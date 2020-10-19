Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука.

Суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца, сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Также с Вахтанга Кипиани и издательства Vivat взыскали 860 гривен в пользу Виктора Медведчука.

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"Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука и уважение к чести и достоинству, неприкосновенность деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса". Обязать Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука", - огласила решение судья Марина Заставенко.

"Запретить Кипиани и ООО издательство "Vivat" распространение информации, связанной с книгой ... в прессе, радио, по телевидению, в сети интернет и СМИ", - говорится также в решении Дарницкого суда, оглашенном в понедельник.

Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко рассказал, что суд запретил распространять книгу в том виде как она есть. Решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или находятся в собственности.

"Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретил использование имени Медведчук как персонажа произведения без его согласия", - отметил он.

Автор книги Вахтанг Кипиани отметил, "что никто извиняться перед Медведчуком не будет".

"По решению суда должны удалить эти эпизоды. Я конечно этого делать не буду", - подчеркнул он.

Позже Кипиани опубликовал текст решения суда.

"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" являются ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать всуе тов. Медведчука, но называть "сыном полицая" можно", - прокомментировал он решение суда.







Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.