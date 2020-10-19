Сегодня с 8:00 до 21:00 на улице Бальзака в Киеве будет частично перекрыто движение, - КГГА. КАРТА
На части улицы Бальзака в Киеве перекроют движение с 8:00 до 21:00 в понедельник, 19 октября
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
"С 8:00 до 21:00 19 октября на части улицы Бальзака перекроют движение", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в ночь на понедельник, со ссылкой на КК "Киевавтодор".
По информации коммунальной корпорации, на улице Бальзака продолжается средний ремонт. Покрытие дорожники обновляют на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем.
"В течение 19 октября участок будут асфальтировать. Во время работ движение будет перекрыто", – уточнили в столичной мэрии.
Также в КГГА добавили, что объехать ремонтную зону можно парной стороной улицы Бальзака.
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Елена Голиц
показать весь комментарий19.10.2020 09:25 Ответить Мне нравится 0
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