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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко сообщил, что в Украину уже везут закупленный "Ремдесивир" для лечения COVID-19. ВОЗ 16 октября заявила, что препарат почти не снижает смертность

Ляшко сообщил, что в Украину уже везут закупленный

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что препарат "Ремдесивир" закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Препарат "Ремдесивир" закуплен и транспортируется в Украину. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

"И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал Ляшко.

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2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1223) лечение (922) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Кто "Мрию"-встречать будет?Опять САМ.
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19.10.2020 08:21
+7
І відосик накатає. А як же без піару, та ще й перед виборами? Аж ніяк.
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19.10.2020 08:24
+7
Цапам і потрібна ветеринарна вакцина.
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19.10.2020 08:38
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Закупили якесь фуфло.
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19.10.2020 08:17 Ответить
чё это фуфло? качественный американский мел.
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19.10.2020 08:37 Ответить
"будто ремдесивир наиболее эффективен,
почти не снижает смертность из-за COVID-19"
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19.10.2020 08:45 Ответить
качественный американский препарат который НЕ ПОМОГАЕТ при КОВИД-19.
Так что при лечении Ковида, ремдесевир - ФУФЛО.
Единственный действительно эффективный препарат от Ковида - дексаметазон. Ввводится инъекционно, глюкокортикостероид.
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19.10.2020 09:10 Ответить
Кто вам сказал, что препарат Американский????
Да разработали его в США, но например производят....та-дам.. В РАШКЕ!!!
Его производит «Ремдеформ» Иркутск. Вероятность, что его закупили именно там более 50% Ну это ж типа не вакцина..., кроме того, можно упомянуть, что это препарат разработанный в СЩА и все глаз замылен, можно свободно закупать!
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19.10.2020 11:13 Ответить
ВООЗ: ремдесивір майже не знижує смертність від COVID-19

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vooz-remdesyvir/30897057.html

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що ремдесивір, препарат, який, за попередніми дослідженнями, вважали таким, що може сприятливо впливати на перебіг тяжких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19, майже не знижує смертності від хвороби. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому ввечері 15 жовтня.
Ремдесивір, який, зокрема, давали і президентові США Дональду Трампу після того, як у нього виявили COVID-19, був серед чотирьох препаратів, проаналізованих у великому дослідженні, в якому взяли участь понад 11 тисяч людей у 30 країнах.

Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні.
Дані, які ще не були рецензовані і не опубліковані в науковому журналі, суперечать принаймні двом великим дослідженням у США, які показали, що ремдесивір може зменшити тривалість госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Уряд США дозволив екстрене використання ремдесивіру, виготовленого американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences і спочатку призначеного для лікування *****, 1 травня. Після цього так само вчинили і низка інших країн та Європейський союз.
У своїй заяві компанія Gilead відкинула висновки дослідження ВООЗ, заявивши, що вони «не узгоджуються» з іншими, і висловила стурбованість тим, що результати ще не рецензували.
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але наразі немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.
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19.10.2020 11:55 Ответить
Кто "Мрию"-встречать будет?Опять САМ.
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19.10.2020 08:21 Ответить
І відосик накатає. А як же без піару, та ще й перед виборами? Аж ніяк.
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19.10.2020 08:24 Ответить
Яка "Мрія"?! Чумаки волами везуть.
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19.10.2020 09:12 Ответить
Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья...Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.

«Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины, основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря «живые» вакцины…

Но! Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа если подохнет - не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям.

Оказывается пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов. Для сравнения, в обычной вакцине от гриппа - всего 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), да и та не всеми переносится нормально. Поэтому делают такие как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. Приоритет «Безопасности» над «Эффективностью»!», - написал ученый.

«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида алюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются... А они взяли и сварганили. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели...

И да, еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то оказывается не просто так не раскрывали». - пояснил Кудрявцев.

«Вот так вот, поспешишь - людей насмешишь.., или убьешь...», - резюмировал Александр Кудрявцев.
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19.10.2020 08:30 Ответить
Цапам і потрібна ветеринарна вакцина.
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19.10.2020 08:38 Ответить
То це та вакцина яку медведчук випросив у путіна для України і яку собі вколов? Ну тоді "если подохнет - не страшно, главное чтобы заразу не разносил".
Ляшко повідомив, що в Україну вже везуть закуплений "Ремдесивір" для лікування COVID-19. ВООЗ 16 жовтня назвала препарат неефективним - Цензор.НЕТ 9682
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19.10.2020 10:23 Ответить
Черговий фуфломіцин?
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19.10.2020 08:30 Ответить
Як кажуть лікарі, для лікування ковіду не існує специфічних препаратів.
Ляшко влаштував хайп, не більше.
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19.10.2020 08:34 Ответить
Это та бодяга, которую Трам употреблял?
Её даже ВОЗ не одобрила.
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19.10.2020 08:40 Ответить
медицина утверждает, что лекарства от "короны" нет. но Украина его уже закупила и везет.
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19.10.2020 08:41 Ответить
В статье ж написано - не "от", а "для".
"От" - это когда помогает, а "для" - шоб пропиариця
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19.10.2020 09:01 Ответить
так для лечения же. это как будто бы от...
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19.10.2020 09:24 Ответить
В ВОЗ заявили что ремдесивир не помогает выжить при Covid-19
В ВОЗ назвали четыре популярных препарата, которые не помогают при COVID-19, но их часто назначают.

