалки бувають у всіх, але треба вміти розряджатися і відпускати стреси і негатив.

Просто довге життя аби жити, коли роками людина нерухома, важко хворіє - не цікаве.
Тому бажаю всім якомога довше лишатися активними фізично та інтелектуально.
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19.10.2020 02:16 Ответить
а по суті людина повинна жити до 70 років без хвороб
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19.10.2020 05:21 Ответить
И без войн
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19.10.2020 08:08 Ответить
...і без їжі
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19.10.2020 08:50 Ответить
ну да, если не попадешь под раздачу, на войне же умираешь здоровым, если не погибнешь, раньше, в пещерные века человек не доживал до 40 лет потому что погибал
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19.10.2020 17:15 Ответить
.А при соєвому хетьмані ти б ПРотягнув .
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19.10.2020 05:48 Ответить
Даже когда зеленые проиграют следующие парламентские и президентские выборы, ты всё равно не доживешь ))
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19.10.2020 07:25 Ответить
Из песни слов не выкинешь, можно погулить: Уничтожение противника управляемой медициной.
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19.10.2020 02:42 Ответить
- Доктор, а я буду жить, если буду пить водопроводную воду?
- Будете, но не долго.
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19.10.2020 02:49 Ответить
Рада принимает закон о начислении пенсий после смерти пенсионера и выдачи её родственникам усопшего...
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19.10.2020 04:14 Ответить
Серйозно? А номер законопроекту чи посилання на нього, можна?
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19.10.2020 08:15 Ответить
МОЖНА...
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19.10.2020 08:50 Ответить
Средняя продолжительность жизни в Сссре Сралина была 47,6 года
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19.10.2020 04:38 Ответить
Сам придумал или кто подсказал?
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19.10.2020 06:11 Ответить
Воросли в Тихом океане виноваты отравленные растут...
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19.10.2020 06:30 Ответить
Вот ведь незадача! Хочется ведь с юморком, блеснуть умом чтобы весь портал оценил - а получается криво и коряво.
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19.10.2020 07:30 Ответить
https://kilativ.livejournal.com/437229.html Обещанная продолжительность жизни при Сталине

Как видим при Сталине продолжительность жизни опускалась до 25 лет , особенно среди мужчин до 17 лет
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19.10.2020 07:20 Ответить
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование - Цензор.НЕТ 8851
Красная - женщины России, Зеленая - мужчины . Как видим особенно грустно у мужчин - при Сталине до 17 лет в 1933 году, а во время войны до 10 лет опускалось.
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19.10.2020 07:40 Ответить
ПРОФЕССОР ГОЛУБОВСКАЯ СКАЗАЛА...
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19.10.2020 08:52 Ответить
Жить будете плохо, но недолго.(с)
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19.10.2020 04:47 Ответить
Олігархи, які обкрадають народ мільярдами в цьому зовсім не винні. Винні самі пенсіонери, які мають найнижчу пенсію в Європі.
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19.10.2020 05:12 Ответить
А кто вам нарид Украины этому виноват ? Кто голосует за гречку ? А почему в Дании народ за гречку не голосует ? И выбирают себе во власть нормальных людей ? Вот в Дании все дети до 18 лет имеют зубного бесплатно , а Швеция пошла ещё дальше , зубной бесплатно для детей до 18 лет и все лекарство , вся медицина детям до 18 лет бесплатно. Так почему не проголосует за такое и ваши депутаты ? Они даже о таком и не думают . Но вы за них голосуете , не марсианин?
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19.10.2020 09:03 Ответить
Для бесплатно треба податки платити.
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19.10.2020 10:48 Ответить
Ната ,а кто их выбрал (кто позволил над собой так издеваться ) , или они с Луны свалились ,как Лунтик 🤫🤔 Кто 30 лет за гречку приводит их к власти? Есть такой нарид с низкой социальной ответственностью😠
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19.10.2020 05:51 Ответить
Ссорі ..
.А сікока там Мойсей по пустелі водив ?
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19.10.2020 05:56 Ответить
Розкажу байку.
Поїхав один єврей з нашого міста в Ізраїль, подивитись, як там живе вибраний народ, щоб самому туди перебратись. Повернувся додому, а всі його євреї давай Йосіка розпитувать, що там, як там і чи є там сало.

