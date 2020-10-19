США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы, способной достать до Москвы
Армия США планирует вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет американский научно-популярный журнал Popular Mechanics.
Предполагается, что данное оружие сможет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 км. — Ред.), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий.
В случае, если данная технология сработает, то стратегическая дальнобойная пушка (SLRC) позволит наносить удар в 50 раз дальше, чем существующие орудия. С появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana, добавляется в материале. Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год.
Кроме того, с Северного моря Montana может обстреливать цели на западе России, а также саму Москву.
"Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай", — добавляется в публикации.
По данным издания, новый линкор типа Montana мог бы переносить по четыре пушки SLRC, а также усовершенствованные управляемые ракеты класса "корабль-воздух" RIM-7 Sea Sparrow и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, что позволило бы кораблю обойтись без сопровождения крейсером и эсминцем.
Линейные корабли типа Montana проектировались в качестве ответа на строительство линкоров типа Yamato для ВМС Японии. Всего планировалось к постройке пять кораблей, из которых два были заложены в 1941 году. Строительство серии аннулировано в июле 1943 года.
В начале сентября в США успешно испытали два прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Летательные аппараты обеих компаний предназначены для достижения скорости, в пять раз превышающей скорость звука.
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Матеріалів, здатних витримувати такі навантаження, не існує і не буде існувати. Суть в тому, що внутрішня частина ствола випарується, навіть якщо ствол зробити товщиною 10 метрів. І гармата буде одноразова.
Але для поколєнія пепсі це напевне заскладно.
Наперед перепрошую, якщо зачепив чиїсь чуйства пустоти в голові.
Пусть болванка вылетает со скоростью 5 км/c , тогда при массе 3 килограмма её энергия будет 32,2 мегаджоуля (при массе 10 кг, соответственно, 125 мегаджоулей). При длине ствола, скажем, 10 метров, ускорение будет 250 000 м/c² или 25 000 g. А мощность импульса должна быть 1,6 гигаватта для трехкилограммовой болванки и 6,2 гигавата для 10 килограммовой. Это средняя мощность в импульсе, пиковая еще больше, и при 100% КПД (КПД военных образцов неизвестен, но существенно меньше 100%). На минуточку, 1 ГВт - это мощность среднего ядерного энергоблока.
та й змісту особливого немає...
203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион», СССР. Длина ствола - 50 калибров, масса 49 т, максимальная дальность стрельбы активнореактивным осколочнофугасным снарядом (102 кг) - до 55 км, экипаж - 7 человек
Є всього два варіанти такої гармати:
1) електромагнітна. Але фізику на кривій козі не об'їдеш, на відміну від історії. Тому енергія для пострілу порядку 40 мегаджоулів буде накопичуватися тиждень навіть на атомному авіаносці. За той час вже війна закінчиться і дотліють останні цегли кремля.
2) підкаліберна ракета, як у Піона або бельгійського Фаларіка. Але тоді постає сакраментальне питання китайського філософа Нахуа, при наявності величезного арсеналу ракет середньої і великої досяжності.
Відтак, моя думка - в Пентагоні завівся місцевий рогозін, який на подібних батутних технологіях прагне попиляти їхнє неміряне бюджетне бабло. Найприкріше те, що занепад освіти такий, що народ навіть не особливо замислюється над тим, що таке принципово неможливо.
А Жюль Верн о "Наутилусе" от инопланетян узнал ?
Популярно про те, як воно дійсно працює, можна почитати наприклад тут:
http://otstoja.net/uo/
Про Жюля Верна не знаю, зі свічкою не стояв над ним. Але я сумніваюся, що це було написано саме тоді.
Для довідки, енергія вибуху 1 граму тринітротолуолу рівна 4184 Дж.
Ділимо одне на друге і виходить, що в гільзі такого снаряду повинно здетонувати грубо 9.56 т тротилу. Це вам зовсім не відро солярки. Це тільки для покоління ЗНО будь-який вибух одинаковий. Така к-ть вибухівки розірве нах авіаносець, як мавпа газету.
Головне - де взяти енергію порядку 40 мегаджоулів на досягнення початкової швидкості снаряду порядку 4 км/с. Якщо мова йде про пасивний снаряд, який досягає вищої точки параболічної траекторії. Тоді це гармата.
Якщо мова йде про ракетний принцип польоту снаряду, тоді це не гармата, а екзотична пускова ракетна установка.
Це так як або хрестик зняти, або труси надіти.
американський науково-популярний журнал Popular Mechanics.
щось типу совєтського "Юний технік" )))
снаряд може бути з реактивним прискорювачем.. це вже ракета...
тому це скоріше ракетний комплекс.. умовно названий пушкою ,бо дає початкове прискорення...Так уявляється....
И пушка, наверное не совсем то и пушка, это: либо "гибрид" пушка+ракета (пушка стреляющая реактивными снарядами); либо рельсотрон. В других случаях, достижение подобной дальности, требует огромного дула (счет на десятки метров), что затруднит наведение и ступенчатого разгона снаряда
У 1980-х роках іракський лідер Саддам Хусейн доручив https://www.nytimes.com/1990/08/26/magazine/the-man-behind-iraq-s-supergun.html Bull попрацювати над проектом своєї мрії: суперпушкою, розробленою як найбільшу із коли-небудь виготовлених. "Baby Babylon" мала діаметр ствола 330 міліметрів (на відміну від 155-міліметрового M777) і довжину в сто футів. Дальність 400 миль, ніби була належним чином встановлена.
In the 1980s, Iraqi leader Saddam Hussein https://www.nytimes.com/1990/08/26/magazine/the-man-behind-iraq-s-supergun.html commissioned Bull to work on his dream project: a supergun designed to be the largest ever made. The "Baby Babylon" gun had a bore diameter of 330-millimeters (as opposed to the M777's 155-millimeters) and was one hundred feet long. It would have had a range of 400 miles if adequately mounted.
Что-то мне напомнило
https://censor.net/ru/news/3225506/vsu_nahodyatsya_v_polnoyi_boevoyi_gotovnosti_i_mogut_sbivat_vrajeskie_bespilotniki_daje_nebolshogo_razmera/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74861175
Согласно первоисточнику, цели для применения пушки - Афганистан, Пакистан, Сев.Корея и т.п. Т.е. страны без ПВО, и довольно отсталые в военном положении, против которых большая пушка - самое то, дешево и сердито.
Посмотри сам и больше насчет первоисточников опрометчиво не ляпай
Сухопутный вариант не рассматривается вообще, потому только морской, и только против стран-изгоев.
"From the North Sea, a Montana could bombard targets in western Russia and even Moscow itself. "
Ракетами по снарядам - самое то.
вызвали вполне объяснимый ажиотаж среди уважаемых читателей Цензора
до Москвы"
Да сразу уже до луны, чего уж там мелочиться
Детский сад, ей богу..