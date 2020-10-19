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Новости Агрессия России против Украины
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США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы, способной достать до Москвы

США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы, способной достать до Москвы

Армия США планирует вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет американский научно-популярный журнал Popular Mechanics.

Предполагается, что данное оружие сможет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 км. — Ред.), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий.

В случае, если данная технология сработает, то стратегическая дальнобойная пушка (SLRC) позволит наносить удар в 50 раз дальше, чем существующие орудия. С появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana, добавляется в материале. Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год.

Кроме того, с Северного моря Montana может обстреливать цели на западе России, а также саму Москву.

"Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай", — добавляется в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон планирует оснастить военных США гиперзвуковым оружием к 2023 году, - Эспер

По данным издания, новый линкор типа Montana мог бы переносить по четыре пушки SLRC, а также усовершенствованные управляемые ракеты класса "корабль-воздух" RIM-7 Sea Sparrow и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, что позволило бы кораблю обойтись без сопровождения крейсером и эсминцем.

Линейные корабли типа Montana проектировались в качестве ответа на строительство линкоров типа Yamato для ВМС Японии. Всего планировалось к постройке пять кораблей, из которых два были заложены в 1941 году. Строительство серии аннулировано в июле 1943 года.

В начале сентября в США успешно испытали два прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Летательные аппараты обеих компаний предназначены для достижения скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

оружие (10202) Пентагон (1449) США (26506)


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Топ комментарии
+37
Можна і нам таку !
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19.10.2020 08:45
+20
зачем Монтану строить? отдам за 1 дол аренды в год свой участок для такой пушки нацеленной на москву.. куда ж дешевле будет чем монтаны строить
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19.10.2020 08:51
+20
Интересно, а какое расстояние от Харькова до мацквы? А так таки милости просим братья Американцы
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19.10.2020 08:52
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Шо это?😁
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19.10.2020 09:18 Ответить
А это их ответ "пендосам"
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19.10.2020 09:57 Ответить
Ватная самка
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19.10.2020 12:16 Ответить
Баба да... 😁
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19.10.2020 09:24 Ответить
вот какие они сейчас,"рассийские жрици любви" "из обоза" для окопов .. )))
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19.10.2020 09:29 Ответить
Балалайка есть, а лапти где ???!!!!
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19.10.2020 18:00 Ответить
Цікаво, як вони собі уявляють постріл з такої гармати Початкова швидкість снаряду має бути, нехтуючи опором повітря, приблизно 4 км/с. Тоді енергія, потрібна для виштовхнення снаряду зі ствола масою всього 100 кг (менше не можна, бо має бути якась БЧ, а також якась механізація для прицілювання при падінні), потрібна порядку 40 мегаджоулів.
Матеріалів, здатних витримувати такі навантаження, не існує і не буде існувати. Суть в тому, що внутрішня частина ствола випарується, навіть якщо ствол зробити товщиною 10 метрів. І гармата буде одноразова.

Але для поколєнія пепсі це напевне заскладно.
Наперед перепрошую, якщо зачепив чиїсь чуйства пустоти в голові.
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19.10.2020 09:18 Ответить
електромагніт!
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19.10.2020 09:27 Ответить
У тебя в голове электромагнит вместо мозга. Формулу найдешь здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
Пусть болванка вылетает со скоростью 5 км/c , тогда при массе 3 килограмма её энергия будет 32,2 мегаджоуля (при массе 10 кг, соответственно, 125 мегаджоулей). При длине ствола, скажем, 10 метров, ускорение будет 250 000 м/c² или 25 000 g. А мощность импульса должна быть 1,6 гигаватта для трехкилограммовой болванки и 6,2 гигавата для 10 килограммовой. Это средняя мощность в импульсе, пиковая еще больше, и при 100% КПД (КПД военных образцов неизвестен, но существенно меньше 100%). На минуточку, 1 ГВт - это мощность среднего ядерного энергоблока.
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19.10.2020 21:37 Ответить
дійсно .. цифра понад 100 км для артилерії -це щось за межами реального...
та й змісту особливого немає...