І тут Йосік сказав сакральну фразу: "Коли євреї розкидані по всій Землі, то вони виконують функцію добрива для грунту, а коли є євреї зібрани в одному місці, тоді то просто купа гною."
Звичайно потрібно признати - на протязі тисячоліть єврейський народ боровся за виживання і в євреїв потрібно повчитись, як залишитись українцям УКРАЇНЦЯМИ.
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19.10.2020 07:30 Ответить
Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне и привел в единственное место на ближнем востоке, где нет нефти. Не по- еврейски это. Моисей точно был евреем?
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19.10.2020 08:02 Ответить
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование - Цензор.НЕТ 2804
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19.10.2020 06:00 Ответить
Зачем?
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19.10.2020 07:36 Ответить
Усьо, починаю пити свій самогон.

Батько пережив Голодомор, Дахау, голод, тяжку колгоспну працю і прожив 83 роки. Кожен день перед їдою приймав 100 гр домашнього самогону, борщ з червоним перцем і спати лягав у 21:30 просипався о 05:00.
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19.10.2020 07:17 Ответить
Про екологію . забув написати .. ..Отруєна природа дає про себе знати .
ПС )))) Якщо *зашиєся * в якийсь *глухий закуток * то мо і до 100 років "!
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19.10.2020 07:21 Ответить
Не лише екологія, а ще багато факторів.
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19.10.2020 07:32 Ответить
Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 62 года, ВСЁ.
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19.10.2020 07:26 Ответить
Только не "ВСЕ!", по западному - ФФВЁ!"
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19.10.2020 07:32 Ответить
Рехворма Супрун в деле. Зеленые энту рехворму подхватили и несут на руках и знаменах
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19.10.2020 07:28 Ответить
Как раз реформу зеленые свернули. И сейчас медработники стационаров так и не получают нормальную зарплату и массово из-за этого увольняются . До 20 % бывает. Была бы реформа - было бы полегче.
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19.10.2020 07:48 Ответить
Тобто, до Супрун всі жили по 100 років, хєром розганяли хмари і бачили світ у дванадцяти вимірах?
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19.10.2020 07:51 Ответить
Енота уже запускали?
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19.10.2020 07:37 Ответить
А давайте збільшимо пенсійний вік, га?
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19.10.2020 07:48 Ответить
Обязательно!😷☠️👻💀
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19.10.2020 07:50 Ответить
А що таке тривалість здорового життя? В мене параметри здорового чоловіка такі: пройти середнім темпом без ознак замореності - 15 км; пробігти 10 км швидше 45 хвилин; присісти понад 100 разів; віджатися від підлоги понад 50 разів; поштовх штанги над головою - не менше власної ваги; стати на місток; стрибнути з місця - понад 1,5 довжини тіла; реакція - швидше 0,3 сек; IQ - понад 125; запам'ятати не менше 7 символів з одного разу; премножувати в умі всі двухзначні числа; відсутність стійких патологій, згідно стандартів медицини. Багато знайдете таких серед своїх знайомих?
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19.10.2020 07:55 Ответить
І Ви це все робите ?

