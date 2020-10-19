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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко рассказал, как действовать, если за лечение COVID-19 в госбольнице требуют деньги: "Государство полностью покрывает это"

Ляшко рассказал, как действовать, если за лечение COVID-19 в госбольнице требуют деньги:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что надо делать в случае, если в государственной больнице требуют оплатить лечение от коронавируса. По его словам, нужно обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко уверяет, что сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается государством.

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"В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопросы", - отметил Ляшко.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый ковидный пакет, на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам - 300% к зарплате, а также покрывают медицинские изделия и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью", - рассказал главный санитарный врач.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) лечение (922) Ляшко Виктор (1364) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Ляшко хоч сам у це вірить?
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19.10.2020 10:51
+20
Для початку нехай цей клоун-брехунець нехай сам спробує подзвонити на свою "гарячу" лінію!
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19.10.2020 10:54
+11
вимагають скрізь - від 1000 грн і вище, і не тільки по лікарнях, а й по моргах, поховальних конторах та цвинтарях
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19.10.2020 10:52
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Ляшко хоч сам у це вірить?
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19.10.2020 10:51 Ответить
За умови що хворий госпіталізований. Так зараз навіть тяжкохворих "відфутболюють".
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19.10.2020 10:53 Ответить
Не верю! У нас православная страна, и это грех. А, хотя мона пойти, сунуть попу в.... руку 100 грн. и грех за усыпленного поциента - списывается
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19.10.2020 10:58 Ответить
Для початку нехай цей клоун-брехунець нехай сам спробує подзвонити на свою "гарячу" лінію!
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19.10.2020 10:54 Ответить
Свежо предание...
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19.10.2020 10:51 Ответить
вимагають скрізь - від 1000 грн і вище, і не тільки по лікарнях, а й по моргах, поховальних конторах та цвинтарях
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19.10.2020 10:52 Ответить
говорила говорила и сама себе не верила (с)
говорили и тесты по направлению (и показаниям) бесплатные...ага! щаз... 950 грн как с куста
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19.10.2020 10:53 Ответить
Так ось чому в лікарню з ковід-19 можна потрапити тільки при смерті просто БРАВО!!!
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19.10.2020 10:53 Ответить
Будешь там права качать и требовать бесплатно лечиться врач сразу отправит в морг
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19.10.2020 10:56 Ответить
И попробуй ещё поспорить с санитарами. Слово врача для них - закон.
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19.10.2020 11:06 Ответить
в основном дома лечаться. Процентов 80. Им кто компенсирует? Семейникам никто доплату не дал. Санитарки уволились.. И грипп никто не отменял. В общем никак не справились, смертность самая высокая в Европе
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19.10.2020 11:00 Ответить
В Галактике!
У нас до 100 ум. в сутки - Франция скулит и завидует.
Ах да - онивселЖутъ. Франция завышает, а мы занижаем, да?

\\\\\\\\\смертность самая высокая в Европе\\\\\\\\\\\

Сторикофф нечем кормить!!11 Бабушки на помойке!!11 Расплата в маршрутке - солью со снегирями!!!111 Фощизъм!!!!1

где-то я такое уже слышал....
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19.10.2020 11:03 Ответить
"
09-30 сводка Минздрава "В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения" Минздрав.

А вот это - откровенная ложь. На момент 10-00 сводки по заболеваемости были готовы лишь у 6 областей и г. Киева. Так, как это произошло впервые будем считать это досадным недоразумением.
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19.10.2020 11:11 Ответить
чему франция завидует? у них смертность ниже 89 позавчера и 85 вчера. просто протестировано там 13,5 млн. в украине сейчас около 10 процентов реальная статистика
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19.10.2020 11:23 Ответить
Значит если окочурился дома - то пишут - помер от смеха, или подавился круассаном с мартини?
Ибо если Бельгия = 10000 подуставших в сутки, а мы - 5.5тыс., то шото тут неладно.(по умершим Бельгия тоже вроде больше)
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19.10.2020 11:00 Ответить
И зачем эти "сказки бабушки Арины"?
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19.10.2020 11:04 Ответить
"В случае, если что-то происходит не так, надо звонить в ОП,в опроснике преза ,стоит борьба с корупцией,а он не ведает с чего начинать ...
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19.10.2020 11:08 Ответить
За час реагування (термiни встановлего законами України) - 15 дiб, хворого й вiдспiвати встигнуть
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19.10.2020 11:17 Ответить
Ляшко розповів, як діяти, якщо за лікування COVID-19 у держлікарні вимагають гроші: "Держава повністю покриває це" - Цензор.НЕТ 4758
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19.10.2020 11:18 Ответить
Терміново цього пана у Квартал!
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19.10.2020 11:41 Ответить
да когда задыхаешься всегда хочется звонить на горячую линию
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19.10.2020 11:54 Ответить
Этот зелечмошник реально живет в зазеркалье !!!!!
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19.10.2020 12:34 Ответить
Ляшко ты врешь ,причем нагло ,у меня есть 10-к родственников и знакомых ,которые за все платили свои деньги 😠😠😠
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19.10.2020 12:43 Ответить
"покрывают медицинские изделия и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью" (с)
А МЕД ЛЕКАРСТВА?! ОПЯТЬ, СВОЛОЧИ, ЗАВУАЛИРОВАЛИ ТАК, ЧТО ТРАКТОВАТЬ МОЖНО ПО РАЗНОМУ !

Источник:https://censor.net/ru/n3225524
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19.10.2020 14:30 Ответить
меня одного тошнит читать всё это?
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19.10.2020 15:54 Ответить
ответ на обращение гражданина дается по закону в ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ. А до этого момента местные врачи упадут на мороз и не будут оказывать помощь вообще...многие доживут до конца месяца "разбирательств" лежа в коридоре без помощи и с температурой и задыхаясь? ну-ну
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19.10.2020 16:16 Ответить
В нашій інфекційній лікарні гроші не вимагають. Але ліки мусиш купувати в аптеці за свої. Благо, аптека в лікарні, хоч і приватна - але не найдорожча в місті.
Ну, а те, що в середньому (середньої важкості https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 ) лікування обходиться десь в ₴30'000 з гаманця хворого і його сім'ї - про це вже неодноразово говорилось
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19.10.2020 17:41 Ответить
А мобильние операторы не обслуживают короткие номера !
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22.10.2020 00:37 Ответить
 
 