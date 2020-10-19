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Новости Коронавирус и карантин
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Детсады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии, - "слуга народа" Бабак

Детсады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии, -

В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак (СН), передает Цензор.НЕТ.

Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

"Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - заявил он.

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Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) школа (3012) Бабак Сергей (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
очень обрадуются дедушки и бабушки когда внуки и внучки принесут в дом смертельную для них болезнь...
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19.10.2020 09:05
+10
Зебіли, ви як захистили вчитeлів, що вони повинні по 35 дітeй вчити разом? Дали одну масочку на вeст час- виживайтe, як хочeтe?! Дe страхування здоров.я чи життя? Дe бeзкоштовні тeсти кожeн тиждeнь? Дe бeзкоштовнe лікування, якщо вчитeль захворіє?! Вчора по К-Святошинському району вжe другого пeдагога поховали : вчитeлька гeографіі з Юрівськоі школи. За добу згоріоа! Соплі зeлeні!
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19.10.2020 08:39
+10
Для наших слуг даже лучше, если дедушки и бабушки быстрее подохнут.. меньше пенсий платить надо будет.
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19.10.2020 09:09
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До чого це призведе тільки Богу відомо.
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19.10.2020 08:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/19/7270345/ В Івано-Франківську через COVID-19 помер хлопчик 8 років . А Бабакам насрать
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19.10.2020 09:16 Ответить
Вони в норі, комфортно перезимують.
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19.10.2020 09:31 Ответить
Відкрийте сайт держстату, кожного року помирають декілька тисяч дітей. І що тепер, позакривати всіх по домам і виростити покоління безграмотних?
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19.10.2020 11:23 Ответить
Зебіли, ви як захистили вчитeлів, що вони повинні по 35 дітeй вчити разом? Дали одну масочку на вeст час- виживайтe, як хочeтe?! Дe страхування здоров.я чи життя? Дe бeзкоштовні тeсти кожeн тиждeнь? Дe бeзкоштовнe лікування, якщо вчитeль захворіє?! Вчора по К-Святошинському району вжe другого пeдагога поховали : вчитeлька гeографіі з Юрівськоі школи. За добу згоріоа! Соплі зeлeні!
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19.10.2020 08:39 Ответить
за чей счет это делать?
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19.10.2020 08:55 Ответить
За рахунок антиковідного фонду, який зєлєнь вже успішно розікрала...
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19.10.2020 12:38 Ответить
В Святошинской школе г. Киева не выдавали маски, не одной.
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19.10.2020 09:10 Ответить
ВР можно закрывать без сохранения з/п. Ничего дельного оттуда всё равно не приходит...
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19.10.2020 08:44 Ответить
А до чого призводить те що діти 5-6 років, дошкільнята в злиденній країні повинні самі сидіти в дома, бо батьки тяжко працють за копійки для забезпечення життєдіяльності свого і благополуччя 17 олігархів.
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19.10.2020 08:47 Ответить
За детей и их семьи никто не переживает! С нашей то медициной для простых людей,
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19.10.2020 08:57 Ответить
Бісять коронаістерички https://censor.net/ua/news/3225387/cherez_koronavirus_kolapsu_ne_bude_pomyraye_menshe_2_golovnyyi_sanlikar_lyashko_video https://censor.net/ua/news/3225424/**************************************************************
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19.10.2020 11:31 Ответить
Тільки хто уроки вестиме? Всі ж будуть хворі... От тупе зелене створіння.
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19.10.2020 09:00 Ответить
Нічого, хтось захворіє, хтось видужає, все одно коронавірус не зникне
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19.10.2020 11:43 Ответить
очень обрадуются дедушки и бабушки когда внуки и внучки принесут в дом смертельную для них болезнь...
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19.10.2020 09:05 Ответить
Для наших слуг даже лучше, если дедушки и бабушки быстрее подохнут.. меньше пенсий платить надо будет.
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19.10.2020 09:09 Ответить
бросьте в меня камень если это не так!
Всех попередников на нары с конфискацией на счет пенс. фонда!
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19.10.2020 09:20 Ответить
Тоді МВФ буде брати кредити у Пенсійного фонду і можливий колапс світової банківської системи.
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19.10.2020 09:44 Ответить
кредиты нужно брать у порошенко - хватит на 10 лет пенсий...
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19.10.2020 13:49 Ответить
А чого ще не у Ахметова ти Коломойського, можливо в них процентна ставка буде менша чим в "бориги"? Чи "на тєбє сошьолся кліном бєлий свєт"? Ринок же, треба вибирати де менша кредитна ставка. Чого пертися тільки до "мародьора"?
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19.10.2020 14:34 Ответить
https://hromadske.ua/posts/forbes-ukraine-poroshenko Порошенко знову вказаний як мільярдер зі статками в 1,4 мільярда доларів Forbes