А здорової жінки тоді ?
=сонце= на турніку крутити треба ? На =шпагат= до скількох років сідать ?
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19.10.2020 08:39 Ответить
У нас продолжительность жизни равна всего 8-ми годам. Из них шесть лет до школы и два года на пенсии))
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19.10.2020 07:59 Ответить
Поясніть, як вираховується параметр "ожидаемач продолжительность жизни"?
І навіщо він потрібен, якщо існує реальна тривалість життя згідно статистики, в яку потрапляють дані не тільки по померлим від старості, але й від хвороб та нещасних випадків?
Я не знавець мед. статистики, але реальна тривалість життя в Україні (як для чоловіків, так і для жінок) не досягає і 70 років.
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19.10.2020 08:11 Ответить
Про яку статистику може йти мова, коли останній перепис населення був майже 20 років тому?
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19.10.2020 08:13 Ответить
А РАГСи хіба не зберігають дані по померлим?
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19.10.2020 08:23 Ответить
Смeрті і народжeння щодeнно рeєструються, а нe пeрeписами.
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19.10.2020 10:51 Ответить
Ну да, їсти продукцію хімічної промисловості під виглядом продуктів харчування ( "ідентичне натуральному), котру собаки та коти їсти відмовляються, тому, що грошей в кармані немає...І буде та сама "продолжитєльность жізні" дуже довга...
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19.10.2020 08:15 Ответить
Я ідeнтичнe натуральному нe ім, якщо вірити тому, що пишуть на товарі. Цe просто.
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19.10.2020 10:57 Ответить
"Соціальна держава" в дії...)))
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19.10.2020 08:16 Ответить
В часи есесеру в партійців, та комсомольців, здоровою людиною вважалися такі, хто міг випити не менше 0,5 л горілки без ознак сп'яніння. І не менше 1 л за вечір, без ознак похмілля на наступний день.
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19.10.2020 08:21 Ответить
62 роки живуть щоб відати пенсійному фонду кошти в 65 років. Оксіморон, чи оксіюморон як кому подобається. Може тоді потрібно якусь мінмалку з 60 років виплачувати щоб хоть щось перепало зі стола 17 найбагатших жирних котів України?
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19.10.2020 08:36 Ответить
Пить меньше надо (особенно всякого алкогольного сурогата)! Напишу для кого-то "крамолу" (доя защитнмеов прпв голых обезьян), что не против природного (естественного) отбора, сожалею только, что никто не контролирует рождаеиость от этих НЕДЕЕСПОСОБНЫХ (которые не могут сами за себя отвечать, не говоря уже о потомстве)!
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19.10.2020 08:59 Ответить
Не скажу за всю Европу , скажу за Данию . Датчане молодые каждых 6 месяцев сдают кров на анализ . В Украине такого понятие вообще нет . Ещё ходят раз в год в зубному на проверку и чистку зубов . В Украине идут к врачу когда болит , датчане ходят сдают кров на анализ , вот и результат .
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19.10.2020 09:08 Ответить
Датчане - это где в школе есть уроки сексуального воспитания, где детей учат правильно
мастурбировать, чтобы и счастливо долго жить ?
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19.10.2020 09:51 Ответить
А тибе, котик, родители запретили дрочить и ручата горчицей намазали?
Оттого ты такой злой?
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19.10.2020 10:39 Ответить
Применяется горчица ? Откуда ты знаешь ?
Кива - твой рулевой.
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19.10.2020 10:50 Ответить
Откуда мне знать, чем тебе намазали руки, чтобы не дать дрочить? Горчица - это моё предположение.
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19.10.2020 11:02 Ответить
Накрутили?
ООН публиковали, Украина: мужчины 58 лет, женщины 62 года.
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19.10.2020 09:51 Ответить
Нездоровая жизнь в Украине начинается с рождения.
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19.10.2020 09:51 Ответить
Пока роды принимала бабка-повитуха, которую знал и стар и млад, люди рождались здоровые, а когда появились казённые роддома - рождаемость стала управляемой, а число "родовых травм", "выкидышей" и "мертворождённых" гоев в СССР и теперь в постсовке стало
самым высоким в мире.
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19.10.2020 09:56 Ответить
Дeзінформація.
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19.10.2020 10:53 Ответить
Є статистика, яку тепер легко подивитись в інтернеті.
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19.10.2020 11:47 Ответить
"Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет" - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. - Зеленский всё свалит на COVID-19.
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19.10.2020 09:58 Ответить
Мій дід прожив 91 рік, а дід мого діда - 110 років. Про медицину за часів прапрадідів мало що знали, а жили довго. Тоді не було 95-ого кварталу, хайпу, хуцпи, а блазнів після смерті ховали за межами кладовища. Так, були страшні хвороби, але ніхто і подумати не міг, що в майбутньому, в ХХІ сторіччі виникнуть нові страшні хвороби, такі як COVID-19 і KLOUN-95. Та це не найстрашніше. А найстрашніше, це масове божевілля, коли люди добровільно своїм вождем, духовним батьком обирають нікчемного примітивного блазня. То хто їм лікар, які потрібні їм реформи. та й серед питань їх вождя нема питання, чи хочуть вони довго жити. Ще рік тому, коли вони йшли обирати своїм вождем веселого чоловічка, то казали: "Нехай будемо жити і недовго, але весело". Кожному своє.
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19.10.2020 17:46 Ответить
 
 