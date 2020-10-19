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Новости Агрессия России против Украины
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Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко требует встречи с Зеленским: "Имейте мужество посмотреть мне в глаза". ВИДЕО

Юлия Микитенко, ветеранка, дочь Николая Микитенко, который совершил самосожжение в знак протеста против политики капитуляции Владимира Зеленского обратилась к президенту Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, данное обращение опубликовано на ее странице в Facebook.

"Требую встречи с президентом! Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза!

В первые сутки после того, как мой отец это сделал, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Но это не соответствует действительности. И я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он осуществил протест против политики капитуляции Владимира Зеленского.

Я его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, в первых рядах пошел в добровольческий батальон Нацгвардии.

Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война - это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал", - написала она.

Дочь Микитенко подчеркнула, что самым трагичным является то, что ее отца до сих пор не услышали.

"Как дочери, мне трудно принять этот поступок, но я могу его понять. Как и многих других ветеранов, которые испытывают  сейчас похожие ощущения. Единственное, чего я не могу понять - почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не сказал ни одного слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?", - отметила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане. ФОТОрепортаж

Также Юлия добавила, что сейчас ветераны и военнослужащие растеряны, в отчаянии от того, что происходит: "Я тоже ветеранка, и тоже потеряла мужа на войне. Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же, как многие другие мои побратимы и сестры, мы чувствуем, что нас не слышат. И я очень хочу, чтобы власть пошла с нами на диалог. С ветеранами, с военнослужащими, которые теряли, погибали на востоке. Я хочу, чтобы эта плеяда кровавая с Василия Макухи, Алексея Горняка и теперь Николая Микитенко закончилась".

"Господин президент! Имейте мужество посмотреть мне в глаза. Посмотреть в глаза другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне. Слава Украине!" - резюмировала Микитенко Юлия.

Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко требует встречи с Зеленским: Имейте мужество посмотреть мне в глаза 01

ветераны (1106) Зеленский Владимир (20266) самосожжение (70) смерть (9215) Микитенко Николай (4)


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Топ комментарии
+47
Мужність та Бубочка,речі несумісні,це нонсенс !!))
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19.10.2020 09:41
+35
За Украину надо не умирать, а убивать.
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19.10.2020 09:55
+33
У клоуна нет совести. Куда ты хочешь заглянуть? Там глаза врага - ватного ссыкливого макшанского скота.
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19.10.2020 09:48
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Этим и занят.....
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19.10.2020 10:50 Ответить
Как сказать, Петя может сделает выводы, его поддержка растет,
А клован членом играющий гнида и кидала,
Он обвинил невиновных и отправил гнить в тюрьму,
Зеленский грязный подонок
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19.10.2020 10:49 Ответить
Зеленский Президент Украины. Не лучше и не хуже предыдущих!
А не предмет горбатого, так его только могила исправит!
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19.10.2020 10:54 Ответить
Мразь он , мусорская
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19.10.2020 10:56 Ответить
Каждому своё....
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19.10.2020 10:58 Ответить
Все президенты Украины были подонками. Традиция
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19.10.2020 19:29 Ответить
Дарма, Він не розуміє силу слова, а тільки іншу силу, таку приміром як "вірний піхотинець Путіна".
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19.10.2020 10:39 Ответить
а чому ти слово "путін" написав з великої літери? заблудився? панімаю)
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19.10.2020 10:41 Ответить
Для здивування дураків.
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19.10.2020 10:44 Ответить
твій бос здивувався? не расстраюйся!)))
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19.10.2020 10:46 Ответить
Та він знає, що таке не лікується, це надовго.
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19.10.2020 10:59 Ответить
знає...але тебе ще не вигнав? слабі діла)))
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19.10.2020 11:04 Ответить
Він тебе знає і рекомендує так не хвилюватися, бо від сильного хвилювання може бути дрисня.
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19.10.2020 11:10 Ответить
Ідіотизм ,це не на довго,це назавжди !!)))
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19.10.2020 11:14 Ответить
Бред.
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19.10.2020 10:42 Ответить
А чому вона не хоче зустріця з Порошенко. Це саме він довів до самогубства. Так як у його звинуваченнях нема підстав.
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19.10.2020 10:46 Ответить
патамуша парашенка нівчом, нівчом не вінават!!! )))))
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19.10.2020 10:47 Ответить
Виноват, привёл к власти клована колывана членорогатого
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19.10.2020 10:50 Ответить
врятли.....судя по твоим высерам он этого не хотел))
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19.10.2020 10:54 Ответить
Был бы умнее, то клован бы и сейчас членом по роялю долюбил бы, а не отправлял бы в тюрьму невиновных
Пользуясь своей президентской должностью
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19.10.2020 11:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/420961: "...привёл к власти клована"
На цю "перлину" від "особо рєтівих" звернули увагу ще на початку цього року...

Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі" - Цензор.НЕТ 206
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19.10.2020 15:57 Ответить
а чого не заспамив зебілів та касапі-провокаторів https://censor.net/ru/user/421001, https://censor.net/ru/user/420961 та https://censor.net/ru/user/465619 ???
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19.10.2020 17:49 Ответить
Я взагалі заспамлюю дуже рідко. Та й то у крайніх випадках. Хай люди читають ті опуси і роблять висновки.
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19.10.2020 18:37 Ответить
Иди проспись, нулёвка убогая.
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19.10.2020 20:07 Ответить
"Имейте мужество посмотреть мне в глаза" - он не может... Не чем...Он все свое "мужество" игрой на роялях отбил...
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19.10.2020 10:49 Ответить
Если уходишь, то забери с собой побольше врагов.
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19.10.2020 10:50 Ответить
Мужество ? У четырежды-уклониста ? Не-а, не видел ...
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19.10.2020 10:54 Ответить
Зе до свого списку додав статтю за доведення до самогубства - Схоже що сидітиме довгою І дивитися в очі зеленій шмарклі нема жодного сенсу- бо в нього нема ні сміливості ,ні самоповаги ні совісті.
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19.10.2020 10:55 Ответить
Ну кловану этот факт хорошее оправдание, ага
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19.10.2020 11:02 Ответить
..э, народ, почему, хотя бы на Цензоре, такая слабая поддержка (насейчас из 4400 просмотров только 16 "лайков")?..
- "Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!.."(с)?
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19.10.2020 10:59 Ответить
Це Ви точно замiтили! Мене це також неприэмно вразило, як якомусь сепару Лому по хари надавали, то весь ФБ, завив, а коли справжнiй герой помер, то пару коментив, журналшлюхи зовсiм проiгнорували цю страшну пoдiю!
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19.10.2020 16:54 Ответить
Клована на кол !
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19.10.2020 11:01 Ответить
ти про пєтьку шакалата? дааа. клован ішо тот!
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19.10.2020 11:05 Ответить
Вы объелись зелёного говна
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19.10.2020 11:15 Ответить
Є люди -герої.які підуть на самопожертву за свою Батьківщину і навіть за життя іншої людини. Це сильні мужнгі люди з авищеною відповідальність і справедливості. Багатьом ватним боягузам і "какая разница" це не зрозуміти. Ну а при владі--якраз такі шмарклі. Це другий випадок за короткий час правління зеленої чуми і висновків вона не робить іне зробить--бо владу захопили інородці --вороги,а не українці.
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19.10.2020 11:04 Ответить
Милая Юлечка, зря рассчитываешь на то, что у этого многоликового существа хоть в одной ипостаси есть мужество.
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19.10.2020 11:07 Ответить
После этой трагедии вся правящая малаитянская сволочь
Должна была лететь с власти впереди своего визга.
Ибо это ее вина.
А что сделала страна?
Промолчала.
Это диагноз...
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19.10.2020 11:09 Ответить
до 2020 стояли на позициях и гибло 30 чел в месяц - перемога.
в 2020 стоят на позициях и гибнет 3-5 чел в месяц - капитуляция.
А вообще, надо ветеранам психиатрически помогать, там ПТСР и суицид возможен.
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19.10.2020 11:19 Ответить
до 2020-го врагов гибло 300-1000 в месяц - а сейчас ноль.
а вообще надо тебя на бутылку насадить чтобы скрепа не вывалилась
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19.10.2020 12:28 Ответить
врагов гибло 10000000 в месяц, а сейчас не просто ноль - минус,мертвые оживают.
а вообще не меня, а тебя, какао-кацап, надо тебя на бутылку насадить чтобы исключительно твоя скрепа не вывалилась
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19.10.2020 17:28 Ответить
Дуже шкода! Мої щирі співчуття родині та друзям. На жаль звернення не має адресату. Бо до кого звертатись? До ЗЕ шмарклі -з тим самим успіхом! Героям слава! Смерть воргам! Такі дії їм лише допомогають.
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19.10.2020 11:27 Ответить
Дуже шкода! Мої щирі співчуття родині та друзям. На жаль звернення не має адресату. Бо до кого звертатись? До ЗЕ шмарклі -з тим самим успіхом! Героям слава! Смерть воргам! Такі дії їм лише допомогають.
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19.10.2020 11:41 Ответить
Як ссикун може подивитись в очі?
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19.10.2020 11:55 Ответить
Слава Герою !
Микола Микитенко віддав своє життя за Україну у такий спосіб.
Але життя і за Україну !

