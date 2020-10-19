COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 595, Киев - 385 и Одесчина - 350
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 19 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 595 человек.
Общее количество инфицированных составляет 29 113 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 445 человек, за последние сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 5 618 пациентов.
По состоянию на 19 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 23 050 человека.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 385 человек. Общее количество заболевших - 30 848. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 587 человек, за сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 10 709 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 19 552.
На Одесчине коронавирусом заболели 350 человека. Общее количество инфицированных составляет 19 079 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 288 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 857 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 15 934 человека.
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