203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион», СССР. Длина ствола - 50 калибров, масса 49 т, максимальная дальность стрельбы активнореактивным осколочнофугасным снарядом (102 кг) - до 55 км, экипаж - 7 человек
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19.10.2020 09:42 Ответить
Ото ж бо.
Є всього два варіанти такої гармати:
1) електромагнітна. Але фізику на кривій козі не об'їдеш, на відміну від історії. Тому енергія для пострілу порядку 40 мегаджоулів буде накопичуватися тиждень навіть на атомному авіаносці. За той час вже війна закінчиться і дотліють останні цегли кремля.
2) підкаліберна ракета, як у Піона або бельгійського Фаларіка. Але тоді постає сакраментальне питання китайського філософа Нахуа, при наявності величезного арсеналу ракет середньої і великої досяжності.

Відтак, моя думка - в Пентагоні завівся місцевий рогозін, який на подібних батутних технологіях прагне попиляти їхнє неміряне бюджетне бабло. Найприкріше те, що занепад освіти такий, що народ навіть не особливо замислюється над тим, що таке принципово неможливо.
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19.10.2020 15:42 Ответить
30 лет назад о мобильном тоже говорил..."що таке принципово неможливо." ???
А Жюль Верн о "Наутилусе" от инопланетян узнал ?
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19.10.2020 18:06 Ответить
Дійсно, на тих фізичних принципах електро- і радіотехніки, які вчать в школах і вузах, мобільний зв'язок працювати не може.
Популярно про те, як воно дійсно працює, можна почитати наприклад тут:
http://otstoja.net/uo/

Про Жюля Верна не знаю, зі свічкою не стояв над ним. Але я сумніваюся, що це було написано саме тоді.
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19.10.2020 22:00 Ответить
40 мегаджоулей - это кило солярки плюс соответствующее количество воздуха - подумай, за сколько времени судовой дизель расходует этот самый килограмм. Ну и утрой это время (с учетом КПД). Не так много и получиться...
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19.10.2020 21:23 Ответить
40 мегаджоулів - це 40 млн Дж.
Для довідки, енергія вибуху 1 граму тринітротолуолу рівна 4184 Дж.
Ділимо одне на друге і виходить, що в гільзі такого снаряду повинно здетонувати грубо 9.56 т тротилу. Це вам зовсім не відро солярки. Це тільки для покоління ЗНО будь-який вибух одинаковий. Така к-ть вибухівки розірве нах авіаносець, як мавпа газету.
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19.10.2020 21:53 Ответить
Это именно 3 кило солярки. И смотреть надо на теплотворную способность солярки. ТНТ тут не при делах, ин дает ГОРАЗДО меньше энергии
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20.12.2020 22:11 Ответить
Думаю, вся фишка не в пушке, а в снарядах. Снаряд содержит датчики, которые перед пиком параболической траектории (или при критическом падении скорости) снаряда включают зажигание реактивной тяги и снаряд продолжает движение по изначально спланированной дальней траектории. Просто реактивной такую пушку, которая стреляет неунывающими в пути снарядами, какбэ не назовешь. Но для стратегических целей, пушка супер.
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19.10.2020 21:36 Ответить
Вибачте, але це дурня.
Головне - де взяти енергію порядку 40 мегаджоулів на досягнення початкової швидкості снаряду порядку 4 км/с. Якщо мова йде про пасивний снаряд, який досягає вищої точки параболічної траекторії. Тоді це гармата.

Якщо мова йде про ракетний принцип польоту снаряду, тоді це не гармата, а екзотична пускова ракетна установка.

