За сутки COVID-19 выявлен у 309 сотрудников МВД, всего были инфицированы 9,2 тыс. человек, 8 512 - выздоровели, 23 - умерли

За минувшую неделю коронавирусом заболели 1 618 работников Министерства внутренних дел, за выходные дни зафиксирован 451 новый случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сегодня, 19 октября, зарегистрированы за минувшие сутки 309 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей.

Наибольшее количество инфицированных в сутки обнаружено в Днепропетровской области (+17), Николаевской области (+16) и в Киеве (+32).

Всего с начала пандемии зафиксировано 9 200 случаев коронавируса среди правоохранителей, 8 512 человек выздоровели, 23 - умерли.

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