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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав просит перевести на удаленную работу всех, кто может работать из дома

Минздрав просит перевести на удаленную работу всех, кто может работать из дома

Министерство здравоохранения просит работодателей лишний раз не организовывать встречи в живом формате и перевести на удаленную работу всех, кто может работать из дома.

Об этом сказала во время брифинга заместитель главы Минздрава Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

"Не нужно лишний раз собирать людей. Не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в живом формате", - сказала Микичак.

По ее словам, каждый работодатель и руководитель предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто может работать в удаленном доступе, работали дистанционно.

"Все помещения, когда проводятся любые собрания, стараться проводить с соблюдением дистанции и всех требований, которые касаются карантина. И категорически прекратить пребывание на торжествах, концертах, свадьбах и т.д.", - добавила Микичак.

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Автор: 

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але школярів у школи і студів у виші - треба!..
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19.10.2020 10:57 Ответить
 
 