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С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок. ИНФОГРАФИКА

С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины с начала года нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, за этот период было заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, а также деятельность 20 хакерских группировок.

"Среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы. Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов с НДС. Она ежемесячно наносила до 2 млрд. гривен ущерба государству. Позже был разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов", - сказано в сообщении.

С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок 01

Всего за 9 месяцев 2020 по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них - 106 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины).

За этот период были привлечены к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другое направление кибербезопасности - противодействие ботофермам, которые распространяют деструктивный контент, в том числе с РФ. С января усилиями СБУ было нейтрализовано 16 сетей мощностью более чем 60 000 ботов. Одну из таких ботоферм, которая работала по заказу РФ и террористической "ДНР", оперативники СБУ разоблачили в конце сентября.

В СБУ отметили, что подобные ботофермы значительно активизировались накануне местных выборов. Поэтому СБУ активно противодействует информационным фейкам, антигосударственной пропаганде и сепаратизму в интернете. Всего в 2020 году по материалам Службы начато 42 дела за преступления против основ национальной безопасности, 24 человек осуждены.

С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок 02

В ведомстве напомнили, что СБУ принимает меры по блокированию запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. Соответствующие обращения уже направлены в эти компании. Ранее глава СБУ внес расширенные предложения о запрете российских вебресурсов и программ.

интернет (1706) киберпреступление (762) СБУ (19871)


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https://ibigdan.livejournal.com/25748486.html Ничто не выдавало в нём русского шпиона (с)

З початку року СБУ нейтралізувала 460 кібератак і 20 хакерських угруповань - Цензор.НЕТ 2426
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19.10.2020 11:17 Ответить
20 хакерских группировок - это очень серьезно!
Всего в мире насчитывается около 18. А у нас только нейтрализовано 20. По статистике это не больше 50% от существующих.
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19.10.2020 11:34 Ответить
 
 