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В МВД Беларуси назвали протестующих "фашистами", которых "подпитали деньгами, наркотиками и алкоголем"

В МВД Беларуси назвали протестующих

Начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих в стране фашистами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом в "Главном эфире" телеканала "Беларусь 1".

Журналисты телеканала заявили, что уже задержано "порядка шести сотен координаторов, организаторов и активных участников несанкционированных митингов", возбуждено около 30 уголовных дел.

"Осталась наиболее радикальная, консолидированная часть. После мягкого проникновения во дворы, чаепития, обсуждения, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали как всегда денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем. И они уже выходят на митинги вооруженные. Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков", - заявил Карпенков.

Он рассказал о задержанной недавно группе: "Тренер, бело-красно-белый, проникшийся этими всеми идеями цветной революции, что надо менять вот через такой радикальный путь, привел с собой восемь бойцов, которые должны были себя проявить, нападать на милиционеров, на ОМОН".

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Все они, по словам Карпенкова, задержаны и дают признательные показания, "наперебой рассказывают, как они готовились бороться с органами внутренних дел".

Есть и другие, их глава ГУБОПиК назвал "более креативными бандитами", которые проходили в органах внутренних дел "по линии экономики".

"Незаконными способами привезли в Беларусь сильнодействующие отравляющие вещества. По ним возбуждались уголовные дела. Чтобы ему не отвечать по закону, они пытались использовать отравляющие вещества и против ОМОНа, и против внутренних войск. У него была целая бригада высотников, они планировали распылить сильнодействующее вещество, которое и взрывоопасно, и опасно при вдыхании. Радикализированные эти вот экстремисты", — заявил Карпенков.

Он также упомянул "бандитов с пистолетами", которые "захватывали транспортные средства, чтобы потом развернуться, таранить боевые порядки ОМОНа, чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации". Затем якобы ответственность за это предполагалось возложить на милицию.

"Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не поймет. Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились и хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которыми обещает Тихановская щедро всех наделить. Они хотят заработать деньги", - сказал он.

Карпенков заявил, что видел много протестов, но "таких аморальных, циничных лиц я никогда не встречал".

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Он также рассказал про угрозы семьям сотрудников, руководству страны, "нормальным журналистам", "нормальным спортсменам".

"[Нам говорят] мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Пишут женам: "Мы сделаем с твоими детьми такой сюрприз, ты будешь всю жизнь помнить". Такого уродства еще не было никогда. Мы их знаем всех. Для каждого придет время, когда надо будет его задержать и все это предъявить. Они сядут на большие сроки", - сообщил глава ГУБОПиК.

Карпенков заверил, что к любому, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника милиции, будет применено огнестрельное оружие.

"Солдаты цветной революции, змагары… По-настоящему настоящих мужиков, которые любят свою Родину, их там нет! — уверен глава ГУБОПиК. — Лучшее сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Одни стоят перекрывают движение — боевики. Рядом — их прикрывает молодежь. Как только выходишь их задерживать, боевики растворяются. Кричащие женщины, сумасшедшие абсолютно, корреспонденты… И снимают, что происходит. Выставляют, получается, сотрудников органов внутренних дел, которые деблокируют дорогу, чтобы люди могли проехать домой, на работу, пожарная машина, скорая помощь к кому-то едет. Они стоят блокируют дорогу, они злорадствуют, они показывают коллапс", - отметил он.

При этом, добавил он, сотрудники рискуют получить травмы, так как протестующие готовят для нападения плитку, камни, бутылки, "на голову летят заранее подготовленные кирпичи".

"Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применять оружие, чтобы защитить правопорядок, простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели этой вакханалии… Не дадим им разрушить страну", - сообщил он.

Карпенков заверил, что оружие будут применять гуманно, "в том числе и огнестрельное".

"И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9 числа. Идет процесс на изъятие их из толпы", — пояснил он.