Исследователи взяли данные из 406 больниц в 30 странах. Они обнаружили, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (в комбинации с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже - нет) не являются панацеей от COVID-19."Ни один из исследуемых препаратов не снизил достоверно смертность (у пациентов без вентиляции или в любой другой подгруппе), не повлиял на время начала вентиляции или продолжительность госпитализации", - заявили авторы исследования Solidarity Therapeutics Trial.
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19.10.2020 08:53 Ответить
Препарат для лікування COVID-19 вже закупили і везуть в Україну, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2860
Дослідження ВООЗ викрили ще одну "панацею" від COVID-19

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Препарат для лікування COVID-19 вже закупили і везуть в Україну, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7028
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська

Велике дослідження, що спонсорується ВОЗ, показало, що ремдесівір не допомагає вижити госпіталізованим пацієнтам з COVID-19 і навіть не скорочує час одужання. Ці результати суперечать невеликим дослідженням раніше, які показали, що ремдесівір допомагає госпіталізованим пацієнтам з коронавірусом одужати швидше.

Дослідження, що спонсорується ВОЗ, проводилося з 22 березня по 4 жовтня, і в ньому взяли участь 11330 пацієнтів з 405 лікарень в 30 країнах.
Нагадаю, що цей препарат був розроблений для боротьби з хворобою ***** в Західній Африці, де зрештою також не показав свою ефективність.
Справедливості заради треба сказати, що всі дослідження, природно, проводилися у госпіталізованих пацієнтів, здебільшого важких. Оскільки госпіталізація найчастіше (але - не завжди) здійснюється на другому тижні, коли вже домінує вірус-індуковане імунне ураження легень, було нелогічно очікувати великого ефекту від противірусного препарату прямої дії, про що я неодноразово говорила.
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19.10.2020 08:58 Ответить
на ней подъём хороший будет
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19.10.2020 09:01 Ответить
А что ВОЗ предложил вместо этих лекарств? Ничего? А скольким людям помогли эти препараты? Многим!
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19.10.2020 09:03 Ответить
Як я зрозумів то, це засіб для тих у кого діагностували коронавірус за допомогою тестів на ранній стадії, яка ще немає зовнішніх симптомів.
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19.10.2020 09:03 Ответить
https://news.liga.net/world/news/remdesivir-i-tri-drugih-preparata-vovse-ili-pochti-bespolezny-pri-koronaviruse-voz
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19.10.2020 09:07 Ответить
"Ученые пришли к выводу, что ремдесивир и три других препарата вовсе или почти бесполезны при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения."
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19.10.2020 09:08 Ответить
Зачем закупать не нужное лекарство если:-
""Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого." (с) и при всем этом больные должны будут покупать его, а не получать бесплатно?Источник:https://censor.net/ru/n3225488
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19.10.2020 09:10 Ответить
"Препарат для лечения COVID-19 уже закупили и везут в Украину, - Ляшко" - помню, Юлька закупила "Тамифлю", который запретили в Японии так как оно негативно влияло на психику, и лично разгружала самолёт.
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19.10.2020 09:10 Ответить
Бюджет сам себя не распилит.
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19.10.2020 09:15 Ответить
За то нэ росийське, а фуфло, не фуфло, то такэ. Петикам не угодишь.
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19.10.2020 09:16 Ответить
Зараз потрібно закупляти якнайбільше точних тестів, щоб виявляти хворобу на ранніх стадіях. І тоді не потрібно буде класти людей в лікарні, не потрібно багато кисневих ліжок, в людей не буде атипової пневмонії. Но в нас все навпаки - люди сидять дома, не тестуються, забирають в лікарні вже на піхніх стадіях хвороби, а далі - як Бог дасть...
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19.10.2020 09:31 Ответить
*пізніх
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19.10.2020 09:38 Ответить
навичек везут
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19.10.2020 09:47 Ответить
Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що https://www.radiosvoboda.org/a/remdesivir-i-covid-19/30702341.html ремдесивір майже не знижує смертності від хвороби.

Ремдесивір був серед чотирьох препаратів, проаналізованих у великому дослідженні, в якому взяли участь понад 11 тисяч людей у 30 країнах. Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні.https://www.radiosvoboda.org/a/news-vooz-remdesyvir/30897057.html
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19.10.2020 10:09 Ответить
Препарат дорогой очень, один курс, пять дней - 2500$-3000$.
Скорей всего какие то схемы с отмыванием денег придумали в МОЗ... может, по документам, они его по 10000$ закупают... остальное по карманам...
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19.10.2020 10:19 Ответить
Единственный препарат, влияние которого на уровень смертности среди тяжелых больных коронавирусом ДОКАЗАНА (причем он не от вируса, а для улучшения реакции имунной системы "вообще" и пить его до перехода в стадия "тяжелого" - просто бессмысленно) - производится в Украине и стоит в любой аптеке 16.50 грн...
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19.10.2020 10:50 Ответить
 
 