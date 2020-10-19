С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок. ИНФОГРАФИКА
Служба безопасности Украины с начала года нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кроме того, за этот период было заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, а также деятельность 20 хакерских группировок.
"Среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы. Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов с НДС. Она ежемесячно наносила до 2 млрд. гривен ущерба государству. Позже был разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов", - сказано в сообщении.
Всего за 9 месяцев 2020 по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них - 106 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины).
За этот период были привлечены к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека.
Другое направление кибербезопасности - противодействие ботофермам, которые распространяют деструктивный контент, в том числе с РФ. С января усилиями СБУ было нейтрализовано 16 сетей мощностью более чем 60 000 ботов. Одну из таких ботоферм, которая работала по заказу РФ и террористической "ДНР", оперативники СБУ разоблачили в конце сентября.
В СБУ отметили, что подобные ботофермы значительно активизировались накануне местных выборов. Поэтому СБУ активно противодействует информационным фейкам, антигосударственной пропаганде и сепаратизму в интернете. Всего в 2020 году по материалам Службы начато 42 дела за преступления против основ национальной безопасности, 24 человек осуждены.
В ведомстве напомнили, что СБУ принимает меры по блокированию запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. Соответствующие обращения уже направлены в эти компании. Ранее глава СБУ внес расширенные предложения о запрете российских вебресурсов и программ.
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Всего в мире насчитывается около 18. А у нас только нейтрализовано 20. По статистике это не больше 50% от существующих.