"Это вы — фашисты, а не мы — фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли", — предупредил Карпенков.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) протест (5857) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+20
значит "фашисты" уже есть, теперь ждём "распятых" мальчиков, и обязательно в одних трусиках
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19.10.2020 10:20
+11
Наколотые апельсинки?
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19.10.2020 10:23
+11
Почалося........кацапи, ви б щось новеньке вже прибумали б , наприклад як хвашисти запінили распятого омонівця який тихо собі доїв корову в одних трусіках.
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19.10.2020 10:26
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значит "фашисты" уже есть, теперь ждём "распятых" мальчиков, и обязательно в одних трусиках
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19.10.2020 10:20 Ответить
А я тоже думаю, что вменяемій человек, с цветами на ОМОН не пойдет, тут полюбому наркота склоняющая к мазохизму
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19.10.2020 11:05 Ответить
А ще про амереканські печеньки забули
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19.10.2020 11:18 Ответить
украинцев с коктейлями на них нет !
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19.10.2020 15:22 Ответить
а пєчєнькі от госдєпа?..
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19.10.2020 10:22 Ответить
Жирік усі з'їв на прийомі в амбасаді США.
Щоб нікому біш не дісталися. А в нього імунітет до русофобії хоч печеньки,хоч через $!
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19.10.2020 10:57 Ответить
я украиские печеньки покупаю
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19.10.2020 11:48 Ответить
Росийские СМИ подпитали деньгами, наркотиками и алкоголем ,теперь они отрабатывают в командировке своей брехнёй.
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19.10.2020 10:22 Ответить
Наколотые апельсинки?
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19.10.2020 10:23 Ответить
Почалося........кацапи, ви б щось новеньке вже прибумали б , наприклад як хвашисти запінили распятого омонівця який тихо собі доїв корову в одних трусіках.
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19.10.2020 10:26 Ответить
Когда будет уже мальчик в обоссанных трусиках?
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19.10.2020 10:28 Ответить
"Истинный ариец. Характер нордический,..."
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19.10.2020 10:31 Ответить
Мусор он и есть мусор, в хорошем гробу хороший, в плохом тоже хороший, а когда порит воздух, то плохой
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19.10.2020 10:33 Ответить
А белоруссы всё играются.. так нельзя друзья.. решительней надо быть, если опозориться на весь белый свет не хотите..
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19.10.2020 10:34 Ответить
Наступними будуть "наколоті апельсини"! Білоруси не хочуть вчитись на чужих помилках - на багато важче буде на своїх!!!
У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем" - Цензор.НЕТ 8925
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19.10.2020 10:40 Ответить
В Украине назовут ещё и антисемитами.
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19.10.2020 10:41 Ответить
фф
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19.10.2020 10:41 Ответить
жеруть снігєрєй в распятих мальчіках і бірємєних каров насілуют пад каманди натовскіх правасєкав...
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19.10.2020 10:44 Ответить
В Украине этот этап уже пройден. Фашисты, биндеровцы, пьяные маргиналы и т.д.
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19.10.2020 10:47 Ответить
Побільше квітів,сябри! Квіти,та повітряні кульки - це те,чого так боїться лука.А ще він дуже боїться,коли ви водите хороводи навколо фонтана. Аж труситься просто. Від сміху...
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19.10.2020 10:47 Ответить
Короче махач совков-дидыобосральщиков. Этих дидов Сралин миллионами гноил, а этот.... скажем так, "народ", визжит про Муссолини
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19.10.2020 10:49 Ответить
Уже "американские валянки" с "наколотыми апельсинами" в Беларуси проявились?
Да, отстали сябры на 16 лет от украинцев!
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19.10.2020 10:50 Ответить
Так в свій час майданівців влада в Києві обзивала. І куди раніше дивився той міністр , коли зараз твердить про появу десятків тисяч "вуличних бандитів"?
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19.10.2020 10:54 Ответить
На 100 жителей Беларуси, стариков, младенцев, инвалидов... приходится 3 мента, чекиста и пр.оукашисткой мерзости.
И так зря проедать хдеб, когда в страну поступили десятки тона наркотиков на сотни тысяч протестующих, горы оружия...
Реально , чтобы быть ментом в РБ, надо быть абсолютно тупым!
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19.10.2020 10:57 Ответить
Это какой то королевство кривых зеркал , все наоборот ,чем чудовещнее лож тем ,быстрее в нее поверят ,была в Германии такая сволочь в 40-х🤦🤭🙄😡
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19.10.2020 10:58 Ответить
