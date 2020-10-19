Украинская делегация прибыла в Иран для переговоров по сбитому самолету МАУ: хочет выяснить все обстоятельства крушения, - Енин

Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры относительно сбитого в январе над Тегераном украинского самолета МАУ. Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Заместитель министра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи, прокуроры, а также военные.

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"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры относительно сбитого в январе иранского самолета. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: речь идет о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.