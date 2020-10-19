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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 595, Киев - 385 и Одесчина - 350

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 595, Киев - 385 и Одесчина - 350

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 19 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 595 человек.

Общее количество инфицированных составляет 29 113 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 445 человек, за последние сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 5 618 пациентов.

По состоянию на 19 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 23 050 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 385 человек. Общее количество заболевших - 30 848. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 587 человек, за сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 10 709 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 19 552.

На Одесчине коронавирусом заболели 350 человека. Общее количество инфицированных составляет 19 079 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 288 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 857 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 15 934 человека.

карантин (16729) Киев (25490) Одесская область (3549) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Гепадопінськ стабільний лідер.
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19.10.2020 09:12 Ответить
Роост числа заболевших и падение процента умерших говорит об одном - манипуляции статистикой. Намалевать любое число заболевших - запросто, проверить диагноз вряд ли возможно, а вот со смертями другое дело, здесь контроль жесткий, со вскрытием, перекрестными анализами: много не накрутишь, вот и пошла заболеваемость в отрыв.
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19.10.2020 09:14 Ответить
Всем умершим теперь делают вскрытие и перекрестные анализы ?
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19.10.2020 09:30 Ответить
За сутки - 5 человек, для вскрытия и перекрестных анализов, ввиду опасности распространения, цифра небольшая.
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19.10.2020 10:00 Ответить
А купувати квитки на потяги відмінили Хмельницькому, Тернополю і Франківщині. Знайте бандьори.
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19.10.2020 09:32 Ответить
В начале эпидемии в Харькове долго не было больных, потом - единицы, а последние недели так рванули. Наверное, в статуправлении замена кадров произошла?
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19.10.2020 09:57 Ответить
Выплаты пошли, толчея у корыта.
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19.10.2020 10:01 Ответить
 
 