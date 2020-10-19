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В Украине из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта, повреждены крыши более 140 домов и повалены около 110 деревьев. ВИДЕО+ФОТО

17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3", - сказано в сообщении.

Отмечатся, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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На территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

В лечебные учреждения г. Кропивницкий обратились 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

В Украине из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта, повреждены крыши более 140 домов и повалены около 110 деревьев 01
В Украине из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта, повреждены крыши более 140 домов и повалены около 110 деревьев 02
В Украине из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта, повреждены крыши более 140 домов и повалены около 110 деревьев 03
В Украине из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта, повреждены крыши более 140 домов и повалены около 110 деревьев 04
Фото: сайт ГСЧС

непогода (816) погода (2819) ГСЧС (4954) электроэнергия (772) Резников Алексей (1170)


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