https://www.pfu.gov.ua/2121043-zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-********-za-2019-rik/ Виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік - УСЬОГО ВИДАТКІВ 438 млрл. гривень.
І на скільки би вистачало грошей Порошенка на пенсії, максимум на місяць?
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19.10.2020 14:42 Ответить
ЭТО ТОЛЬКО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА (КОШЕЛЬКА) КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО СПРЯТАТЬ...
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19.10.2020 14:47 Ответить
Ви вважаєте себе розумнішою за аналітиків Форбс? Чому в такому разі ви не опублікуєте свій рейтинг??
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19.10.2020 14:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/449943 У вас є статистика скільки дітей проживають разом з дідусями і бабусями, чи так, нагнати страху?
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19.10.2020 11:32 Ответить
нету ибо никто не подсчитывал.
но это тут при чём?
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19.10.2020 13:52 Ответить
"когда внуки и внучки принесут в дом" - очевидно що якщо діти не проживають разом з бабусями то і ніяку заразу в будинок принести не зможуть. А поспілкуватися бабусі з онуками поки є "пандемія" зможуть через інтернет або телефон, ви ж закликаєте людей терпіти незручності(не ходити до школи і т.д.), то і бабусі якось переживуть.
Очевидно, що далеко не всі діти живуть з дідусями і бабусями, ви ж пропонуєте стригти всіх під одну гребінку.
PS. Дати відповіді скільки дітей проживають разом з дідусями і бабусями і на багато інших питань, пов'язаних з населенням міг би перепис населення, а не те убозтво що влаштували зелебобіки на чолі з Дубілетом( так званий електронний перепис).
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19.10.2020 14:51 Ответить
ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ и посмотрите кто водит в садик на секции на сольфеджио и тп ...
и школу детей...
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20.10.2020 07:41 Ответить
А зачем сейчас то закрыли? Или весной, под конец ученого года? Сами не могут определится то закрывать, то не закрывать... Никакой стратегии.
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19.10.2020 09:08 Ответить
А ничего, что дети основные разносчики ковида, так как болеют бессимптомно ( в основном).
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19.10.2020 09:25 Ответить
Рано чи пізно перехворіє більшість населення або винайдуть недорогу вакцину. То треба заради того, щоб трохи сповільнити розповсюдження вірусу, вирощувати покоління напівграмотних дітей?
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19.10.2020 11:36 Ответить
Танечка - основные разносчики ковида не все дети, его только некачественные разносят)
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19.10.2020 16:05 Ответить
Можливо вчителів так "забезпечать" засобами індивідуального захисту, як і лікарів.Доплатами вже "забезпечили".
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19.10.2020 09:37 Ответить
Понимание приходит очень поздно или приходит никогда.
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19.10.2020 09:41 Ответить
Мені просто цікаво для чого ці зони напевно для якогось списування бабла, в мому місті взагалі нічого не змінилось після входження в червону зону кабаки як були забиті і працювали до ночі так і працюють тому що кришовані а там всі без масок і в притул в чому зміст цього зонування)))) Просто гроші відмити
Те саме із садіками діти там поголовно грипом почали хворіти несуть додому батьки заражаються і в поліклініку де в одній черзі з короновірусними....
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19.10.2020 10:24 Ответить
а логика?
дети не могут заниматься дистанционно
но они могут ЗАРАЖАТЬСЯ в любой период эпидемий и пандемий ...
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19.10.2020 11:32 Ответить
Дать мамам оплачиваемые за счет государства отпуска на период карантина, конечно, слабо. У нас же государство бедное, газ, янтарь, алмазы с золотом так и не начали добывать. Или уже добыли и выбыли, а мы не знаем?
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19.10.2020 12:08 Ответить
Будуть - куди вони дінуться...
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19.10.2020 12:57 Ответить
Глупое решение, я бы даже сказал, что дурное. Надо понимать еще, что есть такое самый худший сценарий. Для меня, это когда многие умирают и болезнь проходит в тяжелой форме, как это было в Италии весной. И кто во время этой чумы будет учиться в школе и ходить в садики?
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19.10.2020 15:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/459175 - тварь, проплаченный бот вкидывающий в каждой теме, особенно в подобных. Удивляет, что ему ещё и отвечают и вообще - не блокируют.

Просто вбейте в поиск хотябы по этой странице и почитайте.
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19.10.2020 15:48 Ответить
 
 