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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксированы 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 303 638 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

За сутки выздоровели 1 112 пациентов, всего с начала пандемии - 126 489 человек. В течение минувших суток умерли 66 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 673 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 19 октября COVID-19 болеют 171 476 человек, что на 3 588 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (595), Киеве (385), Одеской области (350) и Житомирской области (308).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 66 человек, 1 112 - выздоровели, выявлены 4 766 новых случаев 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А куди зникли адепти дурантину?
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19.10.2020 09:07
+1
В Израиле было по 5-8к сейчас даже 1000 нету, вот вам и карантин
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19.10.2020 09:05
+1
ближе к долбаным выборам количество заболевших будет катастрофически снижаться
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19.10.2020 09:26
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На www.worldometers.info 90 смертей а не 66. Шо такое?
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19.10.2020 08:54 Ответить
Раньше всегда совпадало. Начинают химичить со статистикой, или ошибка?
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19.10.2020 08:56 Ответить
Это вообще не статистика а пальцем в небо абы шо . Незачем считать простуду
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19.10.2020 12:34 Ответить
В Израиле было по 5-8к сейчас даже 1000 нету, вот вам и карантин
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19.10.2020 09:05 Ответить
А куди зникли адепти дурантину?
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19.10.2020 09:07 Ответить
ближе к долбаным выборам количество заболевших будет катастрофически снижаться
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19.10.2020 09:26 Ответить
С чего вы это взяли? Вы думаете вирус будет к выборам готовиться и перестанет заражать людей?
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19.10.2020 09:34 Ответить
Не, "вирус", перед выборами, перестанет отражать заболевших в статистике, отвлечётся на вопросики так сказать.
Он, уже даже в Каневу, который в "красной зоне", разрешил запускать маршрутки в Киев, дабы пособить Киеву тоже перейти в "красную зону", а то Киев как лох, все в оранжевой, да оранжевой...
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19.10.2020 09:52 Ответить
все одно надурять, вже не пишуть ,скільки було проведено тестувань і яких,- ось де собака порилася,
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19.10.2020 12:50 Ответить
https://kriminal.tv/news/likar_komarovskij_rozpoviv_jak_provesti_test_na_koronavirus_samostijno_video.html Лікар Комаровський розповів, як провести "тест" на коронавірус самостійно (відео)
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19.10.2020 20:51 Ответить
 
 