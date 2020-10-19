Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко требует встречи с Зеленским: "Имейте мужество посмотреть мне в глаза". ВИДЕО
Юлия Микитенко, ветеранка, дочь Николая Микитенко, который совершил самосожжение в знак протеста против политики капитуляции Владимира Зеленского обратилась к президенту Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, данное обращение опубликовано на ее странице в Facebook.
"Требую встречи с президентом! Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза!
В первые сутки после того, как мой отец это сделал, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Но это не соответствует действительности. И я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он осуществил протест против политики капитуляции Владимира Зеленского.
Я его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, в первых рядах пошел в добровольческий батальон Нацгвардии.
Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война - это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал", - написала она.
Дочь Микитенко подчеркнула, что самым трагичным является то, что ее отца до сих пор не услышали.
"Как дочери, мне трудно принять этот поступок, но я могу его понять. Как и многих других ветеранов, которые испытывают сейчас похожие ощущения. Единственное, чего я не могу понять - почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не сказал ни одного слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?", - отметила она.
Также Юлия добавила, что сейчас ветераны и военнослужащие растеряны, в отчаянии от того, что происходит: "Я тоже ветеранка, и тоже потеряла мужа на войне. Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же, как многие другие мои побратимы и сестры, мы чувствуем, что нас не слышат. И я очень хочу, чтобы власть пошла с нами на диалог. С ветеранами, с военнослужащими, которые теряли, погибали на востоке. Я хочу, чтобы эта плеяда кровавая с Василия Макухи, Алексея Горняка и теперь Николая Микитенко закончилась".
"Господин президент! Имейте мужество посмотреть мне в глаза. Посмотреть в глаза другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне. Слава Украине!" - резюмировала Микитенко Юлия.
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А клован членом играющий гнида и кидала,
Он обвинил невиновных и отправил гнить в тюрьму,
Зеленский грязный подонок
А не предмет горбатого, так его только могила исправит!
Пользуясь своей президентской должностью
На цю "перлину" від "особо рєтівих" звернули увагу ще на початку цього року...
- "Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!.."(с)?
Должна была лететь с власти впереди своего визга.
Ибо это ее вина.
А что сделала страна?
Промолчала.
Это диагноз...
в 2020 стоят на позициях и гибнет 3-5 чел в месяц - капитуляция.
А вообще, надо ветеранам психиатрически помогать, там ПТСР и суицид возможен.
а вообще надо тебя на бутылку насадить чтобы скрепа не вывалилась
а вообще не меня, а тебя, какао-кацап, надо тебя на бутылку насадить чтобы исключительно твоя скрепа не вывалилась
Микола Микитенко віддав своє життя за Україну у такий спосіб.
Але життя і за Україну !
він хотів достукатись до нас....
Ну то справжній мужик би відреагував, а моральний кастрат як Зе - НІ
Щось Зе дебіл затримався у владі.
1. Он совершил самоубийство- и это факт!
На жертву это не тянет и на доведение до самоубийства тоже. Когда воин в бою подрывает себя и противника- это Акт самопожертвования. Не нравится, не можешь жить- вперед, выноси вперед ногами своих врагов! Выноси на физическом уровне- Медведчука, Зеленского, Арахамию и т.д., ценой собственной жизни. А сжигать себя - глупо, просто он совершил ошибку. Самоубийство- это отказ от эволюции Духа. Он заявил Высшим Силам-" Я не хочу жить, потому что вы создали условия не совместимые с моими жизненными принципами!" Так постой, скажут они, но ведь трудности и препятствия для того и существуют, чтобы ты научился их преодолевать и Духовно рос, в соответствии с уровнем твоей осознанности". Сегодня так, а завтра большинство поймет , что все плохо, и ситуация изменится. Надо стоять на своем! И кроме того, кто тебя уполномачивал на такие поступки- обратить внимание! Ты досрочно прекратил свою жизнь не выполнив установку! Под тебя разрабатывался план, а ты взял и по своей Воле нарушил Порядок вещей. Я надеюсь вам понятно, что за этим последует. За ошибки надо платить.семь раз отмерь- а один раз отрежь.
2. А что вы хотите услышать от существущей власти? Она была выбрана большинством, и полностью соответствует чаяниям этого большинства! Или вы хотите чтобы Зеленский или Ермак вызвали вас и цинично сказали-" Бедная девочка! Да твой папа был Герой, он умер за Украину! Как жаль что так случилось! Но ты не расмраивайся, все будет хорошо!"Это вы хотите услышать???? Ваш Отец был хорошим человеком, воином, но он совершил ошибку! Так не повторяйте вы этих ошибок! Молча, мьиснув зубы и загнав боль подальше, постарайтесь своей жизнью помочь ему..там- исправьте то что он сделал. И не жалейте себя. Мое любимый момент из фидьма - Солдат Джейн- это декламация стихотворения в книжке инструктора-
" Я не встречал в Природе жалости к Себе
И даже птица, с ветки упадя , застыв от стужи
Не испытает Жалости к Себе"(с)
І соромити цю істоту - даремно. Надто добре пам'ятаємо розвідника Журавля.
Нічого та нікуди там дивитись. Хіба що плюнути.