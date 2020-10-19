Ляшко рассказал, как действовать, если за лечение COVID-19 в госбольнице требуют деньги: "Государство полностью покрывает это"
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что надо делать в случае, если в государственной больнице требуют оплатить лечение от коронавируса. По его словам, нужно обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Ляшко уверяет, что сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается государством.
"В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопросы", - отметил Ляшко.
"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый ковидный пакет, на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам - 300% к зарплате, а также покрывают медицинские изделия и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью", - рассказал главный санитарный врач.
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говорили и тесты по направлению (и показаниям) бесплатные...ага! щаз... 950 грн как с куста
У нас до 100 ум. в сутки - Франция скулит и завидует.
Ах да - онивселЖутъ. Франция завышает, а мы занижаем, да?
\\\\\\\\\смертность самая высокая в Европе\\\\\\\\\\\
Сторикофф нечем кормить!!11 Бабушки на помойке!!11 Расплата в маршрутке - солью со снегирями!!!111 Фощизъм!!!!1
где-то я такое уже слышал....
09-30 сводка Минздрава "В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения" Минздрав.
А вот это - откровенная ложь. На момент 10-00 сводки по заболеваемости были готовы лишь у 6 областей и г. Киева. Так, как это произошло впервые будем считать это досадным недоразумением.
Ибо если Бельгия = 10000 подуставших в сутки, а мы - 5.5тыс., то шото тут неладно.(по умершим Бельгия тоже вроде больше)
А МЕД ЛЕКАРСТВА?! ОПЯТЬ, СВОЛОЧИ, ЗАВУАЛИРОВАЛИ ТАК, ЧТО ТРАКТОВАТЬ МОЖНО ПО РАЗНОМУ !
Источник:https://censor.net/ru/n3225524
Ну, а те, що в середньому (середньої важкості https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 ) лікування обходиться десь в ₴30'000 з гаманця хворого і його сім'ї - про це вже неодноразово говорилось