він хотів достукатись до нас....
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19.10.2020 12:03 Ответить
Мужество и малоПИД,,,роский, бенин нарко-Задрот понятие не совместимые!!!
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19.10.2020 12:05 Ответить
Мужність ? Та він 4 дня спостерігав як наш воїн помирав.
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19.10.2020 12:07 Ответить
73%, когда сюда придут рюзьке освободители, ваше стадо уже никто не станет защищать.
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19.10.2020 12:14 Ответить
Уверен: после этого обращения зеленский примчался к ним домой, плакал... сказал, что был не прав и что теперь он вернёт войска на место... И долго смотрел Юле в глаза... как путину...
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19.10.2020 13:24 Ответить
Хорошо сказал, душевно. Фима, да тебе романы писать
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19.10.2020 20:37 Ответить
Зеленський гнида, дивися до чого ти людей доводиш.
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19.10.2020 14:19 Ответить
"Требую встречи с президентом! Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза! Источник: https://censor.net/ru/n3225507

Ну то справжній мужик би відреагував, а моральний кастрат як Зе - НІ
Щось Зе дебіл затримався у владі.
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19.10.2020 14:25 Ответить
Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі" - Цензор.НЕТ 3659
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19.10.2020 14:28 Ответить
Здравия всем! Абсолютно неправильно расставленные акценты
1. Он совершил самоубийство- и это факт!
На жертву это не тянет и на доведение до самоубийства тоже. Когда воин в бою подрывает себя и противника- это Акт самопожертвования. Не нравится, не можешь жить- вперед, выноси вперед ногами своих врагов! Выноси на физическом уровне- Медведчука, Зеленского, Арахамию и т.д., ценой собственной жизни. А сжигать себя - глупо, просто он совершил ошибку. Самоубийство- это отказ от эволюции Духа. Он заявил Высшим Силам-" Я не хочу жить, потому что вы создали условия не совместимые с моими жизненными принципами!" Так постой, скажут они, но ведь трудности и препятствия для того и существуют, чтобы ты научился их преодолевать и Духовно рос, в соответствии с уровнем твоей осознанности". Сегодня так, а завтра большинство поймет , что все плохо, и ситуация изменится. Надо стоять на своем! И кроме того, кто тебя уполномачивал на такие поступки- обратить внимание! Ты досрочно прекратил свою жизнь не выполнив установку! Под тебя разрабатывался план, а ты взял и по своей Воле нарушил Порядок вещей. Я надеюсь вам понятно, что за этим последует. За ошибки надо платить.семь раз отмерь- а один раз отрежь.
2. А что вы хотите услышать от существущей власти? Она была выбрана большинством, и полностью соответствует чаяниям этого большинства! Или вы хотите чтобы Зеленский или Ермак вызвали вас и цинично сказали-" Бедная девочка! Да твой папа был Герой, он умер за Украину! Как жаль что так случилось! Но ты не расмраивайся, все будет хорошо!"Это вы хотите услышать???? Ваш Отец был хорошим человеком, воином, но он совершил ошибку! Так не повторяйте вы этих ошибок! Молча, мьиснув зубы и загнав боль подальше, постарайтесь своей жизнью помочь ему..там- исправьте то что он сделал. И не жалейте себя. Мое любимый момент из фидьма - Солдат Джейн- это декламация стихотворения в книжке инструктора-
" Я не встречал в Природе жалости к Себе
И даже птица, с ветки упадя , застыв от стужи
Не испытает Жалости к Себе"(с)
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19.10.2020 17:59 Ответить
КАЦАП ЗАКІНЧУВАЙ ЗІ СВОЄЮ Х*РНЕЮ
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19.10.2020 18:43 Ответить
Самосожжение из-за зели, но виноваты - "порохоботы"... Вы в своём уме??? Логика зескотов она такая...
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19.10.2020 18:31 Ответить
Ох ці тупі малороси. В вас два +два буде пять.
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19.10.2020 18:46 Ответить
На шестом году войны президентом должен был стать не ссыкун, который не бегал от повесток и мог пойти на рандеву к Соколовой, но по стечению обстоятельств стал нелох. Думаю встречи не будет.
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19.10.2020 18:53 Ответить
Нема там очей, рідненька. Бельки.
І соромити цю істоту - даремно. Надто добре пам'ятаємо розвідника Журавля.
Нічого та нікуди там дивитись. Хіба що плюнути.
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19.10.2020 19:54 Ответить
Искать мужество в глазах ЗЕлоха это все равно что искать мир в глазах *****.
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19.10.2020 20:13 Ответить
У человека крышу рвонуло,осенний депресняк. Это весенне-осеннее обострение знакомо психиатрам. Ничего героического данным поступком он не совершил.
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19.10.2020 21:05 Ответить
Це зовсім інші люди, в них зовсім інші цінності. При всій повазі, дуже наївно чекати, що вони почують. Треба ЖИТИ, БОРОТИСЯ І ПЕРЕМАГАТИ.
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20.10.2020 02:09 Ответить
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