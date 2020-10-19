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Новости Агрессия России против Украины
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Минское трио, США, РФ и Франция, встали на сторону Армении и поддерживают ее оружием, - Эрдоган

Минское трио, США, РФ и Франция, встали на сторону Армении и поддерживают ее оружием, - Эрдоган

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция - оказывают поддержку Армении оружием. Ереван второй раз нарушил режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина.

Как пишет издание Haberler. Эрдоган сказал, что США, Россия и Франция "не завершали эти переговоры" в формате Минской группы на протяжении 30 лет, в результате Азербайджан сейчас "борется за освобождение оккупированных земель от армян".

"Минское трио, США, Россия и Франция. Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием", - сказал турецкий президент.

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Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже три недели.

Ранее МИД Азербайджана и Армении заявили о том, что с полуночи 18 октября в зоне конфликта начнется гуманитарное перемирие. Однако утром в воскресенье обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.​

Азербайджан (791) Армения (829) Турция (3374) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+44
Вчера сбит Су-25 подох Ихтамнет РАБссии подполковник
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19.10.2020 07:25
+21
Минское трио, США, РФ и Франция, встали на сторону Армении и поддерживают ее оружием, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5732
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19.10.2020 07:27
+16
Свинорылые понятно там были и там же дохнут !!! Амерам зачем ? Слабо верится .
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19.10.2020 07:28
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в истории всё повторяется на следующем её витке. сегодня это просто страны основатели "новоруцкой антанты". будем подождать, щас ещё союзнички появятся.
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19.10.2020 09:19 Ответить
https://t.me/bbbreaking/67615 Пашинян погрожує визнати незалежність Карабаху , якщо "стане зрозумілим що, підтримуваний Турцією Азербайджан не стане домовлятися" що, дасть можливість почати відкрите застосування армянської армії по всім фронтам. Ну, і традиційно https://t.me/bagramyan26/21061 розповідають про масові оточення азербайджанських військ .
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19.10.2020 09:22 Ответить
Азейбарджан пошел против коалиции США+РФ?
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19.10.2020 09:34 Ответить
Та, не має там коаліції. Поки що, всі традиційно висловлюють занепокоєння.
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19.10.2020 09:42 Ответить
Эрдоган все больше идет на конфронтацию с Западом, ведя османов к полному распаду. Погубит то, что создал Ататюрк!
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19.10.2020 09:44 Ответить
Он уже просрал половину того что создал Ататюрк. Прям как наш оманский осел - все к чему прикасается, превращается в дерьмо.
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19.10.2020 10:18 Ответить
Да какая там конфронтация с западом,Крым и Лугандию забрали всем нас..рать,Карабах заберут будет тоже.Сейчас все делят деньги.
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19.10.2020 20:20 Ответить
Дмитро Черних 794bd8a2 не згоден ,в Баку жило много национальностей мирно ,до развал Совка ,в том числе 600000 армян и никто не сорился ,но потом в КГБ решили ,что это не порядок , тем более Азербайджан решил отсоединиться и пошло и поехало ,начали армян накачиватьть оружием , а то что произошло потом ,вы знаете🤔
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19.10.2020 09:53 Ответить
АЛКОГОЛЬНАЯ МАФИЯ ИЛИ СООБРАЗИМ НА ТРОИХ )))
Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган - Цензор.НЕТ 7591
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19.10.2020 09:59 Ответить
Почитал каменты... сегодня с утра военно-геополитические эксперты с Цензора разосрались как никогда. Шановнэ панство, вы чего? Это же даже не новость про Пороха. Зачем столько ругани?
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19.10.2020 11:48 Ответить
Украина делай выводы, жабоеды служат кремлю, немцы ждут северный поток-2, трамп маразматик влюбленный в каждого диктатора и пох им на Украину.
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19.10.2020 12:03 Ответить
Я уже сделал выводы да пошли вы все на..хер.А армению додавить нужно.
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19.10.2020 20:16 Ответить
Сказочник, армяне в 1978-м году поставили памятник в Карабахе "в честь 150 - ти летию переселения армян в Карабах". Это они так веками там жили? Ну так и на ваших землях они веками жили, что же не отдаете им эти земли?
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19.10.2020 12:21 Ответить
пэрдоган разбушевался
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19.10.2020 22:43 Ответить
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