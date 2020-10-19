Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был официально отреагировать на его отравление и осудить применение химического оружия.

Об этом Навальный заявил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил, что заметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон убедили Евросоюз ввести санкции из-за его отравления.

"Да-да, я заметил... Поэтому я считаю чрезвычайно важным, чтобы все, в том числе, а может и в первую очередь, президент США, были категорически против использования химического оружия в 21 веке", - подчеркнул Навальный.

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Ранее Европейский Союз ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

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