Минское трио, США, РФ и Франция, встали на сторону Армении и поддерживают ее оружием, - Эрдоган
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция - оказывают поддержку Армении оружием. Ереван второй раз нарушил режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина.
Как пишет издание Haberler. Эрдоган сказал, что США, Россия и Франция "не завершали эти переговоры" в формате Минской группы на протяжении 30 лет, в результате Азербайджан сейчас "борется за освобождение оккупированных земель от армян".
"Минское трио, США, Россия и Франция. Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием", - сказал турецкий президент.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже три недели.
Ранее МИД Азербайджана и Армении заявили о том, что с полуночи 18 октября в зоне конфликта начнется гуманитарное перемирие. Однако утром в воскресенье обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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