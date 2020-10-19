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Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был официально отреагировать на его отравление и осудить применение химического оружия.

Об этом Навальный заявил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил, что заметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон убедили Евросоюз ввести санкции из-за его отравления.

"Да-да, я заметил...  Поэтому я считаю чрезвычайно важным, чтобы все, в том числе, а может и в первую очередь, президент США, были категорически против использования химического оружия в 21 веке", - подчеркнул Навальный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные спецслужбы считают, что за отравлением Навального стоит ФСБ РФ, - Guardian

Ранее Европейский Союз ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Читайте: Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ

Автор: 

отравление (1583) Навальный Алексей (855) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+10
Тамп тебеничего не должен! Крым чей?
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19.10.2020 09:22
+9
Не розумію американських і європейських політиків, навіщо спілкуватьися із терористом № 1, який спійманий не раз за руку при застосуванню"новачків" та іншої бактеорологічної зброї? Країна-агресор-дикун, недавно виходнць із РФ відрізав голову французу, там вбили, там здійснили теракт, де не війнушка - там сторчать вуха недокраїни, а вони йому газовий потік 1, газовий потік 2 і ще будуть третій будувати,Не забувайте, що це ви його породили і годуєте і він обов*язкового прийде до вас.
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19.10.2020 09:29
+6
Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний - Цензор.НЕТ 2990
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19.10.2020 09:49
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Тамп тебеничего не должен! Крым чей?
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19.10.2020 09:22 Ответить
...навіть бутерброда
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19.10.2020 09:54 Ответить
лично твой. пойди и возьми.
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19.10.2020 17:59 Ответить
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19.10.2020 09:24 Ответить
Это тот самый Навальный, который утверждал, что "Крым - не бутерброд"? Ну так тогда и "Новичок" - не яд
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19.10.2020 09:26 Ответить
Какую то вошь траванули просроченным дихлофосом, а президент Америки должен тратить на это свои личные пять минут?
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19.10.2020 09:29 Ответить
Леша, тебя уже чипировали? Имя, cестRа, ИМЯ!!
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19.10.2020 09:29 Ответить
Не розумію американських і європейських політиків, навіщо спілкуватьися із терористом № 1, який спійманий не раз за руку при застосуванню"новачків" та іншої бактеорологічної зброї? Країна-агресор-дикун, недавно виходнць із РФ відрізав голову французу, там вбили, там здійснили теракт, де не війнушка - там сторчать вуха недокраїни, а вони йому газовий потік 1, газовий потік 2 і ще будуть третій будувати,Не забувайте, що це ви його породили і годуєте і він обов*язкового прийде до вас.
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19.10.2020 09:29 Ответить
Северный Кипр чей?
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19.10.2020 10:23 Ответить
Ужас! Трамп не слухається цілого Навального )))
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19.10.2020 09:33 Ответить
Еще один зазвездился, президент США ничего ему не должен, более того США несмотря на договор даже формально еще не начали уничтожать свое хим оружие.
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19.10.2020 09:43 Ответить
"Должен был"
У вас договор с ним был?
Тебя отравят, а он выступит...?
Или это твои хотелки, г-н навальный?
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19.10.2020 09:43 Ответить
Клав Трамп на Альоху з великим прибором...
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19.10.2020 09:44 Ответить
Он на всех клал, кроме себя любимого и друга Володи.
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19.10.2020 09:54 Ответить
Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний - Цензор.НЕТ 2990
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19.10.2020 09:49 Ответить
Фекальный ожил.
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19.10.2020 09:51 Ответить
Пісєц, як йому дах знесло,а може воно так жило давно!
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19.10.2020 09:57 Ответить
Леша уже помыкает Трампом. Бабченко от зависти выпрыгнет в форточку израильского бункера.
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19.10.2020 10:00 Ответить
Лешенька, ты лучше займись коррупцией в сфере производства химического оружия: похоже, что деньги на разработку БОВ украли, а стране продали смесь настойки гнилых бутербродов и дихлофоса.
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19.10.2020 10:01 Ответить
скушай бутерброд, там ***** тебе передачку передавал, и расслабься...ишь, должен ему трамп.
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19.10.2020 10:17 Ответить
Лёша видимо не до конца ещё вылечился, побочный эффект ещё остался
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19.10.2020 10:21 Ответить
Якщо не знаєш як жити і що робити - запитай у кацапа )))
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19.10.2020 10:25 Ответить
По-моєму в цього навального самооцінка аж зашкалює..............
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19.10.2020 10:26 Ответить
Трамп должен ...
Трамп задолжал Навальному?
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19.10.2020 10:33 Ответить
Прищ на сраці Трампа?!
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19.10.2020 10:33 Ответить
Hапишите еще про офигительный рейтинг Байдена, когда Трампа так встречают в США
https://twitter.com/i/status/1317936275815452673
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19.10.2020 10:46 Ответить
Ну, далеко не везде его так встречают...видимо в этом штате он популярный. Причем тут офигительный рейтинг Байдена??
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19.10.2020 11:01 Ответить
При том, что:
Этот штат далеко не единственный
Байдена так ниде не встречали
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19.10.2020 11:33 Ответить
Сторонники Трампа всегда славились тем, что они очень бурно его везде встречают. Но это ничего еще не показывает, это всего лишь создает видимость. Сторонники Байдена тихие и хотят спокойно сделать свое дело. Знаешь, есть даже огромное количество демократов, которым Байден мягко говоря не особо и нравится ( например сторонники Берни Сандерса). Но, они все равно пойдут голосовать за него. Не потому, что они его любят, а потому что они люто ненавидят Трампа и не хотят его больше видет.
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19.10.2020 11:51 Ответить
И среди республиканцев немало таких, которые за Байдена проголосуют, потому что Трамп им нравится еще меньше.
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19.10.2020 12:24 Ответить
Аризона

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1318240432006987778
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20.10.2020 10:08 Ответить
Наезд небутеброда на Трампа лишний раз доказывает, что его "отравление" было фэйковым , в сговоре кремля и меркель, для раскрутки подсадного "оппозиционера" на Западе.
Это марионетку будут сажать в президенты и объявлять "перестройку" с целью отмены санкций с РФ.
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19.10.2020 11:48 Ответить
Сиоронники Трампа - это думающая часть населения США, создаагая эту страну, ставшую привлекательной многим в мире для проживания!
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19.10.2020 12:11 Ответить
Трампу не до тебя Овальный, он сейчас занят неотложным делом, - брешет в Мичигане и Висконсине
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19.10.2020 16:59 Ответить
 
 