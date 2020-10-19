Ляшко сообщил, что в Украину уже везут закупленный "Ремдесивир" для лечения COVID-19. ВОЗ 16 октября заявила, что препарат почти не снижает смертность
Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что препарат "Ремдесивир" закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".
Препарат "Ремдесивир" закуплен и транспортируется в Украину. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".
"И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал Ляшко.
2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого.
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почти не снижает смертность из-за COVID-19"
Так что при лечении Ковида, ремдесевир - ФУФЛО.
Единственный действительно эффективный препарат от Ковида - дексаметазон. Ввводится инъекционно, глюкокортикостероид.
Да разработали его в США, но например производят....та-дам.. В РАШКЕ!!!
Его производит «Ремдеформ» Иркутск. Вероятность, что его закупили именно там более 50% Ну это ж типа не вакцина..., кроме того, можно упомянуть, что это препарат разработанный в СЩА и все глаз замылен, можно свободно закупать!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vooz-remdesyvir/30897057.html
Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що ремдесивір, препарат, який, за попередніми дослідженнями, вважали таким, що може сприятливо впливати на перебіг тяжких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19, майже не знижує смертності від хвороби. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому ввечері 15 жовтня.
Ремдесивір, який, зокрема, давали і президентові США Дональду Трампу після того, як у нього виявили COVID-19, був серед чотирьох препаратів, проаналізованих у великому дослідженні, в якому взяли участь понад 11 тисяч людей у 30 країнах.
Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні.
Дані, які ще не були рецензовані і не опубліковані в науковому журналі, суперечать принаймні двом великим дослідженням у США, які показали, що ремдесивір може зменшити тривалість госпіталізації пацієнтів із COVID-19.
Уряд США дозволив екстрене використання ремдесивіру, виготовленого американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences і спочатку призначеного для лікування *****, 1 травня. Після цього так само вчинили і низка інших країн та Європейський союз.
У своїй заяві компанія Gilead відкинула висновки дослідження ВООЗ, заявивши, що вони «не узгоджуються» з іншими, і висловила стурбованість тим, що результати ще не рецензували.
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але наразі немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.
«Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины, основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря «живые» вакцины…
Но! Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа если подохнет - не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям.
Оказывается пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов. Для сравнения, в обычной вакцине от гриппа - всего 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), да и та не всеми переносится нормально. Поэтому делают такие как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. Приоритет «Безопасности» над «Эффективностью»!», - написал ученый.
«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида алюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются... А они взяли и сварганили. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели...
И да, еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то оказывается не просто так не раскрывали». - пояснил Кудрявцев.
«Вот так вот, поспешишь - людей насмешишь.., или убьешь...», - резюмировал Александр Кудрявцев.
Ляшко влаштував хайп, не більше.
Её даже ВОЗ не одобрила.
"От" - это когда помогает, а "для" - шоб пропиариця
В ВОЗ назвали четыре популярных препарата, которые не помогают при COVID-19, но их часто назначают.
Исследователи взяли данные из 406 больниц в 30 странах. Они обнаружили, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (в комбинации с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже - нет) не являются панацеей от COVID-19."Ни один из исследуемых препаратов не снизил достоверно смертность (у пациентов без вентиляции или в любой другой подгруппе), не повлиял на время начала вентиляции или продолжительность госпитализации", - заявили авторы исследования Solidarity Therapeutics Trial.
Дослідження ВООЗ викрили ще одну "панацею" від COVID-19
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська
Велике дослідження, що спонсорується ВОЗ, показало, що ремдесівір не допомагає вижити госпіталізованим пацієнтам з COVID-19 і навіть не скорочує час одужання. Ці результати суперечать невеликим дослідженням раніше, які показали, що ремдесівір допомагає госпіталізованим пацієнтам з коронавірусом одужати швидше.
Дослідження, що спонсорується ВОЗ, проводилося з 22 березня по 4 жовтня, і в ньому взяли участь 11330 пацієнтів з 405 лікарень в 30 країнах.
Нагадаю, що цей препарат був розроблений для боротьби з хворобою ***** в Західній Африці, де зрештою також не показав свою ефективність.
Справедливості заради треба сказати, що всі дослідження, природно, проводилися у госпіталізованих пацієнтів, здебільшого важких. Оскільки госпіталізація найчастіше (але - не завжди) здійснюється на другому тижні, коли вже домінує вірус-індуковане імунне ураження легень, було нелогічно очікувати великого ефекту від противірусного препарату прямої дії, про що я неодноразово говорила.
""Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого." (с) и при всем этом больные должны будут покупать его, а не получать бесплатно?Источник:https://censor.net/ru/n3225488
Ремдесивір був серед чотирьох препаратів, проаналізованих у великому дослідженні, в якому взяли участь понад 11 тисяч людей у 30 країнах. Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні.https://www.radiosvoboda.org/a/news-vooz-remdesyvir/30897057.html
Скорей всего какие то схемы с отмыванием денег придумали в МОЗ... может, по документам, они его по 10000$ закупают... остальное по карманам...