Це так як або хрестик зняти, або труси надіти.
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19.10.2020 22:06 Ответить
Приемо-сдаточные испытания должны по Москве пройти
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19.10.2020 09:20 Ответить
Тем, которые выражают недоумение по поводу необходимости артиллерии. Безусловно, точность поражения цели у артиллерийского снаряда ниже, чем у ракеты, хотя уже сейчас доказанная точность современной артиллерии достигает радиуса 10 метров от цели на дальности 100 км. Существуют также снаряды с корректируемой траекторией. Однако у артиллерийского снаряда есть ряд неоспоримых преимуществ перед ракетами: 1) Стоимость в СОТНИ раз ниже, чем у ракеты, несущий такой же заряд; 2) Артиллерийский снаряд невозможно поразить на траектории ни одним из существующих видов вооружений; 3) Арт. снаряд имеет огромный срок годности и не требует специального хранения и обслуживания, в отличие от ракет; 4) Арт. снаряд быстрее и проще производить в массовом количестве; 5) Любые средства радио-электронной борьбы против арт.снаряда бесполезны; 6) Средства выстрела арт.снарядов дешевле, проще, мобильнее и персонал легче обучается. Есть еще ряд преимуществ. Так что современная армия без артиллерии неполноценна и совершенно бесполезно по этому поводу иронизировать. Мы же не поднимаем на смех владельцев и производителей автомобилей только за то, что первые автомобили выпустили еще в 19 веке и основные технические принципы автомобилестроения до сих пор не изменились с тех пор...
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19.10.2020 09:24 Ответить
5й и 6й пункты - говно
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19.10.2020 10:06 Ответить
это твой мыслительный аппарат говно
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19.10.2020 12:18 Ответить
обоснуйте, какие средства рэб могут помешать арт.снаряду на марше? ну и по 6 пункту также уточните.
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19.10.2020 14:35 Ответить
Радиоэлектронные средства по трем точкам траектории мины или снаряда вычисляют координаты артилерийской батареи со скоростью еще до прихода, америка нам в этом помогла. И обычно, лупят не по снарядам, а по пушкам.
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19.10.2020 22:02 Ответить
Представляю какой конкурс заряжающих уже набрался с желанием хоть разочек! )))
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19.10.2020 09:26 Ответить
И каков у неё эллипс рассеивания?
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19.10.2020 09:27 Ответить
Если Монтану заштормит, то плюс минус 500 км. )))
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19.10.2020 22:11 Ответить
ще раз перечитав текст....

американський науково-популярний журнал Popular Mechanics.

щось типу совєтського "Юний технік" )))
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19.10.2020 09:32 Ответить
Швидше всього снаряди для цієї гармати будуть мати ядерний заряд.
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19.10.2020 09:35 Ответить
Мне представляется,что слово "пушка",применительно к новому виду оружия весьма условно.Это у людей, далёких от новейших разработок вооружений при употреблении этого термина сразу возникает образ чего-то на вроде БС-3,МЛ-20 или МСТА-Б с раздельно-гильзовым заряжанием. А если эта пушка совсем и не "пушка" в привычном большинству понятии?! Если там используются иные физические принципы ? Не думаю,что янки стали бы выхваляться каким-то бредом...
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19.10.2020 09:39 Ответить
пушка -це значить по любому ствол. і снаряд.

снаряд може бути з реактивним прискорювачем.. це вже ракета...

тому це скоріше ракетний комплекс.. умовно названий пушкою ,бо дає початкове прискорення...Так уявляється....
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19.10.2020 09:48 Ответить
С реактивным ускорителем это уже активно-реактивный снаряд,по сути да,ракета своего рода.Но тут видимо речь совсем о другом...
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19.10.2020 09:54 Ответить
шото я не понял, а нафига она вообще нужна при наличии ракет? типа, шобы зашвырнуть ракету на 300-400 км, откуда та уже будет сама своим ходом до цели добираться?
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19.10.2020 09:46 Ответить
проблема... зараз навіть на 100 км ракету закинути.. матеріал взагалі-то тонкостіінної ракети не витримає такого початкового прискорення....
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19.10.2020 09:50 Ответить
Это все тот же рельсотрон, с электромагнитным ускорением снаряда. Особых перспектив в этом плане я не вижу.
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19.10.2020 12:17 Ответить
Cамое главное - она не попадает под договора ОСВ-1 или ОСВ-2 и заставит кацапов тратить охеренное бабло на разработку средств противодействия. Совок примерно по такой же схеме разваливали.
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19.10.2020 12:46 Ответить
На дворе 21-й век. К каким ***м пушка? Дебилы б***.
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19.10.2020 09:53 Ответить
Ракету можно перехватить, а снаряд - нет!
И пушка, наверное не совсем то и пушка, это: либо "гибрид" пушка+ракета (пушка стреляющая реактивными снарядами); либо рельсотрон. В других случаях, достижение подобной дальности, требует огромного дула (счет на десятки метров), что затруднит наведение и ступенчатого разгона снаряда
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19.10.2020 11:22 Ответить
США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви - Цензор.НЕТ 2831

У 1980-х роках іракський лідер Саддам Хусейн доручив https://www.nytimes.com/1990/08/26/magazine/the-man-behind-iraq-s-supergun.html Bull попрацювати над проектом своєї мрії: суперпушкою, розробленою як найбільшу із коли-небудь виготовлених. "Baby Babylon" мала діаметр ствола 330 міліметрів (на відміну від 155-міліметрового M777) і довжину в сто футів. Дальність 400 миль, ніби була належним чином встановлена.

