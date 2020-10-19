Есть семья, сын, был женат: журналисты рассказали о главном палаче тюрьмы наемников РФ в Донецке "Изоляция" Куликовском. ВИДЕО

Журналисты провели расследование о донецких застенках "Изоляция" и попыталась разыскать ее палачей.

В донецких застенках боевиков "ДНР" "Изоляция", где не утихает человеческий крик, работают профессиональные садисты. Их по всем международным законам должны разыскивать как военных преступников, действия которых не имеют срока давности. Самого страшного профессионального палача "Изоляции" по прозвищу Аид зовут Денис Куликовский. У него есть даже семья, ребенок, а большинство родных живет на подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

Фотографии людей, которые так просто готовы пытать и забирать жизнь, не найдешь в социальных сетях. Например, "Ленин" или Василий Евдокимов. Именно "Ленину" приписывают создание тюрьмы "Изоляция". А еще Монгол, Станислав Слепнев. Его хорошо помнят те, кто оказался в "Изоляции", как только там организовали тюрьму. Еще один фигурант - Юрий Кривонос или Юра-танкист. Он то ли сейчас "директор" "Изоляции", то ли был до последнего времени. Точно неизвестно. Но все эти люди не так пугают бывших пленных, как тот, который представлялся как Аид, более известный его позывной - Палыч.

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Куликовском Денису Павловичу 36 лет. За несколько месяцев поисков журналисты нашли только два фото, на которых бывшие пленные узнали Палыча. А еще его родителей, одноклассников и жену.

В маленьком селе у прифронтового Курахово директор школы, где он учился, сразу вспомнила ученика Дениса Куликовского. И смутилась, когда узнала, чему ее ученика научила жизнь. Одноклассница Палыча Юлия говорит, что в школе он был чутким и добрым.

На кураховском рынке работает старшая сестра Палыча Оксана Куликовская. Она долго вглядывалась в фотографию мужчины и утверждает, что не знает этого человека. По ее словам, они якобы не виделись много лет.

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Еще весной отец мужчины рассказал, что еще до войны с сыном они поссорились, потому что тот сильно пил. Рассказал, что ни жены, ни детей у Дениса Куликовского нет, и где он сейчас - неизвестно. Но во время встречи осенью отец Палыча начал его оправдывать. Родные палача убеждали, что не знают, где сын.

А мать Палыча призналась, что в так называемой "ДНР" у Дениса Куликовского была жена и растет сын. Она внука давно не видела.

Бывшая жена Палыча рассказала, что они якобы не общаются последние полгода и чем он занимается, она будто не знает: "Я ездила к нему на работу, но я не знаю, что это за место такое. - Вы не знали, что там пытали людей? - Нет, я не знала, что там пытают людей. - Вы не знаете, что это тюрьма? - Я далека от всего этого, у меня жизнь вообще спокойная".

По словам бывшей жены, Палыч сбежал из "ДНР" еще в 2019 году якобы в Россию.

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На журналистов вышел человек, назвавшийся сотрудником украинских спецслужб. Он неоднократно требовал не показывать фотографию палача в эфире. Сначала говорил, что готовит спецоперацию, чтобы поймать палача. Затем, что Палыч - теперь работает на Украину. А потом даже пошли угрозы.

Палач действительно может быть не на свободе, то есть перевербованным агентом. А все для того, чтобы реальную свободу выслужить. Этого не исключает генерал-майор Службы безопасности Украины и бывший заместитель начальника этого ведомства Виктор Ягун: "Возможно, вывели и где-то скрыли. А для чего скрыли? А он как-то используется. Все может быть, может он там им что-то рассказывает и может действительно приносить пользу Украине. Но нужна ли Украине такая польза?! ".

На официальный запрос нужна ли Украине такая польза и ищет ли палача украинское правосудие, СБУ ответила отпиской - они работают. Генпрокуратура тоже предоставила письмо - уголовные дела есть, но кто по ним проходит - тайна. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что украинские спецслужбы знают всех палачей и боевиков, но любую информацию пока не будут разглашать.

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"Могу заверить, что рано или поздно все исполнители за эти преступления, которые сегодня происходят на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, понесут за это наказание, ни один мерзавец не избежит наказания украинского народа", - заверил Данилов.

Точно известно одно - большинство тех, кто устраивал преступления против украинского народа на оккупированных территориях, в Украине сейчас не осуждены даже заочно. Более того, рассказывает юрист-криминолог Анна Маляр, если их и поймают, то будут судить не за военные преступления, а как криминал.