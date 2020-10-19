Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)
Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука.
Суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца, сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Также с Вахтанга Кипиани и издательства Vivat взыскали 860 гривен в пользу Виктора Медведчука.
"Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука и уважение к чести и достоинству, неприкосновенность деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса". Обязать Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука", - огласила решение судья Марина Заставенко.
"Запретить Кипиани и ООО издательство "Vivat" распространение информации, связанной с книгой ... в прессе, радио, по телевидению, в сети интернет и СМИ", - говорится также в решении Дарницкого суда, оглашенном в понедельник.
Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко рассказал, что суд запретил распространять книгу в том виде как она есть. Решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или находятся в собственности.
"Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретил использование имени Медведчук как персонажа произведения без его согласия", - отметил он.
Автор книги Вахтанг Кипиани отметил, "что никто извиняться перед Медведчуком не будет".
"По решению суда должны удалить эти эпизоды. Я конечно этого делать не буду", - подчеркнул он.
Позже Кипиани опубликовал текст решения суда.
"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" являются ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать всуе тов. Медведчука, но называть "сыном полицая" можно", - прокомментировал он решение суда.
Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.
Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
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https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1132148373894079?__cft__[0]=AZVtdKSOsKs_fZ6ZcPQZoys2vFQB1YR-********************************************************************--26nbE8fanw9fa6Yc-nPEfGgXERpum8VKuoMvDP62au490ofwVHFheJgp4T1ST--8BPfiI2Tuf52KhSJ5N9hn_UYu9wPG_5TxVahv1eh7ZpNEXM4F2dIc5Xg-luVDDwxOlIAm8UKA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Дарницький суд Києва за позовом Медведчука заборонив до розповсюдження книжку Кіпіані про процес над Василем Стусом.
Просто нагадаю, що так само за Кучми діючий голова АП Медведчук позивався проти Дмитра Чобота за книжку "Нарцис" - і суд так само заборонив розповсюдження, ще й присудив стягнути на користь Медведчука мільйон гривень.
Але Дмитро Чобіт оскаржив рішення у Верховному суді - і виграв.
Кіпіані знається на історії - мусить знати і цей факт.
16 год
·
В Росії опублікували склад "вакцини від коронавірусу" - в шоці були навіть російські науковці. За словами керівника одної з біофармацевтичних компаній Олександра Кудрявцева цей препарат - навіть не минуле покоління, а взагалі вакцина з ветеринарії.
Мовляв, у ветеринарів є таке, що здохла якась худобина - і лихий з нею, але людям таке колоти не можна!
Ні, що до ватників Москва ставиться мов до худоби - я не сумнаваюся.
Але тут Медведчук заявив, що російську вакцину він перевіряв на собі!
То я голову сушу - чого це він останнім часом то бекає, то мукає?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-medvedchuk/30878659.html
пуйло не може не знати, коли з'явилась їхня вакцина.
Судовий процес став неабиякою промо-акцією, наклад книжки розкупили з небаченою швидкістю - адвокат В. Якубенко
За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
"19 жовтня 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Заставенко М.О., ..."
Шукаємо в інтернеті і дивимося, що ж це за "Заставенко М.О."
Знаходимо:
2014 рік. Заставенко Марина Олександрівна
Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області
2015.
https://declarations.com.ua/office/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Червоногвардійський районний суд м.Макіївки Донецької області , суддя.
2018.
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.
Так ось що це за "головуючий суддя Заставенко М.О."!
Українофобка з ДНР, даунбаська шмата, яка замість до рідної Рохляндії поїхала до Києва. І в Києві була призначена суддею такими ж "понаєхавшими" з Даунбаса зрадниками України.
Тому й не дивно, що цій шматі Василь Стус поперек горла став!
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Всі, ВСІ "судді в Україні ТАКІ! Про проукраїнських я навіть не чув. Думаєте в Закарпатті, чи на Волині інші? Ну думайте ... Всю цю касу недоторканих призначали Кучма, Ющ-Дрищ, Свинохряк, Пеця Барига, то чого ви від цих недолюдків хочете?
І не треба мені *******, що вони просто "судять" по закону.
https://declarations.com.ua/office/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Червоногвардійський районний суд м.Макіївки Донецької області , суддя.
Макеевка в 2015 г. - оккупированная часть Украины.
как мог человек, работавший судье в ДЫНЫРЕ, стать судьей в Украине ?
29 грудня 2017 року
https://censor.net/ru/user/83292
але суддіха, певно, не така проста, як здається
За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокатhttps://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
в Украине есть двойник Медведчука с честью и достоинством ?
дожились !
Иуда Искариот от зависти ворочается в могиле.
это ж надо, на 30-м году своей независимости Украина как государство через суд защищает "честь и достоинство" пособника убийц Патриота Стуса
придет время
https://www.yakaboo.ua/sprava-vasilja-stusa.html
А писати про те, що медведчук син поліцая, не заборонила.
А про незалежність гілок влади ... - нє, не чуло?)))
Про те, що порох опікувався (за статутом) міжнародною політикою, а внутрішньою - займався прем'єр.. нє, не чуло?
Для вашого бидла порох виявився надто порядним, щоб втручатися у дії суддів.
Щебпак, цеж не шмаркля з 100%- м Генпрокурором! Так?
Про призначення та тимчасове переведення суддів
Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ЗАСТАВЕНКО Марину Олександрівну на роботу на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва;
Президент України П.ПОРОШЕНКО
29 грудня 2017 року
ой як неловко получилось да порохоботи?
кацапської брехні? Так і охота пхнути своїм козлячим
копитом кого-небудь.Да?
Какие проблемы защитить свою честь в суде, тобой же реформированным?
Щоб чорнороті проплачені руснею журналізди ще більше горлопанили ?
Бидло все одно повірить журналіздам, бо їм так зручніше.
Я не могу представить что в 1940-е годы кум Гитлера вёл в Совке активную работу по присоединению к "германскому миру", владел теле- и радиостанциями, газетами и пр. Что происходит в Украине???
Если украинцы позволяют предателям в-открытую работать на страну-агрессор, то они заслуживаю то, что имеют. Добавить нечего.
Відчуваєш гидоту та бажаєш бути найдалі від цієї субстанції.
Тобто, головний негідник - це він, а не істота, що вбивала та вбиває разом з кумом українців.
Не ведіться на це прокацапське лайно,друзі. Зріть у корінь!
Ждём результата прививки мертвечука... может, повезёт?)))
И эта мразь в такой способ "отблагодарила" своего "благодетеля".
Медведчук - это раковая опухоль на теле Украины. Нужно "хирургическое вмешательство". Уверен, что "хирург" станет Героем Украины.
Ага и почему-то беднее. Совпадение, не думаю