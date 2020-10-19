За сутки COVID-19 выявлен у 309 сотрудников МВД, всего были инфицированы 9,2 тыс. человек, 8 512 - выздоровели, 23 - умерли
За минувшую неделю коронавирусом заболели 1 618 работников Министерства внутренних дел, за выходные дни зафиксирован 451 новый случай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сегодня, 19 октября, зарегистрированы за минувшие сутки 309 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей.
Наибольшее количество инфицированных в сутки обнаружено в Днепропетровской области (+17), Николаевской области (+16) и в Киеве (+32).
Всего с начала пандемии зафиксировано 9 200 случаев коронавируса среди правоохранителей, 8 512 человек выздоровели, 23 - умерли.
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Та израильтяне сюда бы летели так шо движки бы дымились - перенимать опыт.
Ой Брешуть щось менти! Мабуть чи бабло списують на липові лікарняні...