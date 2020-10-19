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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявлен у 309 сотрудников МВД, всего были инфицированы 9,2 тыс. человек, 8 512 - выздоровели, 23 - умерли

За сутки COVID-19 выявлен у 309 сотрудников МВД, всего были инфицированы 9,2 тыс. человек, 8 512 - выздоровели, 23 - умерли

За минувшую неделю коронавирусом заболели 1 618 работников Министерства внутренних дел, за выходные дни зафиксирован 451 новый случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сегодня, 19 октября, зарегистрированы за минувшие сутки 309 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей.

Наибольшее количество инфицированных в сутки обнаружено в Днепропетровской области (+17), Николаевской области (+16) и в Киеве (+32).

Всего с начала пандемии зафиксировано 9 200 случаев коронавируса среди правоохранителей, 8 512 человек выздоровели, 23 - умерли.

Также читайте: За сутки в ВСУ выявили 29 новых случаев COVID-19, зафиксирован 14-й летальный случай, - Командование Медсил

За сутки COVID-19 выявлен у 309 сотрудников МВД, всего были инфицированы 9,2 тыс. человек, 8 512 - выздоровели, 23 - умерли 01

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карантин (16729) МВД (9317) правоохранительные органы (2969) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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19.10.2020 11:28 Ответить
Смертность 0.2%?

Та израильтяне сюда бы летели так шо движки бы дымились - перенимать опыт.
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19.10.2020 11:29 Ответить
Дивне ще співвідношення захворілих і видужалих 8% до 92% тоді як серед НЕ ментів 60/40%
Ой Брешуть щось менти! Мабуть чи бабло списують на липові лікарняні...
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19.10.2020 14:05 Ответить
Поліцейські,особливо патрульні, знаходяться в дуже великих ризиках. ,разом з лікарямі. Але навіть лікарі (на мою думку) більш захищенні.як засобами захисту,так і знаннями.Тому скоро не буде патрульних на дорогах,а в лікарнях --лікарів,бо до влади прийшли інородці-вороги України,та зелена чума з девізом--"какая разніца"
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19.10.2020 11:34 Ответить
Только что приехал из Турции . Все в масках . В магазинах , на улице , во дворе , в транспорте .... Штрафуют всех ! Отмазки не работают . Дело даже не штрафах , люди там ответственнее относятся к безопасности себя и окружающих . А у нас маска - пропуск в АТБ .
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19.10.2020 11:39 Ответить
 
 