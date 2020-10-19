Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко требует встречи с Зеленским: "Имейте мужество посмотреть мне в глаза". ВИДЕО

Юлия Микитенко, ветеранка, дочь Николая Микитенко, который совершил самосожжение в знак протеста против политики капитуляции Владимира Зеленского обратилась к президенту Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, данное обращение опубликовано на ее странице в Facebook.

"Требую встречи с президентом! Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза!

В первые сутки после того, как мой отец это сделал, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Но это не соответствует действительности. И я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он осуществил протест против политики капитуляции Владимира Зеленского.

Я его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, в первых рядах пошел в добровольческий батальон Нацгвардии.

Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война - это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал", - написала она.

Дочь Микитенко подчеркнула, что самым трагичным является то, что ее отца до сих пор не услышали.

"Как дочери, мне трудно принять этот поступок, но я могу его понять. Как и многих других ветеранов, которые испытывают сейчас похожие ощущения. Единственное, чего я не могу понять - почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не сказал ни одного слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?", - отметила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане. ФОТОрепортаж

Также Юлия добавила, что сейчас ветераны и военнослужащие растеряны, в отчаянии от того, что происходит: "Я тоже ветеранка, и тоже потеряла мужа на войне. Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же, как многие другие мои побратимы и сестры, мы чувствуем, что нас не слышат. И я очень хочу, чтобы власть пошла с нами на диалог. С ветеранами, с военнослужащими, которые теряли, погибали на востоке. Я хочу, чтобы эта плеяда кровавая с Василия Макухи, Алексея Горняка и теперь Николая Микитенко закончилась".

"Господин президент! Имейте мужество посмотреть мне в глаза. Посмотреть в глаза другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне. Слава Украине!" - резюмировала Микитенко Юлия.