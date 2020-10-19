За сутки COVID-19 заболели 217 детей и 207 медработников. Один ребенок умер, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 303 638 человек. Из них 18 553 ребенка, а также 19 595 медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 4 766 человек. Из них 217 детей, а также 207 медработников. Были госпитализированы 644 человека. За минувшие сутки в Украины зафиксировали 66 летальных случаев. В том числе есть летальный случай у ребенка. Это в Ивано-франковской области мальчик восемь лет. Поступил в очень тяжелом состоянии в больницу в четверг в 21.00 вечера сразу в отделение реанимации. Был подключен к аппарату искуственной вентиляции легких. В пятницу ему сделали ПЦР-тест. Был подтвержден COVID-19. К сожалению, 17 октября он умер. Врачи не смогли его спасти. Выздоровел за сутки 1 112 пациентов", - отметил глава Минздрава.

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За все время пандемии в Украине заболели 303 638 человек. Из них 18 553 ребенка, а также 19 595 медицинских работников.

"Всего выздоровели 126 489 пациентов. А летальных случаев - 5 673", - рассказал министр..