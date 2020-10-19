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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украинская делегация прибыла в Иран для переговоров по сбитому самолету МАУ: хочет выяснить все обстоятельства крушения, - Енин

Украинская делегация прибыла в Иран для переговоров по сбитому самолету МАУ: хочет выяснить все обстоятельства крушения, - Енин

Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры относительно сбитого в январе над Тегераном украинского самолета МАУ. Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Заместитель министра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи, прокуроры, а также военные.

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"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры относительно сбитого в январе иранского самолета. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: речь идет о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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Иран (1781) переговоры (4921) самолет (3589) Енин Евгений (328)


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О чём можно с ублюдками аятоллами разговаривать ?
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19.10.2020 10:29 Ответить
аятоли якраз доволі чемні люди. Саме їх авторитет не дав брехати урядові Ірану, мовляв, збили не ми, як це роблять ктсапи, які не мають не брехливих аятол.
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19.10.2020 10:55 Ответить
К чему такая спешка?))
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19.10.2020 10:46 Ответить
Чи заголовок дебільний, чи влада дебілов? Скільки часу пройшло,а вони хочуть вияснити обставини катастрофи.
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19.10.2020 10:55 Ответить
Бачу, що на переговори та переїзди (з добовими та харчуванням) делегацій піде стільки грошей, що могли б оплатити збитки сім'ям загиблих.
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19.10.2020 10:57 Ответить
А ви з Клоуном не пробували переговорити? Я думаю він би міг багато інтересного розказати про те як на нього Патрушев в Омані давив. І який дивний збіг, що український Боїнг збитий кацапською ракетою над Тегераном якраз тоді, коли ішли сепаратні переговори Віслюка з Патрушевим в Омані, з якого до Ірану рукою подати.
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19.10.2020 11:15 Ответить
 
 