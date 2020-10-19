Ляшко сообщил, что в Украину уже везут закупленный "Ремдесивир" для лечения COVID-19. ВОЗ 16 октября заявила, что препарат почти не снижает смертность

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что препарат "Ремдесивир" закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Препарат "Ремдесивир" закуплен и транспортируется в Украину. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

"И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого.