Детсады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии, - "слуга народа" Бабак
В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак (СН), передает Цензор.НЕТ.
Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.
"Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - заявил он.
Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.
Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.
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Всех попередников на нары с конфискацией на счет пенс. фонда!
https://www.pfu.gov.ua/2121043-zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-********-za-2019-rik/ Виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік - УСЬОГО ВИДАТКІВ 438 млрл. гривень.
І на скільки би вистачало грошей Порошенка на пенсії, максимум на місяць?
но это тут при чём?
Очевидно, що далеко не всі діти живуть з дідусями і бабусями, ви ж пропонуєте стригти всіх під одну гребінку.
PS. Дати відповіді скільки дітей проживають разом з дідусями і бабусями і на багато інших питань, пов'язаних з населенням міг би перепис населення, а не те убозтво що влаштували зелебобіки на чолі з Дубілетом( так званий електронний перепис).
и школу детей...
Те саме із садіками діти там поголовно грипом почали хворіти несуть додому батьки заражаються і в поліклініку де в одній черзі з короновірусними....
дети не могут заниматься дистанционно
но они могут ЗАРАЖАТЬСЯ в любой период эпидемий и пандемий ...
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