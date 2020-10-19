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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 октября в мире зарегистрировали 324 927 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 971 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 40 281 080 случаев инфицирования, из них 324 927 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 118 326 человек, из них 3 971 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн. 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн. 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн. - Цензор.НЕТ 8715
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19.10.2020 08:04 Ответить
Как бы китайцы не прятались, их всё равно накроет волна массового заражения и никакие прививки не спасут. Просто это растянут во времени.
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19.10.2020 08:10 Ответить
Было бы ещё на одного больше, если бы он не пиарилсязаболеванием в киевской больнице по сговору с Голубовской. Он свою стационарную программу похудения назвал болезнью КОВИ
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19.10.2020 09:15 Ответить
 
 