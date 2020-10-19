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Новости Коронавирус и карантин
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В 22 больницах Киева, лечащих пациентов с COVID-19, сформируют группы для голосования на местных выборах, - Рубан

В 22 больницах Киева, лечащих пациентов с COVID-19, сформируют группы для голосования на местных выборах, - Рубан

В Киеве при больницах, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, создадут закрытые избирательные участки и сформируют группы для голосования на местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського Радіо заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в Киеве при больницах будут созданы закрытые избирательные участки.

"Информацию относительно людей, которые находятся на лечении и самоизоляции комиссии будут получать и выходить на дом. Отдельная группа будет сформирована в больнице. У нас 22 больницы в Киеве, где проводят лечение больных коронавирусом будут сформированы группы, проведут обучение раздевания - надевания костюмов и с документами будут ходить по палатам", - говорит Рубан.

Также он добавил, что "голосование будет проводиться с обеспечением противоэпидемических средств". В больницах группы будут одеты в защитные костюмы, а для голосования людей, находящихся на самоизоляции - защитная маска и очки.

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Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Киев (25490) местные выборы (2752) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ой... а как же опросники проникнут до дверей закрытых избирательных участков, ибо кто ж им на выходе отвечать то будет???
кака печаль...
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19.10.2020 11:10 Ответить
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У главаря про-кремлёвской оппозиционной к Украине платформе - "За жизнь сепаратистов" кремлёвского янычара - выродка Мертвечука Иуды выявлена коронавирусная инфекция. А это означает, то что кацапская вакцина состоящая в основном на 99% из Боярышника, стеклоочистителя... прививки из которой сделал этот лютый враг Украины кремлёвский агент оборотень кум фашиста )(уйла Мертвечук Иуда, она от коронавируса не эффективна.
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19.10.2020 11:42 Ответить
 
 