In the 1980s, Iraqi leader Saddam Hussein https://www.nytimes.com/1990/08/26/magazine/the-man-behind-iraq-s-supergun.html commissioned Bull to work on his dream project: a supergun designed to be the largest ever made. The "Baby Babylon" gun had a bore diameter of 330-millimeters (as opposed to the M777's 155-millimeters) and was one hundred feet long. It would have had a range of 400 miles if adequately mounted.
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19.10.2020 09:59 Ответить
Первой же авиаатакой будет разрушена в хлам. Она не мобильна - вот главный недостаток.
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19.10.2020 10:04 Ответить
Ракетные шахты тоже не особо быстро под землей ползают...
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19.10.2020 12:48 Ответить
США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви - Цензор.НЕТ 3858 в семидесятые гомонили такое , что в ЮАР она была и в космос стреляли..
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19.10.2020 10:11 Ответить
Так вот кто убил Гагарина...
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19.10.2020 12:49 Ответить
"находящаяся в безопасности позади Японии"
Что-то мне напомнило
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19.10.2020 10:04 Ответить
Дайош гонку озброєнь! Більше трешу,наші американські друзі! Щоб кацапи казали,що вони,тіпа, атвєтят адекВатно. Ну і витрачали на це свої нафтодолари. А там,дивись,і знову окорочків у вас просити почнуть. Ну а ви їм їх і привезете. Тільки на цей раз обов*язково на B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, та B-1 Lancer.
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19.10.2020 10:24 Ответить
да херня это всё. пусть амеранцы утрутся. мы пошли дальше:
https://censor.net/ru/news/3225506/vsu_nahodyatsya_v_polnoyi_boevoyi_gotovnosti_i_mogut_sbivat_vrajeskie_bespilotniki_daje_nebolshogo_razmera/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74861175
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19.10.2020 10:35 Ответить
Есть пушки и покруче.
США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви - Цензор.НЕТ 6897
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19.10.2020 10:48 Ответить
ну енто ужо ЯДЕРНОЕ оружЫе
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19.10.2020 12:33 Ответить
Амерікоси озадачили якутського конструктора.
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19.10.2020 10:49 Ответить
Идем читать первоисточник. И обнаруживанием, что ни "Россия" ни "Москва" там даже не упоминаются. "Достать до Москвы" - это фантазии редакторов Цензора, чтобы привлечь побольше читателей.
Согласно первоисточнику, цели для применения пушки - Афганистан, Пакистан, Сев.Корея и т.п. Т.е. страны без ПВО, и довольно отсталые в военном положении, против которых большая пушка - самое то, дешево и сердито.
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19.10.2020 11:17 Ответить
Тобто , якщо там не упомінаєцца , то до муськви вона ( наприклад з Північного , або Середземного моря , звідки менше 1800 км ) дострелити не може ? .
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19.10.2020 11:42 Ответить
Ты, наверное, не тот первоисточник читал
Посмотри сам и больше насчет первоисточников опрометчиво не ляпай
США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви - Цензор.НЕТ 8825
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19.10.2020 11:51 Ответить
Це точно мені ?? .
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19.10.2020 11:56 Ответить
Может и может, но согласно первоисточнику, стрельба над европейской территорией требует разрешения стран Европы на пролет снарядов через свое воздушное пространство, что делает ее применение маловероятным.
Сухопутный вариант не рассматривается вообще, потому только морской, и только против стран-изгоев.
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19.10.2020 12:06 Ответить
Читай, РОММА:

"From the North Sea, a Montana could bombard targets in western Russia and even Moscow itself. "
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19.10.2020 13:39 Ответить
Да, вижу. Но если почитать далее, то это только теоретический пример, а практически пушки будут установлены на кораблях и ориентированы для применения в Азии - С.Корея, Пакистан, Афганистан, и т.п. Европа не рассматривается.
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19.10.2020 14:07 Ответить
А развитое ПВО эффективно против пушечных снарядов ?
Ракетами по снарядам - самое то.
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19.10.2020 11:23 Ответить
Против не очень крупных эффективны даже лазеры.
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19.10.2020 21:25 Ответить
Схоже, що ********* отримує настільки велику кенетичну енергію, що виходить на орбіту і тоді вже долає таку відстань. Мабуть він має ще якісь пристрої для коректировки влучання на останньому етапі польоту. Японці, доречі, роздовбали таким чином російську ескадру під Цусімою. Японські гармати цілили по росіянам з ввдвічі більшої відстані, ніж російські.
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19.10.2020 11:42 Ответить
У американців є салат "Цезар", а у японців міг би бути м'ясний "Салат Цусіма".
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19.10.2020 11:45 Ответить
Снаряд реактивний ,, тобто їхня гармата стріляє , по суті -ракетами ,, тому і така відстань . Я читав про ту гармату ще рік тому ,, там один постріл коштує півмільйона долл ..! .
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19.10.2020 11:54 Ответить
Якщо його неможливо перехопити, то гра коштує свічок. Власне швидкість набою в три маха(******* гармата) вже не прехоплюється. А це лише трохи більше кілометра за секунду.
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19.10.2020 13:37 Ответить
ні не вийде на орбіту, швидкість менше ніж 7,8 км/с, але й не впаде на поверхню, майже на грані - буде обгортати Землю
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19.10.2020 17:08 Ответить
На кой хрен нужна такая бандура, если есть преимущество в воздухе. У гитлера нечто подобное было, только стреляло оно два раза в смену и заряжать приходилось всем рейхом и, к тому же, помогло оно ему?
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19.10.2020 13:15 Ответить
чтобы стрелять по Сев.Корее, Пакистану и пр. не нарушая воздушное пространство, и дешевле чем ракеты.
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19.10.2020 14:11 Ответить
ключевые слова "способной достать до Москвы"

вызвали вполне объяснимый ажиотаж среди уважаемых читателей Цензора
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19.10.2020 15:27 Ответить
все оружие должно быть нацелено на маскву
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19.10.2020 15:43 Ответить
батарею б таких гармат під Львовом і капець вашій мацквє.
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19.10.2020 16:16 Ответить
это новый рельсотрон
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19.10.2020 17:06 Ответить
"..способной достать до Москвы"

Да сразу уже до луны, чего уж там мелочиться
Детский сад, ей богу..
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19.10.2020 19:12 Ответить
ну таки теоретически способное...
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19.10.2020 21:26 Ответить
США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви - Цензор.НЕТ 2099
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19.10.2020 19:40 Ответить
...."Большая Грета"...???
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19.10.2020 22:29 Ответить
..блинн- берта)))
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19.10.2020 22:33 Ответить
"Длинный Густав"...
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21.10.2020 11:21 Ответить
Снаряд минимум должен быть обтекаемой каплевидной формы (в 8-10 раз уменьшается лобовое сопротивление) + покрытие корпуса снаряда антифрикционным материалом(напылением). Но если перед летящим снарядом создать разрежение (ускорением свободного падения g = 9,807 м/c²), тогда в горизонтальном направлении тело пролетит расстояниe x = 2 v · t (где v - начальная скорость, t - время полёта(коэфициент 2расстояние для достижения определенной высоты преодолевая силы гравитации+ после достижения пиковой высоты тело двигается спостоянной скоростью под действием силы тяжести). По вертикали тело пролетит за то же время t расстояние равное y = g · t². Приравниваем одно другому, получаем квадратное уравнение g · t²/2 - 2v · t = 0. Решаем его относительно t. Получаем время полёта тела в вакууме. Умножаем результат на скорость и получаем длину полёта, которая является одновременно и его высотой умноженной на 2. так шо на вскидку обычный снаряд летит100км- 200 км умножим на 8-10= амерпушка.
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20.10.2020 03:47 Ответить
а с учетом разрежения воздуха, перед летящим снарядом , получим амерпушку умноженную на 2
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20.10.2020 03:50 Ответить
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