В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев
В Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксированы 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 303 638 человек.
За сутки выздоровели 1 112 пациентов, всего с начала пандемии - 126 489 человек. В течение минувших суток умерли 66 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 673 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 19 октября COVID-19 болеют 171 476 человек, что на 3 588 больше, чем сутками ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (595), Киеве (385), Одеской области (350) и Житомирской области (308).
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