Ну ясно,рускофашиская пропоганда лукашеску,називає народ фашистами,і бойовичками,те саме ми проходили в 13,14 роках від захарченка,ну а далі все з рашки фошисти бандеровци,і т д.Скоро появиься правий сектор і Ярош.**** як я напюсь коли та расея розвалиться!!!
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19.10.2020 10:59 Ответить
под описания абсолютно подходят ихтамнеты, импортированные из той же русни титушки и исползующие мимикрию зелёные недочеловечки, прячущиеся по заветам ***** за спинами женщин и детей.. коренные белоруски всегда ходят на такие акции только со с цветами и обнимашками.
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19.10.2020 10:59 Ответить
Вот они, "фашисты", с наколотыми пирожками!
У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем" - Цензор.НЕТ 6919
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19.10.2020 11:02 Ответить
А потім, коли цьому виродкові розквасять мармизу, як колись міністрові внутрішні справ Киргизстану, обісц***ся та буде щось белькотіти, єрой. Ліпше готуй надійний шлях для втечі.
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19.10.2020 11:02 Ответить
Ну вы там определились уже кто фашисты? И при чем тут вообще фашисты? Странная страна. Партизанский край. Сдаеться мне что миф про "партизанский край" чисто совковый фейк. Не было там никаких партизан. Это в крови должно быть как у украинцев.
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19.10.2020 11:13 Ответить
Сталинские "партизаны" из НКВД, присланные из московии, делали все, чтобы столкнуть между собой мирное население под оккупацией и немцев и заставить его воевать - устраивали провокации, убивая немцев прямо в селах или около них, а затем - наблюдали ответные действия немцев в отношении безоружных жителей. А после войны пропаганда снимала фильмы-сказки о партизанах типа "Фронт без флангов".Локотьская область, где жители заключили договор с немцами о совместной борьбе против сталинской власти, для коммуняк была смерти подобна - они слали туда группу за группой НКВД-шников, чтобы ее уничтожить.
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19.10.2020 16:47 Ответить
А чего не коммунисты? Бульба боится Гестапо?
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19.10.2020 11:13 Ответить
... и наколотыми апельсинами!!!
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19.10.2020 11:36 Ответить
где моя доля??????????????
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19.10.2020 11:47 Ответить
І апельсини наколоті.
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19.10.2020 11:49 Ответить
Як все до болі знайоме: "фашисти" "хунта" "проститутки" "наколоті *********", "госдеповські печенькі"... не то, що "братушки" замість печеньок підкинуть такі світошумові гранати, що і руки відриває і звичайно своїх псів, які будуть бити і калічити. А винуваті,звичайно піндоси і українці. Як багато вже нарахували посланців, які фінансують білорусів. А для чого це робити? Білорусь давно сама зайшла у кацапську мишоловку і вона нікому не потрібна. Пізно прийшли до тями і всеодно вважають тих, хто їм поставив мишоловку їх спасителями. Почекайте, скоро вам будуть "шити" англайський, японський і німецький шпіонаж. Подивіться історію, вони нічого іншого не мають і не можуть, а завжди повторюються. Цікаво - де будуть прибивати "мальчіка" в Мінську, чи в Гомелі?
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19.10.2020 11:54 Ответить
Какие же рашисты прогнозируемые! Везде одна и та же калька- фашисты, распятые мальчики, снегири, изнасилованные эпиллептические старушки... Беларусь- не Украина, выдайте что-нибудь новенькое! ИЛИ СЛАБО???
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19.10.2020 12:02 Ответить
Картошку наколотую им подсунули..
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19.10.2020 12:04 Ответить
А при чем здесь фашисты???
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19.10.2020 12:51 Ответить
А я понял, фашист это человек: под наркотиками, набуханый и при деньгах.
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19.10.2020 12:53 Ответить
Це портрет типічного білоруса.
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19.10.2020 13:24 Ответить
Остались одни фашисты. Посмотрел фотки протестов, дохрена же там фашистов.
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19.10.2020 12:59 Ответить
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с)
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19.10.2020 13:21 Ответить
Тот, кто громче всех кричит "лови фашиста" и есть фашист. Не там ищете, господа менты беларусского разлива! Менты сидят в кремле и культивируються в москвабаде!
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19.10.2020 14:02 Ответить
Простите, вместо менты сидят в кремле, следует читать "Фашисты сидят в кремле", хотя и ментяры ии кагебисты тоже!
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19.10.2020 14:07 Ответить
Если те, кто против Мудищева - это "фашысты", то те, кто за ментовскую и КГБ-шную шушеру и рюськимир - это, надо думать, "свои". А где же 80% хероев-избирателей Мудищева, которые грудью, все, как один, встали на защиту страны, и которых "фашысты" уже успели распяль, сжечь, искалечить, сделать геями и приобщиль к наркотикам?У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем" - Цензор.НЕТ 2564 Ау, пропагандоны вонючие - недоработка! Где ваши опусы?
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19.10.2020 17:38 Ответить
 
 